DHA YURT BÜLTENİ-5

İSTİNAT DUVARI 4 ARACIN ÜZERİNE YIKILDI

1)O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA BÖYLE YANSIDI

Görüntü Dökümü

------------------------

*GÜVENLİK KAMERASI*

- Duvarın bir bölümünün çökmesi

- Bir aracın hasar görmesi

- Araç sahiplerinin gelmesi

- Araca bakmaları

- Duvarın etrafığnda yürürken görüntüleri

- Duvarın diğer büyük bölümünün de çökmesi

- Diğer araçların hasar görmesi

SÜRE:01\'00\" BOYUT:61,2 MB

Haber:Gökhan KESKİNCİ-Kamera:ADANA,(DHA)

=================================================

2)GİRESUN’DA YAKALANAN TERÖRİSTİN İFADESİ ÜZERİNE OPERASYON YAPILDI

GİRESUN\'un Yağlıdere ilçesi kırsal kesiminde yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne çıkan, ardından güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra tutuklanan PKK\'lı terörist Hasan Demir’in ifadeleri doğrultusunda Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bir mağaraya operasyon düzenlendi. Yağlıdere ilçesi kırsalında, geçen 16 Aralık\'ta, yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne çıkan, ardından yapılan ihbar üzerine güvenlik güçlerince gözaltına alınan \'Agit Van\' kod adlı PKK’lı terörist Hasan Demir, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı\'ndaki sorgusunun ardından tutuklandı.

PKK\'lı terörist Hasan Demir\'in ifadeleri doğrultusunda, güvenlik güçlerince Yağlıdere kırsalında yapılan arazi arama tarama faaliyetleri sırasında örgütün kullandığı sığınakta çok sayıda patlayıcı, el bombası, mermi, dürbün, telsiz ve uzaktan kumandayla patlatılan bomba düzenekleri ele geçirilmişti.

İFADELERİ İLE MAĞARAYA ULAŞILDI

PKK’lı gruptan kaçarak teslim olan terörist Hasan Demir’in ifadelerinde, Erzincan’ın Refahiye ilçesi kırsalında birçok sığınak ve kamp alanın yerini güvenlik güçlerine anlattığı belirtildi. Geçen hafta bölgedeki mağaraya düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirilmişti.

YAYA OLARAK GİRESUN’A GELMİŞ

PKK’lı teröristin ifadelerinde Erzincan’dan 2 haftalık yaya gece yolculuğu ardından Giresun kırsalına geldikleri yer aldı. Kırsal alanda erzak bulamadıklarını ve vatandaşlardan destek alamadıkları için zorlandıklarını, bu nedenle sık sık yer değiştirdiklerini anlatan PKK’lı terörist dinledikleri radyo aracılığıyla hava durumunu ve güncel gelişmeleri takip ettiklerini söylediği belirtildi. PKK’lı teröristin sorgusunda teslim olma kararına ilişkin sorulara verdiği yanıtlarda şu ifadeler yer aldı:

\"Radyoda kar geleceği haberini duyduk ve o gece arazide kaldık. Günleridir yürüyorduk ve hava çok soğuktu artık ayaklarım soğuktan yanmış gibiydi. Diğer iki örgüt mensupları ile 100’er metre mesafe ile yürüyorduk. Ben biraz daha geriden kaldım. Onlar bir virajı dönünce ben de o fırsattan kaçarak izimi kaybettirdim. Etrafımda gördüğüm yayla evlerine girdim. Kar yağmaya başlayınca teslim olmayı düşündüm ve teslim oldum.ö

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)-

====================================================

(ÖZEL HABER)

3)NEFES BORUSUNA FASULYE KAÇAN MİNİK FATİH\'İN ÖLÜMÜNDE İHMAL İDDİASI

DİYARBAKIR\'ın Beneklitaş köyünde Çimen ailesinin 2 yaşındaki çocukları Fatih, 3 gün önce yemek yerken fasulye tanelerini ağzına attı. Çocuk daha sonra öksürmeye başladı. Öksürüğü kesilmeyen çocuğu ailesi önce Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'ne, ardından da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürdü. Her iki hastanede de doktorların herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtmesi üzerine çocuk eve götürüldü. Önceki gün fenalaşan Fatih Çimen, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Otopside, Fatih Çimen\'in nefes borusuna yabancı cismin sıkışıp oksijensiz kalması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Aile, çocuklarının ölümünde ihmali olduğu iddiasıyla doktorlar ve her iki hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çınar ilçesine bağlı Beneklitaş köyünde yaşayan 12 nüfuslu Çimen ailesinin çocukları Fatih Çimen, 3 gün önce evde yemek yenildiği sırada sofradan aldığı 2 fasulye tanesini ağzına attı. Fatih\'in öksürmesi üzerine ailesi hemen müdahale etti. Çocuğun ağzına attığı ve nefes borusunu girdiği tahmin edilen fasulyeleri çıkarmaya çalıştılar. Fatih\'in öksürmesi üzerine boğazına sıkışan bir fasulye tanesi çıkarken, öksürüğün kesilmemesiye üzerine ailesi Fatih\'i, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'ne götürdü. Doktorlar tarafından yapılan muayene sonrası Fatih\'in boğazında herhangi bir şey bulunmadığı belirtildi.

Aile bu kez de Fatih\'i, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürüp muayene ettirdi. Burada da bir şey olmadığı söylenince aile, çocuğunu alıp köye döndü.

FENELAŞAN ÇOCUK HASTANEDE ÖLDÜ

Beniklitaş köyüne götürülen Fatih\'in dün yeniden fenalaşması üzerine aile olayı sağlık ekibine bildirerek ambulans talebinde bulundu. Fatih, ambulansla getirildiği Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Aile fertleri, sinir krizleri geçirdi. Aile, bir gün önce iki ayrı hastaneye götürülmesine rağmen gerekli müdahalenin yapılmamasından dolayı çocuklarının yaşamını yitirdiğini söyledi.

OTOPSİDE FASULYE TANECİĞİ BULUNDU

Fatih Çimen\'in hayatını kaybetmesi üzerine cesedi Selahaddin Eyyubi Devlet Hastenesi Morgu\'na getirilerek Cumhuriyet savcısının gözetiminde otopsi yapıldı. Ölüm muayene ve otopsi tutanağında, Adli Tıp Uzmanları\'nın tutunağın sonuç bölümünde, yabancı bir cismin nefes borusuna sıkışıp oksijen almaması nedeniyle Fatih\'in yaşamını yitirdiğini belirtti. Otopside yabancı cisim denilen şeyin ise fasulye tanesi olduğu ve adli emanete delil olarak saklanması için teslim edildiği öğrenildi.

BABA, 2 HASTANE HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

10 çocuğundan birini kaybeden baba Mustafa Çimen (47), polis merkezine giderek olayla ilgili ihmali olan doktorlar hakkında şikayetçi olduğunu ifade ederek, \"Çocuğumun boğazına fasulye kaçmasıyla onu hastaneye getirdik. Fasulyelerden birisini boğazından çıkarmıştık ama diğeri hala boğazındaydı. Hastaneye getirdiğimizde bir şeyin olmadığını bize söylediler. Dicle Üniversitesi\'ne gittik. Orada da bir şey bulamadılar. Çocuğumu alıp eve getirdik. Çocuğum nefes almakta güçlük çekiyordu. Bu sabah fenalaşması üzerine ambulansla yine çocuk hastanesi getirdik. Hastanede çocuğumu kaybettim. Her iki hastanede ihmali olan doktorlar hakkında ve ambulansın geç gelmesinden dolayı şikayette bulundum\" dedi.

\'BİZE BİR ŞEYİN OLMADIĞINI SÖYLEYİP EVİMİZE GELDİK\'

Fatih\'i hastaneye götüren amca Nedim Çimen ise \"Fatih fenalaşmasıyla onu hastaneye getirdik. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'nde film çekilip, bize bir şey olmadığını söylediler. Daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne gittik. Burada bize bir şeyin olmadığını söyleyip evimize geldik. Diğer gün fenalaşmasıyla ambulansla getirdiğimiz hastanede hayatını kaybetti\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Morgun önünden görüntü

-Morgun önünde bekleyen kalabalık

-Baba Mustafa Çimen\'in konuşması

-Amca Nedim Çimen\'in konuşması

-Cep telefonunda çekilen Fatih\'in fotoğrafı

-Hastanelerden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)

=======================================================

4)SÜMELA RESTORASYONA ALINDI, İLGİ AYA VARVARA KİLİSESİNE YÖNELDİ

TÜRKİYE’nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından Sümela Manastırı’nın restorasyon nedeniyle ziyarete kapatılmasıyla ilgi aynı vadide bulunan Aya Varvara kilisesine yöneldi. Sümela Manastırının gölgesinde kalan gizemli kilise turizme kazandırılmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Maçka İlçesi’ndeki Altındere Vadisi’nde yer alan tarihi ve turistik mekanlardan Sümela Manastırı, 2 yıl önce restorasyona alınarak ziyarete kapatıldı. Sümela’nın restorasyonu sırasında aynı bölgede yer alan ancak bugüne kadar gizemini koruyan Aya Varvara kilisesi gün yüzüne çıktı. Kısa bir süre önce restorasyonu tamamlanan kilise ziyarete açıldı. Sümela Manastırı yolunda yer alan Aya Varvara kilisesi ilgi odağı haline geldi. Kiliseyi ziyaret eden turistler seyir terası ile Sümela Manastırı\'nı uzaktan seyrediyor, yapılan dijital sunumla Sümela Manastırı\'nı üç boyutlu izleyebiliyor. Sümela Manastırının tarihinin anlatıldığı kiliseyi son 6 ayda yaklaşık 150 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

BELEDİYE BAŞKANI: SÜMELA TARİHİ ANLATILIYOR

Aya Varvara kilisesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, turizme dönük yapılan çalışmalar kapsamında bir süre önce Aya Varvara kilisesinin restore edildiğini hatırlattı. Kilise ziyaretçilerinin, Sümela Manastırı\'nı 3 boyutlu görselleriyle görme imkanı bulduğunu anlatan Koçhan, “Kilisede, Sümela’nın hem tarihi hakkında bilgilenme ve hem de uzaktan doğal güzelliklerini görme imkanı sunuluyor. Kilise restorasyonu sonrası insanlar ilk defa bir şey örgendi.Bir çok insan Sümela Manastırının tarihini ayrıntılı bir şekilde öğrenmiş oldu. 6 dilde yayınlana bu çalışma ile turistler de bu tarih hakkında doyurucu bilgi sahibi oluyor. Sümela Manastırında yapılan bir çok kısmın Osmanlı döneminde yapıldığını ve Fatih Sultan Mehmet Hanın fethinden sonra özellikle Yavuz Sultan Selim Han zamanında öndeki büyük binaların inşa edilerek manastıra eklendiğini öğrendi. Burada tüm dünyaya aslında bir mesaj da veriliyor. Osmanlının ne kadar büyük bir medeniyet olduğunu ve kimseye dini inanışlar acısından bir baskı yapmadığını gösteriyorö

‘150 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ ALDI’

Kiliseye ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Koçhan, “Yörenin eşsiz gürelikleri ile ziyaretçilerini cezp ediyor. Manastırı yaklaşık 6 aylık bir sürede 150 bini aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Sümela Manastırı\'na gelen ziyaretçilerimiz artık kapalı diye geri dönmüyor, aksine hem Aya Varvara\'yı ziyaret ediyor hem de Sümela\'yı ve oradaki çalışmaları bu manastırımızdan görebilme imkanı buluyor. Burası çok güzel bir vadi ve amacımız bu vadiyi daha aktif hale getirerek, turizmden alınan payı artırmak. Bu konuda da turizmde alternatif seçenekleri artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Gelen turistlerin memnuniyeti de önemli, bu yönde de yapılan çalışmaları önemsiyoruz. Bölgenin ziyaretçi potansiyeli oldukça güzel, bu rakamın da artışının süreceğine inanıyorum\" ifadelerini kullandı.

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ: AYA VARVARA’DA ZİYARETÇİ SAYISI ARTIYOR

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da, Aya Varvara kilisesinin yıllarca tadilat aşamasında kaldığını ancak 6 ay önce ziyarete açıldığını belirterek şunları dedi: “2015 yılında Sümela Manastırının restorasyon çalışmaları sebebiyle turizme kapanması ile bölgede ilk planda ziyaretçi sayısı azaldı. Sümela Manastırı yanı başında bulunan Aya Varvara kilisesine 2017 yılı ortasında yapmış olduğumuz bir tadilat sonrası turizme kazandırılmasının ardından bölgeye gelen ziyaretçi sayısı hızla arttı. Sümela Manastırını içine giremeyen ziyaretçiler 200 metre mesafedeki Aya Varavara kilisesinin terasından manastırı görerek fotoğraflama imkanı buldular. Sümela Manastırı\'na 500 metre mesafedeki küçük kilise, yürüyüş yolunun girişinde hemen sağ tarafındaki büyük kayanın önünde bulunuyor. Buradaki seyir terası, ziyaretçilere Sümela Manastırı\'nı yakından görme imkanı sunuyor. Sümela Manastırı tadilatta olduğu için Aya Varvara Manastırı\'nı kısa sürede aktif hale getirmeye özellikle gayret ettik. Amacımız Sümela Manastırı\'nı ziyaret için gelen misafirlerimizi geri çevirmemek, onlara farklı alternatifler sunabilmek. Ziyaretçilerimize Sümela\'yı ve oradaki çalışmaları bu manastırımızdan görebilme imkanı sağlıyoruzö

Görüntü Dökümü

---------------------

-Sümela detayları

-Aya Varvara detayları

-Ziyaretçi detayları

-Muhabir anonsu

-Belediye Başkanı ve Kültür Turizm Müdürü açıklamaları

Haber: Osman ŞİŞKO – Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-DHA

===============================================

5)KARDEŞİ DİLENCİ ÇIKAN ALİ COŞAR: KARDEŞ KARDEŞE BUNU YAPMAZ



KONYA\'da demir doğrama atölyesi işleten Ali Coşar\'ın (48), hayatı boyunca hiç gitmediğini öne sürdüğü İstanbul\'da 2015- 2016 yıllarında \'dilencilik yaptığı\' gerekçesiyle kesilen 2 bin 500 lira para cezası almasının nedeni ortaya çıktı. Cezaların Ali Coşar\'ın İstanbul\'da oturan kardeşi Musa Coşar\'ın (46), ağabeyinin kimlik bilgilerini kullanarak dilencilik yaptığı belirlendi.

Kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığını öğrenen Ali Coşar, \"Cezası neyse çeksin. Ondan şikayetçiyim. Kardeş, kardeşe bunu yapmaz. Karşıma kardeşimin çıktığı için çok utanıyorum\" dedi. Musa Coşar da dün İstanbul\'da polis tarafından yakalandı.

Yaklaşık 35 yıldan bu yana demir doğrama ustası, 20 yıldır atölyesini işleten 4 çocuk babası Ali Coşar, geçen Ağustos ayında vergi dairesinden gelen mesajla şoke oldu. Cep telefonuna borç bildirisi mesajı gelmesi üzerine vergi dairesine giden Coşar, 2015-16 yılları arasında İstanbul\'da \'Dilencilik\' yaptığı gerekçesiyle \'Kabahatler Kanunu\'na göre 15 kez toplam 2 bin 500 lira para cezası uygulandığını duyunca şaşırdı. Coşar, dilenci olmadığını belirterek, hakkında uygulanan para cezalarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği\'ne itirazda bulundu ancak, mahkeme başvurunun süresi içerisinde yapılmadığı için reddetti. Coşar, bunun üzerine BİMER\'e başvurdu.

İSTANBUL\'DA YAKALANDI

Ali Coşar, başına gelen olayı geçen 30 Aralık günü DHA muhabirine anlatıp, haberlerin yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy İlçe Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kadıköy Mobil Huzur ekibinin 3 gün süren çalışması sonucunda, dilencilik yaparken yakalanan bir kişi, kimliğini kaybettiğini ve adının Ali Coşar olduğunu öne sürdü. İskele Polis Merkezi\'ne götürülen şüphelinin burada yapılan kimlik tespitinde adının Musa Coşar olduğu, ağabeyi Ali Coşar\'ın kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi. Şüphelinin daha önceki senelerde Ali Coşar adında kimlik taşıdığı ancak aynı kimliğin yakalandığında üzerinden çıkmadığı ifade edildi.

DİLENCİ KARDEŞİ ÇIKTI

Ali Coşar, dilenci olmadığını kanıtlamak isterken kendi kimliğiyle dilencilik yapan kişinin kardeşi çıkması üzerine şoke oldu. Kardeşiyle 15 yıldan uzun süreden bu yana görüşmediğini belirten Ali Coşar, şöyle devam etti:

\"Kardeşimden, şüpheleniyordum ama kesin emin olmadığım için ismini paylaşmadım. Savcılığa \'Kardeşim İstanbul\'da 15 yıldır görüşmüyorum. Ama o insandan şüpheleniyorum, kesin emin değilim\' diye dilekçe verdim. Kardeşimi uzun zamandır görmüyorum ve bu olayda kardeşimin çıkması beni üzdü. Savcılığa giderek şikayetçi olduğumu belirttim. Bugün bana yapan yarın başkasının canını daha çok yakar. Onun için cezasını çekmesini istiyorum.\"

\'ÇOK UTANIYORUM\'

Coşar, kardeşinin dilencilik yaptığını duyduğumda çok şaşırdığını anlatırken, \"Kardeş; can, canından bir parça demek. İstemezdim onun böyle konularda karşıma çıkmasını. Kardeş kardeşe bunu kesinlikle yapmaz. Bir başkası yapsa kendimi bu kadar kötü hissetmezdim. Ama karşıma aynı canı, aynı kanı taşıyan insan çıktı. Kardeşim çıktığı için çok utanıyorum. Cezası neyse çeksin. Bana yazılan cezaların da kalkmasını istiyorum. Çünkü benim kabahatim yok, haberim yok. \'Ağabeyim; \'Onun bilgilerini kullandığımı biliyordu\' demiş. Ben nereden bileceğim. Bilsem izin verir miyim. Bilsem kendimi aklamak için neden bu kadar uğraşayım? İddia ettiği gibide babamdan kalan bir miras yok\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Ali Coşar ropörtaj

-İş yerinde çalışırken detaylar

Haber-Kamera:Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

==================================================