DHA YURT BÜLTENİ-5

BURDUR\'un Bucak ilçesinde, 11 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıktıktan sonra görevden uzaklaştırılan öğretmen İ.B., gözaltına alındı. Bucak İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi\'nde koruma altında bulunan 5\'inci sınıf öğrencisi T.K. adlı erkek çocuk, özel sınıfta eğitim gördüğü Barbaros Ortaokulu\'nda öğretmeni İ.B. tarafından şiddete maruz kaldı. 27 Aralık günü yaşanan olayın ardından Burdur Valiliği, dün, öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen İ.B. ile okulun müdürü A.Ö. ve müdür yardımcısı F.İ.\'nin görevden uzaklaştırıldığını, idari yönden disiplin soruşturması, adli yönden de Bucak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün yapılan açıklamada, öğretmen İ.B.\'nin gözaltına alındığı belirtildi. Başsavcı Mehmet Nadir Yağcı imzasıyla yapılan açıklamada, şöyle denildi: \"İlimiz Bucak ilçesindeki bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde bakım ve koruma altında olan 2007 doğumlu T.K. isimli çocuğun, öğrenim gördüğü okuldaki özel eğitim sınıfında öğretmeni İ.B. tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığı yönündeki görüntülerin internet üzerinden yayınlanması üzerine, 02/01/2018 tarihinde ilgili öğretmen hakkında \'nitelikli kasten yaralama\' suçundan soruşturma başlatılarak, soruşturma kapsamında İ.B. gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili soruşturma Bucak Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle yürütülmektedir.\"

Olaya ilişkin sınıfta çekildiği anlaşılan görüntülerde, öğretmenin, ayağa kalkan öğrenciye \"Yerine geç\" diye bağırdığı duyuluyor. Elinde terlik ya da ayakkabı benzeri bir eşya bulunan öğretmen, sıraların yanında ayakta duran çocuğa doğru yaklaşıyor. Bu sırada öğrenci \"Ah, tamam\" diye bağırdıktan sonra kendini yere bırakırken, öğretmenin ise elindeki eşyayı çocuğa doğru sertçe fırlattığı görülüyor. Daha sonra hızla yerden kalkan çocuk sıraların diğer tarafına doğru kaçarken, öğretmenin ise birkaç defa \"Yerine geç\" diye seslendiği duyuluyor. Öğrencinin ise ağlamaklı ses tonuyla \"Tamam, geçeyim\" dedikten sonra yerine oturduğu görüntülere yansıyor.

VAN\'da pusette bebeği olan kadına şiddet uygulayan adamın bulunması için Van Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. 7 kişilik özel ekip, kadına şiddet uygulayan adamın bulunması için seferber oldu. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dün meydana gelen olayda, yakını ya da eşi olduğu tahmin edilen bir adam, pusette bebeği olan kadına şiddet uygularken cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin medyada yayınlanması üzerine Van Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Subesi ekipleri tepkilere neden olan bu kişinin tespit edilerek yakalanması için 7 kişilik özel bir ekip kurdu. Kurulan ekip görüntüleri inceleyip, çevredeki Mobese ve diğer kameraları da faydalanarak iz sürüyor. Yetkililer, kadına şiddet uygulayan kişinin bulunması için dün geceden bu yana çalışmaların yoğun olarak sürdürüldüğünü ve kısa zamanda sonuca ulaşılacağını söyledi.

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde ağlayan kadının üzerine yürüyerek tekme adan adam ve ağlayan kadın görülüyor. Kadın ağlamaya devam ederken bile bu kişinin tekme atmayı sürdürmesi üzerine kadının pusetteki bebeğini alarak uzaklaşırken, erkeğin arkasından yürümeye devam ettiği görülüyor.

Kadın Hakları Aktivisti Zozan Özgökçe, görüntülerin rahatsız verici olduğunu, Van Emniyet Müdürlüğü\'nden bu kişinin bir an önce bulmasını istediklerini söyledi. Özgökçe, caddede tekme atan adamın bulunmasından sonra da kadına ve bebeğe destek verilmesi gerektiğini kaydederek, \"Muhtemelen bu olay evde de devam ediyordur. Buna benzer maalesef çok olayla karşılaşıyoruz. Herkesi derinden üzen bu soruna sorumluların köklü çözüm bulmaların istiyoruz\" dedi.

-Kadına şiddetin görüntüsü



İZMİR\'in Torbalı ilçesinde bulunan Metropolis Antik Kenti\'nde, süren arkeolojik kazılarda, o döneme ait aile yaşamına ve bu kavrama verilen önemi gösteren örnekler bulundu. Antik kentte, daha önce bulunan tek mezarların yanı sıra ilk kez içinde bir aileye ait kemik parçaları ile çeşitli hediyelerin yer aldığı oda mezarlar da bulundu.

İzmir\'in Torbalı ilçesinde Sabancı Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü\'nün işbirliğiyle Metropolis Antik Kenti\'nde 2017 yılının kazı çalışmaları tamamlandı. Antik kentteki kazılarda, o döneme ışık tutan önemli bilgiler de bulundu. Şimdiye kadar hep tek kişilik mezarların bulunduğu Metropolis\'te, ilk kez antik dönemin önemli mezar yapılarından biri sayılan ve milattan sonra birinci yüzyıla tarihlendirilen tonozlu oda mezarlara rastlandı. Oda mezarlarında aile, akraba ve dostların ölünün arkasından gerçekleştirdiği ritüel olduğuna işaret eden kandil, bronz ayna ve kaşık, cam ve seramik gözyaşı şişesi gibi mezar hediyeleri bulundu. Anıt mezarlarda en çok rastlanan obje ise ölünün yolunu aydınlatması amacıyla konulduğu düşünülen kandiller oldu. Kazı çalışmalarında, ayrıca kentteki sosyal yaşama ve ölü gömme adetlerine ışık tutan buluntular da tespit edildi. Bunun yanı sıra yüzey araştırmalarıyla da Metropolis\'in ticari hayatına dair önemli yapılar kayıt altına alındı. Şimdiye kadar 11 binin üzerinde tarihi eserin gün yüzüne çıkartıldığı, ören yeri statüsü kazanan antik kenti son iki yılda binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

ANTİK ÇAĞDA AİLE KAVRAMINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Kazı Başkanı olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serdar Aybek, Metropolis\'te ve çevresinde yürütülen çalışmalarla yeni keşiflerin yapıldığını açıkladı. Kazılarda hem Metropolis halkının sivil yaşamına hem de çevre kentlerle ilişkilerine dair pek çok yeni buluntularla karşılaştıklarını anlatan Doç. Dr. Aybek, \"Kentte ilk kez gördüğümüz tonozlu oda mezarlar, Metropolis halkının kültürel izleri ve ölü gömme adetleri ile ilgili önemli veriler ortaya koyuyor. Yeni buluntulara göre Metropolis\'te aile kavramı milattan sonra birinci yüzyılda sağlam temellere dayanıyor, toplumda saygı görüyor. Kaleler ise kentin, döneminin ticari hayatında üstlendiği kilit noktaya vurgu yapıyor\" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI\'NDAN DESTEK

Torbalı Belediye Başkanı AK Partili Adnan Yaşar Görmez de kazının yapıldığı antik kentin çevresinin geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Görmez, \"Bu kentimiz Selçuk Efes\'teki tarihi eserlerle bağlantı. Bu kentimizin de turistlerin ziyaretine açılması için ören yeri ilan edildi. Önümüzdeki dönemde ışıklandırmasıyla çevre düzenlemeleriyle daha da gelişecek\" dedi.

- Metropolis Antik Kenti\'nin dışında genel görüntü

- Oda mezarlarının fotoğrafları

- Torbalı Belediye Başkanı AK Partili Adnan Yaşar Görmez\'in açıklamaları

SİVİL toplum teşkilatlarının yöneticileri ile bir araya gelerek talep ve beklentiler konusunda değerlendirmelerde bulunmak amacıyla Nevşehir’de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Harun Karacan, önce Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti.Daha sonra Ak Parti Belediye Başkanı Hasan Ünveri makamında ziyaret ettikten sonra Geçtiğimiz aylarda göreve getirilen İl Başkanı Mustafa Rauf Yanarı makamında ziyaret etti.Vali İlhami Aktaşı ziyaretten sonra Belediyeye geçen Karacan Ünver’i makamında ziyaret etti. AK Parti Nevşehir Milletvekilleri; Mustafa Açıkgöz,Murat Göktürk , Ebubekir Gizligider, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar,AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün’ün de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan’ın ziyaretinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. AK Parti iktidarları döneminde milletvekilleri ve teşkilatlarla birlik ve beraberlik içerisinde sayısız hizmeti Nevşehir’e kazandırdıklarını dile getiren Ünver, hizmetlerin şehre kazandırılmasında büyük katkılar sağlayan başta bu kutlu davanın lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm AK Parti iktidarlarında görev üstlenen bakanlara teşekkür etti. Ünver, birlik ve beraberlik içerisinde Nevşehir’e hizmet etme yönünde atılımların bundan sonraki süreçte de aynı azim ve kararlılık içerisinde devam edeceğini kaydetti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Harun Karacan’da 2019’a uzanan bu süreçte bugüne kadar 30 u aşkın şehri ziyaret ederek, sivil toplum teşkilatlarıyla bir araya gelip, onların talep ve beklentilerini değerlendirdiklerini belirtti. Karacan, Nevşehir’de de sivil toplum teşkilatlarının temsilcileri ile bir araya gelerek, beklenti ve taleplerin alınarak bir rapor halinde çözümü yönünde Başbakan Binali Yıldırım’a ileteceklerini kaydetti.

Daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, ziyaretin anısına kendisinin kaleme aldığı ‘Damat İbrahim Paşa ve Nevşehir’ isimli kitabı ile Avanos El Sanatları ürünü Anfora ve üzerinde ilk TBMM binasının resminin bulunduğu tabloyu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Harun Karacan, ’a takdim etti.

Daha sonra Ak Parti İl başkanlığına geçen Karacan burada yaptığı açıklamada şöyle dedi; “Bugün Nevşehir’de sivil toplum örgütleri ile buluşacağız Nevşehir için sayın Başbakanımız gelmeden evvel Nevşehir ile ilgili nasıl bir çalışma yapabiliriz Nevşehir ile ilgili talepleri nelerdir bunun için tabi ki biz buradayız ama onun öncesinde de bizim yuvamız yerimiz olan Ak Parti teşkilatımızda muhakkak bizim gelmemiz gerekiyor ki o bizim her şeyimiz, varlık sebebimiz hepimizin varlık sebebi buradaki oturan Başkanlar, Vekiller Belediye Başkanları da dahil hiç kimse burada kendiliğinden bu hale gelmedi, bir dava uğruna geldi biz bunların bilincinde olan kişileriz biz hepimiz dava insanı olmamız lazım makamlar gelip geçici, bu hepimiz için aynı şekilde bugün varsındır yoksundur bu dava, bu memlekete, bu İslam coğrafyasına yapacağımız bu hizmetler ilebet baki kalacak, Nevşehir’e yapacağımız bu hizmetler ilebet baki kalacak. Tabi ki bunu için de Teşkilatlarımızın diri olması gerekiyor, iri olması gerekiyor, bir olması gerekiyor, Heyecanı, motivasyonu kaybetmemesi gerekiyor. Tabi ki bunun için de zor süreçler var. Bunlar hiçbir şekilde kolay değil, yani siz bunu bilen insanlarsınız dava insanları olarak kadınıyla, erkeğiyle, ana kademesiyle, gençlik kollarıyla ki Başkanımız gençlik kollarından gelen bir kardeşimiz, nasıl bu davanın nasıl zahmeti olduğunu sayın vekillerimiz gibi, Belediye Başkanlarımız gibi gençlik kollarından gelen yetişen kardeşimizde bunun gayet iyi bilincinde İnşallah ben güzel hizmetlere vesile olacağına yürekten inanıyorum. Allah yolunu, bahtını açık eylesin İnşallah, ama bu süreçte ben tüm dostlarıma özellikle şunu istirham ediyorum 2019 a giden süreçte bizim özellikle sahaya inmemizin, bizim özellikle sahada olmamızın, bizim özellikle bir şekilde hep birlikte hesabi hareket etmeden, hasbi hareketlerle, hiçbir şeyi düşünmeden, Sadece düşüneceğimiz şey bir dava defteri olarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Hiç kimse dört dörtlük değil zaten öyle bir haddimiz yok, hakkımızda yok. Biz Peygamber değiliz eksiğimizde olacak, kusurumuzda olacak, yanlışımda olacak ama dava uğrunda, ana noktada hatamız, kusurumuz yoksa hepsi birbirimizde affedilebilir, hepsi birbirinden örtülebilir bizim yapmamız gerekirken kenetlenmemiz gerekiyor bunu ne için yapmamız gerekiyor, Bunu kendiniz için de değil, ben şahsım için de değil, milletvekilleri şahsi içinde değil, İl Başkanı, İlçe Başkanı, Belediye Başkanı onlarda şahsi için değil. Gelecek için 2019’dan sonraki 2023,2053,2071 sürecinde eğer biz bu memlekete Ak Parti kadrolarıyla hizmet etmek istiyorsak, Ak Parti kadrolarıyla bu memleketin geleceği için hizmet etmek istiyorsa hesabı bir kenara bırakıp Allah rızası için memleket uğruna hizmet etmemiz gerekiyor. Eksiklerimiz varsa birbirimizi tamamlamamız gerekiyor, fazlalıklarımız varsa, fazlalıklarımızı da birbirimize söyleyerek o fazlalıkları atmamız gerekiyor. Ama mühim olan dava. Bu dava yolunda da, Belli yaşta büyüklerimiz var onlar daha iyi bilirler. Türkiye’nin nerden nereye geldiğini çok iyi bilirler, belki genç arkadaşlarımız, Buna İl Başkanı da dahil 70’li yılları bilmeyebilir, 80’li yılların başını bilmeyebilir. Türkiye’nin nerden nereye geldiğini burada ki belirli yaşta ki 50 yaşının üzerinde ki abilerimiz, ablalarımız varsa çok iyi bilir. Türkiye bu günlere 2002’den sonraki süreçte Cumhurbaşkanımız, Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Vasıtasıyla böyle geldik. Bu hizmetlerin devam etmesi, sizlerin çocukları, Türkiye’nin Geleceği, İslam coğrafyasını hep birlikte nasıl ayakta kalabileceğine en son BM’nin kararında gördü, bizim Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız böyle bir Dünya Lideridir. Böyle bir Dünya Liderine de bu masanın etrafında veya şu koltuklarda oturanlara ayakta oturan herkesin borcu var. İster makamından dolayı borcu var, isterse hiçbir makamı olmasın Türkiye’nin bu durumundan dolayı şu anki Türkiye’nin elde etmiş olduğu imkanlardan dolayı hepimizin borcu var. Onun için herkes bir şekilde şapkasını önüne koyup, hep birlikte nasıl bu Türkiye’de 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın Elini rahatlatabiliriz, nasıl destek olabiliriz, Kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, Ana kademesiyle, Belediye Başkanlarıyla, Sivil Toplum Örgütleriyle bizim yapmamız gereken bu, bize düşen görev de bu, hangi makamda olursa olsun Ak Parti’nin sandık Başkanından tut Genel Başkan Yardımcısına kadar bizim görevimiz bu İnşallah ben inanıyorum Nevşehir her zamanki gibi bu desteğini her zaman verdiği gibi daha da fazla vereceğine ben yürekten inanıyorumö ifadelerinde bulundu

- Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Harun Karacan Nevşehir valiliği ve Belediye Başkanlığı ziyareti

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, olağan genel kurula katılamadığı için yeni göreve gelen AK Parti İnegöl İlçe yönetimini ziyaret etti. Şahin, ziyarette \"AK Partili olduğum için Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle beraber çalıştığımız için rabbime şükrediyorumö dedi. Şahin, erken seçim konusunda ise \'Milletin verdiği süreyi sonuna kadar kullanmak\' düşüncesinde olduklarını bildirdi. Milletvekili Şahin’i, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.Ziyarette konuşan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan “Vekilimizi tanımayan yoktur ama ben sizlere yine de takdim edeyim. Hüseyin Şahin teşkilatımızda İl Genel Meclis üyeliği ve 24,25,26. Dönem milletvekilliği yaptı ve hala milletvekilimiz. TBMM’de Plan Bütçe Komisyonunda bulunduö dedi.

\"AK PARTİLİ OLMAKTAN MEMNUNUM\"

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ise “Yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Siyaset bir şey için yapılır, düşündüğünüz inandığınız bir dava varsa bu davayı iktidara getirmek için siyaset yaparsınız. Biz de rengimizi tarzımızı her şeyimizi AK Parti’de bulduğumuz için AK Parti’de siyaset yapıyoruz. Ben AK Partili olmaktan çok memnunum. Özellikle 80 darbesi sonrası sıkışmış siyasette çok önemli alan açıp ekonomik olarak çok önemli başarılar elde etmiş bir parti“ dedi. Bugün çok güçlü bir iktidarın olduğunun altını çizen Şahin, “Çok şükür. Özellikle 16 Nisan Referandum sonrası kurucumuz Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar partimizin başına geçmesi ve Partili Cumhurbaşkanı olarak görevini yapması bizim için çok önemli. Meclis Başkanının bizim partimizden olması Başbakanımızın bizim partiden bakanlarımızın tamamı bizim partimizden olması bizim için çok önemli. İşte bu birliktelik bu istikrar zinciri Türkiye’yi 230 milyar dolarlardan 830 milyar dolar seviyesine getirdi. Dünyanın 20 büyük ekonomisi arasına soktu. Ben AK Partili olduğum için Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle beraber çalıştığımız için rabbime şükrediyorumö diye konuştu.

MİLLETİMİZ TEREDDÜT ETMEYECEKTİR

Siyasetin millete hizmet için yapılacağını vurgulayan Şahin, “Millet benim taleplerimi en iyi kim karşılayacak buna bakar. Birçok seçenek çıkar önüne çok şükür ki 2002 yılından beri yüzde 34 ile başlayan bizi tercih etme oranı en son 1 Kasım seçimlerinde yüzde 49,5 seviyelerine geldi. 2019 seçimlerinde artık hedef yüzde 50 artı bir kişinin oyunu alabilmektir ve ben bu konuda çok müsterihim. Milletimiz bizden yana kararını vermekten yana tereddüt etmeyecektir“ şeklinde konuştu.

ODADA OTURARAK SİYASET YAPILMAZ

Siyasetin insan biriktirme sanatı olduğuna işaret eden Şahin, “Ne kadar insan tanırsanız siyasette o kadar başarılı olursunuz. Alanınızı daraltırsanız kendinizi köreltirsiniz. Siyaset yaparken bu odada oturarak siyaset yapamazsınız. Bu odada gelir çay kahve içersiniz sonra gidersiniz. Siyaset bu odadan çıktıktan sonra başlıyor. İnegöl’ün tüm mahallelerinde 255 bin insanın sizden beklentileri var çözüm istediği konular var“ dedi.

İNEGÖLLÜLER KALİTELİ SU İÇECEK

Hocaköy barajına değinen Şahin, “İnegöl’de şişelerde satılan sudan daha kaliteli bir suyu inşallah 2-2,5 sene sonra aziz milletimizin hizmetine sunacağız. Bundan daha büyük bir hizmet olabilir mi bundan daha büyük faydalı bir şey olabilir mi. Size güvenenleri sizden talepleri olanların taleplerine cevap vermiş olacaksınızö diye konuştu.

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

Erken seçim olacak mı sorusuna cevap veren Şahin “Kendisini göreve getiren aziz milletin verdiği görev süresini sonuna kadar kullanmış bir parti AK Parti. Bir tek 2007 yılında Cumhurbaşkanımızın seçilememesi ile ilgili mecliste çıkan krizden sonra başbakanımız erken seçim kararı alarak milletimizin takdirine başvuralım demiştir. Bundan başka AK Parti erken seçim sürecini hiçbir zaman işletmemiştir. Güçlü bir iktidar var gündemde yapacak çok işimiz var. Seçmene ve vatandaşlarımıza vaat ettiklerimiz var. Bunları yerine getirebilmek için milletin kaynaklarını milletin lehine kullanmamız ve kullandırmamız gerekiyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu jeopolitik konumun zaman diliminde lehimize dönmesi için çok ciddi kararlar alıyoruz. Milletin bize verdiği hizmet etme süresini sonuna kadar kullanma düşüncesindeyiz. 1 Kasım’da seçim vaatlerinde bulunmuştuk bunların birçoğunu peyder pey yerine getirmiştik kanuni düzenlemelerle. Şimdide ekonominin büyümesi ile ilgili Türkiye’nin refah seviyesinin yükselmesi ile alakalı çok ciddi çalışmalarımız var. Kalan 2 yıllık bu çalışma süresinde de bu konuda reform niteliğinde yapısal değişiklikler yapacağız. Bir yandan da 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişteki mevzuat uygun uyum yasalarını çıkartmamız gerekiyor. Benim kendi öngörüm o ki 15 Temmuz 2018’de Türkiye’nin iktidarına ve istikrarına balta vurmak isteyenlerin ikinci kez lanetlendiği bir yıl dönümü olacaktırö ifadelerini kullandı.

6)KARDELEN, KEMOTERAPİ GÖRÜRKEN GRİPTEN ÖLDÜ

SAMSUN\'da yaşayan Sema- Dursun Kanlı çiftinin çocukları 12 yaşındaki Kardelen, geçen yıl ocak ayında sol gözündeki tümör nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi görmeye başladı. Kardelen, 3 gün kemoterapi gördükten sonra fenalaştı. Yoğun bakım servisindeki Kardelen\'in \'domuz gribi\' (H1N1) olduğu belirlendi. Küçük kız, 11 Ocak\'ta hayatını kaybetti. Aile kızlarının ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık \'görevsizlik\' kararı verdi. Rektörlük tarafından yapılan incelemede de soruşturma başlatılmasına gerek olmadığı kanaati ifade edildi.

Samsun\'da temizlik işçisi Dursun ve işitme engelli Sema Kanlı çiftinin iki çocuğundan Kardelen, sol gözündeki kötü huylu tümör nedeniyle OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi görmeye başladı. Kemoterapi tedavisi için 24 Aralık 2015\'te hastaneye yatırılan çocuk tedavi sonrası taburcu aşamasındayken fenalaştı. Bunun üzerine taburcu edilmeyen Kardelen Kanlı, yoğun bakım servisine kaldırıldı. 11 Ocak 2016\'da kaldırıldığı hastanede öldü.

Tedavi sırasında Kardelen Kanlı\'dan alınan örnekleri Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarı incelendi. Ölümünden bir gün sonra çıkan raporunda küçük kızda H1N1 (domuz gribi) pozitif çıktı. Aile kızlarının ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.

REKTÖRLÜK: DOKTORLAR İNSANÜSTÜ GAYRET GÖSTERDİ

Kanlı çifti, OMÜ Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü\'nde görevli ekibin tedavide gerekli dikkat ve özeni göstermediğini öne sürdü.

Cumhuriyet Savcılığı 19 Ocak 2016\'da \'görevsizlik\' kararı verdi. Ardından dosya OMÜ Rektörlüğü\'ne gönderildi. Rektörlük tarafından inceleme yapıldı. Hazırlanan raporda Kardelen Kanlı\'nın Türkiye\'de domuz gribinin salgın olduğu bir dönemde bu virüse yakalandığı, henüz domuz gribi tanısı bile konulmadan, verilecek tedavilere eksiksiz başlandığı, ancak hastanın bu gribe bağlı olarak öldüğü belirtildi.

Raporda ayrıca Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ve ekibinin insanüstü bir gayretle hastanın tedavisi için uğraştıkları, uygulanan tedavilerde ve takiplerde hiçbir kusur bulunamadığı belirtilerek Prof. Dr. Ayhan Dağdemir hakkında ceza soruşturması başlatılmasına gerek olmadığı kanaati ifade edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: AİLE TEDAVİLERE DİRENÇ GÖSTERDİ

Olayla ilgili 19 Aralık 2016 tarihli bilirkişi raporunda da Kardelen Kanlı\'nın H1N1 enfeksiyonu nedeniyle vefat ettiği, hastanın hastane dosyası ve soruşturma dosyasının incelendiği ailesinin planlanan tedavilere uyum sorunu olduğu ve planlanan tedavilere direnç gösterdiğinin saptandığı ifade edilerek herhangi bir tıbbi hataya rastlanmadığı kaydedildi.

BABA: HASTANENİN İHMALİ VAR, DOMUZ GRİBİNE NASIL YAKALANDI

Kızının ölümünde ihmal olduğunu iddia eden baba Dursun Kanlı ise, kızına uygulanan kemoterapinin 4\'üncü günde bittiğini anlatırken, şöyle dedi:

\"Taburcu olacaktı çok sağlıklıydı. Doktorlar taburcu etmedi. Sonra evladım kötü oldu, fenalaştı. Yoğun bakımda tedavisi yapıldı. Ben cenazesini aldım, kızımın neden öldüğünü bilmiyordum. Sonra savcılığa şikayettim ettim. Bana gelen raporda domuz gribi yazıyor. Sapasağlam giden bir çocuk bu domuz gribini nasıl kapıyor. Evladımın hastanede odası sürekli değişiyordu, çeşitli hastalar getiriliyordu. Ben kızımın ölümünde ihmal olduğunu düşünüyorum. Tekrar savcılığa başvurarak yargı süreci başlatacağım. Bununla ilgili gerekli girşimlerde bulundum. Tekrardan bu olayın araştırılmasını istiyorum. Kim yanlış yaptıysa bulunsun istiyorum. Kızım kemoterapi görüyordu, domuz gribine nasıl yakalandı?\"

ANNE: KARDELEN BENİM CENNETİMDİ

Anne Sema Kanlı ise ölen kızını kimsenin geri getiremeyeceğini ifade ederken, \"Yoğun bakım sırasında benim yavruma yapılan kimseye yapılmadı. İğne tutmayı bilmeyen insanlar benim evladıma eziyet etti. Benim istediğim evladımın ölümüne neden olanlara gereken ceza verilsin. Ben adalete sığınıyorum. Kardelen\'im benim cennetimdi. Benim çektiğim acıyı Allah kimseye vermesin\" diye konuştu.

-Anne ve babadan detay

-Kardelen Kanlı\'nın odasından detay

-Kardelen Kanlı\'nın fotoğrafı

-Röportajlar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

DOĞU Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Karslı Mahallesi’nde 6 Nolu Spor Tesisi ve Çocuk Parkı’nın açılışını yaptı. Karslı Mahallesi vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği Başkan Çetin, Karslı Mahallesi sakinlerine, mahallelerine yapılacak ve projesi yakın zamanda tamamlanacak olan Çanakkale Şehitler Parkı hakkında da bilgi verdi. Yaptıkları açılışlarla Türkiye rekoru kırdıklarını belirten Çetin, yapılan tesis ve parkların tamamına yakınını ihale etmeden belediyenin kendi imkanlarıyla yaptıklarını vurguladı. Parkın açılışına vatandaşların yanı sıra, CHP Seyhan İlçe Başkanı Abeydullah Kolcu, CHP Çukurova İlçe Başkanı Zihneti Emre, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve partililer katıldı. Açılışta konuşan CHP Çukurova İlçe Başkanı Zihneti Emre, “Belediye Başkanımızın her salı yaptığı açılışlar devam ediyor. Başkanımız her kesime ulaşıyor, dokunuyor. Kendisini kutluyorum\" derken Karslı Mahalle Muhtarı İrfan Kayagüç, yapılan hizmetler nedeniyle Belediye Başkanı Soner Çetin ve ekibine teşekkür etti.

YAPTIĞIMIZ AÇILIŞLAR BİR TÜRKİYE REKORUDUR

Her salı açılış her perşembe temel atma töreni yapan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yapılan parkların hemen hemen tümünün belediyenin kendi imkanlarıyla yapıldığını vurguladı. Yaptıkları açılışlarla Türkiye rekoru kırdıklarını belirten Çetin, “Belediyenin her kuruşunda tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Biz bu bilinçle hareket ediyoruz. Bizler belediyemizin her kuruşunu en doğru en verimli şekilde kullanıyoruz. Bizim aldığımız eğitim, kültür ve parti terbiyesi bunu gerektiriyor. Biz mümkün olduğunca hiçbir işi ihale etmemeye çalışıyoruz. Açtığımız onlarca parkın önemli bir çoğunluğunu, tamamına yakınını kendi imkanlarımızla malzemesini kendimiz temin ederek kendi emekçilerimizin çalışmalarıyla oluşturduk. Şu an devam eden 11 parkımızın yapımında da bizim kendi işçilerimiz çalışıyor, Çukurova’mıza, Adanamıza değer katıyorlar. Belediyemize büyük bir nefes aldırıyorlar. Ben buradan bir kez daha bu parkın yapımında emek harcayan ve diğer parklara katkı koyan emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum\"dedi.

KARSLI’YA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ PARKI

Karslılar Mahallesi 7 Nolu Çocuk Parkı’nın açılışını gerçekleştiren Başkan Çetin, yakın zamanda Karslı Mahallesi’nde Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi ile Emekli Dinlenme Evi’nin açılışını yapacaklarını belirtti. Karslılar Mahallesine yapılacak Çanakkale Şehitleri Parkı projesi hakkında da bilgi veren Çetin şu bilgileri verdi: Aşıklar Bulvarı üzerinde 31 dönümlük alana Çanakkale Şehitleri Parkı yapacağız. Çanakkale şehitliğine gitmek için bize çok sayıda talep geliyor. Ve biz Çanakkale’yi buraya getireceğiz. Çanakkale Komutanlığı ile devamlı istişare halindeyiz Görev süremiz bitmeden buranın açılışını yapacağız.Adana’ya muhteşem bir değer katacak parkımızda, Çanakkale Şehitleri Abidesi, temsili şehitlik, tören alanı, müze ve sergi salonu, simülasyon merkezi, siperler ve anıt heykeller olacak. Bu parka gelen Adanalı hemşehrilerim Çanakkale’ye gitmiş gibi o ruhu yaşayacaklar. Orayı hem park olarak kullanabilecek, hem de Çanakkale ruhunu yaşayarak gezebilecekler. Böylece, Çanakkale Zaferi’ndeki o ruhu, hep birlikte Çukurova’da da yaşayacağız. Açılış sonrası mahalle sakinleri ile parkı gezerek incelemelerde bulunan Başkan Çetin, spor aletlerini kullanarak spor yaptı, çocuklarla basket maçı yaptı.

- Parkın genel görüntüsü

- Küçük çocuğun belediye başkanı soner çetin\'e çiçek vermesi

- Belediye başkanı soner çetin\'in konuşması

- Park açılışı kurdale kesilirken

- Başkanın basket atması

ANTALYA\'nın Korkuteli ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Fahrettin Yılmaz (63) yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Korkuteli Esentepe Kavşağı\'nda dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, Antalya\'dan Fethiye istikametine giden Abdurrahman Gencer (38) idaresindeki 15 HH 449 plakalı kamyon, Fahrettin Yılmaz\'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil refüje çıkarken, kamyon ise refüjün yanındaki su tahliye kanalını aşarak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Fahrettin Yılmaz ile aynı araçtaki Kenan Saçan (32) ve kamyon sürücüsü Abdurrahman Gencer yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere götürdü. Fahrettin Yılmaz götürüldüğü özel hastanede kurtarılamadı.Bölgede ikamet edenler kavşaktaki sinyalizasyonun yaklaşık 1 haftadır çalışmadığını iddia etti.

- Sağlık ekiplerinin yaralıya kalp masajı yapması

- Diğer yaralıdan görüntü

- Yaralının ambulansa alınması

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)