DHA  YURT BÜLTENİ-5

1)KAYSERİ\'DE DEAŞ\'A ŞAFAK OPERASYONU: 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü polisi, tespit ettiği DEAŞ terör örgütü yanlısı yabancı uyrukların oturduğu 10 farklı adrese operasyon yaptı. 8 kişi gözaltına alınırken evdeki dijital materyale el konuldu.Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik \'şafak operasyonu\' yapıldı. Terör örgütü yanlısı faaliyet yürüten kişilerin tespit edilmesi faaliyetlerinin engellenmesi, yeni eleman teminin önüne geçilmesi kapsamında, özel harekat timleri ve zırhlı araçların yer aldığı operasyonda eşzamanlı 10 farklı adrese baskın yapıldı. Koç başları ile kapıları kıran özel harekat timleri, 8 zanlıyı gözaltına alırken, 2 kişinin de yakalanması için çok yönlü aramaların sürdüğü belirtildi.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital materyallere el konulurken, evlerde yapılan arama 35 bin TL değerinde dolar ve Türk lirası ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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- Polisin 10 farklı adrese eş zamanlı düzenlendiği operasyon görüntüsü

Haber-Kamera: Polis Kamerası

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: GENEL

1 dakika 11 saniye /14 MB

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İzmir Körfezi\'nde 4.8 büyüklüğünde deprem (EK)

2)FOÇA GÜNE DEPREMLE UYANDI

İzmir Körfezi\'nde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, merkez üssüne yakın olan İzmir’in Foça ilçesinde şiddetli hissedildi. Foçalılar sarsıntının etkisiyle panik yaşadı. Birçok kişi deprem sırasında evlerinden dışarı çıktı. Ancak, ilçede can ve mal kaybı olmadı. Depremin hemen ardından ilçeyi dolaştıklarını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, \"Sarsıntı ilçemizde çok güçlü hissedildi. Birçok vatandaşımız iş ve okula gittikleri için uyanıktı. Bu nedenle hissedenlerin sayısı da çok fazlaydı. Herkes panik halinde evlerinden çıktı. Ancak, hiçbir yaralanma, can kaybı ya da binalarımızda hasar meydana gelmedi. Ben ve çalışma arkadaşlarımın tespit ettiğimiz bir hasarlı bina yok. Henüz bize yapılan bir başvuru da yok\" dedi.

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)

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(ÖZEL HABER)

3)RUS AMBARGOSUNUN OLUMSUZ ETKİSİ DOMATESİN ÜZERİNDE

MERSİN Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Münir Şen, domates fiyatlarının yüksek olmasının, geçtiğimiz yıllarda yaşanan Rus ambargosunun yansımaları olduğunu söyledi. Önemli bir pazar olan Rusya\'nın, iki ülke arasında yaşanan gerginlikler sonunda domatese kapılarını kapatmasının üreticileri endişeye sevkettiğini kaydeden Dernek Başkanı Münir Şen, bu yüzden üreticinin bu yıl dönüşüme gidip başka ürün ekmesiyle birlikte domatesteki arz talep dengesinin kaybedildiğini belirtti. Mersin Hali\'nden 2 lira 80 kuruşa çıkan ve İstanbul\'daki marketlerde 8 liraya varan fiyatlarla vatandaşa sunulan domatesteki yüksek fiyatlardan dolayı kendilerinin de şikayetçi olduklarını kaydeden Şen, \"Daha önceki yıllarda Rusya\'nın domatese uyguladığı ambargolardan dolayı üreticiler ve komisyonlar üretim gücü kaybetmişti. Bundan dolayı bu yıl üretim az oldu. Arz talep dengesi sağlanamayınca domates şu an mevsim fiyatlarının üzerinde seyrediyor. Geçmiş yıllarda yaşanan sıkıntıları yansımaları bu fiyatlar. Rusya domates aldı almayacak davası süregeldi. Bu üretici ve komisyoncuları da kaygılandırdı. Bu kaygılar nedeniyle domates ekilen alanlarda dönüşüme gidildi. Bu alanlara biber, salatalık ve patlıcan ekildi. Bu da üretim azlığı yarattı. Bu yüksek fiyatlar da zaten domates azlığından kaynaklanıyor. Şubat ayından sonra fiyatlar makul seviyelere inecektir diye düşünüyoruz\" dedi.

YÜKSEK FİYAT BİZİ DE MUTLU ETMİYOR

Domatesin özellikle mega kentlerde çok pahalıya satılmasının, süper marketlerdeki adaletsiz fiyatlandırmalardan da kaynaklandığına dikkat çeken Şen, \"Domatesin fiyatının çok yüksek olması bizi de mutlu etmiyor çünkü biz sepet olarak bakıyoruz. Domatesin yüksek olduğu bir yerde patlıcan, salatalık, kabak fiyatları aşağı seviyede seyretmek zorunda kalıyor. Domatesteki fiyatlar ister istemez diğer ürünleri de etkiliyor. Vatandaşın daha ucuza domates tüketmesini en çok isteyenlerden biri bizleriz. Ama bu şekilde ne üretici memnun oluyor ne de tüketici. Bu yüzden şu anki domates fiyatlarından şikayetçiyiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Mersin Hali\'nden görüntüler

- Seralardan görüntüler

- Domatesler taşınırken

- Serada domates hasadı yapılırken

- İşçilerden görüntüler

- Domatesler dalında

- Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03:55 BOYUT: 239 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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4)SURİYELİ AŞİRETLER REYHANLI’DA TOPLANDI

SURİYELİ 55 aşiret ve kabile lideri 9 Aralık\'ta İstanbul\'da yaptığı toplantının ikincisini Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirdi. Reyhanlı\'daki bir düğün salonunda yapılan toplantıda, aşiret liderleri, Esad rejimi, DEAŞ, PKK, PYD gibi tüm terör örgütlerine karşı birlik beraberlik içerisinde hareket etmek kararı aldıklarını belirtti. Toplantıya katılan Arap, Türkmen, Kürt, Süryani, Dürzi aşiretlerinin liderleri yaptıkları konuşmalarında, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte hareket ederek terör örgütlerinden kurtulmayı hedeflediklerini ifade etti. Suriyeli aşiretler ve Kabileler Yüksek Kurulu Başkanı Emir Cemal Elşeyş, Suriyeli aşiretler ve kabileler olarak Suriye\'nin dokusu, birliği, istikrarının destekçisi ve evlerinden edilenlerin yeniden dönmesinin garantörü olduklarını söyledi. Elşeyş, \"Amacımız; safların birleştirilmesi, PYD/PKK, DEAŞ ile mücadele, Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin yıkılmasıdır\" dedi.

Suriye halkının zalimlerden, zulümden, terör örgütlerinden kurtulmasına destek için Türkiye\'ye çağrı yaptıklarını belirten Duleym aşireti reisi adına konuşan İsmail İsa Asseni ise, şöyle konuştu: \"Türk kardeşlerimize Suriye\'nin her türlü terör örgütlerinden kurtulması ve aziz halkımızla birlikte olması için çağrı yapıyoruz. Yüce Türk milleti ile omuz omuza hareket ediyoruz. Türkiye, halkımızın huzur, hürriyet ve adalet ve demokrasisi için yanımızda olmuştur. Terör örgütler iki halkın da ortak meselesidir. Türkiye\'ye verdiği destekten dolayı da teşekkür ediyoruz. Derdimiz tasamız vatandır. Adımız kanımız vatanımız birdir. İnsani değerlerimiz, geleceğimiz için saflarımızı tekrar birleştirmek amacıyla toplandık.\"

Suriye Türkmen Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Hacı Abdulgani, Reyhanlı\'da yapılan toplantının İstanbul\'da yapılanın devamı olduğunu söyleyerek şöyle dedi;

\"PKK, PYD, DEAŞ ile savaşmak ve zalimleri düşürmenin yanı sıra ÖSO\'ya nasıl yardımcı olabiliriz bu amaçla toplandık, hedefimiz Suriye halkının birliği düzlüğü için her türlü teröristleri şehirlerden ve köylerden kovmak, rejimden kurtulmak için elbirliği çalışmak üzere toplandık. Aramızda Kürt kardeşlerimiz de var birlikte omuz omuza verip terörden kurtulup memleketimizde huzur içinde yaşayacağız.\"

Görüntü Dökümü

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- Aşiret reislerinden görüntü

- Masalarda oturan Suriyeliler

- Aşiret liderleri ve üyeleri

- Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Kurulu Başkanı Emir Cemal Elşeyş’in konuşması

- Salonda bulunan izleyenler

- Duleym aşireti reisi adına konuşan İsmail İsa Asseni\'nin konuşması

- Kürsü etrafındaki aşiret liderleri

- Suriye Türkmen Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Hacı Abdulgani\'nin konuşması

- Salondan detaylar

(SÜRE: 05’51’(BOYUT: 186 MB)

Haber-Kamera:Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

