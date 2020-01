DHA YURT BÜLTENİ-5

1)EMNİYET ŞERİDİNDE DURAN TIR\'A ÇARPTI: 5 YARALI

DÜZCE\'nin Kaynaşlı ilçesinde, cipin emniyet şeridinde duran TIR\'a çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza saat 10.00 sıralarında, TEM otoyolunun Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Mustafa Orhan idaresindeki 34 JN 9528 plakalı cip, Enver İşler\'in emniyet şeridine park ettiği 06 GC 3699 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. TIR\'ın altına giren cipin sürücüsü Mustafa Orhan, Havva Orhan, Ahmet Akyıldız, Seher Akyıldız ve Furkan Orhan yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

AYAKKABISI ALEV ALAN BELEDİYE İŞÇİSİNİN ZOR ANLARI

2)O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

ESKİŞEHİR\'de belediye işçileri, sokakta kazılan yeri kapatıp üzerine asfaltlama çalışması yaptıkları sırada yerdeki zift alev aldı. Söndürme çalışmasına katılan işçilerden birinin ayakkabısı tutuştu. Belediye işçisi alev alan ayakkabısını çıkararak giysilerinin yanmasını önledi. Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Cami Sokak\'ta meydana gelen olayda, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü\'nde (ESKİ) çalışan işçiler kazı yapılan bir yerin üzerini kapattı. İşçiler toprakla kapattıkları yerin üzerine sıcak asfalt döktü. Asfalt dökümü sırasında yerdeki zift alev aldı. Park halindeki bir otomobilin yanında meydana gelen yangına bir belediye işçisi kamyonet kasasındaki kumları kürekle atarak söndürmeye çalıştı. Bu sırada otomobilin sahibi de gelerek aracını ileriye çekti. Kumla yangını söndürmeye çalışan işçi kamyonetten aşağıya indiği sırada ayakkabısının biri alev aldı. Ayakkabısını çıkaran işçi giysilerinin tutuşmasını önlerken ayakkabısını da kaldırım kenarındaki biriken suda söndürdü. Olayda işçiye bir şey olmazken park halinde duran otomobilde hafif maddi hasar oluştu.

3)SES FİŞEĞİ HASTANELİK ETTİ

ÇORUM\'da başına ses fişeği isabet eden 20 yaşındaki Hüseyin Can K., ağır yaralandı.

Olay dün gece Çorum\'un Küçük sanayi sitesinde meydana geldi. İddialara göre üç arkadaş şakalaştığı sırada Şükrü S., elindeki tüfekle ses fişeği attı. Atılan ses fişeği Hüseyin Can K.\'nın başına isabet etti. Hüseyin Can K., acı içerisinde yere yığıldı. Arkadaşları zaman geçirmeden 112 acil servis ekiplerini arayıp yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra da ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu belirtildi. Şüpheli Şükrü S.’de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

4)İZMİT\'TEN DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA İHRAÇ EDİLİYOR

İZMİT\'in simgesi haline gelen pişmaniye dünyanın 4 bir tarafına ihraç ediliyor. İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, Kocaeli\'nde 14 pişmaniye firmasının günde yaklaşık 25 ton pişmaniye ürettiğini, pişmaniyenin yüzde 45\'nin 25 ülkeye ihraç edildiğini belirterek, Rusya, Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt\'in pişmaniyenin en çok ihraç edilen ülkelerin başında olduğunu söyledi.İzmit\'te bulunan 14 pişmaniye firması günde 25 ton pişmaniye ve saray helvası üretiyor. 25 ton pişmaniye ve saray helvasının yüzde 45\'i yurt dışına ihraç edilirken, yüzde 55\'i ise yurt içinde satılıyor. Pişmaniyenin Antep fıstıklısı, fındıklısı, kakaolusu, çikolatalısı olmak üzere birçok çeşidi üretiliyor. İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, Kocaeli\'nde günde yaklaşık 25 ton pişmaniye üretildiğini belirterek, \"Kocaeli\'nde 14 pişmaniye firması var. Firmalar günlük yaklaşık olarak 25 ton pişmaniye üretiyor. Bu üretilen pişmaniyenin de yüzde 45\'i ihraç ediliyor. Yüzde 55\'i de iç piyasaya dağıtılıyor. Kocaeli\'nden dünyanın yaklaşık 25 ülkesine pişmaniye ihraç ediyoruz\" dedi.

Yoğun bir şekilde pişmaniye ihracatı yaptıklarını söyleyen Şahin, \"İhraç ettiğimiz ülkeler arasında sıralama yapacak olursak en çok tatlıyı seven ve pişmaniyeyi seven Rusya\'dan başlayabiliriz. Rusya\'dan sonra en son yaşanan krize kadar Irak ikinci ihracat yaptığımız ülkeydi ve yine en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasına girecek olan Arabistan ve Kuveyt\'tir. Arap ülkeleri pişmaniyeyi daha doğrusu tatlıyı çok seviyorlar, bu da bizim için bir fırsat oluyor. Biz de o bölgelere yükleniyoruz. Avrupa ülkelerinden Almanya bizim Türk nüfusunun çok yoğun olduğundan dolayı Türk marketleri ciddi derecede pişmaniye tüketimi yapıyor. Biz de bu fırsatı değerlendiriyoruz. Avusturya\'ya ciddi derecede ihracatımız var. Belçika çikolatalı ürünleri daha çok sevdiği için Belçika ve Fransa da bizim ihracat yaptığımız ülkeler arasına girmektedir. İç piyasaya baktığımızda Kocaeli\'den daha çok biz diğer şehirlere veriyoruz. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ciddi derecede pişmaniye tüketimi yapmaktadır, bunu Karadeniz bölgesi takip etmektedir. Ondan sonra Trakya bölgesi üçüncü sırada geliyor. Marmara bölgesi ise dördüncü sırada pişmaniye tüketen bölgeler\" diye konuştu.

PİŞMANİYE HEDİYELİK GÖTÜRÜLÜYOR

Şahin pişmaniyenin genelde hediyelik olarak götürüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

\"Pişmaniye aslında burada üretiliyor ama burada tüketilmiyor, dışarıda daha çok tüketiliyor. Neden derseniz bizimkiler Kocaeli bölgesi olarak pişmaniyeyi yemekten ziyade hediye olarak götürülecek ürün olarak baktıklarından dışarıda daha çok tüketiliyor. Pişmaniye maalesef ki günlük tatlı şeklinde tüketilmiyor. Biz bunun için çok mücadele ediyoruz, hem dernek olarak, hem firmam adına. Nedenini de şöyle söyleyebilirim pişmaniyeyi insanlar tatlı olarak bilmiyor. Eğer bunun bir kere tadına baksalar, bir kere yeme alışkanlığı edinseler ben inanıyorum ki diğer tatlı çeşitlerinden çok pişmaniye tüketeceklerdir. Ana kategori olarak ayırdığımızda iki çeşit ürünümüz var. Birincisi pişmaniye, öteki de saray helvası. Ama biz pişmaniyeyi çok çeşitlendiriyoruz, bunun tel pişmaniyesi var, fıstıklı pişmaniyesi var, fındıklı pişmaniyesi var, çikolatalı pişmaniyesi var, bu şekilde çeşitlendirdiğimizde pişmaniye ve saray helvası olmak üzere 26 çeşit ürünümüz var\"

5)KEPÇE OPERATÖRÜ YERALTI ŞEHRİNİ ORTAYA ÇIKARDI

ÇORUM\'un İskilip ilçesinde, belediyeye ait iş makinelerinin çevre düzenlemesi yaptığı sırada yerin altında tarihi bir tünel bulunması ardından Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede kazı çalışması başlattı. Yapılan kazıda, yer altında Osmanlı döneminden kalma bir dükkan bulundu.

İskilip ilçesinde, belediyeye ait iş makinelerinin çevre düzenlemesi yaptığı sırada yerin altında bulanan tünelle ilgili inceleme başlatıldı. Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, belediye ekipleri tarafından bulunan tünelde kazı çalışması başlattıklarını söyleyerek, \"Burada bir yapı bulduk. Bu yapının Osmanlı döneminde ait bir dükkan olduğunu tahmin ediyoruzö dedi.

ARSLAN “TARİHSEL KAYITLAR HER ŞEYİ GÖSTERİYORö

1842 tarihlerinde bölgeye gelen Avrupalı seyyahların raporlarını ve İskilip’in 1842 tarihine ait yazma eserleri incelediklerini söyleyen Arslan, “İskilip’te mevcut yapılarla ilgili tarihsel bir arka plan çalışması da yaptık. O tarihlerde İskilip’te 43 bin nüfusun yaşadığını, çok sayıda cami, 6 tekke, 6 medrese bir belediye sarayı 5 kütüphane, bir Pazar yeri, 510 dükkanın bulunduğu belirtiliyor. Bizim bulduğumuz yapı bu 510 dükkandan bir tanesidir. İskilip’in şuandaki mevcut üst yapısının altında aslında tarihten diğer medeniyetlerin de gömülü olduğunu görüyoruz. Yine iki adet han, 4 hamam, 18 çeşme, 3 adet fıskiye, 63 değirmen, 6 fırın, 10 kahvehane, mahkeme, vergi dairesi, postane ve telgraf istasyonunun bulunduğu da tarihsel kayıtlarda bize gösteriyorö dedi.

Bölgede kazı çalışmalarının devam edeceğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, ortaya çıkan yapıyı cam kaplama ile kapatarak, insanların görebileceği şekilde sergileyeceklerini dile getirerek bir hafta içerisinde bu çalışmanın tamamlanacağını ifade etti. Arslan, “Bulduğumuz tarihsel doku 510 adet dükkandan bir tanesidir. Bu dükkanların tamamının 2.5 metre toprak altında gömülü olduğunu tahmin ediyoruz. İskilip’in mevcut görünen dokusunda altında önceki dönemlere ait bir doku varö diye konuştu. Arslan, yer altındaki tüm tarihsel dokunun ortaya çıkarılmasına karar verilmesi halinde kamulaştırma işlemi yaparak, bu tarihsel dokuyu tamamen gün yüzüne çıkaracaklarını açıkladı.

BAŞKAN ÇATMA : İLÇENİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma ise iş makinesinin kazı çalışması sırasında bulunan tünel ile ilgili yaptığı açıklamada, “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün yönlendirdiği şekilde çalışmalar devam etmektedir. Arkeolog arkadaşlarımız da işlerini büyük bir titizlikle yürütmekte biz de belediye olarak ekiplerimizle kendilerine yardımcı olmaktayız. İlçemizin tarih açısından büyük bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bu yeni çalışma ile yeni tarihsel doku ilçemizin çehresini değiştirecektirö dedi.

TEK İSTEKLERİ EVLATLARININ \'ANNE, BABA\' DEMESİ

6)BEYNİNE CİHAZ TAKILIRSA KONUŞABİLECEK

İZMİT\'te, Metin ve Fadime Gedik çiftinin doğuştan zihinsel engelli olan 22 yaşındaki kızları Sibel Gedik, konuşamıyor. Metin Gedik kızının konuşabilmesi için beynine 13 bin Euro değerindeki bir cihazın takılması gerektiğini, sadece bin Euro eksikleri kaldığını belirterek, tek isteklerinin kızlarının \'Anne, baba\' demesini duymak olduğunu söyledi.

İzmit Gültepe Mahallesi Koçal Sokak\'ta oturan 4 çocuk babası Metin Gedik, ailesinin geçimini kağıt toplayıp satarak sağlıyor. Gedik çiftinin doğuştan zihinsel engelli kızı Sibel Gedik, ailesinin desteğiyle kendi ihtiyaçlarını gideriyor. Ekonomik durumlarının kötü olduğunu söyleyen Metin Gedik, \"Kızım doğuştan engelli, yürüyor, duyuyor, bacakları tutuyor ama konuşmuyor. Benim için önemli olan kızımın konuşması. Konuşmasını istiyorum, \'Ana, baba\' desin yeter. Nasıl bir kalbe pil takınca çalışıyorsa, kızımın da cihazla birlikte konuşmaya başlayacağı söylendi. Kolumdan tutacak bir hayırsever vatandaş bekliyorum. İhtiyacımız olan 13 bin Euro\'nun 10 bin Euro\'sunu devlet karşılıyor. 2 bin Euro bir hayırsever vatandaş destek sağlayacak. Sadece bin Euro yapılacak yardımla kızım ameliyat olacak. Kızımın sadece anne ve baba demesini duymak istiyoruz\" dedi.

Metin Gedik, kızının beynine Hollanda\'dan getirilecek bir cihazın takılacağını belirterek, \"Benim kızımın beynine Hollanda\'dan getirilecek cihaz takılacak, cihaz takılırsa kızımın konuşabileceği belirtildi. Bizim tedavi için 13 bin Euro\'ya ihtiyacımız var. 10 bin Euro\'sunu devlet karşıladı, 2 bin Euro\'suna ise bir hayırsever yardımcı olacak. Şu anda bin Euro\'ya ihtiyacımız var. Parayı bulabilirsek, istediği hastanede ameliyat olacak\" diye konuştu.

7)ARTVİNLİ ÇİFT, KEDİLER İÇİN ISI YALITIMLI KULÜBE YAPTI, BAKICI TUTTU

ARTVİN’de oturan Nermin ve Metin Albarak çifti, sokak hayvanları için verdiği mücadeleyle örnek oluyor. Çift, soğuktan korunaklı ısı yalıtımlı yaptırdığı özel kulübelerde sokak kedilerini bakıma aldı. Albayrak çifti, ayrıca kedilere bakma koşulu ile evlerini de bir aileye ücretsiz tahsis etti. Artvin Belediye Meclis üyesi Nermin Albayrak ve esnaf olan eşi Metin Albayrak, kentte sokak hayvanlarının bakımı için verdiği mücadele hayvan severler başta olmak üzere birçok kişi tarafından takdir topluyor. Albayrak çifti, anne ve babasından yadigâr kalan kedilerin sayısının her geçen gün artması üzerine evlerinin bahçesinde özel kulübe yapmaya karar verdi. Bunun üzerine kolları sıvayan çift, evleri önündeki bahçede kulübe inşa etti. Çift ayrıca, kentin bulunduğu coğrafi ve mevsimsel koşulları da göz önünde bulundurarak, kulübenin etrafına ısı yalıtımı da yaptırdı. Sayıları 30\'u bulan kedilerin için ayrı bölmeler bulunan kulübenin içi de halı ve minderle dizayn edildi. Albayrak çifti, son günlerde bölgede yaşanan soğuk hava nedeniyle de kedilerin üşümemesi için kulübeye ısıtıcı dahi yerleştirdi.

YETİNMEDİLER BAKICI TUTTULAR

Kedilerin barınması için her şeyi düşünen ve bahçelerini tamamen kedilere ayıran Albayrak çifti, bunlarla da yetinmeyerek kedilerine bakma koşulu ile evlerini ise bir aileye ücretsiz tahsis etti. Eve kira vermeyen aile fertleri bakıcılık yaparken, kedilere de her gün mamalarını veririp, haftanın belli günleri ise temizliğini yapıyor. Diğer sokak kedilerin de gelerek karnını doyurduğu özel kulübede yer alan minder ve halılar ise her hafta yıkanarak arındırılıyor.

BU SEVGİ, AİLEDEN YADİGÂR

Hayvan sevgisi anne ve babasında yadigâr kaldığını belirten Nermin Albayrak “Onlar ölünce bahçeli evimiz boş kaldı. Kedilerimize biz bakmak zorunda kaldık. Bu kez doğurmaya başlayınca kalabalık oldular. Bizde evin bahçesinde kedi kulübesi yaptık. Kulübelerin içinde bölümler var hepsinin ayrı ayrı yerleri, yatakları var. Isıtıcıları var, soğuk havalarda çalıştırıyoruz bu sayede üşümüyorlar. Dışarıdan gelen sokak kedileri de oluyor. Kalmak isteyen olursa kalıyor, istemeyen yemeğini yiyip gidiyorö dedi.

\'EV ORTAMI GİBİ DİZAYN ETTİK\'

Kedilerin kaldığı kulübeyi ev ortamı şeklinde dizayn ettiklerini ifade eden Albayrak

\"Buradaki kedilerin hepsinin ayrı ayrı isimleri var; boncuk, tarcın, zeytin, prenses, portakal, pamuk gibi çağırdığımız zaman geliyorlar. Ev hayatına alıştıkları için, bizde bahçedeki kulübelerini ev ortamı gibi dizayn ettik, her hafta bütün örtüler yıkanıyor, çamaşır suyu ile dezenfekte ediliyor, mama kapları yıkanıyor bu sayede daha hijyenli bir ortamda kalmış oluyorlarö diye konuştu.

\'MANTOLAMA YAPTIK\'

Kedilerle yaşamak ve birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Metin Albayrak ise şöyle dedi:

“Hayvanları çok seviyoruz. Burada bunlarla mutluyum, huzurluyum. Her gün akşam saatlerinde gelip mamalarını veririm. Kedilerin kulübeleri özel. Çünkü özel hayvanlar. Soğuk ve sıcaktan korunmaları için de ısı yalıtımlı mantolama sitemi ile dış cephesini kapladık. Biz sokak hayvanlarına zevkle bakıyoruz. İnsanlara sokak hayvanları için evlerinde kalan artık yemek ve bir kapla su koymalarını rica ediyoruz. Sokakta kalan hayvanlara sevgi gösterilmesini istiyoruz. Her şey sevgiden geçtiğine inanıyoruzö

8)DEPOCUYDU, FABRİKATÖR OLDU

DİYARBAKIR Mega Sanayi Sitesi\'nde 800 metrekarelik alanda 8 kişi ile vitaminli hayvan yemi üretimine 8 ay önce başlayan Aras Yem Fabrikasının sahibi Abbas Atabey, bugünlerde günlük 22 tonluk üretim ile hem iç, hem de dış piyasada Diyarbakır markası ürünleri satmaya başladı. Atabey, \"Bu işe 2000 yılında bir firmada depo görevlisi olarak başladım. Sonra ilaç mümesilliği yaptım aynı firmada 2013 yılına kadar. çalıştığım sıralarda, bölgede bu alanda bir ihtiyaç olduğunu farkettim. Irak ve Suriye\'ye yönelik ihracatımız oldu\"dedi.

Şanlıurfa karayolunun 20\'inci kilometresindeki Pirinçlik köyü karşısında faaliyet gösteren Mega Sanayi Sitesi\'ndeki 800 metrekarelik alanda üretime başlayan fabrikada, Diyarbakır\'ın yerli markası yem ürünleri üretiliyor. 8 kişinin istihdam edildiği fabrikada, yurt dışından getirilen hammadeler burada işlenerek, çeşitli vitamin katkılı, kanatlı ve kanatsız hayvan yemi olarak ürünler haline getiriliyor. Burada paketlenen ürün çeşitleri, daha sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nin bütün kentlere gönderiliyor.

Terör olaylarının hüküm sordüğü son 40 yıl içerisinde bölgedeki besiciler, Gaziantep, Konya, İstanbul ve Bursa\'daki fabrikalardan vitamin katkılı yem alırken, Diyarbakır\'da Abbas Atabey adlı girişimci 8 ay önce kurduğu fabrika ile vitaminli hayvan yemleri üretmeye başladı. Gaziantep, Adana ve Bursa\'ya bayilik verdiklerini belirten yem fabrikasının sahibi Abbas Atabey, kısa sürede yarattıkları markalı ürünlerin büyük bir ilgi gördüğünü söyledi. 2000 yılında bir firmada depo görevlisi olarak işe başladığını anlatan Atabey, \"Sonra ilaç mümesilliği yaptım aynı firmada 2013 yılına kadar. Çalıştığım sıralarda, bölgede bu alanda bir ihtiyaç olduğunu farkettim. Irak ve Suriye\'ye yönelik ihracatımız oldu. Bölge illeri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'daki bütün illere, Gaziantep\'e, Adana ve Bursa\'ya da bayilik verdik. Ama, Gaziantep\'e verdiğimiz bayi, Kahramanmaraş ve Hatay\'a, Adana bayisi Osmaniye ve Mersin\'e, Bursa bayimiz de Denizli ve Balıkkesir başta olmak üzere çevredeki illere ürünlerimizi satıyor. Tam kapasite ile çalıştığımız günlerde 22 ton üretim yapıyoruz. İhracat yaptığımız dönemlerde yetiştiremiyorduk bu yüzden çift vardiye ile çalışmak zorunda kaldık. Aylık 500 tonluk üretim yapabiliyoruz. Şu an 8 kişi istihdam ediyoruz ama beklediğimiz bir makinemiz var eğer o da gelirse yaklaşık 18-20 kişi çalışacak, üretimimizde de 8 ton artış olacak. Büyük yem bayileri, veteriner klinikleri, besi çiftliklerine, bu işi yapan, hayvancılıkla uğraşan her kesime hitap ediyoruz. Kanatlı hayvan çiftliklerine de Aras markalı ürünlerimizi gönderiyoruz\" dedi.

FABRİKADA HER TÜRLÜ YEM ÇEŞİDİ ÜRETİLİYOR

Son 8 ay içerisinde Suriye ve Irak\'a önemli ölçüde yem satışı yaptıklarını da anlatan Atabey, \"Premix vitamin ve iz mineraller içerikli üretime başladık. Türkiye\'de malesef premix ham maddesi üreten firma yok. Bu nedenle ilaçların tamamında yurtdışına bağımlıyız. Biz de şu anda aracı firmalardan alıyoruz. Ancak, ileri dönemde biz de direk yurt dışından hammade teminine gideceğiz. Yalama kovası üretiyoruz. Hayvanları sakinleştirmek için, yazın hayvanlara sinek yaklaşmaması için sinek savar yalama kovası gibi ürünlerimiz var. Ayrıca normal yalama kovası da var. Vitamin ve mineral açısından besleyici oluyor bu aynı zamanda. Mide düzenleyici premixlerimiz de var. Yine büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için sıvı mineraller ve vitaminlerimiz de var. Her ortamda yetişen kanatlılar için vitamin tozumuz mevcut. Ayrıca yalama taşı da üretiyoruz. Vitamin mineral katkısı yapıp, renklendiriyor ve pazara sunuyoruz. Arı vitamin ve mineralleri de üretiyoruz\" diye konuştu.

\'DİYARBAKIR MARKASINI KABUL ETTİRMEK ZOR OLDU\'

Diyarbakır markalı bir ürünü iç ve dış piyasaya sunmanın ve kabul ettirmenin çok zor olduğunu da söyleyen Abbas Atabey, \"Diyarbakır adı geçince bile bize sırtını çevirenler oldu. Ama Allaha çok şükür, bugün Doğu ve Güneydoğu\'nun tamamına ve batıdaki bir çok kentte ürünlerimiz satılıyor. Depo görevlisi olarak başladığım sektörde şimdilik küçük bir fabrika açtık. Bölge besicileri başta olmak üzere ülkemizdeki besicilerden de büyük bir ilgi ve destek gördük. Bu kalite ile besicilere verdiğimiz güven esasına göre üretimimiz devam edecek\" şeklinde konuştu.

9)ADAPAZARI\'NA İZİNSİZ GELEN MÜLTECİLER TESPİT EDİLDİ

ADAPAZARI\'na, \'Yol İzin Belgesi\' olmadan gelen mülteciler tespit edilerek, İl Göç İdaresi\'ne götürüldü.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Valiliği\'nin \'Yol İzin Belgesi\' olmadan il dışına çıkmak isteyen mültecilere bilet satışının yasaklanmasıyla ilgili karardan sonra kontrolde bulundu. Kent merkezindeki Tığcılar Mahallesi\'nde mültecilerin yoğun olduğu Kavaklar Caddesi ve Yeğenler Caddesi\'nde çok sayıda mültecinin kimlik ve belgeleri kontrol edildi. Belgelerinde yaşadığı il farklı olmasına rağmen izin belgesi olmadan Sakarya\'ya gelen mülteciler tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından belgeleri olmayanlar Sakarya İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi

.

