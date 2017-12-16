DHA YURT BÜLTENİ-5

1)BAKAN GÜL, SAMSUN\'DA

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli ziyaret ve toplanntı programlarına katılmak üzere Samsun\'a geldi. Çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak için tarifeli uçakla Samsun\'a gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çarşamba Havalimanı\'nda Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve partisinin teşkilat üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Gül, daha sonra Atakum İlçesi\'nde bulunan bir otelde düzenlenen \'Terör suçları bölge değerlendirme toplantısı\'na katılmak için havalimanından ayrıldı. Bakan Gül\'ün katıldığı toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül\'ün havalimanından ayrılışı

-Detaylar

(SÜRE:54 Sn) (BOYUT:52.85 MB)

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN-Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)

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OKULDA ÖLDÜRÜLEN MÜDÜRE OTOPSİ YAPILDI

2)GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ

İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde, görev yaptığı okulda öğrencilerden İ.P. (İlhami Palaz) (16) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen okul müdürü 47 yaşındaki Ayhan Kökmen\'in cenazesi, otopsiden sonra kardeşi İrfan Kökmen\'e teslim edildi. Müdür Kökmen\'in göğsünün iki yerinden vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltındaki öğrencilerden İ.P.\'nin, müdür Kökmen\'i kendisine kızıp tokat attğı için vurduğunu söylediği öğrenildi. Bu arada diğer sanık U.Y.\'nin (Uğurcan Yağcı) (16) ise okula silah getirdiği için bir süre önce uzaklaştırıldığı belirtildi.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, dün (cuma) saat 15.00 sıralarında üç yıldır görev yaptığı okulun içinde, öğrencilerinden İ.P.\'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Ağır yaralanan iki çocuk babası Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kökmen, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, olayın ardından, hakkında disiplin soruşturması bulunan 11\'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılan U.Y.\'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan, U.Y.\'nin babası B.Y.\'yi gözaltına aldı. Ödemiş\'in kırsal Kızılcaavlu Mahallesi\'nde toprağa gömülen tüfek de ele geçirildi. Gözaltına alınan iki öğrenciden İ.P.\'nin hakkında disiplin soruşturması yürütüldüğü, geçen perşembe günü Okul Müdürü Ayhan Kökmen tarafından okulun dışında U.Y.ile birlikte sigara içtikleri için uyarıldığı öğrenildi. Kökmen\'in dün de İ.P.\'yi saçları uzun olduğu için uyardığı belirtildi.

KIZDIĞI İÇİN YAPMIŞ

Bunun üzerine İ.P.\'nin okuldan ayrılıp, arkadaşı U.Y ile birlikte motosikletle geri döndüğü ve pompalı tüfekle Müdür Kökmen\'e üç el ateş ettiği anlaşıldı. İ.P.\'nin elinde tüfek olduğu halde bir süre de daha önce kendisini döven bir öğrenciyi aradığı ancak bulamadığı ileri sürüldü. Olayın ardından geldikleri motosikletle kaçan İ.P. ile U.Y. yakalandı. Kullanılan tüfeğin sahibi, U.Y.\'nin babası B.Y. de gözaltına alındı. Yaşları 18\'den küçük olduğu için ifadeleri alınamayan zanlılardan İ.P.\'nin yakalandığı an jandarmaya sözlü verdiği bilgide, müdürün kendisine kızıp tokat atması üzerine bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

MÜDÜRE OTOPSİ YAPILDI

Bu arada öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen\'e İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi yapıldı. Okul müdürünün göğsünün iki yerinden vurularak hayatını kaybettiği birisinin de sırtını delip geçtiği belirlendi. Cenaze daha sonra kardeşi İrfan Kökmen\'e teslim edildi. İrfan Kökmen bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Ayhan Kökmen\'in ikindi namazından sonra toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin alınmasından görüntü.

- Yakınlarının görüntütüsü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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3)TERÖR ŞÜPHELİSİ EMNİYET BİNASINDAN ATLAYIP İNTİHAR ETTİ

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde yol denetiminde yakalanan ve \'PKK Terör örgütü üyeliği\' suçundan arandığı öne sürülen 24 yaşındaki M.A., işlemleri için götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının 3\'üncü katından atlayıp intihar etti.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Güney Karakolu ekipleri, dün yaptıkları yol uygulamasında doğu illerinden gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan GBT sorgusunda A.T. adına sahte kimlik taşıyan ve gerçek kimliği M.A. olduğu tespit edilen şüphelinin \'terör örgütü üyeliği\' suçundan arandığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., savcılıkta ifade verdi. M.A.\'nın daha sonra Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerine teslim edilmesi kararlaştırıldı. M.A. adliyeden Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Burada işlemleri süren M.A., dün saat 18.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü binasının 3\'üncü katındaki pencereden atladı. Ağır yaralanan M.A. çağrılan ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne oradan Alanya\'daki özel bir hastaneye sevk edildi. M.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.A.\'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü (dün geçildi)

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Not: İntihar M.A. siyah kazaklı

- Jandarma aracının adliyeye gelişi

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

( HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)

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4)KIRIKHAN’DA HAVUÇ HASADI BAŞLADI

HATAY’ın Kırıkhan ilçesinde üretilen ve aroması yüksek olan havuç hasadı başladı.

Kırıkhan ilçesinde Kaydon Tarım İşletmesi sahibi Süleyman Donat sarı ve siyah havuç üretiminde hedeflerinin büyük olduğunu söyledi. Ağustos ayında 20 bin dekarlık alanda ekimi yapılan sarı havuçtan bu sezon 100 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. Kırıkhan havucunun özelliğinden söz eden Donat, şöyle konuştu: “Tat ve aroma açısından Türkiye’de üretilen havuçlara nazaran en kaliteli ve en iyi olanıdır. Bu laboratuar testleri ile de sonuçlanmıştır. Buda Kırıkhan’ın havası ve humuslu toprak yapısı itibari ile çok verimli bir toprağa sahip olmamızdan kaynaklanmaktadır.

Toprağı çok verimli olan Kırıkhan’da ne ekilirse en iyi meyvenin alındığını anlatan Donat, havucu gerçek anlamda mevsiminde ekip hasat ettiklerini belirterek, “Havucu ağustos ayında ekiyor ve kışın hasat ediyoruz. Oysa Türkiye’nin belli bölgelerinde yazın hasat edilir. Ancak biz kışlık ürün olması nedeniyle mevsiminde hasat ediyoruz ve kaliteli ürün elde ediyoruzö dedi.

TÜRKİYE ORTALAMASININ YÜZDE 30’UNU ÜRETİYORUZ

Konya ve Ankara Beypazarı ile birlikte Türkiye’de havuç üretimi açısından ikinci sırada yer aldığını belirten Süleyman Donat üretilen havucu iç ve dış piyasada değerlendirdiklerini ve Türkiye ortalamasının yüzde 30’unu ürettiklerini hedeflerinin ise 100 bin ton ürün almak olduğunu kaydetti. Siyah havuca da önem verdiklerini anlatan Donat, şöyle devam etti:

“Ayrıca konsantrelik siyah havucumuz da var. Bunu kendi tohumumuzla üretiyoruz. Her yıl hibrit tohumlarına yüz binlerce lira veriyoruz. Kendi tohumumuzla elde ettiğimiz havucumuzla hedef büyütüyoruz. Türkiye ve Avrupa renk skalasına bakıldığında daha kaliteli olduğu görülür. Avrupa’da inanılmaz bir pazar payı vardır. 4 yıl önce 1000 ton siyah havuç üretimi vardı, bu gün ise 40 bin ton üretim bekleniyor.\"

MAKİNELİ HASADA GEÇİLECEK

Kırıkhan’da, en yakın zamanda makineli hasada geçmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ve Avrupa’dan makine getireceklerini ifade eden Donat, bölgede ciddi anlamda işçi sıkıntısı olduğunu söyleyerek “Şu anda Suriyeliler de çalışıyor ve yardımcı oluyorlar, ama işi bırakırlarsa burayı kapatmak zorunda kalırız. Dolayısıyla onların bize katkısı büyük ama makineli hasada geçmek için çalışıyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

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- İşçiler havuçları toplarken

- Tarladan alıp torbalara koyarken

- Tarlada toprakla karışmış halde havuçlar

- Torbadaki havuçlar

- Traktöre konurken

- Toplamada çalışanlar

- Traktör hareket ederken

- Depoya gelen traktör

- Havuçlar boşaltılırken

- Yıkanırken

- Paketleme için çalışanlar

- Süleyman Donat\'ın konuşması

- Havuç ve çalışan işçilerden detaylar

- Paketleme bölümü

- Paketlenen havuçlar

- Yıkanan havuçlar

SÜRE: 6’39’BOYUT: 212 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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(ÖZEL)

5)19 YAŞINDA, MALATYA\'NIN İLK KADIN OTO TAMİRCİSİ OLDU

MALATYA\'da küçük yaştan itibaren araçlara ilgisi olan ilkokul mezunu 19 yaşındaki Gülcan Coşkun, kentin ilk kadın otomobil tamircisi oldu. Araçlarını tamire getiren sürücüler, kadın ustayı görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Anne ve babası boşandıktan sonra Özalper Mahallesi\'nde dedesi ile birlikte yaşayan Gülcan Coşkun, kent merkezindeki sanayi sitesinde 42 yıllık oto tamircisi, 55 yaşındaki Rıfat Teke\'nin yanında çalışmaya başladı. Zamanla mesleği öğrenen Coşkun, artık otomobillerdeki çoğu arızayı tamir edebiliyor. Şu an usta olarak çalışan Gülcan Coşkun, kentin ilk kadın tamircisi oldu. Tamirhaneye araçlarını getiren sürücüler, karşılarında kadın tamirci görünce kısa süre şaşırıyor.

Coşkun, küçüklükten itibaren hevesi bulunduğu araçları tamir etmekten mutlu olduğunu söyledi. İşini sevdiğini belirten Gülcan Coşkun, şöyle dedi:

\"Bu işe çocukluktan hevesim vardı ve arabaları da seviyorum. Tamirini de yapmayı istiyordum. Küçükken dedemle camiye gidiyordum ve o da beni bisikletçiye bırakıyordu. Orada vida tutmayı ve anahtarları o zaman öğrenmiştim, yani küçük yaşta. Sonra da buraya geldim. Çekindiğim bir şeyler olmadı. Bir bayanın yapabileceği kadarıyla elimden geleni ardına koymayacağım. Bu meslek zorlamıyor. Sadece soğuktan dolayı biraz üşüyoruz o kadar. Yağ beni rahatsız etmiyor, hoşuma da gidiyor.\"

Gülcan Coşkun\'un sanayi sitesinde yanında çalıştığı Rıfat Teke ise \"Kızımız çok başarılı, geleceği çok parlak. Yeteneği mükemmel. Gülcan\'ın çalışmasından çok memnunuz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tamirhane

- Gülcan\'ın çalışmasından detay

- Araçlarla uğraşma görüntüleri

- Müşterilerle röp.

- Usta Rıfat Teke ile röp.

- Gülcan Coşkun ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 269 MB

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6)OKUL KERMESİNDE \'ATIKLAR\' PARA YERİNE GEÇTİ

ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, \'Adana Evimiz Gibi Tertemiz Kampanyası\'nda geçen yılın \'Atık Yağ Toplama Şampiyonu\' Recep Birsin Özen Ortaokulu\'nda sıra dışı bir kermes düzenlendi. Öğrenciler, annelerinin hazırladığı pasta, börek ve tatlılardan yiyebilmek için topladıkları atık yağ ve atık pilleri, para yerine kullandı.Çeşitli atıklar kullanarak tasarladıkları kostümlerle geri dönüşüm defilesinde boy gösteren öğrenciler, gün boyu süren etkinlikte müzik eşliğinde gönüllerince dans edip, eğlendi. Öğrenciler, bir günde yaklaşık 700 litre atık yağ ve 50 kilo atık pili toplayarak rekor kırdı. Çevreci okuldaki coşkuya ortak olan ve kermeste atık yağ ile alışveriş yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, atık tasarım yarışmasında dereceye giren öğrencileri de ödüllendirdi.

42 BİN ÖĞRENCİYE ÇEVRE BİLİNCİ AŞILANDI

Adana Büyükşehir Belediyesi, atık yağ ve atık pillerin toplanmasını yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü kampanyada 42 bin öğrenciye çevre bilinci aşılarken, geçen yılın Atık Yağ Toplama Şampiyonu olan Recep Birsin Özen Ortaokulu\'nun etkinliğine tam destek verdi. Okul yöneticileri, öğretmenler ve velilerin ortak çalışmasıyla düzenlenen kermes için çeşit çeşit pasta, börek ve tatlı türü yiyecekler hazırlandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Ramazan Akyürek, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İbrahim Davutluoğlu ile Okul Müdürü Ali Küçükaydın\'ın açılış kurdelesini kestiği kermeste para yerine atık yağ ve atık pil karşılığında satış yapıldı. Öğrenciler, atık yağ dolu şişeleri ve atıl pilleri öğretmenlerine teslim ederek, diledikleri pasta, börek ve tatlılardan yiyebildi. Başkan Vekili Ramazan Akyürek\'te etkinlik için hazırlanan yaş pastayı alkışlar eşliğinde kesip, atık yağ karşılığında kermesten alışveriş yaptı.

GERİ DÖNÜŞÜM DEFİLESİ

Belediye bandosunun marşlar ve şarkılarla renklendirdiği etkinlikte öğrenciler, geri dönüşüm defilesi de düzenledi. Kağıt, plastik, cam ve metal atıkları kullanarak birbirinden ilginç kostümler tasarlayan öğrenciler, arkadaşlarının coşkulu alkışı arasında boy gösterdi. Başkan Vekili Ramazan Akyürek, tasarım yarışmasında dereceye giren öğrencileri kutlayıp, madalyalarla ödüllendirdi. Gün boyu süren etkinlikte yaklaşık 700 litre atık yağ, 50 kilo atık pil toplandı.

Görüntü Dökümü

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- Recep Birsin Özen Ortaokulu tabelasından görüntü

- Etkinlikten genel görüntü

- Yiyeceklerden görüntü

- Topluluktan genel ve detay görüntüler

- Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek selamlaşırken

- Kermeste enstürman çalıp şarkı söyleyen çocuklardan görüntü

- Ramazan Akyürek\'in Atık tasarım yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirirken

- Kurdela kesilirken

- Pasta kesilirken

- Etkinlikten genel görüntü

SÜRE:02\'37\" BOYUT:160MB

Haber-Kamera:Hatice KARTAL/ADANA, (DHA)

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