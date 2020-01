DHA YURT BÜLTENİ-5

1)O KAZADA SAVCI MÜTAALASINI VERDİ

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde alkollü kullandığı otomobiliyle kaza yapıp, birlikte gezmeye çıktığı Doğukan Can Tanışan\'ın ölümüne, ikizi Batuhan Tanışan ve Oğuzhan Önel\'in yaralanmasına neden olan Türk asıllı Alman vatandaşı 30 yaşındaki Ali Osman Kunduz\'un 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Savcı, mütaalasında sanığın asli kusurlu olduğunu 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını ve tutuklunun halinin devamını talep etti. Mahkeme, sanık Kunduz\'un tahliye talebini reddedip, tutuklunun halinin devamına karar verdi. 3 Temmuz 2017 gecesi, Bodrum\'dan Turgutreis yönüne giden 30 yaşındaki Ali Osman Kunduz, yönetimindeki \'STA LI 64\' Almanya plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil savrularak takla atıp, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, otomobildeki 18 yaşındaki Doğukan Can Tanışan öldü, kendisi gibi Bodrum Mesleki Turgutreis ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi olan ve Göztepe Bodrum Futbol Okulu\'nda top koşturan ikizi Batuhan Tanışan ile arkadaşları 16 yaşındaki Oğuzhan Önel ve sürücü Ali Osman Kunduz yaralandı. 2.17 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Kunduz, tutuklandı. Kunduz, hakkında \'Taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek\' suçundan Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Osman Kunduz, avukatı Mehmet Güner, kazada ölen Doğukan Can Tanışan\'ın annesi Hanım Tanışan, babası Muzaffer Tanışan, ve aynı kazada ağır yaralanan ikiz kardeşi Batuhan Tanışan, kazayı hafif yaralı atlatan Oğuzhan Önel, Tanışan Ailesi\'nin avukatı Savaş Çiçek ve Bodrum Göztepespor Kulübü Yöneticisi Emrah Çatak ve kulüp antrenörleri katıldı. Duruşmaya ilk kez katılan Batuhan Tanışan, halen tedavisinin sürdüğünü belirterek, kaza gününe dair hiçbir şey hatırlamadığını, sanıktan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini söyledi. Tanışan\'ın davaya katılma talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Bir önceki duruşmada sanığın kusur durumunun tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik ihtisas Daire Başkanlığı\'ndan istenen rapor da mahkemeye geldi. Tanışan Ailesi\'nin avukatı Savaş Çiçek, kendileri tarafından bilirkişi raporunun incelenmesi için ek süre talep ederken, müşteki Oğuzhan Önel\'in avukatı Şule Deniz de \"Raporda aleyhte olan hususları kabul etmiyoruz\" dedi.

Bilirkişi raporuna karşı söyleyeceği bir şey olup olmadığı sorulan Kunduz, kendisinin söyleyecek bir şeyi olmadığını, savunmasını avukatının yapacağını belirtti. Kunduz\'un avukatı Mehmet Güner ise, \"Raporda sanık aleyhine olan tespitleri kabul etmiyoruz. Bu konudaki ayrıntılı beyanlarımızı yazılı olarak sunmak istiyoruz. Celse arasında aracın teslimine ilişkin talepte bulunmuştuk. Bu talep hakkında da olumlu yahut olumsuz bir karar verilmesini talep ediyoruz. Tahliyeye ilişkin talebimizi mütalaadan sonra bildireceğiz\" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Savcı mütalaasında, sanığın, saatte 50 kilometre hız limiti olan yolda seyir halindeyken katılanların beyanlarına göre 140-150 kilometre, kendi beyanlarına göre ise 160-170 kilometre hızla ve dosyada bulunan alkol ölçüm tutanağına göre 2.11 promil alkolle seyrederken Bitez Kavşağı\'nda otomobilin kontrolünü kaybederek kazaya neden olduğu için asli kusurlu olduğunu belirtip, 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Savcı mütalaasında eylemin gerçekleşme şekli, gerçekleşen zarar, eylemin bilinçli taksirle gerçekleşmiş oluşu, uygulanacak herhangi bir adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı gözetilerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini de istedi. Tanışan Ailesi\'nin avukatı Savaş Çiçek ise mütalaanın erken verildiği kanısında olduklarını belirtip, \"Müvekkilim, Batuhan\'ın halen hayati tehlikesi sürmekte olup, halen tedavi görmektedir. Olası olumsuz bir durumda yahut nitelikli bir şekilde kalıcı yaralanma meydana geldiğinde hem ceza tayini hem de suç vasfı yönünden mütalaanın değişmesi gerekeceği düşüncesindeyiz. Bu nedenle öncelikle Batuhan\'ın tedavi süreci sona erdikten sonra mütalaa verilmesi gerektiğini düşünüyoruz\" dedi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Ali Osman Kunduz ise, \"Öncelikle Batuhan kardeşime ve ailesine başsağlığı diliyorum. Doğukan kardeşimin mekanını Allah cennet eylesin. Böyle olmasını istemezdim. Kardeşlerimi sevindirmek istedim ancak bu olay meydana geldi. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi. Mütaalaya karşı savunma yapan sanık Kunduz\'un avukatı Mehmet Güner de \"Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti tutuklamayı gerektiren nitelikte bir suç değildir. Atılı suçun cezanın üst sınırı ve atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığı şeklindeki gerekçenin tutuklama nedeni olarak esas alınamayacağı kanısındayız. Müvekklim bu olay nedeniyle 5 ay 11 günden beri tutukludur. Kamuoyuna yansıyan benzer olaylarda bir hükümlü hakkında 7 ay tutukluluk tedbiri uygulanmış, bir diğer olayda ise tutuklama tedbirine hiç başvurulmamıştır. Tüm bu hususlar dikkate alınarak biz öncelikle müvekkilimizin bihakkın yahut mahkeme aksi kanıda ise adli kontrol hükümleri uygulanmak sureti ile tahliyesini talep ediyoruz\" dedi. Yaklaşık 1 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, Tanışan\'ın avukatının bilirkişi raporunu incelemek üzere istediği ek süre talebini kabul etti. Almanya\'da yaşayan sanık Ali Osman Kunduz için adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesi ile tutukluluk halinin devamına karar verilip, duruşma ertelendi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Kazada yaralanan ve ilk kez duruşmaya gelen Batuhan Tanışan\'ın görüntüsü

-Tanışan Ailesi\'nin avukatı Savaş Çiçek ile röp.

-Sanık Ali Osman Kunduz\'un avukatı Mehmet Güner ile röp.

(Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

=====================================================

2)MEVLANA\'YI ANMAK İÇİN DÜZENLENEN \'ŞEB-İ ARUS\' TÖRENLERİNİN 17 ARALIK TARİHİ YANLIŞ İDDİASI

Konya\'da Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Torunları Derneği Genel Sekteri ve Mevlevi Postnişini Mehmet Çipan, Mevlana\'nın, ölümünün Mevlevilik\'te \'Allah\'a kavuşma\' kabul edilip, \'Düğün gecesi\' anlamına gelen \'Şeb-i Arus\' kutlamaları yapıldığını öne sürdü.

Her yıl Konya\'da 17 Aralık günü düzenlenen \'Şeb-i Arus\' törenlerinin tarihinin yanlış olduğunu öne süren Çipan, \"Hz. Mevlana\'nın yaşadığı dönem, Hicri Takvim vardı. Hicri Takvim\'e göre de 5 Cemaziyelahir günü Hakk\'a vuslat etmiştir. 5 Cemaziyelahir, bu yıl 21 Şubat\'ı 22 Şubat\'a bağlayan geceye tekabül ediyor.\" dedi. Şeb-i Arus törenlerinin de gerçeği uygun yapılmadığını savunan Çipan, Mevlana\'nın 7 öğüdü olarak bilinen sözlerin Mevlana\'ya ait olmadığını belirtti.

Mevlana\'nın ölüm yıldönümü nedeniyle her yıl Konya\'da 7-17 Aralık tarihleri arasında anma törenleri düzenleniyor. Bu yıl 7 Aralık\'ta başlayan etkinlikler 17 Aralık günü, düğün gecesi anlamına gelen \'Şeb-i Arus\' törenleriyle sona eriyor. Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Torunları Derneği Genel Sekteri ve Mevlevi Postnişini Mehmet Çipan, Mevlana\'nın hicri takvime göre ölüm tarihinin 17 Aralık günü olmadığını ve bu törenlerin her yıl yanlış tarihlerde düzenlendiğini ileri sürdü. Çipan, şöyle konuştu:

\"Mevleviler her yıl Şeb-i Arus\'u, yani \'Düğün gecesini\' kutlar. Mevleviler; Hz. Mevlana\'dan bugüne kadar ölümü, şenlik olarak, Allah\'a kavuşma olarak, düğün olarak arzulayan yaşayan insanlardır. Bizim dervişlerimizin tamamı ölümü, gülücükler saçarak karşılayan Azrail\'e selam vererek karşılayan dervişlerdir. Bu yıl kutlanması gereken tarih 5 Cemaziyelahir\'dir. Hz. Mevlana\'nın yaşadığı dönem, Hicri takvim vardı ve hicri takvime göre de 5 Cemaziyelahir günü Hakk\'a vuslat etmiştir. 5 Cemaziyelahir, bu yıl 21 Şubatı 22 Şubat\'a bağlayan geceye tekabül ediyor. Mevleviler kendi içlerinde 2018 yılının 21-22 Şubat tarihlerinde Şeb-i Arus günün zikirlerle, dualarla ve mukabeleyle kutlayacaklar. Aslında yapılması gereken de budur.\"

ŞEB-İ ARUS ASLINA UYGUN YAPILMIYOR

Düzenlenen törenlerin aslına uygun yapılmadığını ifade eden Çipan, \"Şu an da Kültür Bakanlığı koroları tarafından düzenlenen 17 Aralık Hz. Mevlana ihtifal haftası denen, vuslat yıldönümü törenleri, ağırlıklı olarak sema mukabelesi üzerindedir. Buralarda evrat ve ez kar yoktur. Dolayısıyla salavatın, salanın, zikrin olmadığı, helva ve şerbet ikramlarının olmadığı, ölümü bir düğün gecesi olarak addettirecek mukabelelerin yapılmadığı törenler, \'Şeb-i Arus\' törenleri değildir. Daha çok anma şeklindedir.\" diye konuştu.

\'GEL NE OLURSAN OL, YİNE GEL\' SÖZÜ MEVLANA\'NIN DEĞİL

Çipan, Mevlana\'nın 7 öğüdü olarak bilinen sözlerin, Mevlana tarafından söylenmediğini ileri sürdü. Çipan, 7 öğüdün arasında yer alan \'Gel ne olursan ol, yine gel\' sözünün Horasanlı Ebu Said-i Ebu\'l Hayr\'a ait olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Hz. Mevlana, Azrail Aleyhisselam\'dan başkasına gel dememiştir. Hz. Mevlana\'nın, \'Gel ne olursan ol yine gel\' diye bir beyti, divanı yoktur. Böyle bir söz söylememiştir. Bu söz Horasanlı Ebu Said-i Ebu\'l-Hayr\'a aittir. Hz. Mevlana\'ya ait olmadığı kesindir. Ancak, bugün birçok belediye, birçok kamu kurumu, birçok televizyon, gazete, köşe yazarları, bestekarlar, Hz. Mevlana\'ya, bize göre tapınakçıların atfettikleri, Mevleviliği, hoşgörü ve dinler arası diyalog safsatalarına uydurmaya çalışanların atfettiği bu gel beytini besteleyip, duvarlarına, kitaplarına, kapaklarına yazıp ortaya koymaktadırlar.\"

(Görüntü dökümü:

--------------------------------------------

-Mehmet Çipan ropörtaj

-Mevlana müzesi içi detay

-Semazenlerden detay

Haber:İsmail AKKAYA-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA))

============================================================

3)SİVAS\'TA HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

SİVAS\'ta bir market zincirine ait kapalı kasa minibüsün lastiğini bıçakla keserek, sürücü lastiği değiştirirken, aracın ön koltuğunda duran ve içinde 71 bin lira bulunan çantayı alarak kaçan soyguncular yakalandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Paşabey Mahallesi Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. Kentteki bir market zincirinde çalışan Serkan Karaoğlan, 58 BS 151 plakalı kapalı kasa minibüsle şubelerdeki hasılatı toplayarak, bankaya yatırmak üzere yola çıktı. Karaoğlan minibüsle, Atatürk Caddesi Kepçeli Kavşağı\'ndaki trafik ışıklarında beklerken, yaklaşan bir kişi, aracın arka lastiğinin patlak olduğunu söyledi. Uyarı üzerine minibüsü yol kenarına çeken Karaoğlan, araçtan inip incelediği lastiğin bıçakla kesilerek patlatıldığını fark etti. Serkan Karaoğlan, patlak lastiği değiştirirken, bir otomobilden inen hırsız, minibüsün ön koltuğunda duran çantayı alarak araçla uzaklaştı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kentte bulunan mobese ve güvenlik kameraları incelendi. İnceleme sonucu soyguncuların plakasız bir otomobille Tokat ili istikametine kaçtıkları belirlendi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucunda şüphelilere ait aracın Tokat\'ta bulunan alışveriş merkezinin otoparkında olduğu öğrenildi. Alışveriş merkezi içinde ve çevresin yapılan araştırma sonucunda eşkalleri belirlenen şüpheliler G.Y ile İ.Ç çaldıkları paralarla birlikte yakalandı. Sivas\'a getirilen şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan paraların tamamının firma yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Adliyeden görüntüler

-Şüphelilerin adliyeye getirilişi

-Genel görüntüler

(84 MB)

Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)-

======================================================

4)TIR\'IN ÖZEL BÖLMESİNDE 24 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDi

GAZİANTEP\'te, polis tarafından durdurularak aranan TIR\'ın dorsesinin tabanına özel yapılan bölümde gümrük kaçağı 24 bin 500 paket sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, durumundan şüphelendikleri S.Y. yönetimindeki plakası açıklanmayan TIR\'ı durdurup arama yaptı. \'Curis\' isimli köpeğin de katıldığı aramada dorsenin tabanına özel yapılan bölüme istiflenen gümrük kaçağı 24 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü S.Y. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- TIR\'ın durdurulması

- Arama köpeği

- TIR\'da arama yapılması

- Özel bölümdeki kaçak sigaralar

- Kaçak sigaralara el konulması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 152 MB

=======================================================

5)YILIN GİRİŞİMCİLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

ANTALYA Sanayici ve İşadamları Derneği\'nin (ANSİAD) bu yıl 15\'incisini düzenlediği Girişimcilik Günleri kapsamında üniversiteler arasında yapılan İş Fikirleri Yarışması\'nda dereceye girenler ile Yılın Girişimcileri ödüllendirildi.

ANSİAD\'ın 15\'incisi düzenlenen Girişimcilik Günleri kapsamındaki İş Fikirleri ve Proje Yarışması\'na Antalya, Isparta ve Burdur\'daki üniversitelerden 515 öğrenci 272 projeyle katıldı. Akra Barut Hotel\'deki ödül törenine, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, ANSİAD Başkanı Abdullah Erdoğan, AÜ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi\'nden çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci ile işadamları katıldı.

Törende konuşan ANSİAD Başkanı Abdullah Erdoğan, bu yılki yarışmalarda dereceye giren projeleri, TÜSİAD\'la işbirliği içerisinde iş dünyasıyla buluşturmaya gayret edeceklerini söyledi. Erdoğan, “İnşallah önümüzdeki günlerde ANSİAD\'ın girişimcilik günleri katlanarak gençlerimize katkı vermeye devam eder\" dedi.

YILIN GİRİŞİMCİSİ BARIŞ YAŞA

2017 ANSİAD Yılın Girişimcisi Ödülü, Shakespeare Coffee& Bistro konseptiyle 2001 yılından bu yana hizmet veren ve çeşitli illerde 14 Shakespeare Coffeeand Bistro ve 5 adet Pikan Fırın restoran işletmesi bulunan Global Gıda şirketinin sahibi Barış Yaşa\'ya verildi. Barış Yaşa\'nın ödülünü, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal takdim etti.

KADİR DURSUN\'A GÜNGÖR PEKŞEN ÖZEL ÖDÜLÜ

ANSİAD\'ın bu yılki ANSİAD Girişimcilik Günleri Güngör Pekşen Özel Ödülü, Antalya Piyano Festivali\'nin kurucusu ve memleketi Adıyaman\'ın Tut ilçesinde kurduğu dut bahçesiyle ve dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile gerçekleştirdiği kültürel ve sanatsal etkinliklerle tanınan Kadir Dursun\'a verildi. Konyaaltı Belediye Başkan vekili Cansel Çevikol\'un ödülünü takdim ettiği Kadir Dursun, 18 yıl önce başlattığı piyano festivali için merhum işadamı Güngör Pekşen\'in verdiği çok özel desteği anlattı. Dursun, Antalya\'da kültürel ve sanatsal faaliyetlere büyük önem veren Güngör Pekşen\'in ilk piyano festivalinin düzenlenmesine 50 bilet alarak ilk destek veren kişi olduğunu anlattı.

ÜNİVERSİTELİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

36 projenin finale kaldığı İş Fikirleri ve Proje Yarışması\'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Projeler ve ödül kazanan öğrenciler şöyle; Ön Lisans ve Lisans kategorisinde \'Elektrostatik Egsoz Emisyon Filtresi\' ile SDÜ öğrencisi Emre Akgül birinci, \'Motosiklet Kazalarında 112 Acil Servise Haber Veren Yeni Nesil Motosiklet Kaskları\' projesi ile SDÜ öğrencisi Bahattin Düzenli ikinci, \'Conetwork\' projesi ile AÜ öğrencileri Gürsu Yaman, Enis Necipoğlu, Ahmet Fırat Gürbüz ve Göktürk Ülker üçüncü oldu.

Yüksek Lisans ve Doktora kategorisinde \'Biyobozunur Plastiklerin Geliştirilmesi Projesi\' ile AÜ öğrencisi Onur Karaman birinci, \'Endüstriyel Ölçekte Bor Fiber, Volfram Tel ve Bor Triklorür (Bcl3) Üretimi\' ile AÜ öğrencisi Deniz Kayıkçı, endüstri mühendisi Ahmet Adem, Dr. Selim Ertürk ve Dr. Çağlar Yüksel ikinci, \'Yeni Nesil, İnovatif, Üstün Özelliklere Sahip Akıllı Fizyoterapi Giysilerinin Geliştirilmesi\' ile AÜ\'den Anıl Şahin üçüncü oldu.

Görüntü Dökümü

----------------

- Katılımcıların görüntüsü

- Sinevizyon gösterimi

- Başkan Abdullah Erdoğan\'ın konuşması

- Ödül töreninden görüntü

173 MB /// 01.33

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

==========================================================

6)KAYSERİ\'DE AKIL ALMAZ DOLANDIRICILIK

KAYSERİ\'de, yüzde 75 akıl sağlığı yerinde olmayan F.A\'yı dolandıran 5 kişi polis ekiplerinin operasyonu sonrası yakalandı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Yüzde 75 akıl sağlığı yerinde olmayan 36 yaşındaki F.A. arsa karşılığı 500 bin lira değerinde daireye sahip oldu. Olayı öğrenerek daireyi F.A\'nın elinde almak için A.K. (35), A.A. (26), S.Ü. (55), Y.K. (26) ve A.K. (18) plan yaptı. Plan üzerine 18 yaşındaki A.K. engelli F.A. ile aşk yaşamaya başladı. Aşkı ilerleten A.K, diğer zanlılarla birlikte Kayseri 8. noterliğinden F.A. adına vekalet çıkarttı. Bu vekaletle F.A\'nın bankada bulunan 10 bin TL parasını çeken zanlılar ardından da silah zoruyla engelli adamı darp ederek 300 bin TL\'lilik senet imzalattı. Aynı zamanda Sivas Caddesi\'nde F.A. adına dairesini ipotek göstererek, 80 bin liraya dükkan kiralayan zanlılar bu işyerini çalıştırmaya başladı. Bunun üzerine engelli F.A. ve yakınları Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek zanlılar hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler zanlıları 500 bin lira değerindeki daireyi satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Zanlıların adli tabipliğe girişi ve çıkışı

-Genel detay

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 1 Dakika 45 Saniye / 56MB

=======================================================

7)FETÖ ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı ByLock\'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yaptığı operasyonda örgütün gizli haberleşme ağı ByLock\'u kullandıkları gerekçesiyle E.Y, M.A.G. ve T.E. gözaltına aldı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Zanlıların adli tabipliğe gelişi ve çıkışı

-Genel detay

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 1 Dakika 21 Saniye / 36 MB