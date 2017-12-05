DHA YURT  BÜLTENİ-5

1)ÖĞRENCİ SERVİSİ MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 24 YARALI

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki Teknoloji ve Bilim Koleji öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün yağmurdan kayganlaşan yolda devrildiği kazada, 24 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Denizli- Antalya Karayolu\'nda meydana geldi. Denizli\'den Cankurtaran Mahallesi\'ndeki Teknoloji ve Bilim Koleji\'ne öğrenci taşıyan Hasan Hüseyin Mutluluk yönetimindeki 20 S 0327 plakalı öğrenci servisi midibüsü, yağmurdan kayganlaşan yolda virajda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçerek devrilen araçta midibüs şoförü ile birlikte diğerleri öğrenci toplam 24 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi gönderildi. Yaralı öğrenciler yan yatan midibüsün içinden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Yaralı yakınlarının olay yerine gelmesi

- Polislerden görüntüler

- Midibüsün kaldırılması

- Yoldan görüntüler

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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2)ŞIRNAKLI MADEN İŞÇİLERİ GECE TOPRAĞA VERİLDİ

ŞIRNAK merkez Belveren Beldesi ile Araköy arasında bulunan bir kömür ocağında metan gazı zehirlenmesi sonucu dün hayatını kaybeden 3 işçi gece saatlerinde toprağa verildi. Yaşamını yitiren Tunç kardeşlerinin ağabeyi Ahmet Tunç\'un 2009 yılında yine kömür ocağında yaşamını yitirdiği belirtildi. Balveren Beldesi ile Araköy arasında bulunan eski bir kömür ocağında malzemelerini almaya giden Abdurrahman Tunç (47), kardeşi Ömer Tunç (37) ve İdris İnal (36), metan gazı zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirmişti. 3 işçinin 80 metre derinliğindeki kuyu tarzındaki kömür ocağından cenazelerinin çıkarılması için Mardin, Batman Van\'dan sevk edilen AFAD ekipleri ile Şırnak Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra UMKE ekiplerinin çalışması dün akşam saatlerine kadar sürmüş ve cenazeler çıkarılmıştı. Metan gazı zehirlenmesinde hayatını kaybeden Abdurrahman Tunç ile Kardeşi Ömer Tunç ile İdris İnal’ın cenazeleri Şırnak Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edilmesinin ardından dün gece Balveren Beldesi Camisii\'nde dini vecibeleri yerine getirilen 3 işçinin cenazesi daha sonra köy mezarlığına defnedildi.

3 işçiye mezar olan ocağın, Şırnak\'ta 1 Nolu Kömür Ocağı’nda 17 Ekim tarihinde meydana gelen ve 8 işçinin ölümü ile sonuçlanan göçükten sonra kapatılan kömür ocakları arasında bulunduğu öğrenildi. Kuyu tarzı olarak çalıştırılan ocağa eşyalarını almak için girdikten sonra bir daha çıkamayan Tunç kardeşlerin ağabeyleri Ahmet Tunç’un da aynı beldedeki özel bir kömür ocağında 2009 yılında meydana gelen göçükte yaralandığı ve daha sonra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı öğrenildi.

Olayla ilgisi soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-İşçilerin toprağa verilmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) -

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3)NADİYE NİNENİN EL DOKUMALARI YURT DIŞINDA ALICI BULUYOR

TRABZON’un Tonya ilçesinde 82 yaşındaki Nadiye Günaydın, ilerlemiş yaşına rağmen geleneksel el dokuma sanatını evinin çatı katında oluşturduğu atölyede yaşatmaya çalışıyor. Nadiye ninenin dokuduğu kıl yün çorap ile çocuk ve yük taşımada kullanılan iplikten örülen bel bağı gibi ürünleri yurt dışından bile sipariş alıyor. Nadiye ninenin çalışma azmi köyde herkese örnek oluyor.

İlçenin Büyük Mahallesi’nde oturan Nadiye Günaydın, büyüklerinden öğrendiği el dokuma sanatını günümüze kadar taşıdı. İlerlemiş yaşına rağmen evinin çatı katında oluşturduğu küçük bir atölyede dokuma sanatını sürdüren Nadiye nine kıl yün çorap, çocuk ve yük taşımada kullanılan iplikten bel bağı ile yörede tırmaç, çendey, camadan adı verilen iplik dokumadan elde edilen yöresel dokumalar yapıyor. Günün büyük çoğunluğunu atölyesinde çalışarak geçiren ve el dokumaları yurt dışından bile sipariş alan Nadiye nine, Almanya’da yaşayan Türklerden aldığı siparişleri yetiştirmek için çalışıyor.

“DEVİR DEĞİŞTİ, KIYAFETLER ZAMAN UYDU\"

El dokuma sanatını sevdiğini anlatan Nadiye Günaydın, çocukken öğrendiği sanatı sürdürdüğünü söyledi. Bu sanatın günümüzde unutulmaya yüz tuttuğundan yakınan Nadiye nine, “Bir zamanlar, her evde, kadınlar dokuma işi ile uğraşır, kullandıkları tırmaçları, bel bağlarını, camadanlarını kendileri yapardı. Devir değişti. Yük taşıma azaldı, tırmaç dokuma da bitti. Kıyafetler zamana uydu. Çendeylerin yerini sosyete çantaları aldı. Çocukları sırtta taşıyan bağların yerini de çocuk arabaları aldı. Bizim yaptığımız dokumalar şimdi antika olduö dedi.

“KİMİNİ SATIYORUM, KİMİNİ HEDİYE EDİYORUM\"

Geçmişte yün iplerin kök boyalarla boyadığını hatırlatan Nadiye nine, “Şimdi yün ip kalmadı. Kök boyalar yok. Hazır renkli ipler kullanıyorum. Tezgahımda yapacağım dokumaya göre ipleri çekiyorum. Sonra da dokuyorum. Ürünlerin kiminin satışını yapıyorum, kimini de torunlarıma, eşe dosta hediye ediyorumö diyerek ömrü yettiğince bu sanatı sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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Nadiye nine detayları

El dokuması detayları

Ürünlerden detay

Nadiye nine ile röp.

Haber-Kamera: İnan KALYONCU TRABZON-DHA

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4)11 \'MAHREM ABİ\' ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 \'mahrem abi\' adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında askeri personelden sorumlu \'mahrem abi\' oldukları tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu ile 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 11 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Adliyeye sevk edilmeleri

HABER: Selda Hatun TAN/KAMERA: Alişan KOYUNCU-İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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5)ŞANLIURFA\'DA, FARE ZEHİRİ İÇEN GENÇ KIZ ÖLDÜ

ŞANLIURFA\'da, fare zehiri içtiği ileri sürülen Ayşe S. (20), kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Eyyübiye Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe S., bilinmeyen nedenden dolayı girdiği bunalım sonrası evdeki fare zehirini içti. Bir süre sonra odasına giren yakınları tarafından baygın halde bulunan Ayşe S. için sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdüğü genç kız, acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan genç kızın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Adli tıp kurumu

- Yakınlarının bahçede beklemesi

- Cesedin cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 105 MB

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(ÖZEL)

6)MERSİN\'İN İLK İNTERNET DİZİSİ \'HEYE 33\' KENTİN TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR

MERSİN\'in ilk internet dizisi olan \'Heye 33\' sosyal medyada ilgi görerek kentin tanıtımına katkı sunuyor.

Yönetmen Yunus Can Akıl yönetmenliğinde çekilen dizinin pilot bölümü, sosyal medyada yankı uyandırdı. Farklı platformlarda yüz binlerce izlenme ve paylaşım rakamına ulaşan dizi, özellikle gençler tarafından ilgi çekiyor. \'Yan yana bela ve nezaket\' sloganı ile çekilen dizi, Mersin\'in iki farklı yüzünü ekrana yansıtıyor. Jenerik ve geçişlerinde kentin tarihi, kültürel ve doğal mekanlarının ekrana yansıtıldığı dizi, kentin birçok noktasında set kurup, kent tanıtımına da katkı sunuyor.

\'KENTİN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ DE EKRANA YANSITIYORUZ\'

Mersin\'in tarım ve kültürel anlamda çok iyi bir şehir olduğunu izleyiciye aktarma çabası içerisinde olduklarına dikkat çeken yönetmen Yunus Can Akıl, \"Yurt içi ve yurt dışında yüz binlerce izleyicimiz var. Bu insanlar diziyi izleyince denizini, Kızkalesi\'ni görecek. Bu durum turizmi de etkiler. Çünkü biz Mersin\'i her yönüyle anlatıyoruz. Sadece pilot bölümümüzde kısa sürede 105 bin kişiye ulaştık. Biz limandan Erdemli\'ye, Kızkalesi\'nden Tarsus\'a, Kleopatra Kapısı\'na kadar birçok değere yer verdik çekimlerimizde. Bu kültürel mirasları ekrana yansıtıyoruz. Jenerik ve geçişlerimizde Mersin\'i bu değerlerle tanıtıyoruz\" dedi.

\'UYUŞTURUCU VE SİLAH KAÇAKÇILIĞININ KÖTÜ OLDUĞUNU ANLATIYORUZ\'

Dizinin ilk etapta ne kadar çete ve mafya figürleri taşısa da izleyicilere kentin güzelliklerini de anlattıklarını ifade eden Akıl, \"Senaryomuz, sloganımızdaki gibi yan yana bela ve nezaketi anlatıyor. Mersin\'in hem nezaketini hem de belasını anlatıyoruz. Aslında insanlara Mersin\'in iyi yanlarını göstermek istiyoruz çünkü burası kozmopolit bir şehir. Burada yaşanmış hikayeleri ekrana yansıtıyoruz. İnsanlar yaşanmış ve gerçek hikayeleri istiyor. Bu yüzden biz internetteyiz. Normal bir senaryomuz olsa televizyon için çekerdik. Mesela bizim dizimizde sivil polisler oluyor. Bu bizi ayıran en önemli özelliklerden. Bu mafya dizisi ama biz insanlara uyuşturucunun, silah kaçakçılığının kötü olduğunu anlatmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

SET ORTAMINA VATANDAŞLARIN İLGİSİ YOĞUN

Dizide \'Kosovalı\' karakterine can veren başrol oyuncusu Mehmet Avcı ise, şunları söyledi.

\"Set ortamında çok doğal ve samimi bir ilişki var. Demirtaş Mahallesi\'nde çekim yaptık. Setimizi kurduğumuz zaman oradaki evlerden 150 kişi setimize geldi. İnsanlar bizi sahiplendi. Özellikle gençler yoğun ilgi gösteriyor. Biz mahallelerde, kentin bir ucundan bir ucuna çekim yapıyoruz. kentimizin her yerini tanıtıyoruz. Desteklerle birlikte bu çabamız daha da geniş yelpazede gerçekleşecek.\"

Görüntü Dökümü

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-Kentin havadan görüntüleri

-Diziden görüntüler

-Çekim yapılan mahallelerin havadan görüntüleri

-Dizinin teaseri

-Yönetmen Tunus Can Akıl\'ın konuşması

-Başrol oyuncusu Mehmet Avcı\'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04:57 BOYUT: 158 MB

Haber: İbrahim MAŞE-Kamera: MERSİN, (DHA)



