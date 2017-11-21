DHA YURT BÜLTENİ-5

Bolu Dağı\'nda kar, ulaşımı zorlaştırdı (EK)

1)KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı Bolu kent merkezinde de etkili oldu. Zaman zaman lapa lapa yağan kar ile birlikte yeşil alanlar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı. Kentte oturan çok sayıda kişi kar yağışı altında şemsiyelerini açarak işyerlerine gitti.

BOLU/DHA

===================================================

2)YOZGAT BEYAZA BÜRÜNDÜ

YOZGAT\'ta mevsimin ilk karı yağdı. Kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, sabaha karşı kar yağışına döndü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Bu bölgelerdeki yollarda ulaşım zorlaştı. Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde binaların çatıları, parklar, yeşil alanlar, araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Şehir merkezinden görüntü

-Çocuk parkı ve üzerine kar yağmış çiçek

-Detay

-Kar yağışını anlatan vatandaş

-Çamlık Milli Parkı’ndan görüntü

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)

===================================================

3)ULUDAĞ\'DA KAR KALINLIĞI 45 SANTİMETREYE ULAŞTI

YURDU etkisi altına alan soğuk hava etkisini sürdürürken Uludağ\'da kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Kar yağışı Bursa\'nın Orhaneli ve İznik İlçeleri\'nde de etkili oldu. Soğuk hava Uludağ\'da beklenen karın erken yağmasına neden oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü Uludağ\'da dün başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı sonucu oteller bölgesinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Jandarma buzlanma nedeniyle zincir takmayan araçların Uludağ\'a çıkışına ve inişine izin vermiyor. Uludağ\'da kar yağışının gün içersinde aralıklı olarak süreceği açıklandı.Kar yağışı Bursa\'nın Orhaneli ve İznik İlçeleri\'nin köylerinde de etkili oldu. Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürürken meteroloji ise soğuk havanın yarından sonra etkisini azaltacağını bildirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Enver Fatih TIKIR/BURSA (DHA)

==============================================

4)MURADİYE ŞELALESİ\'NDE SONBAHAR

VAN\'ın Muradiye ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce ziyaretçinin uğradığı Muradiye Şelalesi, sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Farklı tonlarda sararan yaprakların oluşturduğu renk cümbüşü içerisinde gürül gürül akan şelale ilgi odağı oldu. Yaz aylarının geride kalıp mevsimin sonbahara girmesiyle birlikte Bendimahi Çayı üzerinde bulunan Muradiye Şelalesi de farklı bir güzelliğe büründü. Kış aylarında donan, yaz aylarında gürül gürül akan şelale, bu kez de sonbaharın renk cümşü içerisinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Sonbaharın renkleri arasında Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelale, ziyaretçilerine seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturuyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Muradiye Şelalesinden genel ve detay görüntüler

-Sonbahar ile yaprakları sararan ağaçlardan görüntüler

-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

================================================

5)6 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGINA NEDEN OLAN İŞ YERİ SAHİBİNE TAKSİTLE 54 BİN LİRA CEZA

GAZİANTEP\'te, 4 yıl önce 6 kişinin öldüğü iş hanı yangınının ardından açılan davada kendisi de yaralanan işyerinin sahibine, yangına neden olma suçundan 6 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, seyyar kablo kullanarak yangına neden olan sanığın cezasını önce 5 yıla indirdi, ardından 54 bin 750 lira para cezasına çevirdi ve birer ay arayla 24 taksitte ödemesine hükmetti.

7 Kasım 2013 tarihinde Alabey Mahallesi\'nde triko ve konfeksiyon üretimi yapılan 90 iş yerinin bulunduğu Hacı Büyükbeşe İşhanı\'nın bodrum katında yangın çıktı. Bodrum katındaki bir iş yerinin elektrik panosundan çıktığı belirlenen yangında konfeksiyon malzemelerinin tutuşmasının ardından işhanı duman altında kaldı. Can pazarının yaşandığı yangında, iş yerlerinde mahsur kalanlar güçlükle kurtarılırken, yoğun dumandan etkilenen 6 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

20 SANIĞA BERAAT

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında işhanında atölyesi bulunan 64 kişinin ifadesi alındı ve 21 kişi hakkında da 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'taksirle birden fazla kişinin ölümü ile yaralanmasına neden olma\' suçlarından kamu davası açıldı. 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde karara bağlanan davanın 15\'inci duruşmasında mahkeme heyeti, suçlamaları reddeden sanıklardan 20\'si yangında kusurları bulunmadığı anlaşıldığından beraat ettirildi.

ÖNCE HAPİS, SONRA PARA CEZASI

Mahkeme heyeti yangında kendisi de yaralanan ve yapılan inceleme sonunda kullandığı seyyar kablonun yangın çıkmasına neden olduğunu belirlediği işhanında atölyesi bulunan sanıklardan Osman Ç.\'ye yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek son sözlerini sordu. Osman Ç. beraatını isteyerek, \"Benim kablomdan yangın çıkmadığı kanaatindeyim. Benim vicdanım rahat. Derin üzüntü içindeyim ancak yangına ben neden olmadım, beraatımı istiyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Osman Ç.\'nin seyyar kablo kullanmak suretiyle yangına neden olarak birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına taksirle neden olma suçunu işlediğini sabit olduğunu ancak olayın meydana geliş şekli ölü ve yaralıların sayısı nazara alınarak sanığı 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme daha sonra cezayı; sanığın şahsi ve sosyal halini lehine takdiri hafifletici neden kabul ederek 6\'da bir indirerek 5 yıla düşürdü.

Mahkeme daha sonra suçun bilinçli taksir isnat edilmemiş olması nedeniyle sanığa verilen hapis cezasının 1825 tam gün adli para cezasına çevrilmesine karar verdi. Sanığın ekonomik ve sosyal durumunu göz önünde tutarak bir günlük adli para cezasını 30 liradan hesaplayan mahkeme, toplamda Osman Ç.\'yi 54 bin 750 lira adli para cezası ile cezalandırdı. Sanığın bu cezayı da 1\'er ay ara ile 24 eşit taksitte ödemesine karar verdi.

Yangında ölenlerin yakınları ise tepki gösterdikleri karara itiraz edeceklerini bildirdi.

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA) -

===================================================

6)DİYARBAKIR\'IN SEMBOLLERİNİ VE HAYALLERİNİ TAŞA İŞLİYOR



DİYARBAKIR\'da, Fransızca öğretmenliği yapan Mahmut Nurettin Medyelioğulları, emekli olduktan sonra taş işleme sanatına ilgi duydu. Babasına ait tamir dükkanını atölyeye çeviren ve 13 yıldır taş işleyen Medyelioğulları, \"İŞKUR projesiyle birkaç gence bu sanatı öğrettim ama destek bulmadıkları için onlar da gitti. En büyük hayalim, eserlerimi sergileyebileceğim bir müze ve hemen yanında bir atölye kurmak\" dedi. Merkez Sur ilçesinde, 27 yıl çeşitli okullarda Fransızca öğretmenliği yapan Mahmut Nurettin Medyelioğulları, 2003 yılında emekli oldu. Merak üzerine 1 yıl sonra taş işleme sanatıyla ilgilenmeye başlayan Medyelioğulları, babasının beyaz eşya tamiri yaptığı dükkanını atölyeye çevirdi. Taş işlemeyi 13 yıldır atölyede sürdüren Medyelioğulları, \"Şu an içinde bulunduğum bu küçük dükkanda, rahmetli babam tamircilik yapıyordu. Ben de bir dönem babamın yanında kaldım ve o dönemde önemli bir beyaz eşya markasının servis ustası olarak çalıştım. Bu nedenle elim, bu tür işlere yatkındı. İlk olarak tunç madeninden Ulu Camii ve bundan 25-30 yıl kadar öncesine kadar da Sur ilçemizde, damlarda, insanların üstünde yattığı tahta sedirler yapıyordum. Bunları tek parça tunç madeninden yapıyordum. Sonra bazalt taşlarından bunları yapmanın daha iyi olacağı fikrini edindim ve artık bunları taşa işlemeye başladım. Tunç madeninden bir de Dört Ayaklı Minare\'m var\" diye konuştu.

Sur\'daki dar bir sokakta, kentin sembolü haline gelen tarihi eserleri ve hayalini kurduğu her şeyi taşa işlediğini anlatan Medyelioğulları, \"Tam 13 yıldır burada taş işliyorum. İki çeşit bazalt taş var. Bunlardan dişi dediğimiz ve işlenmesi çok zaman almayan delikli taşlardır. Erkek bazalt taş dediğimiz ise düz bir taş olup, işlenmesi çok zaman alıyor; ancak erkek bazalt taşın ince işleri çok daha güzel oluyor\" dedi. Yıllardır bazalt taştan ürettiği ve satamadığı heykellerle figürleri bırakacak yer bulamadığını dile getiren Medyelioğulları, en büyük hayalinin müze açmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Ürettiğim ürünleri, artık bırakacak yer bulamıyorum. Satmaya da kıyamıyorum. Tek hedefim, bunlarla bir müze kurmak. 2007\'de, Dağkapı Burcu\'nda bir sergi açtım; ama taşlar ağır olduğu için bütün ürünlerimi sergileyemedim. Bunları götürüp, getirmek zor oluyor. O sergi, satış amaçlı değildi. O sergide ürünleri satın almak isteyen oldu; ama satmadım. Bir gün bir adam, geldi; çocuğu hastaymış ona bir ilaç vermişler, ilacın taş havanda öğütülmesi gerektiğini ve daha sonra kendisine getirilmesi gerektiğini söylemişler. Kendisine bir taş havan yapıp, yapamayacağımı sordu. Ben de \'Yaparım\' dedim. Taş havanı yaptım; ama adam gelmedi. Sonra bir tane daha yaptım. Dört Ayaklı Minare\'yi yaparken de göz kararıyla yaptım. Zaman zaman Dört Ayaklı Minare\'nin yanına gidip, geliyordum. Bakıyor, inceliyordum; ama sonuçta çok güzel Dört Ayaklı Minare yaptım. Bazen insanlar, buraya geliyor. Bu ürünleri gördükten sonra hayret ediyorlar ve \'Diyarbakır\'da bunları yapacak bir adamın olması ilginç\' diyorlar. Ben de \'Diyarbakır ilklerin memleketidir\' diyorum ve Dört Ayaklı Minare\'yi örnek olarak gösteriyorum. Dört Ayaklı Minare\'nin bir benzeri dünyada yok. Ticaret Odası kanalıyla KOSGEB\'e başvurdum. Bir şey çıkmadı. Bunlara da destek vermeyecekse neye destek veriyorlar? Hiçbirinin desteğini görmedim; ancak şimdiye dek hiçbir desteğini görmediklerimin bundan böyle üretimin devam etmesi için destek bekliyorum. Geçen yıllarda, benden sonra bu işi yürütecek insanların olması için İŞKUR kanalıyla 3-4 öğrenci tutup, bunları yetiştirdim; ama kimse bunlara sahip çıkmadığı için bırakıp, gittiler. En büyük arzum, bu eserlerimin sergilendiği bir müze. Hemen yan tarafında da eğitim amaçlı bir atölye kurmak da en büyük hayalim. Bu konuda destek bekliyorum.\"

FOTOĞRAFLAR

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)

====================================================

7)EĞLENCE MERKEZİNE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

KONYA\'da bir eğlence merkezine kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan silahlı saldırı sonucu işyerinde çalışan Fatma Ç., başından yaralandı. Olay, dün meydana gelen saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan mahallesi Selçuklu caddesinde meydana geldi. Bir eğlence merkezinin önüne plakasız otomobille gelen kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, tabancayla işyerine rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu işyerinde çalışan Fatma Ç., başından yaralandı. Kanlar içinde kalan Fatma Ç., ambulansla Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Olay yerinde polisin inceleme yapması

- Yaralı kadının ambulanstan indirilip acil servise alınması

- Hastane dışından detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)

=======================================================

8)HAVALİMANINDA YOLCU ÇANTASINDAKİ ÇORAPLARDAN 11 GÜVERCİN ÇIKTI

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nden (KKTC) hava yoluyla Hatay\'a gelen bir yolcunun çantasındaki çorapların içinde 2\'si ölü, 11 güvercin ele geçirildi. Hatay Havaalimanı\'nda Gümrük Muhafaza görevlileri, KKTC\'den gelen bir yolcunun sırt çantasında arama yaptı. Çantanın içinde canlı olduğunu belirleyen görevliler, detaylı aramada çorapların içine konulmuş 11 güvercin buldu. Güvercinlerin 2\'sinin öldüğü belirlenirken, yolcu gözaltına alındı. Polis, yolcuyla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

Cep Telefonu Görüntüsü*

- Yerdeki kovaların görüntüsü

- Çatıdan akan su

- Islak zeminin görüntüsü

- Çatıdan görüntü

- Hava limanındaki vatandaşlardan görüntü

SÜRE:42\" BOYUT: 42,7 MB

Haber:Ufuk AKTUĞ-Kamera:HATAY,(DHA)

