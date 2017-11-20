DHA YURT BÜLTENİ-5

1)MARİNA\'NIN AYRILMAK İSTEDİĞİ SEVGİLİSİ YÜZÜNE KİMYASAL MADDE DÖKTÜ



ESKİŞEHİR\'de yaşayan Gürcistan uyruklu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 45 yaşındaki Marina Lakvekheliani, ayrılmak istediği sevgilisi 46 yaşındaki İ.C.\'nin, yüzüne kimyasal madde döktüğünü öne sürerek şikayetçi oldu. Yüzünde yanıklar oluşan ve kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Marina Lakvekheliani, can güvenliğinin olmadığını söyledi.

Gürcistan\'da bilgisayar öğretmeni olan Marina Lakvekheliani, 1999 yılında Türkiye\'ye geldi ve 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Eskişehir\'de İ.C. ile tanışan ve son bir yıldır arkadaşlık yapan Marina Lakvekheliani, daha sonra İ.C.\'den ayrılmaya karar verdi. Geçen cumartesi günü İstiklal Mahallesi Selim Sokak\'ta meydana gelen olayda, Marina Lakvekheliani marketten ekmek alıp evine dönerken kaldığı apartman dairesinden içeriye girmek istediği sırada, iddiaya göre, arkasından gelen İ.C., yüzüne kimyasal madde döküp kaçtı. Yüzünde yanıklar oluşan Marina Lakvekheliani, Eskişehir Devlet Hastanesi Plastik Cerrahisi Servisi\'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri Marina Lakvekheliani\'nın şikayeti üzerine İ.C.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

\'ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR\'

astanede tedavisi süren ve can güvenliğinin olmadığını söyleyen Marina Lakvekheliani, olayla ilgili şunları söyledi:

\"İ.C. ile ciddi bir birlikteliği düşündüğünü söylediği için arkadaşlığımız başladı. Zaman içinde çok fazla yalanları ortaya çıktı. Kandırıyordu, dedikleri birbirine uymuyordu. Aramızda sürekli kavgalar olmaya başladı. Ayrılıyorduk, zorla geliyordu tehdit ediyordu, takip ediyordu. Bir şekilde tekrar barışıyorduk. Kıskançlık krizleri vardı. Son olarak biz ayrıldık. Kabullenemedi bunu. Öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. Polise ve savcıya gittim uzaklaştırma kararı verilmesi için ancak reddedildi. Olay günü ekmek almış eve dönerken bir anda yüzüme bir şey döktü ve kaçtı. Ben hastaneye geldikten sonra telefon edip \'Niye böyle şeyler uyduruyorsun?\' dedi. Gözüm kulağım zarar gördü. Polise şikayetçi oldum. Şu an ben güvende değilim.\"

Görüntü Dökümü

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-Kadının hastane odasında olayı anlatması

-Kocasının görüntüsü

-Detaylar

ESKİŞEHİR, (DHA)-

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2)DÜZCE\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 5 AFGANLI GÖZALTINDA

DÜZCE\'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Afganistan uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nusrettin ve Şerefiye Mahallelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Afganistan uyruklu M.S, D.O, U.S, K.K ve L.M gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır 69 gram afyon sakızı, 34 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terzi, 106 adet uyuşturucu madde satışı yapmak için kullanılan kilitli poşet ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 2 bin 750 lira para ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Uyuşturucu maddeler

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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3)YARALI KIZIL ŞAHİN\'E, SAHİP ÇIKILDI

KONYA\'nın Hadim İlçesi\'nde sol kanadı kırılmış olarak bulunan Kızıl Şahin\'e, hayvan severler sahip çıktı. Yaralı şahin, tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Hadim İlçesi Yağcı Mahallesi\'ndeki kayalık bölgede çevredekiler tarafından dün sol kanadı kırılmış kızıl şahin bulundu. Yaralı şahini bulanlar, bölgede doğa ve hayvanseverliği ile tanınan Hasan Hüseyin Kahraman\'a telefonla haber verdi. Kahraman da motosikletiyle yaralı şahinin bulunduğu bölgeye gidip, şahini Hadim İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirdi. Burada etle beslenen yaralı şahin, tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Yaralı şahinden detay

- Şahinin beslenilmesi

- Şahin\'in hayvan sever Hasan Hüseyin Kahraman\'a teslim edilmesi

- Hasan Hüseyin Kahraman röp.

Haber- Kamera: Cengiz ÖZCAN HADİM KONYA DHA))

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4)ŞAMPİYONLAR BU OKULDAN ÇIKIYOR

SAMSUN\'da 2 yıl önce eğitim ve öğretime başlayan Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu\'nda Avrupa ve Türkiye\'de çeşitli spor dalları ile ezan ve Kuran-ı kerim okumada dereceye girmiş ve şampiyon olmuş öğrenciler yetiştiriyor. Samsun\'un Atakum İlçesi\'nde bulunan, 2 yıl önce eğitim ve öğretime başlayan 80 öğretmenle 1330 öğrencinin bulunduğu Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Avrupa ve Türkiye\'de çeşitli spor dalları ile ezan ve Kuran-K kerim okumada dereceye girmiş ve şampiyon olmuş öğrenciler yetiştiriyor.

En son Edirne\'de düzenlenen 19\'ncu Balkan Şampiyonası’nda Balkan Şampiyonu olarak Türkiye\'ye altın madalya kazandıran 13 yaşındaki 8\'nci sınıf öğrencisi Edanur Çelik, hedefinin olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu belirterek, \"Çok küçük yaşlardan beri tekvando sporuyla uğraşıyorum. Bu sporu çok seviyorum. Daha önceden Türkiye’de dereceler yapmıştım. Ülkemi uluslararası bir arenada temsil etmek çok gurur vericiydi. İnşallah bu başarılımı devam ettirip, ay-yıldızlı bayrağı Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda da dalgalandırmak istiyorum. En son Edirne\'de düzenlenen 19\'ncu Balkan Şampiyonası’nda Balkan Şampiyonu olarak Türkiye\'ye altın madalya kazandım\" dedi.

AVRUPA ŞAMPİYONU CENG: HEDEFİM OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMAK

Antalya\'da geçtiğimiz yıl düzenlenen Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası\'nda tekvandoda Avrupa Şampiyonu olan Fatma Betül Ceng, ise çalışmalarına okul hayatıyla beraber devam ettiğini belirterek, \"70 ülkeden katılan sporcuların arasında avrupa şampiyonu oldum ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdim. Okul hayatımının yanı sıra çalışmalarıma ve anternmanlarıma devam ediyorum. Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak\" diye konuştu.

OKUL MÜDÜRÜ ALBAYRAK: BİZ BİR AİLEYİZ

Okulda 44 derslik, 80 öğretmenle ve 1330 öğrenciye eğitim ve öğretim verdiklerini söyleyen okul müdürü Nihat Albayrak, \"Okulumuzda bir çok alanda öğrencilerimiz çeşitli turnuva ve projelerde derecelere giriyor. Biz bundan gurur duyuyoruz. Akademik anlamda okulumuzdan son TEOG sınavında 8 Türkiye birincisi çıkarttık. Sportif anlamda ise tekvandoda 3 Avrupa şampiyonu ve 1 balkan şampiyonu çıkarttık. Yüzme\'de 1 Balkan 3\'ncüsü, Güreş\'te Türkiye birincisi, atıcılıkta bölge birinciliği, Futsal\'da ise Türkiye dörcüncüsü çıkarttık.Okçuluk\'ta Samsun birincisi ve Karadeniz üçüncüsü çıkarttık. Ezan ve Kuran-ı kerim okumada da öğrencilerimiz bir çok derecelere imza attılar. Biz bütün bunları öğretmen, öğrenci ve velilerimizle birlikte yapıyoruz. Çünkü biz bir aileyiz\" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-Okuldan detaylar

-Madalyalı öğrencilerden detaylar

-Öğrencilerin sınıflara girmesi

-Balkan Şampiyonu Edanur Çelik ile röportaj

-Avrupa Şampiyonu Fatma Betül Ceng ile röportaj

-Okul müdürü Nihat Albayrak\'ın açıklamaları

(Süre: 03.09 dk)-(Boyut: 192 MB)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)



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5)GİRESUN’DA KADIN ÇİFTÇİLER ÜRETİYOR

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amacıyla 2016 yılında başlatılan \'Genç Çiftçi Projeleri\' kapsamında Giresun’lu kadınlar aldıkları hibelerle üretim yapıyor. Kadın girişimciler ayrıca kazançlarıyla da aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Genç Çiftçi Projeleri’ne 2017 yılında başvuran ve seracılık için destek alan 32 yaşındaki Birgül Topatan, daha modern bir serada üretim yaparak aile ekonomisine katkıda bulunacağını söyledi. Giresun Merkez Erikliman Köyü Gaziler Tepesi’ndeki arazisinde kendi yöntemleriyle seracılık yaptığını, internette dolaşırken Genç Çiftçi Projesi’ni gördüğünü anlatan Topatan \"Zaten bizim seramız vardı. İnternette dolanırken bu projeyi gördüm. Kadın çiftçilere destek verildiğini okudum. Ailemle paylaştım, sonra başvurdum. Şansıma da çıktı. Bu sayede daha modern bir seraya kavuştum. Şu anda marul dikimi yapıyoruz. Seramıza 4 bin adet marul dikeceğiz. Mevsimine göre sebze üretimi gerçekleştireceğim. Devletin çiftçilere büyük desteği oldu. Bu imkanlardan kadın çiftçilerimiz de yararlanabilir. Ben devletimizin bize verdiği imkan sayesinde kendi işimin patronu oldumö dedi.

\"AİLEME MADDİ DESTEK OLUYORUM\"

Duroğlu Beldesi Çağlayan Köyü\'nde 2016 yılında başvurduğu projeye destek alan ve arıcılık yapan Hava Gülbeyaz da bu yıl 200 kilo kestane balı ürettiklerini belirtti.

Aile bireylerine proje hakkında bilgi verildikten sonra kendisiyle bunun paylaşıldığını ardından da karar vererek başvurda bulunduğunu aktaran Gülbeyaz şöyle konuştu: “Karar verdik ve başvurduk. Başvurumuz kabul oldu. Önce eğitim aldık, sınava girdikten sonra da belgemizi alıp işe koyulduk. Verilen destekle 50 kovan aldık. Hepsini devlet karşıladı, bizim için iyi oldu. Eşim de bana destek oluyor, bilmediğim konuda yardımcı oluyor. Kadınların bu gibi projelere katılması ve bir işe başlamasını gerekir. Aileme maddi destek oluyorum. Benim için iyi oldu. Tavukçuluk ve hayvancılık da yapılabilir. Bu işi yapabildiğimi için köylüler de bana destek oldu. Bu sene hava iyi gitmediği için 200 kilo balımız oldu. Arılar burada kestane, ıhlamur, papatya, lahana çiçeğinden faydalanıyor. Daha çok kestane çiçeğinden faydalanıyor, biz de hakiki kestane balı üretiyoruz.ö

7 MİLYON 140 BİN LİRALIK ÖDENEK

Giresun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Angın da 2016 yılında 231 Genç Çiftçi Projesi için 6 milyon 930 bin lira, bu yıl onaylanan 238 projeye de 7 milyon 140 bin lira ödenek tahsis edildiğini belirtti. Müdür Angın, “Bu tesisler İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz teknik ekipleri tarafından düzenli olarak ziyaret edilmekte, faaliyet ve teknik yönlerden kontrol edilmektedir. Projelerin yatırım gerçekleşme iş ve işlemleri halen devam etmektedirö açıklamasını yaptı.

Görüntü dökümü

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-Bahçelerden görüntü

-Röportajlar

-Detaylar

(Haber -Kamera: HAKAN KABAHASANOĞLU/DHA

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6)SPASTİK ÇOCUKLARA ATLA TERAPİ

BURSA\'da, Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Türkiye Jokey Kulübü Bursa Osmangazi Hipodromu iş birliği ile spastik çocuklara \'Atla terapi\' yapılıyor. Uygulamadan memnun olan aileler, atla terapinin çocuklarına çok yarar verdiğini belirtti.

Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Türkiye Jokey Kulübü Bursa Osmangazi Hipodromu işbirliği ile 2 ay önce başlatılan spastik çocuklara yönelik atla terapi, hem çocukları hem de aileleri memnun ediyor. Türkiye Jokey Kulübü Bursa Osmangazi Hipodromu\'nda bulunan Atla Tedavi Merkezi\'nden 2 ay önce haberdar olduklarını belirten Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi Baş Hekimi Uzman Dr. Erkan Yıldırım, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü ile birlikte Hipodrom yetkililerini ziyaret ederek böyle bir işbirliği yaptıklarını söyledi. Atla terapi esnasında çocukları görünce, böyle bir şeyin eksikliğini daha iyi anladıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle dedi:

\"Onların mutlu ve annelerinin yüzlerinin gülüyor olması bizleri de mutlu etti. Çocuklarda değişimi gözlemliyoruz. Bunu anneler de gözlemliyor zaten. Bizler de klinik anlamda değişimleri görüyoruz. Haftada 2 gün 10\'ar kişilik gruplar halinde terapi yapılıyor. Burada, Bursa Büyükşehir Belediyesi de ulaşım konusunda bize destek sağlıyor.\"

\"ARTIK KISMEN GÖVDE KONTROLÜ YAPABİLİYORLAR\"

Çocukların, fiziksel, zihinsel ve bedensel engelli çocukların fonksiyonel açıdan iyileşmesini sağlamak amacıyla at\'ın, ritmik, dinamik ve çok boyutlu hareketlerinden yararlanılarak kas gruplarını çalıştırdıklarını söyleyen Türkiye Jokey kulübü Bursa Osmangazi Hipodromu Atla Terapi Merkezi fizyoterapisti Büşra Alper, çocukların dik duruşlarını simule ettiklerini söyledi. Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nden gelen çocuklarda kısmi olarak düzelmeleri gözlemlemeye başladıklarını ifade eden Alper, \"Yaklaşık 10 haftadır bize geliyorlar. Gövde kontrolü olmayan çocuklar vardı. Artık kısmen gövde kontrolü yapabiliyorlar. Spastisi azalan çocuklarımız oldu\" dedi.

Çocukların buraya geldiklerinde çok mutlu olduklarını söyleyen Büşra Alper, \"Aileleri çocukların gelmek için can attığını söylüyorlar. Engellerinden dolayı çok sosyal ortama giremiyorlar. Bu nedenle bambaşka bir ortama geliyorlar. Buraya gelince eğlenceli, keyifli farklı bir ortama gelmiş oluyorlar. Biz aynı zamanda çocuklarla hem oyun oynuyoruz hem terapi yapıyoruz\" diye konuştu. Kızı Nilüfer\'in bağımsız olarak ayakta durma sorunu olduğunu anlatan Ayşegül Öztürk, atla terapinin çok verimli olduğunu belirtti. Atla terapi sayesinde vücut dengesini korumasını sağladıklarını belirten Öztürk, \"Aynı zamanda canlı bir hayvanın üzerinde olmanın beyne verdiği ileti de söz konusu. Atın üstündeyken Nilüfer\'in de beynine bu şekilde faydalı olduğunu düşünüyorum\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Spastik Engelli çocuklar atla terapi yaparken

-Fizyoterapist Büşra Alper röp.

-Ayşegül Öztürk röp.

-Dr. Erkan Yıldırım Röp.

-Detaylar

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-

Süre: 6 dakika 6 saniye Boyut: 450 MB