DHA YURT BÜLTENİ-5 

Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem

EGE Denizi’nde, Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, İzmir’in Karaburun ilçesinin 10.97 kilometre açığında, saat 12:14’te Ege Denizi’nde, Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 27 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.

Deprem, herhangi bir hasara yol açmadı.

Haber: İZMİR, (DHA) -

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Diyarbakır\'da yolcu midibüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı (2) (Yeniden)

DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan midibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Diyarbakır- Elazığ karayolunda meydana geldi. Elazığ\'ın Maden ilçesi yönüne giden Mehmet Karabulut yönetimindeki 23 HT 077 plakalı yolcu midibüsü, Diyarbakır\'ın Ergani ilçesini geçtikten 13 kilometre sonra, Kalendam Köprüsü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Midibüsün içindeki yolculardan 2\'si olay yerinde yaşamlarını yitiriken, 18 kişi de yaralandı.

Kaza haberinin duyulması üzerine Ergani ve Maden ilçelerinden çok sayıda ambulans, arama ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Yoldan geçen sürücülerin de yardımıyla devrilen midibüsten çıkarılan yaralılar, Ergani, Diyarbakır ve Maden ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: DİYARBAKIR (DHA)

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Batman\'da baraj turizmi

BATMAN\'ın Kozluk İlçesi Garzan Çayı üzerinde yapılan ve 2012 yılında su tutulmaya başlanan Garzan Barajı, bölgede yeni bir turizm yatırımına dönüştü. Garzan Barajı\'nın 20 kilometrelik havzasında doğa manzarasını izlemek isteyenler için sallarla tur düzenlenirken, bölgede balık avcılığına da başlandı. Sallarla yapılan tura katılanlar, Kozluk\'un doğa harikası 7 köyü ile Bitlis\'in Mutki ilçesine kadar uzanan baraj havasını görme imkanı buluyor.

Batman\'ın Kozluk ilçesi Garzan çayı üzerinde yapılan ve 2012 yılında su tutulmaya başlanan Garzan Barajı, bölgede yeni bir turizm kolu yarattı. 20 kilometre karelik havzası bulunan baraj gölünde sallarla turistik gezi düzenlenirken, bölge balık avcılarının da akınına uğruyor. Gövdesi Batman\'ın Kozluk İlçesine bağlı Alıçlı Köyü\'nden başlayan ve Bitlis\'in Mutki ilçesine kadar uzanan 20 kilometrelik baraj havzasında, doğa turizmi meraklıları için düzenli olarak sallarla tur düzenleniyor. Sarp dağlar, kayalıklar ve yeşil kuşağıyla doğa turizminin yeni gözdesi olarak görülen bölge, 2012 yılında baraja su tutulması ile vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Çevre illerden düzenlenen turlar ile bölge ekonomisi şimdiden canlanırken, baraj havzasına gelen yerli turistler doğa harikası köyleri de görme şansını yakalıyor.

TURDA \'MAĞUSA LİMANI\' TÜRKÜSÜ

Garzan Barajı\'nda bugün düzenlenen tura katılan doğa meraklıları, Kozluk ilçesinde terör olayında hayatını kaybeden şehit öğretmen Aybüke Şenay Yalçın\'ın da seslendirdiği \'Mağusa Limanı\' türküsünü söyleyerek baraj havzasını gezdiler. Sallarla baraj havzasındaki doğa harikası yerleri gezenler: \"Bu coğrafyanın artık terörle anılmasını istemiyoruz. Buradaki doğal güzellikler hiçbir yerde yok.\"dedi.

Garzan Barajı\'ndaki doğa turuna katılan vatandaşlardan Ayla Işık, bölgenin tam bir doğa harikası olduğunu belirterek, \"Baraj havasına giden yollar asfaltlanırsa yerli ve yabancı turistler bu bölgeye yılın büyük bölümünde turlar düzenleyebilir. Son yıllarda özellikle ilçe sakinleri ve diğer konuklar soluğu baraj havzasında alıyor. Bu bölge turizme kazandırılmalı.\"dedi.

GÜNDE 500 KİLO BALIK AVLIYORLAR

Kozluk İlçesi\'nde balıkçılık yapan Aydın Yılmaz ise baraj havzasında balıkçıların günde yaklaşık 500 kilo balık avladığını belirterek, su tutulması ile bölgede balıkçılığın da canlandığına dikkat çekti. Özellikle hafta sonları balıkçıların ava çıktıklarını ifade eden Yılmaz: “Barajda adeta balık bereketi var. Daha çok aynalı sazan, şabot, sembelik gibi balıklar barajda mevcut. Ben günde 100 kilo civarında balık toplayabiliyorum. Diğer balıkçılarla birlikte bu rakam 500 kiloyu buluyor.\"dedi.

KÖYLÜLERİN YAKACAK HAZIRLIĞI

Garzan barajında su seviyesinin inmesiyle baraj dibindeki kurumuş ağaçlar ve çalılar da köylülerin yakacağı oldu. Hafta sonu sallarıyla baraj havzasında dolaşan bazı köylüler: \"Birkaç hafta barajda su seviyesi yüksekti. Su seviyesi inince bizler de kışa hazırlık yapıyoruz. Baraj sularının dibindeki kurumuş ağaçlar ve çalıları toplayarak kışa hazırlık yapıyoruz.\"diye konuştular.

Görüntü Dökümü:

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- Garzan Barajı\'ndan görüntü

- Turistik gezi için gelenlerle röportaj

- Sallarla yapılan baraj turu

- Balıkçılık yapanların görüntüsü

- Tekne ile kışlık odunların taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)

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Yedigöller\'de sonbahar yoğunluğu

BOLU\'da, sonbaharın tüm renklerini barındıran doğa harikası Yedigöller Milli Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Yedigöller\'in içindeki park alanları, tamamen dolarken, girişte uzun araç kuyrukları oluştu.

Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl\'den oluşan Yedigöller, sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Yeşil ve sarının tüm tonlarını içinde barındıran milli park, hafta sonunda ziyaretçilerle doldu. Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıktaki Yedigöller\'e gelenler, milli parkın girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Girişteki görevliler, sürücüleri yönlendirmeye çalışırken, zaman zaman tartışmalar da oldu. Milli parkın içindeki park alanları, tamamen doldu. Sürücüler, araçlarını yürüyüş yollarına ve girişteki yolun kenarına park etti.

Aracını park edip, milli parka girmeyi başaran ziyaretçiler, eşsiz manzaranın ve doğanın keyfini çıkardı. Zaman zaman göl kenarındaki iskele ve ahşap yürüyüş yollarında da kuyruk oluştu. Ziyaretçiler, sırayla arkalarına göl manzarası alıp, fotoğraf çektirdi. Kimi ziyaretçiler göllerin etrafında kimileri de milli park içindeki parkurlarda yürüyüş yapıp, fotoğraf çekti.

Fotoğrafçılardan oluşan gruplar, milli park içinde en güzel fotoğrafları çekebilmek için deklanşöre basarken, bazı doğa tutkunları da milli park içindeki alanda çadır kurup, kamp yaptı. Yedigöller\'deki çadır kamp alanları ise tamamen doldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Giriş kapısındaki kuyruk

-Araç sürücüsü ile görevli arasındaki tartışma

-Kuyrukta bekleyen sürücü ile röportaj

-Yedigöller manzaları

-Milli park içindeki yoğunluk

-Dolu otoparklar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Kadınlar, okulun yalıtım, boya ve sıvasını yaptı

AKSARAY\'da belediye ve İş Kur İl Müdürlüğü tarafından açılan \'Yalıtım\' kursuna katılan 8 kadın bir ilkokulun, ısı yalıtım, boya ve sıvasını yaptı.

Aksaray Belediyesi ve İş Kur İl Müdürlüğü, kadınlara yönelik istihdam programı kapsamında \'Yapı Yalıtım\' kursu açtı. Yalıtım kursuna katılan 8 kadın, 8 gün süren eğitimin ardından Güller Ceylan Acar İlkokulu\'nun ısı yalıtım boya ve sıvasını yaptı. Kadınların çalışması düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya katılan ve kadın kursiyerlere seslenen Aksaray Belediye Başkanı Ak Partili Haluk Şahin Yazgı, şunları söyledi:

\"Bugün öyle iyi bir şeye imza attınız ki, hem de Türkiye’de ilk defa yapılan bir çalışmaya, hem de yalıtım ve boya anlamında bir okulumuzun buradaki bulunan eklentisine yapılan bu çalışmayla kadınlarımızın bu konuda da ne kadar uzman olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Şimdi kadının elinin değdiği yerde bir hassaslık, bir güzellik, bir sanat, bir incelik çıkıyor ve işi ne kadar titiz yaptığınıza ben her seferinde şahidim ve burada da güzel el emeği gösterdiniz.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kadınlardan detay

- kadınların çalışması

- Belediye Başkanı Yazgı\'nın konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))

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