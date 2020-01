DHA YURT BÜLTENİ 5 

2\'si \'Gri listede\' aranan 16 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi



DİYARBAKIR\'ın Kulp İlçesi Şenyayla Bölgesi\'nde güvenlik güçleri tarafından PKK terör örütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında üst düzey yöneticilerinde bulunduğu 16 PKK\'lı etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan açıklamada, Kulp İlçesi\'nin kuzeyinde 16 Kasım\'da başlatılan, \'Bayrak-68 Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay Operasyonu\'na ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Alaca Köyü Şenyayla Mezrası mülki sınırları içerisindeki Varikamera Tepe ile Yaylak Köyü Gühermi Mevkii\'nde 2 ayrı grup teröristlerle sağlanan temas ve Haznaki Tepe güneyinde tespit edilen bir adet sığınak içerisinde bulunan teröristlerle çatışma çıktığı belirtildi. Valilik açıklamasında şöyle devam edildi: \"Sözde Orta Saha\' sorumlusu \'Ararat\' telsiz çağrı adlı \'Doğan Diberi\' (Kod), sözde Orta Saha Muhaberecisi Agiri telsiz çağrı adlı Reber (Kod), sözde Şenyayla alan sorumlusu ve İçişleri Bakanlığı\'nın \'Gri renkli arananlar\' listesinde yer alan Serdar Amed (Kod), sözde Şenyayla YJA-Star sorumlusu Haziran telsiz çağrı adlı Beritan Torhildan (Kod), sözde Şenyayla alanında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve İçişleri Bakanlığı\'nın \'Gri renkli arananlar listesinde\' yer alan Aldar telsiz çağrı adlı Rüstem Cilo (Kod) isimli bölücü terör örgütü mensuplarının da arasında bulunduğu 1\'i sağ, 1\'i yaralı, 14\'ü ölü olmak üzere toplam 16 bölücü terör örgütü mensubu, 2 adet M-16 piyate tüfeği, 2 adet PKMS Bixi Makineli Tüfek, 1 adet Dragunov Kannas keskin nişancı piyate tüfeği, 15 adet AK-47 Kalaşnikof piyate tüfeği, 18 adet el bombası, 4 adet M-16 piyate tüfeği şarjörü, 39 adet AK-47 Kalaşnikof piyate tüfeği şarjörü, 1.334 adet M-16 piyate tüfeği fişeği, 3 bin 326 adet PKMS Bixi mühimmatı, 4 bin.884 adet AK-47 Kalaşnikof piyate tüfeği fişeği, 11 adet anti-personel roketatar mühimmatı, 3 adet termobarik roketatar mühimmatı, 15 adet roket sevk fişeği, 1 adet araç telsizi, 1 adet Yeasu marka el telsizi, 10 kilogram TNT, 100 gram plastik patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.\"

Valilik açıklamasında, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile silah, mühimmat, muhabere malzemesi ile delil niteliğine haiz olan malzemelerin muhafaza altına alındığı, el bombaları, patlayıcı madde ve diğerler malzemeler yerinde imha edildiği belirtildi.

Alperen\'in can verdiği anaokulunda, öğrenciler ceza odalarına kapatılmış



İZMİR\'in Çiğli İlçesi\'nde, kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in ölümüne neden olan Özel Sevgi Yumağı Anaokulu ile ilgili Milli Eğitim müfettişleri tespitler ve velilerin anlatımları ile rapor hazırladı. Raporda, anaokulundaki bazı öğrencilerin yaşları tutmadığı için kurallara aykırı olarak okula kabul edildiği, resmi kayıtlarının yapılmadığı, okulun top havuzu odası, bodrum kattaki bölüm gibi yerlerin yaş gruplarına göre ceza odası olarak kullanılıp, minik öğrencilerin buralara kapatıldıkları ortaya çıktı. Ayrıca veliler, çocuklarının kollarında morluklar ve diş izleri gördüklerini anlattı.

Çiğli\'nin Köyiçi Mahallesi\'nde geçen 15 Ağustos\'ta meydana gelen olayda, Serkan Sakin ile Buket Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu\'na götürülmek üzere servis sürücüsü 47 yaşındaki T.İ. ile rehber personel 17 yaşındaki D.K.\'ya teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak okula girdi. Serviste uyuyan Alperen\'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Alperen\'in kreşte olmadığını saatler sonra fark eden öğretmenler ile görevliler, okul ve bahçesini aramaya başladı. Aramadan sonuç alınamayınca okulun güvenlik kamerası kayıtları incelendi, Alperen\'in okula hiç girmediğini görüldü. Bunun üzerine okul servisine bakan görevliler, minik Alperen\'in, sabah oturduğu koltukta cansız bedenini buldu. Okul yöneticileri polise verdikleri ilk ifadelerinde gerçeği sakladı, Alperen\'in uyku saatinde uyutulduğu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğü söylendi. Bu durumdan şüphelenen polis, bir görevlinin ifadesinden yola çıkarak olayı aydınlattı. Alperen\'in kreş servisinde unutulduğu için öldüğü ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında servis sürücüsü T.İ. ile eşi okulu işletmecisi Y.İ. tutuklandı.

SORUMLULAR YARGILANMAYA BAŞLADI

Kamuoyunun tepkisine neden olan olayın ardından Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar servis sürücüsü Tamer İ. ile eşi okul işletmecisi Yurdagül İ., tutuksuz sanıklardan servis görevlisi D.K. ve sorumlu müdür B.G. hakkında \'bilinçli taksirle ölüme neden olmak\' ile \'suç delillerini yok etmek\' suçlarından toplam 14\'er yıl hapis cezası istendi. Öğretmen A.G. hakkında \'taksirle ölüme sebebiyet vermek\'ten 6 yıla kadar hapis cezası, okul çalışanı A.S. hakkında ise \'suç delillerini yok etmek\'ten 5 yıla kadara hapis cezası talep edildi.

Geçen 9 Kasım\'da, sanıkların, Karşıyaka 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına başlandı. Bu arada, Alperen Sakin\'in ölümüne neden olan skandallar zincirini ortaya koyan görüntüler de ilk kez ortaya çıktı. Okul sahibinin skandalı örtbas edebilmek için önce yerinden söktürüp gizlediği ardından polisin araştırmalarıyla bulunan okula ait güvenlik kamerası kayıtları da saniye saniye uzmanlarca incelendi. O anlarda neler yaşandığı görüntülerde yer aldı.

YENİ SKANDALLAR MİLLİ EĞİTİM RAPORUNDA

Özel Sevgi Yumağı Anaokulu\'nda yaşanan skandalla ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğü de rapor hazırladı. Milli Eğitim müfettişlerinin okuldaki incelemeleri, veliler ve çalışanları dinledikten sonra hazırladığı raporlardaki hem tespitler hem de anlatımlar, şaşkına çeviren olayları gözler önüne serdi. Buna göre, bazı öğrencilerin yaşları tutmadığı için kurallara aykırı olarak okula kabul edildiği, resmi kayıtlarının yapılmadığı, okulun top havuzu odası ve bodrum kattaki bir yerin, yaş gruplarına göre ceza odası olarak kullanıldığı, minik öğrencilerin buralara kapatıldıkları anlaşıldı. Ayrıca bazı veliler, çocuklarının kollarında morluklar ve diş izleri gördüklerini anlattı. Okul öğrencilerinden M.K.H.\'nin babası Berat H., çocuğunun 33 aylıkken okula kaydının yapıldığını ve resmi kayıt yapıldığını bildiklerini anlattı. Berat H., aylık ödedikleri eğitim ücreti için ise ödeme belgesi verilmediğini, birkaç kez istemelerine rağmen hep geçiştirildiklerini ifade etti. Çocuğunun kolunda morluklar olduğunu da söyleyen Berat H., \"Karanlıktan korkuyor, tuvalete bile gitmek istemiyor, ayrıca uykusundan da sıçrayarak uyanıyordu. Benim çocuğum hâlâ olayın etkisinden kurtulamadı\" dedi. Kendi çocuğunun hâlâ hiçbir şey anlatmadığını, ancak arkadaşlarının anlatımından, ceza odası olarak top havuzu odasına bırakıldıklarını, büyük yaş grubundaki çocukların okulun alt katındaki bölüme kapatıldığını, küçük yaş grubu öğrencilerin ise uyku odasına kapatıldığını, zaman zaman şiddet de uygulandığını daha sonradan öğrendiğini söyledi.

VELİLERİN DİNLENMESİ TALEP EDİLECEK

Ortaya çıkan belgeler ve rapor doğrultusunda Alperen Sakin\'in ailesinin avukatlarının, davanın 20 Kasım Pazartesi günü yapılacak olan ikinci duruşmasında yeni taleplerde bulunacakları belirtildi. Avukatlar, rapordaki anlatımlardan dolayı hem müfettişlerin, hem de velilerin tanık olarak dinlenmesini isteyecek.

Akşener: Yandaşı, candaşı, kandaşı kayırmayacaksın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümetin tarım politikalarını eleştirerek, \"Bizim programımızda tarım hayvancılık ve teknoloji çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü Türkiye\'nin ürettiği ürünler bunlar bize ait, her türlü desteğin verilmesi lazım. Yandaşı, candaşı, kandaşı kayırmazsan esasında bu işler böyle olmaz. Kayırmayacaksın\" dedi.

İYİ Parti Geel Başkanı Meral Akşener, parti çalışmaları kapsamında bugün Edirne ziyaretine Havsa İlçesi\'nde kurulan canlı hayvan pazarından başladı. Karayoluyla geldiği ilçede, kurucu üyelerden Tolga Akalın, İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı\'na atanan avukat Mete Türkay, Havsa Belediye Başkanı CHP\'li Oğuz Tekin ve partililer tarafından karşılanan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, canlı hayvan pazarını gezdi. Üreticilerle sohbet eden Akşener, her şeyi halka sorarak yapacaklarını ifade ederek, \"Çiftçilere ve hayvancılık yapanlara belli teşvikler veriyor ama onu zam gören samana, yeme, elektriğe, mazota gidiyor. Biz girdileri aşağı çekecek bir model öneriyoruz. Aynı zamanda yerli hayvanın, tohumun geliştirilmesi içinde hem tarım liseleri öneriyoruz. Hayvancılık konusunda bu besicinin, yani aile boyu çalışılır. Beni ailem hayvancılık yapar, aile boyu çalışılır, ağır bir iştir besicilik yapmak. Dolayısıyla girdilerin zamlarına bir teşvik yapılır, onları aşağı indirdiğiniz zaman besici daha ucuza mal eder, ona göre de karşılığını alır, tüketici de daha ucuza et yer. Şimdi sadece etin üzerinden konuşuyoruz ama sütte var. Sütte de benzer durum var. Et, süt çok önemli yenilmesi gereken şeyler\" dedi.

\'YANDAŞI, CANDAŞI VE KANDAŞI KAYIRMAYACAKSIN\'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, programlarında tarım hayvancılık ve teknoloji çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek sözlerini söyle sürdürdü:

\"Ucuz et yedirmek üzere ithalat yapılıyor yani Sırbistan\'dan oradan buradan geliyor. İşin siyasi kısmı var ama hadi oraya girmeyelim. Teknik olarak söylediğim şey benim çocukluğumda kendi kendine yeten 5 ülkeden biriydik, sizlerin ilkokulda olduğu zaman 7 ülkeden biriydik. Şimdi Trakya\'nın esası hayvancılık ve tarımdır. Trakya\'da fabrikan yok, fabrika yapmamışsın, hayvancılık ve tarımı bitirdiğinde bu insanlar ne yapsın. Besicinin korunması, girdilerdeki indirimi sağlamaktır, devlet oradaki elini koymalıdır. Hayvan besiciliği için teşvikler ama o yetmez. Onun yerine yemin, samanını, mazotunu indirmezseniz o olmaz. Bizim programımızda tarım hayvancılık ve teknoloji çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü Türkiye\'nin ürettiği ürünler bunlar bize ait, her türlü desteğin verilmesi lazım. Yandaşı, candaşı, kandaşı kayırmazsan esasında bu işler böyle olmaz. Kayırmayacaksın.\"

\"TARIM BAKANINI SEÇERKEN SİZE SORACAĞIM\"

Çevredekilerin tarım ve hayvancılık yapmış kişilerin bakan olması gerektiğini söylemesi üzerine konuşan Akşener, \"Tamam söz veriyorum. Tarım bakanını size soracağım. Bundan sonra her hafta sonu başka bir şehirde önerilerimizi anlatacağız, sıkıntıları dinleyeceğiz. Sizden aldıklarımızı programa ekleyeceğiz. Mesela \'Tarım Bakanı\'nı bize sorun\' dedi. Hayvancılık yapmış olsun, ekmeyi, biçmeyi biliyor olsun dedi bende söz verdim. Ona göre bir sistem kuracağız. 16 senelik iktidar 11 yıl evvel kurulmuş devletten ithalat yapıyor\" diye cevap verdi. Beraberindekilerle canlı hayvan pazarını gezerek besicilerle sohbet eden Akşener, yoğun ilgi gördü. Canlı hayvan pazarı ziyaretlerini tamamlayan Akşener ve beraberindekiler kent merkezindeki Lalezar restorana geçerek kadınlarla bir araya geldi.

Bakan Bak: Cumhurbaşkanı Erdoğan, takım arkadaşlarından sağladığı bursla beni yurt dışında okuttu

RİZE\'de, aralarında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın da yer aldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın futbol oynadığı dönemdeki takım arkadaşlarının katılımı ile \'Başarıya Giden Yolda Spor\' konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kendisini spora yönlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın takım arkadaşlarından sağladığı bursla kendisini yurt dışında okuttuğunu söyledi.

Rize Gençlik Merkezi Müdürlüğü\'nde, \"Başarıya Giden Yolda Spor\" konulu panel düzenlendi. Panele Gençlik ve Spot Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi Erdoğan Bektaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın futbolcu arkadaşları Mustafa Salepçioğlu, Kamil Dizar, Turkay Deniz, Koray Deniz ve Tuğrul Öztuna ile sporcular ve kulüp yöneticileri katıldı. Panelde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaşam tarzı haline getirilmesi gerektiğini belirttiği sporun insanlara başarı, disiplin ve paylaşma duygusu kazandırdığını söyledi. Spora hayatında yer verenlerin sağlıklı ve başarılı bireyler haline geldiğini anlatan Bakan Osman Aşkın Bak, \"Sporla bir yönetim tarzı da öğreniyorsunuz. Cumhurbaşkanımızla birlikte sporun içinde olduk. Futbol takımının kaptanıydı ve onu herkes çok seviyordu. Herkesin sözünü dinlediği biriydi. Sizlerde sporu hayatınızın en önemli parçası olarak bir kenara her zaman koyun. Spor eğitimi engellemez. Derslerinizi ihmal etmeyin ama spora zaman ayırın. Sporun bir ruhu ve birleştirici gücü var. Bundan faydalanın\" dedi.

\"ERDOĞAN, ARKADAŞLARINDAN BURS SAĞLAYARAK BİZİ OKUTTU\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın gençlik yıllarında hem okuduğunu, hem spor hem de siyaset yaptığını hatırlatan Bakan Bak, şunları söyledi: \"Cumhurbaşkanımız spordan geldiği için insanlarla diyalog kurmayı ve onlara dokunmayı seviyor. Dokunarak bire bir temasla insanlarla iletişim kuruyor. İnsanların hareketlerini davranışlarını çok iyi algılıyor. Çok doğal hareket ediyor. Kasımpaşa ve Rizeli olunca da dik duruşu ile insanların taktirini kazanıyor. Cumhurbaşkanımızın benim hayatımda da çok özel yeri var. Bizi spora yönlendirdi. Biz hem okuyup hem sporla ilgilendiğimizde bize burs verdi. Arkadaşlarından burs sağlayarak bizi yurt dışına okumaya gönderdi. İngiltere\'de mastır ve doktora yaptım. Biz sporun birleştirici gücü ile akademisyen ve siyaset yaparak buraya geldik, bugün Cumhurbaşkanımızın taktiri ile bakan olduk. Biz şanslıyız. Çünkü Cumhurbaşkanımız sporun merkezinden gelen birisi. Türk sporu ve gençliği olarak çok mutluyuz. Sizlerde disiplininizi kaybetmeyin. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları sizlerin arasından çıkacaktır. Ama sporu bir hayat tarzı olarak benimseyin. Boş vakitlerde müsabakalara, salonlara gidin. Spor bizi başta uyuşturucu olmak üzere tüm kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Sporla başarıya yürürsünüz. Spor sizi başarıya taşıyacak önemli bir aktivitedir. Sporun yaşamınızda en önemli yerinde olmasını sağlayın\"

ERDOĞAN\'IN FUTBOLCU ARKADAŞLARI O YILLARI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın futbolcu arkadaşlarından Turkay Deniz, futbol oynadıkları dönemde hem eğitime hem de spora önem verdiklerini ve iki alanda da başarı yakaladıklarını söyledi. Deniz, \"Sporla çok iyi bir netice aldık. Eğitimi bırakmamak lazım. Eğitimle beraber spor olduğu zaman çok daha başarılı neticeler alınabiliyor. Sporla uğraşanlar ilerdeki hayatlarında başarıyı da yakalıyor. Bakın Cumhurbaşkanı da Spor Bakanı da olunabiliyor\" dedi.

Tuğrul Öztuna da gençlere hayat felsefeleri haline getirmelerini istediği sporun kendilerini kötü alışkanlıklardan uzak tutacağı tavsiyelerinde bulundu. Kamil Dizar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübüne çok büyük katkılar sağladığını belirterek o gün atılan adımlarla bugün kulübün 24 branşta 38 bine dayanan lisanlı sporcu sayısına ulaştığını söyledi.

\"TAYYİP ABİ HEP BANA NİYE KIZIYORSUN?\"

16 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'la futbola başladığını anlatan Mustafa Salepçioğlu ise \"Birlikte İETT\'de oynadık. Kulağım çok çekildi. Bütün fırçaları ben yerdim. Cumhurbaşkanımızın bende çok emeği çok. Ben biraz sahada hırçınlık yapardım. Cumhurbaşkanımız hep bizi uyarırdı. Bende ona \'Tayyip abi hep bana niye bağırıyorsun, rakip bana küfür etti\' derdim. O da \'Yok etmemiştir´ diyerek beni sakinleştirirdi. Hep birleştirici yönü vardı\" diyerek gençlerden okumaları ve sporla hayatlarını bileştirmelerini istedi.

Koray Deniz\'de hayatta sporla başarıyı yakalayabileceklerini belirterek gençlere tavsiyelerde bulundu.

Adilcevaz\'da 23 kaçak mülteci yakalandı

BİTLİS\'in Adilcevaz İlçesi\'nde yasa dışı yollarla ülkeye giren Pakistan ve Afganistan uyruklu 23 mülteci yakalandı.

Ağrı\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nden alınarak İstanbul\'a götürülmek vaadiyle kişi başı 350 dolar alınan 23 mülteci, Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesi ekipleri tarafından yapılan yol denetimi sırasında minibüs içerisinde yakalandı. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen mülteciler, sağlık kontrollerinin ardından Muş Yabancılar Geri Gönderme merkezine götürüldü. Mültecileri yasadışı yollarla İstanbul\'a götürmeye çalışan Gökmen A. ve Salih G. ise gözaltına alındı. Mülteciler, Muş Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edilirken, yakalanan şüpheliler Adilcevaz Adliyesi\'ne sevk edildi.

Polisle çatıştı; bacağından vurularak yakalandı

GAZİANTEP\'te, park halindeyken polisten tarafından şüpheli görülüp otoparka götürülen otomobilden bir şeyler almaya çalışan 2 kişi, bunu fark eden polislere ateş açtı. Şüphelilerden 25 yaşındaki Mustafa Y., polis tarafından tabancayla bacağından vurularak yakalandı, diğeri kaçtı.

Olay, gece geç saatlerde Umut Mahallesi\'nde meydana geldi. Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı\'nda park halindeyken şüpheli görülen bir otomobil, polisler tarafından çekiciyle otoparka götürülmek istendi. Çekiciye yüklenen otomobile yaklaşan 2 kişi, bagajdan bir şeyler almaya çalıştı. Kendilerini fark eden polislerin uyarılarına uymayıp kaçmaya çalışan 2 kişi, polise ateş açtı. Polislerin de karşılık vermesiyle yaşanan kovalama ve çatışmada otomobilin sahibi olduğu iddia edilen Mustafa Y., polisin açtığı ateşle bacağından yaralandı ve yakalandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Mustafa Y.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan diğer şüphelinin de kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

