DHA YURT BÜLTENİ-5

1)DOĞU AKDENİZ 2017 TATBİKATI, DEPREM FELAKETİ SENARYOSUYLA BAŞLADI

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ndeki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde 7-16 Kasım arasında 20\'incisi yapılan \'Doğu Akdeniz 2017\' Tatbikatı başladı. Tatbikatta, deprem felaketi sonrası arama-kurtarma faaliyetleri tatbik edildi. Doğu Akdeniz 2017 Tatbikatı, bu sabah başladı. Harp Filo Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin ve Bayraktar Gemisi Komutanı Yarbay Bülent Güngör de tatbikatı izledi. Öncesinde ise Bayraktar Gemisi\'nde brifing verildi. Senaryoya göre deprem felaketinden çekilen fotoğraf ve görüntüler, brifingde değerlendirilerek arama-kurtarma planlaması yapıldı. TCG Bayraktar Gemisi ve Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi\'ne, Marmaris Gümrüklü Limanı\'ndan acil yardım malzemeleri yüklendi. TCG Bayraktar Gemisi\'nde kurulan afete müdahale kriz merkezi tarafından yönlendirme yapılarak, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı\'na intikal sağlandı. Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleriyle afetzedelerin tahliyesi yapıldı. Helikopterlerle, Bayraktar\'a taşınan yaralılar ameliyata alındı. Yardım malzemeleri afet bölgesine taşınarak, arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yapılan tatbikatla, askeri eğitimlerde afet zararlarının azaltılması, afet anında hızlı ve etkili kurtarma yapılması, kısa sürede hayatlar kurtarılması için gerçekleştirilen çalışmaların yerinde tespiti sağlandığının amaçlandığı belirtildi. Tatbikatta öğle saatlerinde depremin yaşandığı bölgeye sağlık, güvenlik ekipleri ve ilk yardım ekiplerinin çıkarma yapmasıyla devam edilecek. 20 yıl önce başlatılan \'Doğu Akdeniz-2017\' Tatbikatı\'na çeşitli birimlerden 3 bin 500 personelin katıldığı belirtildi. Türkiye\'nin ev sahipliğindeki tatbikatta; NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2, ABD, Bulgaristan, İngiltere, Romanya Deniz Kuvvetleri unsurları ile Türkiye\'den Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik unsurları görev alıyor.

Görüntü Dökümü

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-Brifingden görüntü

- Tatbikatın başlaması

- Yaralıların helikopterle getirilmesi

- Ameliyat odası

(Haber: Yaşar ANTER, Ali GÜNDOĞAN - Kamera: Hülya ELTEŞ / MARMARİS (Muğla), DHA)

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2)HORTUM, ANTALYA\'NIN BATISINI YIKTI GEÇTİ

ANTALYA\'nın Finike, Kumluca ve Demre ilçelerinde dün saat 21.30 sıralarında oluşan hortum, bölgede büyük çaplı hasara yol açarken, toplam 38 kşi yaralandı. Bölgede çok sayıda tarım alanı, sera ve yerleşim yeri zarar görürken, ağaçlar devrildi, elektrik hatlarının kopması sonucu enerji kesintisi meydana geldi. Güneşin doğmasıyla birlikte hortum ve fırtınanın verdiği zarar günyüzüne çıktı.

Antalya\'nın Finike, Kumluca, Demre Kaş ile Kemer ilçelerinde dün akşam şiddetli yağış etkili oldu. Finike, Kumluca ve Demre bölgesinde ise yağışla birlikte saat 21.30 sıralarında hortum oluştu. Denizde başlayan hortum karaya doğru ilerleyip başta sera ve tarım alanları olmak üzere yerleşim yerlerini vurdu. Finike\'de 300 metre genişliğinde, 10 kilometre ilerleyen hortum nedeniyle seralar yıkıldı, 3\'ü ağır olmak üzere çok sayıda ev ve işyeri zarar gördü, çok sayıda araç yan yattı. Sahilkent Mahallesi\'nde yapımı süren kaymakamlık binası inşaatında işçilerin kaldığı konteyner hortum nedeniyle uçtu. Aralarında işçilerin de bulunduğu çok sayıda yaralanarak hastanelere başvurdu. Hortumun hatlara zarar vermesi nedeniyle bölgede elektrikler kesildi. Finike\'de 28, Kumluca ve Demre\'de 5\'er kişi olmak üzere toplam 38 kişi yaralandı.

Türkiye\'nin örtü altı sebze üretim merkezi olan Kumluca ilçesinde özellikle Mavikent Mahallesi\'nde denizde çıkıp 400 metre genişliğinde, 4 kilometre ilerleyen hortum önüne çıkan seralar, gecekondular, enerji nakil hatlarına zarar verdi. Hortum evlerdeki eşyaları sokağa savurdu, bazı evlerin çatıları uçtu, istinat duvarları yıkıldı. Hortum pek çok portakal, nar ve zeytin ağacını da kökünden söktü.

Kumluca Belediye Başkanı Ak Parti\'li Hüsamettin Çetinkaya\'yı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu durumla ilgili bilgi aldı.

Başkan Çetinkaya, \"Ben hayatımda böyle bir şöy görmedim. 2 bin dönüm sera zarar gördü\" dedi.

DEMRE\'DE HORTUM ÇIKTI

Demre ilçesinde yine akşam saatlerinde çıkan hortum özellikle Beymelek Mahallesi\'nde etkili oldu. Bölgedeki çok sayıda ev ve seraya zarar veren hortum nedeniyle 5 kişi yaralandı. Hortumla birlikte bölgede dolu yağışının da etkili olduğu belirtildi.

KAŞ\'TA DOLU YAĞIŞI

Kaş ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı meydana geldi. Bölgede birçok tarım alanı, sera ve yerleşim yerlerinde zarar meydana geldi.

KEMER\'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Kemer ilçesinde ise yağmur ve fırtına nedeniyle Atatürk Caddesi\'ndeki ağaçlar devrildi. Bazı ev ve işyerlerindeki elektronik eşyalar yıldırım nedeniyle zarar gördü. Bölgede elektrik kesildi.

YARALI İŞÇİLER DEHŞETİ ANLATTI

Finike Kaymakamlık binası inşaatında çalışan işçilerden 50 yaşındaki Ramazan Kılıçer, hortum nedeniyle kendisiyle beraber 7 işçinin yaralandığını söyledi. Yüz ve vücudunun çeşitli yerlerinden hafif yaralanan Kılıçer, şöyle dedi:

\"Saat 21.00 sıralarında televizyon izliyorduk. Yağmur başladı. Ardından yayınımız kesildi. Bunun üzerine yatmaya karar verdik. Bir anda uğultu duyduk. Kaldığımız konteyner, deprem oluyormuşcasına ileri geri gitmeye başladı. Kapı açıldı. Arkadaşıma \'Hortum geldi\' dedim. O ana dair başka bir şey hatırlamıyorum. Konteyner takla atmış ve bulunduğu yerden 10- 15 metre ileri savrulmuş.\"

13 İŞÇİDEN 7\'Sİ YARALANDI

İşçilerden 39 yaşındaki Mehmet Güzel ise \"Ben ve diğer arkadaşlarım birlikteydik. Ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım\" diye konuştu.

Kaymakamlık inşaatında 13 işçinin çalıştığını anlatan Güzel, \"7 işçi yaralandı. 6\'sı hastanedeki müdahaleden sonra taburcu edildi. Bir arkadaşımızın da omzundaki kırık nedeniyle Kumluca Devlet Hastanesi\'nde tedavisi sürüyor\" dedi.

Finike\'de denizde başlayarak karada ilerleyen hortum, 10 gün sonra açılışı yapılması planlanan Finike Adliyesi\'ne de büyük zarar verdi. Binanın camları kırıldı, Atatürk büstü devrilerek zarar gördü. Büst sabah gelen çalışanlar tarafından bulunduğu yerden kaldırılarak muhafaza altına alındı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kumluca, Finike ve Demre\'de incelemelerde bulunuyor.

Görüntü Dökümü (FİNİKE)

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- Adliyeden dış plşan

- Atatürk büstünün alınması- götürülmesi

- Röp: Yaralı işçilerle

- Dağılan konteynerden görüntü

- Ağaçlardan ve binalardan görüntü

- Evde temizlik çalışmaları

- Hasarlı evblerden dış plan

- Yol temizleme çalışmaları

- Devrilen ağaçların kesilmesi

- RöP. Bacağı kırılan çocuk

- Seralardan görüntü

- Röp: Finike ZMO başkanı halil Sarıçobanoğlu (Kıvırcık saçlı)

- Dereye uçan araç

- Devrilen kamyon- ve pikap

- Röp: Vatandaşlar

- Yıkılan seralar

- Yıkılan ev iç görüntü

- Yıkılan akaryakıt istasyonu görüntüsü

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Tolga YILDIRIM- Suat SÖĞÜT- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN- Ramazan SARIKAYALI/ANYALYA-DHA)

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3)AKARYAKIT ZAMLARI, LPG\'YE İLGİYİ ARTIRDI

BENZİN ile motorinin litre fiyatına yapılan zamların ardından sürücüler, otomobiline sıralı sistem LPG taktırmaya başladı. LPG sistemi dönüşümü yapan makine mühendisi Cemal Özkaya, \"Bu zamlardan dolayı son günlerde iş kapasitemiz, yüzde 25 oranında arttı\" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, 2017 yılının Eylül sonu itibarıyla Türkiye\'deki araç sayısı, 21 milyon 940 bin 757 oldu. Bu araçların yüzde 54\'ünü, otomobiller oluşturdu. 11 milyon 846 bin 85 otomobilin yüzde 38,6\'sının LPG\'li, yüzde 34,9\'unun dizel ve yüzde 26,1\'inin benzinli olduğu kaydedildi. Son günlerde akaryakıta gelen zamlar, sürücülerin LPG\'ye ilgisini artırdı. Akdeniz Sanayi Sitesi\'nde LPG sıralı sistem dönüşümü yapan makine mühendisi Cemal Özkaya, zamların ardından işlerinde ciddi artış olduğunu söyledi. LPG\'nin alternatif yakıt olmaktan çıkıp, ana yakıt haline geldiğini belirten Özkaya, \"Bu zamlardan dolayı son günlerde iş kapasitemiz, yüzde 25 oranında arttı. Akdeniz Sanayi Sitesi\'nde LPG işi yapan esnafla konuştuğumuzda durum, bu şekilde. Çevreci bir yakıt, bundan dolayı tercih edenler de var; ama çoğunlukla tasarruf nedeniyle\" diye konuştu.

Sürücülerin benzinli otomobil kullanamaz hale geldiğini dile getiren Özkaya, \"Benzinli bir araç, LPG\'ye dönüş yaptığı zaman ortalama yüzde 40 oranında tasarruf yapıyor. 100 kilometrede harcayacağı parayı 140 kilometrede harcıyor. Şu durumda işlerin daha da artacağını tahmin ediyoruz\" dedi.

\'KONTROL EDİLMEZSE BOMBA OLUR\'

LPG\'li sistemin, bilinenin aksine otomobilin motoruna zarar vermediğini ve motor yağını kirletmediği için araçta daha uzun ömür sağladığını belirten Özkaya, makine mühendisleri odalarının elinden \'sızdırmazlık kontrol yetkisi\'nin alınmasının da doğru bir karar olmadığını savundu. LPG sisteminin, yetkili ellerce, iyi kontrol edilmediği takdirde bir bombaya dönüşebileceğine dikkat çeken Özkaya, şunları söyledi:

\"Ben bir makine mühendisi olarak iş yeri sahibiyim. Benim yaptığım kontrollerin yanı sıra makine mühendisleri odasının da kontrol yapması daha iyiydi. Şimdi bu işi yapanlar kontrol ediyor bir de araç muayene istasyonları kontrol ediyor. Detaylı bir kontrol yapıldığını düşünmüyorum. Yeterli kontrol olmazsa en tehlikesiz yakıt LPG bir anda bomba olur.\"

LPG\'li sistem montajı yapan iş yeri sahibi Önder Akoğlu ise akaryakıt zamlarının, sürücülerin canını yaktığını söyledi. Zamların ardından işlerinin hareketlendiğini belirten Akoğlu, \"Benzine gelen zamlar işlerimizi az da olsa hareketlendirdi. Yüzde 15 civarında yeni montaj yapmaya başladık. Gelen vatandaşların hepsi fiyatlardan yakınıyor. 50 TL\'lik benzinle bir yere gidemediklerini söylüyorlar. LPG buna göre yüzde 40 oranında avantajlı. Daha fazla kilometre yapabiliyorlar\" diye konuştu.

\'BENZİNLİ OTOMOBİLE BİNEMİYORUZ\'

Öğretmenlik yaptığı okul ile evinin arasında gidiş-dönüş 40 kilometre yol olduğunu anlatan Fen Bilgisi Öğretmeni Hüseyin Demir, son zamlardan sonra LPG sistemine geçmeye karar verdiğini söyledi. Zamların ekonomik olarak zorlamaya başladığını dile getiren Demir, \"Bu yüzden otomobilime LPG taktırıyorum. Benzinle depoyu ortalama 250 TL\'ye dolduruyordum. LPG ile bunun yarıya düşeceğini düşünüyorum. Benzinle bir depo ile ancak 2 hafta gidip gelebiliyordum. Şimdi deneyeceğim ama tasarruflu olacağını düşünüyorum\" dedi.

LPG\'li otomobil sahibi Ahmet Yıldırım ise ciddi tasarruf sağladığını belirterek, \"Akaryakıt fiyatlarına gelen zamdan dolayı LPG\'yi kullanıyoruz. Benim normalde dizel aracım da var ama onu da kullanmıyorum. Yüzde 40 oranında tasarruf sağlıyorum. Benzinli otomobile zaten binemiyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yakıt zamları LPG\'ye olan talebi yüzde 25 arttırdı

LPG sistemi montajlanan otomobillerden detay

Sanayi sitesinden detaylar

LPG tanklarından detay

Röp: Makine Mühendisi Cemal Özkaya

Röp: LPG bayi sahibi Önder Akoğlu

Röp: Otomobiline LPG taktıran Öğretmen Hüseyin Demir

Röp: LPG otomobil kullanan Ahmet Yıldırım

Kaset Durumu: Link geçildi

353 MB///05.50 DK

Haber - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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4)CHP\'Lİ SINDIR: ATATÜRKÇÜLÜK\'Ü SAVUNAN POZİSYONDA OLMALARI, İYİ PARTİ ENDİŞESİ OLABİLİR



CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti\'lilerin Atatürk ile ilgili söylemlerinden mutlu olduklarını belirterek, \"Atatürkçülük\'ü herkesten çok savunan pozisyonda olmaları, belki de bu kurulmuş olan İYİ Parti\'nin kendi tabanlarından Atatürk hassasiyeti olan seçmen kitlesini uzaklaştıracak endişesi olabilir\" dedi.

İzmir\'de Karşıyaka Çarşısı\'nı gezen CHP\'li Sındır, esnaf ziyareti yaptı, gençlerle sohbet etti. Çarşıda en fazla ilgiyi kadınlarla gençlerden gören Sındır, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti\'lilerin Atatürk ile ilgili sözlerini değerlendirdi. CHP\'li Sındır, şunları söyledi:

\"Düne kadar Atatürk\'ün büstlerini deviren, bayramları tatilleri kaldıran, Anıtkabir’e gitmeyen Atatürk adını bile ağza almaktan çekinen bir anlayış ve zihniyetin, bugünkü Atatürkçülük’ü herkesten çok savunan pozisyonda olmaları belki de bu kurulmuş olan İYİ Parti\'nin kendi tabanlarından Atatürk hassasiyeti olan seçmen kitlesini uzaklaştıracak endişesi de olabilir. Atatürk kimsenin uhdesinde olan, tek başına sahiplenebilecek şahsiyet değildir. Her yurttaşın sahip çıkması gereken büyük devlet adamıdır. Milletsek bağımsız bir cumhuriyette özgür birey olarak yaşayabiliyorsak bu büyük devlet adamının, silah arkadaşlarının milli mücadeleden çıkardıkları kurdukları cumhuriyetin bugünlere gelmesi sayesinde oldu. Bu bile mutluluk verici; çünkü gelecekte Atatürk karşıtlığının kendilerini sürekli duvara tosladıklarını görüyorlar ki Atatürk\'e herkesten çok sahip çıkma algısı yaratıyorlar. Olsun ona da razıyız. Kendilerine kayıtsız, şartsız ne denirse onu yapan biat eden taban yine Atatürk\'ün söylemleriyle anlatıyor olmaları bile iyi bir şey; ancak burada temel neden Türkiye\'de artık seçmen tabanının daha fazla büyüyemediğini, Atatürk karşıtlığından gidemeyeceklerini gördükleri için yerel seçimlerde cumhuriyete, Atatürk\'e onun milli değerlerimize sahip çıkma çabası bu nedenledir.\"

\'CHP\'Lİ BELEDİYELERE DİL UZATMAYA HAKKI OLAMAZ\'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ\'ın, geçen hafta düzenlediği basın toplantısındaki \'Son zamanlarda, CHP\'nin hamaset ve sataşmalarındaki dozu artırdı. Ne yazık ki hamaset üretmekten başka marifeti olmayan, sahte öz güven sahibi CHP yöneticileri, kendilerini İzmir\'in yegane sahibi olarak görüyorlar. CHP, yerel ve genel siyasetteki başarısızlığını örtmek için kendilerince bir kimlik inşa etmek için İzmir\'de sürekli hamaset yapmaktadır. Bu hastalıklı bakış, kıymetli İzmirlilere karşı mahcubiyet duygularının da yok olmasına sebep olmuş durumda\' sözlerine de yanıt veren CHP\'li Sındır, şöyle konuştu:

\"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul ve Ankara\'ya ihanet ettikleri söylüyor. İhanet ettiğini ifade eden bir partinin ferdinin kalkıp kentine ihanet etmemiş, kentini ranta emanet etmemiş, halkını düşünerek, sosyal belediyecilik anlayışını şiar edinen, kentin kalkınmasını betonlara teslim etmeden, kentin kültürel yapısını korumaya çalışan belediyelere söz etme, laf etme hakkı olamaz. Hamza Dağ, önce kendisine baksın, aynayı kendisine tutsun. İhanet ettikleri dünya kültürel mirasıdır İstanbul. İstanbul kentinin bütünü bir kültürel mirastır. O mirasa ihanet etmiş olan bir partinin, o mirası kendi kentinde korumak içgüdüyle yatırımlarını, hizmetlerini buna yönelik ortaya koymuş olan CHP\'li belediyelere dil uzatmaya hakkı olamaz. Hamza Dağ, bunları söylerken bunlara inanmadığını biliyorum. Bu kentin nasıl korunduğunu, yerel yöneticilerin neyle mücadele ettiğini iyi bildiğini biliyorum. CHP kentsel gelişimlerini kent halkının mutluluğu üzerine kurgularlar. İzmir halkı oyunun, nereye niçin gittiğini iyi bilir. Bugüne kadar böyle oy verdi. Yine verecektir. CHP\'ye desteğini hiç esirgemeyen bir halktır. Kendilerini algı yönetimi üzerinden açıklamaları halkı toplumu kandırmak aldatmak gibi bir çaba içerisinde olabilirler ama İzmir halkını kandıramayacaklar. Süslü sözlerle gerçek dışı, örtülü, kendi doğruları üzerinden söylemlerle bir yere varamayacaklar. Şunu da unutmamak lazım. Dağ, bu sözleri söylerken kendi partisi, tepeden dayatmacı anlayışını gösterip belediye başkanlarını istifaya çağırmış olması başarısızlıklarının tescilidir. Geçmişteki suçlarının tescilidir.\"

\'İYİ PARTİ\' AÇIKLAMASI: DEMEK Kİ BİR SİYASİ BOŞLUK GÖRÜLDÜ

Meral Akşener\'in genel başkanlığını yaptığı İYİ Parti\'nin kuruluşuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Sındır, amacı ve hedefi olan bir partinin kurulduğunu vurguladı. Sındır, \"Aslında çok fazla parti üzerine konuşmak istemem; ama demek ki bir siyasi boşluk görüldü ki parti kurma gereği duydular. CHP\'nin siyasi tabanı sosyoekonomik ve kültürel tabana sahiptir. CHP ekonomi politikaları olan sosyal refahı amaçlayan, sermayeyi yok saymayan, devletin, kamunun özel sektörün belli bir koordinasyon içinde ekonomik model üzerinde sözü olana partidir. Diğer partilerin ise, ekonomik söylemleri, sözleri, hitapları, ekonomik politikaları sürekli değilken, ne olduğu çok fazla belli değil. Sosyokültürel alanda boşluk gördüler ki partiyi kurdular\" dedi.

Her partinin aynı tabana yani millete hitap ettiğine dikkat çeken CHP\'li Sındır, \"Taban, Türk milletidir. Bütün yurttaşlar, bu millet, siyasi partilerin destek beklediği, hedefinde olan kişilerdir. İYİ Parti\'nin merkeze sağda cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak milliyetçi muhafazakar kesime hitap eden bir parti oluşturduğunu düşünüyorum. Kendi seçmenimize ciddi bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Her siyasi parti belli bir oy alacaktır. Kendilerine inandırabildikleri ölçüde, ikna ettikleri ölçüde yol alacaklardır\" diye konuştu.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) -

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5)KEMER\'DE SAHİLE BALİNA LEŞİ VURDU

ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde yaklaşık 5 metre boyunda yavru balina leşi kıyıya vurdu.

Kemer\'e bağlı Çamyuva Mahallesi\'ndeki sahilde sabah saatlerinde bir hayvan leşi olduğu ihbarında bulunuldu. Olay yerine giden jandarma ekipleri Kemer Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Kemer Belediyesi\'nde görevli veteriner Seda Başkaya olay yerine gelerek balina leşi üzerinde inceleme yaptı.

4 metre 80 santim boyunda ölçülen balinanın fotoğrafları Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu\'na da gönderildi. Dün gece bölgede yaşanan fırtına sonrası sahile vurduğu tahmin edilen yavru balinanın ağız kısmından yara aldığı ve vücudunun birçok yerinde yara izleri bulunduğu belirlendi. Bölgede yaşayanlar balina leşini meraklı gözlerle izlerken, böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını söyledi.

Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, balinaların Türkiye\'de zaman zaman görüldüğünü belirtirken, balinaların Doğu Akdeniz ekosistemine girdiğinde beslenmeyle ilgili sıkıntı yaşadığını aktardı. Besin problemi yaşadığı için ölmüş ve fırtınayla birlikte kıyıya vurmuş olabileceğini kaydeden Gökoğlu, bilimsel adı \'ziphius cavirostris\' olan \'Cuvier gagalı balinası\' türü olduğu tahmin edilen balinanın Doğu Akdeniz\'e nadir geldiğini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sahilden ve balinadan detay

- Balinadan detay

- Kedilerin balinanın başına gelmesi

- Bir kedinin balinanın ağzından parça koparması

- Veteriner Seda Başkaya\'nın incelemesi

- Genel görüntüler

- Çevredekilerden görüntüler

- Özçekim yapmaya çalışanlardan görüntüler

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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6)MALATYA\'DA, 20 KİLO 800 GRAM EROİNE 2 TUTUKLAMA

MALATYA\'da, polisin operasyonunda 20 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van\'dan İstanbul\'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kent girişinde denetim noktası oluşturan ekipler, şüpheli değerlendirilen araçları eğitimli köpek \'Einstein\'i de kullanarak aradı, içinde bulunanları kimlik kontrolünden geçirdi.

Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ve eğitimli köpek yardımıyla arama yaptığı hafif ticari aracın gizli bölmelerinde 20 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Eroine el koyan polis, Van\'dan İstanbul\'a giden araçta bulunan M.K. ve A.B.\'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'nde yapılan sorgulamaları ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece; \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek\' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Durdurulan araç

- Polis köpeğinin arama yapması

- Köpeğin tepki vermesi

- Polislerin eroini bulması

- Ele geçirilen eroin paketleri

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ: 149 MB