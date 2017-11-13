DHA YURT BÜLTENİ-5

1)SÜLEYMANİYE MERKEZLİ DEPREM, HAKKARİ VE VAN\'DA HİSSEDİLDİ

IRAK\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğündeki deprem, Türkiye\'den de hissedildi. Hakkari ile Van\'ın bazı ilçelerinde depremi hissedenler, gece geç saatlere kadar evlerine giremeyip, sokaklarda bekledi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi\'nden (USGS) yapılan açıklamada, dün saat 21.18\'de, Irak\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen depremin büyüklüğünün, Richter ölçeğine göre 7.3 olduğu belirtildi. Irak ve İran\'da çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan deprem, Irak sınırına yakın olan Hakkari\'nin merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ilçelerinde ve Van merkezde hissedildi.

HAKKARİ VALİSİ TOPRAK: KORKULACAK BİR DURUM YOK

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, deprem nedeniyle kentte yıkıma neden olacak herhangi bir durum olmadığını belirterek, \"Irak sınırına yakın olduğumuz için çok sallandık; ama Allah\'a şükürler olsun, yıkıma neden herhangi bir şey yok. Vatandaşlarımız, rahat olsunlar. Bu konuda endişeye ve paniğe kapılmasınlar\" dedi.

Öte yandan depremi hisseden Hakkarililer, geceyi sokakta geçirirken, depremin etkisiyle büyük sarsıntı olduğunu söyledi. Daha önce bu kadar şiddetli bir deprem hissetmediğini anlatan bir kent sakini, \"Hakkari sınıra yakın olduğu için çok sallandı. Depremle birlikte kendimizi, bir anda dışarı attık. Korkudan gece geç saatlere kadar evlerimize giremedik. Allah\'a şükür, bizim bölgemizde herhangi bir yıkıma neden olmadı. Depremde hayatını kaybedenlere, kardeşlerimize Allah\'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz\" dedi.

---------Van

-Van\'dan deprem anı ve sonrası (2)

---------Hakkari

-Hakkari\'den deprem sonrası

-Yüksekova\'da deprem sonrası

Haber-Kamera: DİYARBAKIR-HAKKARİ-ANKARA,(DHA)

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2)KAYSERİ\'DE 12 YAŞINDAKİ OĞLUNU BOĞARAK ÖLDÜREN BABA, \'MAHALLE BASKISI\' YÜZÜNDEN CİNAYETİ İŞLEMİŞ



KAYSERİ\'de, oğlu 12 yaşındaki Haydar E.\'yi üç tekerlekli motosikletin arka kısmındaki kasanın içinde iple boğarak öldüren 43 yaşındaki Hasan E., oğlunu, yaramazlık yaptığı ve çevreye rahatsızlık verdiği için \'mahalle baskısı\' yüzünden öldürdüğünü söyledi.

Olay, dün merkez Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi Büklüm Sokak\'ta meydana geldi. Belediyeden malulen emekli, 4 çocuk babası Hasan E., iddiaya göre, evde ve mahallede yaramazlık yapmasına sinirlendiği oğlu Haydar E.\'yi evlerinin önünde bulunan üç tekerlekli motosikletinin arka kısmındaki kasanın içine sokup, iple boğarak, öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere emniyete götürülen Hasan E.\'nin, ilk ifadesinde, oğlunu, yaramazlık yaptığı ve çevreye rahatsızlık verdiği için \'mahalle baskısı\' nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Oğlunu öldürdükten sonra bileklerini keserek, intihar etmek istediğini, kendisini eşiyle komşularının kurtardığını anlatan Hasan E., şunları söyledi:

\"Canımı, oğlumu kaybettim. Kim, çocuğunu öldürmek ister? Haydar, çok hareketli bir çocuktu. Komşu çocukları ve mahalledekilerle sürekli kavga ediyor, o yüzden bana şikayetler geliyordu. Yaramazlık yapmaması için defalarca ben ve annesi Gülsan, ikaz ettik; ama dinlemedi. Oğlumun yaramazlıklarından dolayı komşular ve mahalledeki vatandaşlar, kapımıza gelip, bana hakaret ve küfür ediyorlardı. Onlara karşılık veremediğim için gurur yaptım. Dün de komşular, yine şikayete geldi. Haydar\'ı uyardığımda, bana karşılık verince, sinirlendim. Önce döverek, hırpaladım. Sonra kendime hakim olamadım. O anda boğazını iple sıktım. Öleceği aklıma hiç gelmedi. Öldüğünü anlayınca, çok pişman oldum. Kendimi evde asmak istedim; ama beceremedim. Sonra bileklerimi kesip, yaşamıma son vermeye kalkıştım; ama eşim ve komşular, beni kurtardı.\"

Görüntü Dökümü:

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-Zanlı babanın Adli Tabipliğe giriş ve çıkışı

-Genel detay

Haber : Oktay ENSARİKamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 1 Dakika 35 Saniye / 51 MB

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3)12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHELİSİ AFGAN TUTUKLANDI



KONYA\'da sokakta gördüğü 12 yaşındaki B.K. adlı kız çocuğunu zorla apartman girişine götürerek öpmeye çalıştığı öne sürülen Afganistan uyruklu 20 yaşındaki Osman H., çevredekiler tarafından fark edilerek dövüldü. Polise teslim edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, geçen 2 Kasım günü saat 17.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye\'ye kaçak yollarla giren Osman H., sokakta gördüğü aynı mahallede oturan B.K. adlı kız çocuğunu zorla bir apartmanın girişine götürüp öpmeye çalıştı. B.K.\'nin çığlıkları üzerine durumu fark eden çevredekiler, Osman H.\'yi yakalayarak dövdü. Çağrılan polise teslim edilen şüphelinin sağlık kontrolünde 2 promil alkollü olduğu belirlendi. Suçlamaları kabul etmeyen Osman H., çıkarıldığı mahkemece \'çocuğa cinsel istismar\' suçundan tutuklandı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

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4)58 YILLIK KÖPRÜDEKİ AYRILMALAR KÖYLÜYÜ KORKUTUYOR

OSMANİYE\'de, Ceyhan nehri üzerine 58 yıl önce yapılarak hizmete açılan Hemite Köprüsü, bakımsızlıktan dolayı sürücüleri ve köylü vatandaşları korkutmaya başladı.

Osmaniye merkeze 23 kilometre uzaklıkta bulunan eski adıyla Hemite, yeni adıyla Gökçedam köyündeki 205 metre uzunluğundaki betonarme köprü, 1 Aralık 1959 yılında törenle hizmete açılmış, Osmaniye Kadirli arasındaki 103 kilometrelik mesafeyi 40 kilometreye düşürdüğü belirtildi. Aradan geçen yarım asırdan fazla zamanda köprü üzerinde hiç bir bakım ve onarım çalışmasının yapılmadığını iddia eden köy sakinleri, yetkililere çağrıda bulunarak korkutan köprüde herhangi bir kaza olmadan bakıma alınmasını istediler.Betonları dökülmüş köprüden araç geçerken çatlak bölgelerin oynaması ve köprünün sarsılmasının sürücülere korkulu anlar yaşattığını belirten Hüseyin Koç, köprüde 1993 yılında orta ayağında bir bakım yapıldığını onun haricinde hiç bir bakım olmadığını belirterek, \"Her köprüde belirli aralıklar olur ama bu köprüdeki aralıklar çok fazla. Normal bir insanın ayağı tamamen içine girebilecek durumda. Bir ayağı da çökmüş durumda. Bu nedenden dolayı ara boşluklar git gide artıyor. Biran önce bu köprü ile ilgili yetkililerimizin bir çare bulmasını istiyoruz. İnşallah sesimize kulak verirler.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Köprüdeki korkulukların kırık olan yerleri

- Köprüdeki ayrılmadan nehirde akan suyun görüntüsü

- Köprüden genel görüntü

- Hemite köprüsü tabelası

- Köprüden detay görüntüler

- Köprüdeki ayrılan yere bir vatandaşın bacağının girmesi

- Vatandaşlarla röportaj

BOYUT: 94,1 MB SÜRE: 02\'56\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)