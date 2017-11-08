DHA YURT BÜLTENİ-5

1)BURSA\'DA BOYA FABRİKASINDA PATLAMA VE GÖÇÜK: 5 ÖLÜ, 4 YARALI



BURSA\'nın Gürsu ilçesindeki bir boya fabrikasında patlama ve göçük meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 işçi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Bugün saat 11. 49 sıralarında Gürsu ilçesindeki organize sanayi bölgesindeki bir boya fabrikasında buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada göçük oluştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ekibi, ambulanslar sevk edildi. Enkaz yığınına dönen fabrika alanında tam bir can pazarı yaşandı. Hemen harekete geçen ekipler, ilk etapta enkaz altından 2 yaralı çıkarıldı. Ekiplerin çalışmaları sürdükçe bilanço ağırlaştı.

Bölgeye gelip, çalışmalar hakkında bilgi alan Bursa Valisi İzzetttin Küçük\'ün açıklamasına göre patlamada 5 işçi yaşamını yitirdi. Olayda 4 işçinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Enkaz altında başka kişilerin olup olmadığının araştırması sürerken, patlamanın etkisiyle çevredeki fabrikalar ve otomobiller de büyük hasar gördü.

BİNA TAMAMEN YIKILDI



Bursa\'nın merkez Gürsu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki Gökkuşağı Boya imalathanesinde bugün saat 10.49\'daki patlamanın buhar dairesinde meydana geldiği belirlendi. Binanın tamamen yıkıldığı, çevredeki çok sayıda aracın kullanılamaz hale geldiği patlama sonrasında 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı, yaralılar arasında durumu ağır olanların da bulunduğu bildirildi.



Bursa Valisi İzzettin Küçük olay yerinde, ilgililerden bilgi aldı. Yetkililer olay sırasında buhar kazanın bulunduğu bölümde 9 işçi ve bazı müştürilerin olduğunu söyledi.

Berktuğ ÖNCÜ/-Enver Fatih TIKIR-BURSA, (DHA)-

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2)KORUCU, ARIZA YAPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE YARDIM ETMEK İSTERKEN ŞEHİT OLDU



ŞANLIURFA\'da, yolda otomobili arızalanan sürücüye yardım etmek isteyen, petrol boru hattında görevli güvenlik korucusu 35 yaşındaki Mehmet Müjde, bir hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit oldu. Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun 35\'inci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır yönüne giden ve sürücüsünün adı öğrenilmeyen 63 ZT 133 plakalı otomobil arızalandı. Bölgedeki petrol boru hattında görevli güvenlik korucusu Mehmet Müjde, 01 VAD 59 plakalı kamyonetle arızalanan otomobilin yanına geldi. Müjde, otomobil sürücüsüne yardım için kamyonetten indi. Bu sırada, Şanlıurfa yönünden gelen Mehmet Ö. yönetimindeki 54 AB 840 plakalı hafif ticari araç, önce yol kenarında park halindeki arızalı otomobile, ardından da güvenlik korucusu Mehmet Müjde\'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Müjde, yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole düşerek şehit oldu.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Mehmet Müjde\'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk bölgeye gelerek Müjde\'nin yakınlarına başsağlığı diledi.

KAYIP TABANCA İÇİN SEFERBER OLDULAR

Şarampole düşerek hayatını kaybeden güvenlik korucusu Mehmet Müjde\'nin üzerinde taşıdığı ruhsatlı tabanca da kaza anında kayboldu. Jandarma ve Müjde\'nin yakınları çevrede arama yaptı ancak tabanca bulunamadı. Olay yerinde savcının incelemesinin ardından Mehmet Müjde\'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Müjde\'ye çarpan hafif ticari aracın sürücü Mehmet Ö. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kazaya karışan araçlar

- Olay yerinde incelemede bulunan savcı

- Şehit güvenlik korucusu Mehmet Müjde’nin cesedi

- Alay Komutanı olay yerine gelmesi

- Gözyaşlarına boğulan şehidin yakınları

- Cenazenin olay yerinden kaldırılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 506MB

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3)MANAVGAT\'TA SİLAHLI SOYGUN

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde bir zincir markete ait şubeye motosikletiyle gelen hırsızlık şüphelisi, silah tehdidiyle kasadaki parayı alıp kayıplara karıştı. Manavgat Sarılar Mahallesi\'ndeki ulusal market zincirine ait şubeye pazar saat 20.30 sıralarında motosikletle gelen şüpheli, silah tehdidiyle kasiyerlerden kasadaki parayı istedi. Silahı görünce korkan kasiyer kasada duran yüklü miktarda parayı hırsızlık şüphelisine verdi. Parayı alan başında siyah bere ve üzerinde yeşil kazak bulunan şüpheli, mağazanın yanına park ettiği plakası belirlenemeyen motosiklete binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri mağaza personelinin ifadesini aldı, markette parmak izi çalışması yaptı ve mağazanın güvenlik kamerası görüntülerine incelemeye aldı.

Görüntü Dökümü

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- Mağaza önünden görüntü

- Olay yerinde bulunan jandarma araçlarından görüntü

- Marketin önünde bekleyen müşteriler

- Jandarma ekibi içeride tutanak hazırlıyor

- Detay görüntüler

29 MB /// 00.49\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

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4)DOKTORU DOLANDIRDILAR



ADANA\'da, kendilerini \'telekomünikasyon şirketinden gelen\' görevli olarak tanıtan Murat S. (45) ve Deniz Ç. (40), Aile Sağlık Merkezi\'ndeki Dr. Murat Öğ\'ü, \'İnternet modeminizi değiştirmeye geldik\' diyerek dolandırdı.

Levent Aile Sağlığı Merkezi\'nde görevli Aile Hekimi Murat Öğ\'ün yanına giden Murat S. ve Deniz Ç., telekomünikasyon şirketinden geldiklerini söyledi. Sağlık merkezinin internet modemini değiştirecekleri, bunun yanında 2 ay boyunca da ücretsiz olarak internet hizmeti vereceklerini söyleyen 2 şüpheli, doktordan 175 lira aldı. Parayı aldıktan sonra bozuk modem takan dolandırıcılar, \'Birazdan internetiniz gelir\' diyerek ayrıldı. Bir süre sonra modemin bozuk olduğunu ve internete bağlanamadığını fark eden doktor, telefonla firmayı aradı. Dolandırıldığını anlayan Dr. Murat Öğ, şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, uzman çavuşluktan atıldığı ve dolandırıcılık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Murat S.\'yi yakaladı. Adliyeye sevk edilen Murat S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis diğer dolandırıcı Deniz Ç.\'yi arıyor.

Görüntü Dökümü

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**Güvenlik Kamerası**

- Murat S. ve Deniz Ç.\'nin hastanıyı girişi

- Odalara girip çıkmaları

- Doktor ile birlikte odadan çıkmaları

- Kadın doktorla konuşmaları

- Odalara girip çıkmaları

SÜRE:04\'05\" BOYUT:249MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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5)KAPI GÖBEKLERİNİ 1 DAKİKADA KIRIP HIRSIZLIK YAPTILAR

KOCAELİ\'nde, evlerin kapı kilitlerini 1 dakika içerisinde kırıp hırsızlık yapan 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez ve İzmit\'te girdikleri 4 evin kapı kilitlerini en fazla 1 dakika süre içerisinde kırıp, evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 33 yaşındaki A.G ve 24 yaşındaki O.K\'yi İstanbul Esenler\'de düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. 2 kişinin girdikleri evlerden 2 tablet bilgisayar, 1 masa üstü bilgisayar, 2 altın kolye, 50 lira para çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin, İstanbul\'da bir galeriden satın aldıkları otomobille hırsızlık yapacakları evin yaklaşık 500 metre uzağına park ederek dikkat çekmemeye çalıştıkları, ancak plakası tespit edilen araçtan yola çıkılarak yakalandıkları öğrenildi. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheliler adliyeye sevk edilmesi

(Haber-Kamera: Ergün AYAZ-KOCAELİ/DHA

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6)RİZE’DE YAĞMURDAN KORUMAK İÇİN KÖPRÜNÜN ÜZERİ KAPATILDI

RİZE’nin Çayeli İlçesi’nde, kullanılamaz hale gelen bir asırlık tarihi geçmişe sahip ahşap yaya köprüsü yeniden inşa edildi. Köprünün yağmurdan korumak için üzeri ahşap çatı ile kapatıldı.

Buzlupınar Köyü’nün, adını 1906 yılında yapılan köprüden alan Kapalı Köprü Mahallesi’ndeki tarihi köprü, bölgedeki taş ocaklarında yapılan patlamalar nedeniyle büyük zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınan köprünün yeniden inşa edilmesi için proje hazırlandı. Senoz Deresi üzerinde 3 yıl süren titiz bir çalışma ve işçilik ile kestane ağacı kullanılarak 40 metre uzunluğunda, 35 metre yüksekte yeni yaya ahşap köprü inşa edildi. Eski haline uygun yapılan köprü yağmurdan korumak için üzeri kapatıldı. Köprünün üzerine ahşap çatı yapıldı. Köprünün 100 yıllık geçmişe sahip olduğunu anlatan köy sakinlerinden İmdat Küçük, yıkılması üzerine yeniden yapıldığını belirterek “Köprü tamamen ahşaptan yeniden yapıldı. Sadece çivi kullanıldı. Üzeri kapalı olmasının nedeni altını koruması içindir. Altı kolay çürümesin diye üstünü kapattık. Bu şekilde köprü uzun yıllar hizmet edecekö dedi.

Köprünün yapımında emek harcayan TEMA Vakfı Rize Temsilcisi Ahmet Ali Kork da, 1900’lü yılların başında yanan köprünün yöre insanları tarafından imece usulü ile yeniden yapıldığını belirterek köprünün 2008 yılında taş ocaklarındaki patlatmalar nedeniyle hasar gördüğünü belirtti. Kork, \"Tekrar imece usulü ile yapmak için bir adım attık ama olmadı. Tarihi eser olarak tescilini yaptırmak için gerekli adımları attık. Kültür ve Turizm Bakanlığı ödenekleriyle köprü aslına uygun şekilde yeniden yapıldı. Bu köprü vadi ve Rize için çok özel bir simgeö diyerek köprünün tarihe meraklı fotoğrafçıların ilgisini çektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Köprü detayları

Köprü içi detayları

İmdat Küçük ve Ahmet Ali kork ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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7)DÜNYANIN EN HIZLI YATI BALAYI ÇİFTİ İÇİN BODRUM\'DA

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ne dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı \'Silver Fast\' demir attı. Haftalık kirası 2 milyon 400 bin TL olan, 80 milyon Euro değerindeki yatın, balayına kente gelecek milyarder Rus çift tarafından kiralandığı öğrenildi.

Dünyanın en zenginlerine üst düzey hizmet veren bir firmaya ait \'Silver Fast\' adlı lüks sürat yatı, dün (salı) akşam saatlerinde Bodrum\'a geldi. Mantar Burnu\'ndaki gemi yanaşma iskelesinde akaryakıt ve gıda takviyesi yapılan yat, daha sonra Bodrum Kalesi açıklarına demirledi. Yatın balayına kente gelecek milyarder Rus çift tarafından kiralandığı öğrenildi. Çiftin, aileleriyle birlikte 10 günlük balayı tatili yapacağı belirtildi.Avustralyalı süper yat üreticisi Silveryachts\'ın ürettiği yatın, yakıt ikmali yapmadan tam 6 bin deniz mili gidebildiği ve 27 knot hızında seyir yapabildiği belirtildi. İçerisinde her türlü lüks ile konforu barından yatın haftalık kirasının, yaklaşık 2 milyon 400 bin lira olduğu ifade edildi. Mimar Espen Qeino tarafından 2015 yılında dizayn edilen yatın ana güvertesinde panoramik büyük pencereler bulunuyor. İçerisinde sinema salonu, fitness salonu, spa, sauna, masaj odası, güzellik salonu, jakuzi, kış bahçesi, çalışma odası, özel güneşlenme bölümü, master suit, banyolar, giyinme odası, 20 kişilik yemek salonu bulunan Silver Fast, dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı unvanına sahip olması ile tanınıyor. Yatta tatil yapacak Rus çift ve ailesinin ismi sır gibi saklanırken, yatın bu akşam veya gece yarısı Bodrum\'dan ayrılarak Mikanos\'a gideceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Yatın uzaktan görüntü

- Yatın personelinden görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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