DHA YURT BÜLTENİ-5

YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 19 YARALI (EK)

1)ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ankara- Konya karayolunda yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen 3 yolcunun Nurettin Dinçer, Mikail Demir ve Musa Irmak olduğu belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü, kazada yaralı sayısının 16 olduğunu belirterek, \"19 yolcu ve 4 personel bulunan otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 16 vatandaşımız da yaralanmıştır\" açıklamasını yaptı.

KONYA/DHA

2)BANDIRMA ‘DA YOĞUN SİS DENİZ ULAŞIMINI ETKİLİYOR

MARMARA Bölgesi’ni etkisi altına alan sis Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde de etkili oldu. Sabaha karşı başlayan sis özellikle deniz ulaşımını aksattı. İstanbul-Yenikapı’dan saat 07.00’de hareket eden hızlı feribot Bandırma’ya 3 mil kala sürekli siren çalarak denizde bulunan olta balıkçılarını uyardı. Bandırma iskelesine 15 dakika gecikmeyle gelen feribot iskeleye sorunsuz yanaştı. Yoğun sis nedeniyle güneş bulutların arkasından kendini göstermeye çalışırken balıkçı tekneleri de liman içinde sisin dağılmasını bekliyor. Yoğun sis altında kent içinde ve karayollarında da araçlar farlarını yakarak seyrediyorlar. Sisin öğle saatlerine doğru dağılması bekleniyor.

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir)(DHA)

3)SARMAŞIKLARIN SARDIĞI EV GÖRÜNMEZ OLDU

RİZE’de, arka cephesini saran sarmaşıklar nedeniyle görünmez hale gelen ev ilgi odağı oluyor.

Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerini birbirine bağlayan yol kenarında yer alan 2 katlı tarihi ev mirasçılarının ilgisizliği nedeniyle arka cephesi sarmaşıklarla kaplandı. İlgi odağı haline gelen sarmaşıklı evi gören bir daha bakıyor, fotoğraf çekip, selfie yapıyor. Çevresinde yükselen binalarla etrafı çevrilmeye başlanan tarihi evin ön cephesinde ise bir esnaf manav işletiyor.

Evin yanında esnaflık yapan Selçuk Ülgen, sarmaşıkların sardığı evin mükemmel bir yapı haline geldiğini belirterek “Ev şehre ayrı bir güzellik katıyor. İstesek bu şekilde olamazdı. Doğayı kendi haline bırakmak lazım.Benim böyle bir yerim olsa buradan çıkmam\" dedi.

4)KAFEDEKİ YANGIN 6 KATLI APARTMANDA ZARAR YARATTI

MANİSA\'nın Şehzadeler İlçesi\'nde, tadilatta olan zemin kattaki kafenin mutfağında başlayan yangın, üstteki dairelere sıçrayarak 6 katlı binada büyük çaplı hasara yol açtı. Peker Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde yer alan, 6 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan tadilattaki bir kafenin mutfağında, bugün saat 05.00\'te, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın başladı. Büyüyen yangın, apartmanın üst katındaki dairelere sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nden gelen 4 itfaiye aracı çalışma başlattı. Alevler, binanın teras katına kadar ulaşırken, bina sakinleri tahliye edildi. İtfaiyenin 1 saatlik çabası sonrasında yangın söndürüldü. Binada büyük çaplı yangın oluştu. Gün ağırınca itfaiye ekiplerinin yaptıkları ön incelemede, yangının işyerinin mutfağından çıktığı ve binanı dış mantolama sisteminin tutuşmasıyla birlikte üst katları sıçradığı tespit edildi. Yangının kesin çıkış nedenin araştırıldığı belirtildi. Polis, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirdi.

Apartmanın 4\'üncü katında yaşayan Tahir Çatal, \"Yangın sırasında annem ve ablam ile iki çocuğum yatak odasında uyuyorlarmış. Sonra yangını hissettikleri zaman hemen ayakkabılarını bile giymeden evi boşaltmışlar. Bana da gecede haber verdiler. İzmir\'de oturuyordum ve apartopar sabah Manisa\'ya geldim. Allah\'tan can kaybımız olmadı. Ancak evde hasar büyük\" diye konuştu.

5)HASTALIĞI YÜZÜNDEN İKİZİYLE BİRLİKTE OKULA GİDEMİYOR

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'ne bağlı Esendere Beldesi\'nde oturan ve \'Akdeniz Ateşi Hastalığı\' bulunan 9 yaşındaki Fatma Yaşar, okula gidemiyor. Bu yıl Türkiye İş Kurumu elemanı olarak çalışmaya başlayan baba Abidin Yaşar, Fatma\'nın ikizi Zehra\'nın 4\'üncü sınıfa gittiğini, Fatma\'nın ise hastalığı nedeniyle okula gidemediğini, bunun üzüntüsünü yaşadığını, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.Akdeniz Ateşi Hastalığı ve çektiği ağrılar nedeniyle henüz 1\'inci sınıftayken çok sevdiği okul ve arkadaşlarını terk etmek zorunda kalan 9 yaşındaki Fatma Yaşar, ikizi olan Zehra kadar şanslı değil. Onun gibi okula gidemeyen Fatma, her akşam ikizi olan Zehra\'dan okulunu, arkadaşlarının durumunu, gördükleri dersleri anlatmasını istiyor. İyleşmek, okuluna kaldığı yerden devam etmek ve meslek sahibi olmak istediğini anlatan Fatma, yetkililerden yardım bekliyor.

Ekonomik durumları kötü olduğu için derme çatma tek odalı evde 4 çocuğu ile birlikte yaşadığını belirten İş Kurumu elemanı baba Abdin Yaşar ve anne Aysel Yaşar, kızlarını tedavi ettirmeye imkanlarını yetmediğini söyledi. Kızını bir kaç kez Yüksekova ve Van\'da hastaneye götürdüğünü, ancak, hastalığının devam ettiğini anlatan baba Yaşar, zaman zaman şiddetli ağrılar çeken kızını daha büyük kentlere götürererek tedavi ettirmek istedğini, maddi imkanlarını buna yetmediğini, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

6)HALK ŞENLİĞİNDE BİN KİŞİYE BALIK- EKMEK DAĞITILDI

MUŞ\'un Varto ilçesinde düzenlenen halk şenliği kapsamında halka ücretsiz 1000 balık- ekmek dağıtıldı.Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin 2\'nci Geleneksel Halk Şenliği düzenledi. Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, belediye tarafından kurulan kıl çadırlı aile çay bahçesinin açılışını yaparken geleneksel hale getirmeyi planladıkları halk şenliğini halka pişirilmiş 1000 alabalık dağıtarak gerçekleştirdi. Kendi eliyle balıkların pişmesine yardımcı olan Mehmet Nuri Çetin, balık ekmekleri halka ikram etti. Varto\'da sosyal hayatı canlandırmak için ellerinden gelen her türlü çabayı değerlendirdiklerini belirten Çetin, şöyle dedi:

\"Birçok sosyal tesis yaptık. Bunlardan en önemlisi olan Hürriyet Mahallemizde yaptığımız büyük aile çay bahçemiz ve düğün salonumuzdu. Daha önceden açılışını vatandaşlarımızla birlikte yaptık. Vatandaşlarımız ve mahallelilerimizle ayda bir defa bir araya gelip alabalık yemeyi planlamıştık. \'Ayda bir bu geleneği yaşatacağız\' demiştik. Her ay 1000 kişi ile yaptığımız \'Halk günümüz\' var. \'Halk gününü\' halk pikniği şeklinde yapıyoruz. Vatandaşlarımız buraya geliyor, sorunlarını bize söylüyorlar. Burada ikramda bulunuyoruz. Yani halk pikniğini her ay böyle devam edeceğiz. Kışında inşallah çadırımızın içinde olacak.\"

Muhtarlar adına açıklamada bulunan Bağiçi Köyü Muhtarı Abdulbaki Kayaalp ise, Kaymakam Mehmet Nuri Çetin\'e teşekkür etti. Yapılan hizmetlerden dolayı ilçelerinin geliştiğini söyleyen Kayaalp, halk şenliğinin halkı bir araya getirdiğini belirtti.

