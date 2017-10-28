DHA YURT BÜLTENİ-5

1)YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 15 YARALI

ESKİŞEHİR\'de yoğun sis nedeniyle yolcu otobüsü, tali yönden dönüş yapıp önünde gitmekte olan kamyona arkadan çarptı, kazada 15 kişi yaralandı.Kaza sabah saatlerinde Eskişehir-Ankara karayolunun 20\'nci kilometresindeki Türkmen Tokat Mahallesi yolu girişinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkan Ramazan Güzle yönetimindeki 26 ZB 388 plakalı kamyona Ankara\'dan Eskişehir yönüne gitmekte olan Yüksel Gül\'ün kullandığı 34 BK 6799 plakalı yolcu otobüsü arkadan çarptı. Otobüs, çarpmanı etkisiyle yoldan çıkıp şarampole girdi ve ağaçlara çarparak durabildi. Sis nedeniyle meydana geldiği bildirilen kazada otobüs şoförü Yüksel Gül ile 14 yolcu yaralandı. Otobüste sıkışan Yüksel Gül\'ü olay yerine gelen kurtarma ekipleri araçtan yaralı olarak çıkardı. Kazada yaralanan 15 kişi ambulanslarla Eskişehir\'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan otobüsün ve kamyonunun,

-Sisli yolun,

-Otobüsün görüntüsü,

-Otobüs firması yetkilisini kaza yapan otobüsü cep telefonuyla kayda olması,

-Kaza yerindeniki polislerin ve kamyonun çekilen görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)

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(ÖZEL)

2)TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ATATÜRK ANITINA ZİYARETÇİ AKINI

ARTVİN’de 22 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinin yer aldığı Atatepe tamamlanan çevre düzenlemelerinin ardından Ekim ayı başında ziyarete açıldı. Atatepe kısa sürede binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Kahvecioğlu Vakfı Başkanı Sıtkı Kahvecioğlu\'nun yaptırdığı 22 metre yüksekliğindeki ve 50 ton ağırlığındaki Türkiye\'nin en büyük Atatürk heykeli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın da yaklaşmasıyla adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün, Büyük Taarruz Zaferi öncesinde Afyon Kocatepe\'deki duruşunun işlendiği, 40 ton çelik ve 10 ton bakır kullanılarak yapılan heykelin bulunduğu alan şehrin her yerinden görüne bilme özelliğine de sahip.

BAYRAMDA İLGİ ODAĞI

Artvinlilerin yanı sıra dışarıdan gelen birçok yerli ve yabancı turistlerin de ziyaret ettiği Atatürk heykeli bu yıl 94’üncüsünü kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle de ziyaretçilerinin ayrı ilgisini görüyor. Ziyaretçiler ellerinde Türk bayraklarıyla ziyaret ettikleri Atatürk heykelinde de sıkça fotoğraf çekinilerek sosyal medyadan paylaşımda bulunuyor.

GENÇLER TEŞEKKÜR ETTİ

Atatürk Heykeli\'ni ziyaret eden Artvin\'li bir grup genç de heykelin yapılmasına emeği olan 83 yaşındaki işadamı Sıtkı Kahvecioğlu\'nu anıtın yer aldığı alana davet ederek kendisine teşekkür etti. Grup adına konuşan Anıl Öztürk \"Türkiye’nin en büyük heykelini bize hediye eden, bize miras bırakan çok değerli büyüğümüz Sıtkı Kahvecioğlu’na Artvin halkı ve genç arkadaşlarımız huzurunda teşekkür ediyoruz\" dedi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Duygusal anların yaşandığı davete katılarak Atatürk Anıtı\'nda gelen Kahcecioğlu ise \"Gençler beni buraya davet ederek onurlandırdılar. Gurur duydum, şeref duydum. Çok mutlu oldum. Bir şeye o kadar para sarf edersin neticesi hüsran olur, beğenilmez. Ben şahsen bu gün bu heykeli beğeniyorum bugüne kadar aleyhinde bir şey duymadım\" diye konuştu.

Cumhuriyetin zorluklarla kurulduğunu hatırlatan Kahvecioğlu gençlere gözleri dolarak Cumhuriyeti\'nin önemini iyi anlamaları, sahip çıkmaları ve uyanık olmalarını da nasihat etti.

Görüntü Dökümü

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Atatürk anıtı görüntüleri

İşadamı Kahvecioğlu\'na teşekkür

Yapaılan konuşmalar

Anıt ziyaretçileri

Detaylar

HABER KAMERA: ADEM GÜNGÖR/DHA)

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3)KIZINA BÖBREĞİNİ VEREN İŞSİZ BABA İŞ İSTEDİ

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde geçen yıl kızına böbreğini veren 54 yaşındaki Veysel Şahin, geçici olarak girdiği hademelikten süresi bittiği için ayrıldı. İşsiz kalan ve daha önce yaptığı hamallık gibi ağır işte çalışamayan Veysel Şahin, evini geçindirmek ve kızının tedavi masraflarını karşılamak için çalışacak bir iş istediğini söyledi.

Sandıklı\'ya bağlı Hisar Mahallesi\'nde hamallık yaparak ailesini geçindiren Veysel Şahin, böbrek hastası olan ve diyalize giren kızı 27 yaşındaki Şerife Turhan\'a 22 Mart 2016 tarihinde İzmir Ege Üniversitesi\'nde yapılan ameliyatla böbreğini verdi. Tedavi ve ameliyat masrafları Sandıklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından karşılandı. Böbrek nakli sonrası geçirdiği operasyon nedeniyle hamallık yapamayan Veysel Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a durumunu anlatan ve iş istediği bir dilekçe yazdı. Bunun ardından ilçedeki Fen Lisesi\'nde geçici hademe olarak çalışmaya başladı. 8 ay hademelik yaptıktan sonra yine işsiz kalan Veysel Şahin\'e Sandıklı SYDV tarafından bir defaya mahsus 400 lira ve bir miktar kömür yardımı yapıldı. Şerife Turhan\'a ise 3 ayda bir 1200 lira engelli maaşı bağlandı.

\"SADECE İŞ İSTİYORUM\"

Veysel Şahin, ağır iş yapamadığını ve geçici işin süresi bittiği için çalışmadığını belirterek, yapılan yardımların yetmediğini söyledi. Devlete ve kimseye yük olmak istemediğini, ailesinin geçimini sağlamak, kızı Şerife\'nin tedavi masraflarını karşılamak için iş istediğini söyleyen Veysel Şahin, \"2016 yılında kızıma böbrek verdim. Sonra ağır işlerde çalışamaz hale geldim. Gönderdiğim evrakla Cumhurbaşkanlığı bana geçici iş verdi. 8 ay 6 gün çalıştım. Dilenmedim, kimseye muhtaç olmadım. Evime ekmek götürdüm. Fakat şu an işim yok ve evimin kirasını ödeyemiyorum. Çalmadığım kapı kalmadı. Benim de yapabileceğim iş vardır. Benim de elim ayağım tutuyor. Bekçilik de olsa, hademelik de olsa yaparım. Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'dan, Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu\'dan iş vermeleri için dua ediyorum. Başka para pul hiçbir şey istemiyorum. Devletime de yük olmak istemiyorum. Sadece kızımın tedavilerini yaptırabilmem ve aileme bakmam için iş bulmam gerekiyor. Başka bir şey istiyorum\" dedi.

\"BABAMA İŞ İSTİYORUM\"

Eşinden ayrı ailesinin yanında yaşayan Şerife Turhan, \"Babam böbreğini verdi. Canını verdi. Allah bin kere razı olsun. Kontrollerimin ve tedavimin sürmesi için İzmir Ege Üniversitesi\'ne gitmek zorundayım. Paramız yok. Bunun için babama iş istiyorum. Yetkililerden bunu bekliyorum, acil\" diye konuştu.

Veysel Şahin\'in eşi 56 yaşındaki Kadriye Şahin de kızının tedavisi için eşinin iş bulması gerektiğini söyledi.

Şahin çiftinin Şerife Turhan dışında 24 yaşında bir oğlu olduğu ve onun da İzmir\'de hamallık yaptığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Veysel Şahin ve kızı Şerife Turhan eve girerken

- Kadriye Şahin, Şerife Turhan ve Veysel Şahin bahçeden eve girerken

- Şerife Turhan ve Veysel Şahin oturma odasına girerken

- RÖP 1: Veysel Şahin (Baba)

- RÖP 2: Şerife Turhan (Kız)

- RÖP 3: Kadriye Şahin (Anne)

- Oturma odasında Şerife\'nin yanına anne ve babası gelerek otururken

- Aile evde otururken

79.7 MB /// 02.2

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

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4)YEDİGÖLLER\'DE SONBAHAR

Yedigöller\'de sonbahar BOLU’nun doğa harikası Yedigöller Mili Parkı’nda, sonbaharla birlikte dökülen sararmış yapraklar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bolu\'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı, sonbaharda ağaçların yapraklarının sararmasıyla eşsiz bir güzelliğe büründü. Yüzeysey ve yeraltı akışlarıyla birbirine bağlı olan Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl\'den oluşan milli park, renk cünbüşünün yaşandığı sonbalarda ziyaretçi akınına uğradı. Ankara, İstanbul ve çevre illerden gelenler, sonbaharın tüm güzelliklerinin yaşandığı Yedigöller’e hayran kaldı. Tatilciler, sarı ve yeşilin tüm tonlarını içinde barındıran milli parkta gezintiye çıktı. Göllerin etrafında gezenler renk cümbüşünün yaşandığı ormanların göle yansımasıyla ortaya çıkan manzarayı izledi. Bazı tatilciler de bin 642 hektar büyüklüğünde alana sahip Yedigöller havzasında bulunan Kapankaya Manzara Seyir Yeri\'ne çıkarak büyüleyici manzarayı izleyip fotoğraf çekti. Kimi tatilciler de yapraklarla kaplanan milli park içinde çadır kurup kamp yaparak doğanın keyfini çıkardı.

Görüntü Dökümü:

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-Yedigöller manzaraları

-Ziyaretçiler

-Gelin damat fotoğraf çekilmesi

-Röportaj

-Detaylar

Süre: 03.18 Boyut: 370 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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5)KADINLARA SEYİSLİK EĞİTİMİ VERİLİYOR

KOCAELİ Üniversitesi Atçılık Meslek Yüksekokulu\'nda \'Kırsalda kadın seyisler yetişiyor\' projesi kapsamında 16 kadına seyislik eğitimi veriliyor. 46 gün sürecek eğitimde kadınlar atların bakımlarını yapmayı öğreniyor. KOÜ Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erdener Balıkçı eğitimi tamamlayan kadınların, Türkiye Jokey Kulübü\'nün hipodromlarında ve atla terapi merkezlerinde çalışma imkanı bulacaklarını söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İşkur ve Türkiye Jokey Kulübü\'nün \'Kırsalda kadın seyisler yetişiyor\' projesi kapsamında Kocaeli Atçılık Meslek Yüksek Okulu\'nda öğretim görevlileri ve Tarım İl Müdürlüğü personeli tarafından 16 kadına 46 gün sürecek seyislik eğitimi veriliyor. Kadınlar, eğitimler sırasında atların altlarını temizleyip yemlerini verirken, tımar ve bakımlarını yapıyor. Eğitimin ardından kadınlar seyis sertifikası almaya hak kazanacak. Eğitimi tamamlayan kursiyerlere iş bulma imkanı sağlanacağını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Erdener Balıkçı, \"Türkiye\'de bu proje üniversite bazında ilk olarak Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle yapılmakta. Bunun da getirdiği en önemli artı burada direk eğitim sahası içerisinde ve eğitime dayalı bu uygulamaların yapılmış olması. Arkadaşlarımızın sabahtan akşama kadar bir öğrenci disiplini içersinde burada yapılan uygulamalar içerisinde yer almaktalar. Bu eğitim sonucunda kalifiye elemanlar olarak saha içersindeki eksikliği tamamlayacaklar. Türkiye Jokey Kulübü\'nün mevcut hipodromlarında, hippoterapi uygulamaları alanlarında çalışma imkanları bulacaklarına eminim\" dedi.

Kocaeli Tarım İl Müdürü İlhan Özel kadınların iş bulma imkanına sahip olacaklarını belirterek, \"Bu proje bakanlığımızın hipodromu olan illerde uyguladığı bir projedir. İlimiz hipodromu, at hastanesi ve okulu ile önemli bir atçılık merkezi. İlimizde 53 haramız mevcut ve iş gücü eksikliğimiz var. İşkur ile birlikte bu çalışmayı yaptık. Eğitim alan arkadaşlarımızın hipodrom, hara, hippoterapi merkezlerinde iş imkanlarına kavuşacaklarına inanıyoruz\" diye konuştu.

Kadın seyislerin eğitim sonrasında başarılı olacaklarına inandığını ifade eden Kartepe Hipodrom Müdürü Kaan Eren, \"Bu projenin hedefi sektördeki egemen olan erkek hegomanyasını kırıp kadın olarak bunu arttırmak. Kadınların elinin girdiği tüm sektörler güzel ilişkilerle çalışıyorsa, bu sektörde de daha iyi olacağına inanıyoruz. Dünyadaki istatistikler hanımların baktığı atların daha başarılı olduğunu gösteriyor. Başarılı olacağına inanıyorum\" dedi.

KADIN SEYİSLER İŞLERİNDEN MEMNUN

Seyislik eğitimine katılan 41 yaşındaki Serap Barlas, \"Ben ev hanımıyım, 2 çocuğum var. Atların tımarını yapıp, yemlerini veriyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Atlar insanlara enerji veriyor. Sabah yorgun bitkin geldiğimde atlarla ilgilendiğimde bana mutluluk veriyor. Pozitif olarak çıkıyorum buradan. Bu işi yapmayı düşünüyorum\" diye konuştu.

Fatma Ertan aldıkları eğitim sonunda iş imkanlarının çok yüksek olduğunu belirterek, şöyle konuştu

\"Gebze\'den geliyorum. Ben daha önce atlara yaklaşamazdım. Şuanda çok zevkli geçiyor ve eğleniyoruz. İş olanağımızın çok yüksek olduğuna inanıyorum. Biz bayanlar olarak atlarla daha çok ilgilenip başarılı olacağımızı düşünüyorum\".

Kursun ardından geleceklerinin güzel olacağına inandığını ifade eden Gül Elçin ise şöyle konuştu:

\"Benim 3 çocuğum var. Eşim de çok destek oldu. İyi ki gelmişim. Atların insanlara en yakın hayvanlar olduğunu gördüm. Hem iş imkanı da olacak. Bu kursu bitirdikten sonra geleceğimizin güzel olacağına inanıyorum. Atlı terapide insanlara yardımcı oluyoruz. Atlar hastalara psikolojik olarak destek oluyor\"

Görüntü Dökümü

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-Kadınların atların bakımlarını yaparken

-Kadın seyislerle röp

-Atçılık Yüksekokulu, Tarım Müdürü ve Hipodrom müdürü ile röp

-Atlı terapi görüntüleri

(Haber. Ergün AYAZ- KARTEPE(Kocaeli), (DHA) -