DHA YURT BÜLTENİ-5

1)CUMHURBAŞKANIN BAŞDANIŞMANI AKTAY,

\"ARAP ÜLKELERİNİN NEREDEYSE HEPSİNİN İKİNCİ MEMLEKETİ TÜRKİYE\"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Başdanışmanı, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Türkiye\'ye çok yoğun bir yatırım ilgisi olduğunu belirtip, \"Arap ülkelerinin neredeyse hepsinin ikinci memleketi Türkiye\" dedi.

AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, beraberindeki İran, Katar, Suudi Arabistan ve Türk iş adamları heyetiyle Balıkesir\'in Edremit ilçesindeki, Avrupa\'nın en büyük termal tesisinde incelemelerde bulundu. Aktay, daha sonra heyete ev sahipliği yapan Türkiye Jeotermal Vakfı (JEVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Doğan ile basın toplantısı düzenledi. Toplantıdaki konuşmasında, üstlenmiş olduğum görev dolayısıyla Arap dünyası, Körfez sermayesi ile çok yakından ilişkili olduğunu belirten Milletvekili Aktay, \"Şunu çok büyük bir mutlulukla söyleyebilirim ki Türkiye\'ye çok yoğun bir yatırım ilgisi var. Bu ilgiyi bir şekilde onların da karlı olabileceği, onların da kazanabilecekleri birtakım alanlara yöneltmek gibi bir sorumluluk üstlenmek gerekiyor. Çünkü insanları gelip yatırım yapmaya teşvik etmek gayet kolay. Çağırmak kolay ama çağırırken onları gerçekten de ikna edecek şekilde, onların da ikna olabilecekleri şekilde birtakım alanlar göstermek şart. Yoksa sadece idealist bir şekilde \'gelin kardeşiz, siz burada yatırım yapın\' demek kolay. Hangi alanlara yatırım yapacaklarını araştırıp önlerine koymak bizim işimiz. Bunu yapmamız gerekiyor. Mehmet Ali Bey\'in bir jeotermal turizm ufku var. Termal turizm, dünyada ekonomik krizlerden etkilenmeyen çok nadir sektörlerden bir tanesi. Bizim genel turizmimiz çok etkilense bile, uluslararası en ufak bir soğuk algınlığından, jeotermal turizmimiz çok etkilenmiyor. En sağlam sektörlerimizden birisi o yüzden termal turizmi.\"

\"EDREMİT ZEYTİNİNİ DÜNYAYA TANITMAK LAZIM\"

Edremit\'in ayırt edici özelliklerinde birinin de zeytin olduğunun altını çizen Aktay, \"Edremit zeytini belki de dünyada organik zeytin skalasında en ön sıralarda yerini almış. Bunu da dünyaya tanıtmak, çok iyi anlatmak lazım. Bu, biraz Körfez sermayesinin, ilgi alanına girebilen bir konu. Şahsen bana yapılmış ciddi başvurular var. Türkiye\'de zeytin alanına yatırım yapmak isteyen ciddi işadamları var. Zeytinliklerimizi kurtarmaktan, geliştirmekten bahsediyoruz. İnşallah bu konuda üzerimize düşen görevi bu şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabi Edremit diyoruz ama bizim için memleketimizin her yeri bir. \'Bir karış toprağımızı vermeyiz\' diyoruz ama var olan bin kilometrelerce toprağımızı eğer işlemiyorsak vermiş oluyoruz. Topraklarımıza hak ettiği ilgiyi göstermiyorsak, aslında o topraklarımıza vermiş oluyoruz. Çarçur etmiş oluyoruz. Aslında buda vatanseverlik değil. Biz vatanımızın her bir karış toprağını en güzel şekilde işleyerek, imar ederek, mamur hale getirerek vatanımıza olan borcumuzu bu şekilde ifa edeceğimizi düşünüyoruz\" diye konuştu.

ARAPLAR KARADENİZ\'İN HEMEN HEMEN BÜTÜN SAHİLİ İLE İLGİLENİYORLAR\'

Aktay, gazetecilerin, \"Arap ülkelerinin jeotermale bakışı nedir? Ülkemize yatırımları düşünüyor mu? Ülkemize Arap turist girişi ne aşamadadır? Önümüzdeki turizm sezonu için değerlendirir misiniz?ö sorusu üzerine, şunları söyledi: \"Arap ülkelerinin neredeyse hepsinin ikinci memleketi Türkiye. Bilhassa Trabzon ve Karadeniz\'in hemen hemen bütün sahili ile ilgileniyorlar ama şu an Trabzon ile Arabistan\'ın bazı illeri arasında doğrudan seferler var. Günlük seferler yapılıyor. O kadar yoğunluk var. Bu, gayrimenkul, ikinci konut edinme şeklinde. Kuveyt\'te katıldığım bir toplantıda olanların yüzde 80\'ine yakınının Türkiye\'de ikinci konutunun olduğunu öğrenmiştim. Kiminle konuşsak, Türkiye\'ye gelip gideceğini söylemişti. Bunu yoğunluğu orada daha rahat görebiliyorsunuz. Körfez ülkelerinin talebine cevap vermek için tabii ülkemizin biraz daha uygun ver elverişli hale getirilmesi gerekiyor. Turizm anlayışımızın daha da insanileşmesi gerekiyor. Arap bulmuşken ona en yüksek fiyatla malımızı pazarlamak gibi bir tamahkarlık yapmamamız gerekiyor. Örneklerle çok acı tecrübelerimiz yaşanıyor. Bunlar ülkemiz için iyi olmuyor. 80\'li yıllarda öyle bir furya sürmüştü. 90\'lı yıllardı yeni bir dalga başladı ve giderek büyüdü. Karşılıklı anlayış ve birbirini tanımadan sonra iki taraf da birbirinin huyunu öğreniyor.\"

\"TERMAL SAĞLIK TURİZMİ CİDDİ BİR İVME KAZANDI\"

Türkiye Jeotermal Vakfı (JEVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Doğan Mehmet Ali Doğan da konuşmasında, Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Siirt Milletvekili Prof. Dr. Yasin Aktay\'ın kendilerini onurlandırdığını belirtip, \"Buraya gelişimizin amacı, Türkiye gerçekten zor bir süreçten geçiyor. Dolayısıyla Türkiye\'nin yatırıma ihtiyacı var. Gerek Körfez ülkeler, gerek dünyanın diğer ülkelerinde Türkiye\'ye olan yatırım isteğini Edremit Körfezi\'ne çekmek için, Hocam, Prof. Dr. Yasin Aktay da oradaki işadamlarını organize ederek öncelikle Edremit Körfezinde bir çok alanda yatırım yapılması için bölgemize getirdi. Yatırımcıları bölgemize yönlendirdiği için teşekkür ediyorum. Hocam, buraya dikkat çekti ve zenginlikler getirdi. 2007 yılında çıkan yenilenebilir enerji kanunu sayesinde Türkiye\'de ciddi bir ivme kazandı. Özellikle arama ve kullanımla alakalı. Hükümetimizin son yıllarda başarılı sağlık politikası sayesinde, tedavi sağlığından önleyici tıpa önem vermesi ile artık termal sağlık turizmi ciddi bir ivme kazanmıştır. Biz de bunun önceliğini yaptık. Edremit Belediye Başkanımız Kamil Saka\'nın da projelerimizde büyük katkısı oldu\" dedi.

Basın toplantısının ardından Hattuşa Vacation Club Thermal Kazdağları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Doğan, Prof. Dr. Aktay\'a jeotermal sistemlerini ve otelin bölümlerini tanıtan bir gezi düzenledi.

Görüntü Dökümü

-AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Başdanışmanı, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay\'ın açıklamaları

-Türkiye Jeotermal Vakfı (JEVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Doğan\'ın açıklyaması

-Termal otelin gezilmesi

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

2)BACAĞI KIRILAN GENÇ DAKİKALARCA ALLAH\'A YALVARDI

ANTALYA\'da ters yönde seyreden motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki İhsan K., ara sokaktan çıkan aracı görünce panikleyip düştü. Sağ bacağı kırılan İhsan K., yerde dakikalarca Allah\'a yalvardı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Kepez İlçesi Emek Mahallesi 2178 Sokak üzerinde meydana geldi. 16 JVD 47 plakalı motosikletle ters yönde seyir halinde olan İhsan K., ara sokaktan çıkan 07 NRH 88 plakalı hafif ticari aracı görünce panikledi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden İhsan K., motosikletten düşerek yaralandı. Motosiklet ise yan yol girişinde demir kapısı açık bahçeye girdi. Kazayı görenler önce 112\'ye, ardından polise haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri sağ bacağı kırılan ve yerde acı içerisinde kıvranan İhsan K.\'ye müdahale etti. Sürekli Allah\'a yalvaran İhsan K.\'nin ağabeyi de kaza yerine geldi. İhsan K., ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Görgü tanıkları sürücünün ters yönden geldiğini ve panik yapınca kazanın meydana geldiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

- Yerdeki kazazedenin görüntüsü

- Kazazedeye müdahale eden sağlık görevlilerinin görüntüsü

- Kazazede gencin sürekle Allah\'a yalvarması

- Kazazedeye yardım etmek isteyenlerin görüntüsü

- Kazazedenin abisinin kaza yerine gelmesi

- Kazazedenin sedyeye konulması ve ambulansa taşınması

- Kaza yerinden görüntü

- Ambulansın gidişi

- Motosiklet ve kaza yerinden detay görüntüler

- Görgü tanığı röp.

- Kazanın olduğu yerin genel görüntüsü

458 MB - 4.06\'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

3)GASP EDİLEN OTOMOBİLİN PARÇALARI OPERASYONLA ELE GEÇİRİLDİ

KAHRAMANMARAŞ\'tan tamir için Gaziantep\'e getirilen tamircide silahla gasp edilen otomobil, polisin operasyonuyla parçalanmış halde bulundu. Kahramanmaraş\'ın Türkoğlu İlçesi\'nde oto galericiliği yapan Mehmet Karabulut\'un tamir için Gaziantep\'e gönderdiği 27 EA 459 plakalı lüks otomobil, 32 yaşındaki İ.A. tarafından silahla gasp edildi. Olayla ilgili çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ve Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüpheli İ.A.\'yı operasyonla gözaltına aldı. Tutuklanan İ.A.\'nın ifadesi doğrultusunda otomobilin parçalanıp 2 adreste saklandığı belirlendi. Ekipler tarafından otomobilin parçaları, Dumlupınar ve Emek mahallelerindeki adreslerde düzenlenen operasyonla ele geçirilirken, A.Ç. ve M.A. da gözaltına alındı. Ele geçirilen otomobilin parçaları, polis tarafından kamyonete konularak sahibine teslim edilirken, 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

- Şüphelinin olay yerine getirilmesi

- Garajın teyit edilmesi

- Otomobilin parçaları

- Parçaların kamyonete taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 197 MB

4)KULALI ÜRETİCİLERE İTHAL DÜVE

MANİSA\'nın Kula ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Kula Süt Üreticileri Birliği\'nin işbirliği kapsamında uygulanan Simental Gebe Düve Projesi kapsamında ilçedeki üreticilere düve dağıtımına başlandı. Kula ilçesinde üreticilere ithal Simental cinsi gebe düve dağıtılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında ilk etap düveler Avusturya ve Almanya\'dan Kula\'ya getirildi. İthal edilen Simental ırkı toplam 60 düve, Yurtbaşı, Gökçeören, Güvercinlik, Ayazören ve Dereköy mahallesindeki üreticilere teslim edildi. Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal proje kapsamında 2 ve 3\'üncü etap düvelerin Türkiye\'de karantina altına alındığını söyleyerek kısa sürede Kula\'ya getirileceğini belirtti. Yaklaşık 1 yıldır bu projeyle ilgilendiklerini ifade eden Uysal, \"Birlik olarak ilçemizdeki süt üreticisi birlik üyelerimize ithal Simental ırkı gebe düve dağıtılması amacıyla bir proje hazırlamıştık. Üreticilerimiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugün ilk düvelerimizi üreticilerimize verdik. Üreticilerimiz çok memnun\" dedi.

SÜT KALİTESİNDE ARTIŞ

Proje sayesinde ilçedeki süt ve et kalitesinin artacağına dikkat çeken İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu, \"Buradaki amacımız ilçemizdeki süt kalitesini arttırmak. Ayrıca ülkemizin et ihtiyacını da karşılamaktır. İlçemizde yoğun olarak yüzde 95 Holstein inekler mevcut. Simental ırkı ile karıştırdığımızda süt kalitesinde artış olacaktır\" diye konuştu.

Hükümet olarak tarım ve hayvancılık alanında ciddi desteklemelerin yapıldığına dikkat çeken AK Parti İlçe Balkanı Ahmet Palabıyık ise, \"Manisa\'da hem hayvan sayısı itibari ile hem günlük süt üretimi itibariyle birinci sıradayız. Geldiğimiz bu noktayı yeterli görmüyoruz. Nasıl daha geliştirebileceğimizi araştırıyoruz. Bu anlamda Süt Üreticileri Birliği Başkanımız Harun Uysal ve yönetimi böyle bir proje hazırlamışlar. Biz de istişareler sürecinde elimizden gelen desteği koyduk. Ben bütün üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum\" dedi

Projeye finansman desteği veren Ziraat Bankası Müdürü Özkan Canan da Kula için hayırlı olmasını diledi. Kulalı üretici Mustafa Sümen tüm üreticiler adına emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Görüntü Dökümü

-Düvelerin kamyondan indirilmesinden görüntü,

-Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal ile röp,

-İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu ile röp,

-AK Parti İlçe Balkanı Ahmet Palabıyık ile röp,

-Düvelerin üreticilere tesliminden görüntü.

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)

5)4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALINDI

ANKARA’nın Çubuk İlçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir sürücü yaralandı.

Kaza, Barbaros Mahallesi Karagöl Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Karagöl Caddesinden Çarşı merkezine seyir halindeki Ercihan Kesen yönetimindeki 06 YR 371 plakalı minibüs önce Karagöl Caddesi üzerinde park halinde duran Abdullah Aydın’a ait 06 FH 245 plakalı otomobile, ardından da Eyüp Çağlayan’a ait 48 YV 566 plakalı otomobil ve Nihat Arıkan’a ait 06 BD 6324 hafif ticari araç sonrasında orta refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi.

Kaza esnasında araçtan kaldırıma fırlayan sürücü Kesen’e çevredeki vatandaşlar yardım etti. Kazada yaralanan Ercihan Kesen Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi\'ndeki ilk müdahalenin ardından Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki aracın hurdaya döndüğü kazada yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

Görüntü Dökümü

- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Kaza yerinden genel görüntü

- Görgü tanığı ileröportaj

- Araçlara çekilirken görüntü

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK, (Ankara) (DHA)-

6)OLTACILAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde düzenlenen 9. Bodrum Uluslararası Sportif Balıkçılık Turnuvası, iki gün süren avlamanın ardından ödül töreniyle sona erdi. Bodrum Marine Group CEO\'su Haluk Tepe ve Uluslararası Olta Balıkçılığı Derneği (IGFA) Türkiye Temsilcisi Dr. Serdar Günseren tarafından bu yıl 9\'uncu kez düzenlenen Bodrum Uluslararası Sportif Balıkçılık Turnuvası, 18-22 Ekim\'de, Bodrum\'un Gökova Körfezi\'nde düzenlendi. Balık avcılığına gönül verenler arasında balıkçılığı yaygınlaştırmak, alternatif bir turizm modeli oluşturmak ve doğayı korumak amacıyla etkinlik yapıldı. Türkiye\'nin farklı şehirlerinden 53 teknede 250 sporcunun katıldığı yarışmada, amatör balıkçılar en yüksek puanı toplamaya çalıştı. Amatör balıkçılar, 2 gün avlanma süresi boyunca Gökova körfezinde balık avlamak için mücadele etti. Yarışma ödül töreniyle sona erdi. Yarışmaya katılan sporculara plaket verildi.

\'Breerer Arden\' teknesinde yarışan 11 yaşındaki Aslan Tepe, yarışmanın en küçük balıkçısı oldu. \'Barbarossa\' teknesi ile Adem Özer ve ekibi toplamda 40 kilo akya balığı yakalayarak birinciliği elde etti. \'Çavuş\' teknesi ile yarışmaya katılan Hasan Yıldız ve ekibi, nesli tükenmekte olan 3 lahoz balığını yakaladıkları ve tekrar doğaya saldıkları için ikinci, \'Xnadu\' teknesi ile 2 yazılı orkinos yakalayıp tekrar denize bırakan İsmail Muğla ve Murat Kırca ile ekibi de üçüncü oldu.

ALP KIRŞAN DA TURNUVADA YARIŞTI

Ünlü sunucu Alp Kırşan da turnuvaya katıldı. \'Grapsola\' teknesi ile yarışmaya katılan Kırşan ve ekibi, 15 kilo kılıçbalığı yakalayıp, tekrar doğaya saldıkları için yarışmanın \'Yakala ve Bırak\' özel ödülünü kazandı. Yarışmada en büyük balık ödülünü ise \'Arsima\' teknesi ile Necmettin Yay ve ekibi aldı. Yarışma dereceye giren sporculara, turnuvaya sponsor olan firmalar, çeşitli balık avlama ekipmanları hediye edildi. Sporculara ödüllerini organizasyon komitesi üyeleri verdi.

Uluslararası Olta Balıkçılığı Derneği (IGFA) Türkiye Temsilcisi Dr. Serdar Günseren, \"Bu yıl 9. kez düzenlediğimiz Bodrum Uluslararası Sportif Balıkçılık Turnuvasına yaklaşık 250 katılımcı 53 tekne katıldı. Turnuvamız 2 gün sürdü. 21 22 Ekim\'de Gökova\'da düzenledik ve havamız çok güzeldi. Çok güzel balıklar tuttuk. Yarışmacılarımız muhteşem günler geçirdi. Gökova muhteşemdi fauna muhteşem bir destinasyon çok büyük çeşitlilik var hem açık deniz balıkları kılıç, orkinos gibi diğer yandan kıyı balıkları akya sinarit gibi bolca bulunuyor. Fakat kılıç ve orkinos bizim yarışmamızın olduğu dönemde yasak. Sevindirici ki katılımcılarının tamamı bu yasağa uydu ve orkinos ile kılıç balığı yakalamadılar onun yerine kıyı balıklarını tercih ettiler. Kıyı balıklarından lambuka, akya, bölgede görmeyi özlediğimiz lahozlar vardı. Çok tutmayı istemiyoruz zaten nesli tehlikede olduğu için yasak. Sevindiricidir ki tüm yarışmacılarımız onları sağlıklı bir şekilde suya geri iade etti. Bu da gösteriyor ki bizim 9 yıldır çabaladığımız sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir balıkçılık adına belirli bir bilinç yaratmışız. En büyük amaçlarımızdan bir tanesi de bu günümüzü çocuklarımıza aktarmak. Bu sene ilk defa bir bayan var takımı yaptık aniden oluştu böyle bir fikir. Kadınlar tarafından da büyük kabul gördü bir takım oluşturduk gece takımlarına hep birlikte yaptık ve keyifle iki gün avlandılar. Balık yakalayamadılar ama hala çok arzulular\" dedi.



Görüntü Dökümü

----------------------:

- Serdar Günseren ile röp.

- Ödül töreninden görüntü

Haber: Hülya ELTEŞ- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

