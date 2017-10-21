DHA YURT BÜLTENİ-5 

Karabük\'te kömür sobası patladı, ev sahibi yaralandı

KARABÜK\'te, 52 yaşındaki Şahin Kaynar, evinde yanan kömür sobasının patlaması sonucu yaralandı.

Olay, Atatürk Mahallesi Bayraktar Caddesi\'nde Şahin Kaynar\'ın ailesiyle oturduğu 2 katlı evin alt katında meydana geldi. Kaynar, oturma odasındaki sobayı yakarak çuvaldaki kömürleri sobanın içindeki kovaya boşalttı. Yaklaşık 1 saat sonra soba yanarken patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte soba ve içindeki kova yırtıldı. Kopan metal parçalar Kaynar\'ın sol ayağına ve karın bölgesine isabet etti. Yaralanan Kaynar, diğer odada bulunan oğlu ile üst katta hasta annesine bakan eşinin çağırdığı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu olan Kaynar, patlamaya kömürün içinden çıkan bakır metal parçanın neden olduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu. Polis, evde inceleme yaptı. Yanan kömürün içindeki metal parçaya incelenmek üzere el konuldu.

Kaynar, kömürü Karabük Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'dan aldığını söyleyerek şöyle konuştu:

\"Sobanın içinde tabanca gibi art arda patlamalar oldu. Ayağım ve karın bölgeme metal parça saplandı. Hemen su döktüm söndürdüm sobayıl. İş yapamaz duruma geldim. Dışarıdan kömür alacak gücüm yok. Gücüm olmadığı için mecburdum, bunu aldım. Bu hale geldim. Polis 2 parça buldu. Yanan kömürün içinden çıktı. Allah göstermesin başka bir şey de olabilirdi. Bu evde sadece ben yokum. Eşim, oğlum, yatalak annem, kardeşim var. Allah korudu, daha kötü olabilirdi. Şikayetçiyim, davacıyım\" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü dökümü:

-Soba ve kovadan detay

-Evden detay

-Kömürlükteki çuval kömürler

-Şahin Kaynar\'ın açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Taner Yıldız : Ak Parti\'nin 468 kongresi tamamlandı

AK Parti Kayseri milletvekili, Enerji ve Tabii Kaynaklar önceki dönem bakanı Taner Yıldız,şu ana kadar parti olarak Türkiye genelinde 950 kongreden 468\'ni tamamladıklarını, bu hafta sonu da 44 ilçe kongresinin yapılacağını söyledi. Yıldız \" İl başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanları konusundaki yenilenme ve değişim ,partimize dinamizm kazandıracak\"dedi

Ak Parti Kayseri merkezinde Nöbetçi milletvekili olarak vatandaşlarla görüşen, onların sorunlarını dinleyip not alan Taner Yıldız \" AK Parti Kayseri il başkanlığını , sorunlarını anlatmak için Ankara\'ya gitmek isteyenleri yormamak için yıllardır burada haftasonları nöbetçi milletvekili uygulaması düzenliyor. Bu hafta nöbetçi benim. Vatandaşlarımızın dertlerini, isteklerini, önerilerini dinliyorum\" dedi. Yıldız, AK Parti\'de değişim ve yenilenme döneminde şu ana kadar 22 il başkanın değiştiğini 468 kongrenin tamamlandığını söyledi. Eski bakan Taner yıldız \" Ak Parti\'de genelbaşkanımızın başlattığı yenilenme ve değişim dönemi sürüyor. 22 il başkanımız ve bazı yerlerde belediye başkanları değişti. Bu çerçevede , partimizin tasarrufunu hep birlikte izleyeceğiz. Bu değişimler partimizde dinamizi ortaya koyacak. Şu ana kadar 468 kongre yapıldı. Bu hafta sonunda 44 ilçe kongresi de gerçekleşecek.\"diye konuştu

Yıldız, resmi nikah konusunda CHP\'nin endişelerinin iyi niyetli olmadığını, müftülere resmi nikah yetkisinin verilmesinin medeni kanunda bir değişiklik değil, memur olar müftülere yetki verilmesi olduğunu söyledi. ABD ile vize sorununun uzun vadeli olmayacağını belirten Yıldız, FETÖ davalarının daha hızlı karara bağlanacağını ve bunun örgütün daha hızlı çökeceğine yol açacağını ifade etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Eski Bakan ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız\'ın gündem değerlendirmesi

- Nöbetçi vekil uygulamasında vatandaşların sıkıntılarının dinlenmesi

- Diğer detaylar

Haber: Oktay ENSARi-Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA)

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Düğündeki silahlı kavgada MHP\'li başkan ağır yaralandı



ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'ndeki bir düğünde çıkan kavgada, MHP Ayvacık İlçe Başkanı Ercan Şengül ile birlikte 3 kişi, tabancayla açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Şengül\'ün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında, Ayvacık\'ın Dibekli Köyü meydanında meydana geldi. Köydeki düğünde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, tabancayla açılan ateş sonucu MHP Ayvacık İlçe Başkanı Ercan Şengül karnından, Nazım Kabaç ayağından, babası Hasan Kabaç ise, elinden yaralandı. Çağrılan ambulanslarla Çanakkale Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Şengül\'ün durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma, tabancayı kullanan adı açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alıp, soruşturma başlattı.

Haber: İpek GÜNEY/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)-

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Emekli astsubay intihar etti

ANTALYA\'da, yaşlılığa bağlı hastalıkları yüzünden bunalıma giren emekli astsubay 86 yaşındaki Rasim Sakızlı, 10 katlı binanın çatısından atlayarak intihar etti.

Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 2112 Sokak\'taki 10 katlı Hafize Şahbaz apartmanında oturan emekli astsubay Rasim Sakızlı, yaşlılığa bağlı artan rahatsızlıkları yüzünden bunalıma girdi. Sabah saatlerinde oturduğu binanın terasına çıkan Sakızlı, kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Rasim Sakızlı için apartman sakinleri ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekipleri, Rasim Sakızlı\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sakızlı\'nın cansız bedeni otopsi için Antalya adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Binadan genel görüntü

-Polisin inceleme yapma görüntüsü

-Yerde bulunan cenazeden görüntü

-Opak görüntü

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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\'En iyisi ölmek\' paylaşımında bulunup, intihara kalkıştı

ANTALYA\'da, iddiaya göre telefonda uzun vakit geçiren kızıyla tartışan 47 yaşındaki Mustafa B., sosyal paylaşım sitesindeki hesabında, \'En iyisi ölmek\' diye paylaşımda bulunduktan sonra ruhsatsız tabancayla başına ateş edip intihar girişiminde bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kepez İlçesi Yeşiltepe Mahallesi 2678 Sokak\'taki apartmanın arka bahçesinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde oturduğu apartmanın arka bahçesindeki bankta bir süre oturan Mustafa B., daha sonra üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla başına bir el ateş etti. Yere yığılan Mustafa B.\'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mustafa B. ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Mustafa B.\'nin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Mustafa B.\'nin dün gece oturduğu dairede, telefonda uzun vakit geçirdiği iddia edilen lise öğrencisi kızı C.B. ile tartıştıktan sonra aynı tabancayla evin içinde iki el ateş ettiğini belirledi. Polis, Mustafa B.\'nin yakalanma korkusuyla gece evden ayrıldığını, sabah saatlerinde yeniden gelerek bahçede intihar girişiminde bulunduğunu tespit etti.

\'EN İYİSİ ÖLMEK\' DİYE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞ

Diğer yandan Mustafa B.\'nin , saat 09.51\'de sosyal paylaşım sitesindeki hesabında, \'En iyisi ölmek\' diye paylaşımda bulduğu dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin olay yerinde inceleme yapması

-Olayın gerçekleştirildiği tabanca üzerinde inceleme yapmak

-Mustafa Biskin\'in canlı fotoğrafı

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan vatandaş öldü

ANKARA\'nın Elmadağ ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı Yalçın Çalık, hayatını kaybetti.

Kaza, Elmadağ İlçesi Hasanoğlan Mahallesi Menderes Bulvarında dün (20 Ekim) akşama doğru meydana geldi Kaymakamlıkta çalışan ve mesai bitimi sonrası eve gitmek için yola çıkan evli ve 2 çocuk babası 35 yaşındaki Yalçın Çalık\'a, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan Yalçın Çalık, metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Kafasından darbe aldığı belirlenen Yalçın Çalık olay yerinde hayatını kaybetti. Trafik ışıklarının bulunmadığı güzergahta meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma sürdürülürken kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera::Hüseyin ÖZBALI/ ELMADAĞ (Ankara),(DHA)

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Usta mimarlar ödüllendirildi

MİMARLAR Odası Bodrum Temsilciliği tarafından mesleğinde 30, 40 ve 50 yılını dolduran mimarlara plaket verildi.

Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği\'nin Bodrum Belediyesi Trafo Cafe\'de düzenlenen ödül törenine Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi Cevat Kalfa, Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği\'nin kurucularından Beyhan Türer ve Bodrum\'da yaşayan mimarlar katıldı. Tılsım müzik grubunun yaptığı canlı müzik eşliğinde eğlenen mimarlar, hem sohbet etme hem de birbirleri ile tanışma fırsatı buldu.

Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi Cevat Kalfa, Bodrum yarımadasında 450\'ye yakın mimarın bulunduğunu söyleyerek, \"Bu etkinlik sayesinde mesleğine devam eden arkadaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Birbirlerini tanımalarına vesile oluyoruz. Bir nevi kaynaşma gecesi gibi bir şey oluyor bu etkinlik. Eylül, ekim ayı bizim mimarlık ayımızdır. Biz de her sene bu etkinliği düzenliyoruz\" dedi.

Bodrum temsilciliğini 3 mimar ile kurduklarını belirten Beyhan Türer ise, \"Biz 3 kişi ile bu temsilciliği kurduk şimdi 450 mimar arkadaşımız kayıtlıymış. Sizlere çok başarılı günler dilerim. İleride gençler ile birlikte bu iş daha da ciddi şekilde olacak\" dedi.

Plaket sunumunun ardından geceye katılan mimarlar, gönüllerince eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cevat Kalfa ile röp,

- Beyhan Türer\'in konuşmasından görüntü,

-Geceye katılanlardan görüntü,

-Plaket töreninden görüntü.

Haber: Hülya ELTEŞ - Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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DHA\'ya, Kültür Sanat Ödülü

GAZİANTEP\'te, Ayıntap Kültür ve Sanat Derneği tarafından her yıl düzenlenen Ömer Asım Aksoy Kültür Sanat Ödülü bu yıl, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) verildi.

Bünyesindeki Çeled Uşaglar Tiyatrosu ile yöre ağzıyla sahnelenen oyunlarla Gaziantep’in kültür ve sanatını yaşatan Ayıntap Kültür ve Sanat Derneği tarafından geleneksel hale getirilen Ömer Asım Aksoy Kültür Sanat Ödülleri, sahiplerini buldu. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi\'nde düzenlenen törende; Çeled Uşaglar tarafından hazırlanan \'Cenaze Evi\' oyunu sahnelendi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer\'in de katıldığı törende oyunun ardından dernek tarafından bu yılki Ömer Asım Aksoy Kültür Sanat Ödülü, Doğan Haber Ajansı\'na verildi. Doğan Haber Ajansı\'nın ödülünü Gaziantep Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş\'a, Ayıntap Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Orhan Uslu verdi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ise kentin kültür ve sanatına katkılarından dolayı Ayıntap Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Orhan Uslu\'ya plaket verdi.

Milletvekili Ahmet Uzer, bölgenin kültür zenginliğine dikkat çekerek, \"Oyun çok güzeldi. Orhan beyi ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. Bunlar bizim zenginliğimiz. Antep lisanını unutmamamız, çocuklarımıza unutturmamamız lazım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mavera Kongre Salonu

- Törene katılanlar

- Tiyatro oyunundan detay

- Ödül töreni

- Milletvekili Ahmet Uzer\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-DHA)

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