DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ÖNCÜPINAR SINIR KAPISI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

SURİYE sınırındaki Kilis\'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı teknik nedenlerden dolayı geçici olarak kapatıldı. Öncüpınar Sınır Kapısı’nda teknik çalışmalar nedeniyle sabah 08.00\'den itibaren geçici olarak kapatıldı. Teknik çalışmalar nedeniyle kapatılan sınır kapısının gelecek hafta içerisinde yeniden açılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Öncüpınar Sınır Kapısı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:111 MB

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2)BOYUN FITIĞI, DEPRESYON DENDİ, 15 GÜN SONRA KOMAYA GİRDİ

ANTALYA\'da eski haber spikeri 37 yaşındaki Serap Sula\'ya, boyun ağrısıyla gittiği hastanede önce boyun fıtığı, ardından depresyon teşhisi konuldu. 15 gün sonra dilde uyuşma ve konuşma bozukluğu başlayan Sula\'nın bilinci kapanınca beyin damarlarında tıkanıklık olduğu ortaya çıktı. Sağ tarafı hiç tutmayan, konuşması ve görmesi bozulan Sula, fizik tedavi ve rehabilitasyon sonucu desteksiz adım atabilecek hale geldi. Bir dönem Antalya\'da yerel televizyonda muhabirlik ve haber spikerliği yapan Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu evli ve bir çocuk annesi Serap Sula\'ya, 4 ay önce boyun ağrısıyla gittiği özel hastanede boyun fıtığı teşhisi konuldu. 15 gün sonra dilde uyuşma ve görme bozukluğu başlayan Sula\'ya, aynı hastanede depresyon teşhisi konuldu. Ertesi gün bilinci kapanınca yine aynı hastaneye götürülen Sula\'nın, beyin damarlarında tıkanıklık olduğu ortaya çıktı. Bir hafta burada tedavisi süren Serap Sula, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. 1 ay da burada tedavi gören Serap Sula, hayati tehlikeyi atlatınca taburcu edildi.

ÖNCE BOYUN FITIĞI SONRA SİNİRSEL DENDİ

Serap Sula\'nın ağabeyi çevre mühendisi 39 yaşındaki Serhat Ünlü, kardeşinin desteksiz güçlükle yürüdüğünü, konuşmakta güçlük çektiğini ve görmede problem yaşadığını söyledi. Sürecin boyun ağrısıyla başladığını anlatan Serhat Ünlü, \"Hastaneye gittiğimizde boyun fıtığı başlangıcı teşhisi konuldu. Tedavi başladı ama boyun ağrılarında azalma olmadı\" dedi. Geçen Ramazan Bayramı\'nın ikinci günü dilde uyuşma ve görme kaybıyla tekrar hastaneye gittiklerini belirten Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"O zaman bir gün hastanede yatırdılar. MR ile tomografi çekildi. Herhangi bir sorun olmadığını söylediler. Ertesi gün taburcu oldu. Ancak evde tekrar sıkıntılar başladı. Dilde uyuşma ve görme kaybının arttığından şikayetçi olunca yeniden hastaneye gittik. Bu kez antidepresan ilaçları verip, sinirsel deyip gönderdiler. Eve geldikten yarım saat sonra da kriz geçirdi, bilincini yitirdi.\"

SEDYEYLE GETİRDİK

Boyun ağrısının başlamasıyla kardeşinin kriz geçirdiği ana kadar sürenin 15 gün olduğunu vurgulayan Serhat Ünlü, \"Serap kriz sonrası yoğun bakıma alındı. O zaman beyne giden damarlarda tıkanıklık olduğu görüldü. 2 gün yoğun bakımda kaldı. İlk etapta kol ve bacaklarında sıkıntı yoktu, ancak daha sonra sağ ve sol tarafından sıkıntılar başladı. 7 gün hastanede kaldıktan sonra başka bir hastaneye geçtik. 1 ay da orada kaldık. Ardından Medical Park Antalya Hastane Kompleksi\'ne geldik. Şimdi burada Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon servisinde tedavi görüyor\" dedi.

DENİZ BAYKAL İLE AYNI DURUMDA

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi\'ne sedyede getirilen kardeşinin sağ tarafının hiç tutmadığını, sol ayağında istemsiz hareketler olduğunu anlatan Serhat Ünlü, \"Buradaki ekip tarafından yapılan tedavi sonucu Serap artık sağ elini, sağ ayağını oynatmaya başladı. Şu anda 70 adım desteksiz yürüyebiliyor. Konuşması biraz düzeldi. Bilinci açık. Her gün biraz daha ileri gidebiliyor. Gittiğimiz ikinci hastanede kardeşimi muayene eden hekim, bu tip hastaların hastanede tutulması gerektiğini söylemişti. Bir süre hastanede kalıp tetkiklerin yapılması gerekiyormuş. Demek ki bu tip durumlar gözden kaçıyor. Bu tip tıkanıklıkta ilk 5 saat önemli deniyor. Bakın Deniz Baykal\'ın da başına geldi aynı durum ama ona kısa sürede müdahale ettiler. Baykal\'a da acil şifalar diliyorum\" ifadelerini kullandı.

SERAP EN BAŞARILI HASTALARIMIZDAN BİRİ

Serap Sula\'nın tedavisini üstlenen Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Gülseren Sulu, hastanın durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

\"Serap bize tek tarafında tam bir felç hali ve konuşma problemiyle geldi. Daha önce yaşadığı emboliye bağlı olarak oluşan sıkıntılarla ilgili başka bir merkezde 12 saat rehabilitasyon almıştı, ama bize neredeyse yatalak halde gelmişti. Şu anda Serap desteksiz yürüyebiliyor. Konuşma problemi epey halloldu. Biraz görmede sorunları var. Serap çok başarılı olduğumuz, bizi çok mutlu eden hastalardan biri. Burada en çok emek, tabii ki her gün egzersizini yaptıran arkadaşımıza ait.\"

Görüntü Dökümü

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-Serap Sula ile tekerlekli sandalyede röportaj

-Serap Sula\'nın ağabeyi Serhat Ünlü ile röportaj

-Serap Sula\'nın hastanede yapılan fizik tedavisinin görüntüleri

-Serap Sula\'nın hastanede yürümesi

-Serap Sula\'nın elleriyle ağırlık kaldırması

-Dr. Gülseren Sulu ile röportaj

-Detay görüntüler

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-DHA)

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3)EŞİNDEN BOŞANAN 2 ÇOCUK ANNESİ KENDİNİ ASTI



SİVAS\'ta, bir süre önce eşinden boşanan 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Gülay Karadeve, kendini evinin tavanına asarak yaşamına son verdi. Olay, saat 07.00 sıralarında Huzur Mahallesi 13\'üncü Sokak\'taki Birlik Apartmanı\'nın 4\'üncü katında meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Gülay Karadeve, iddiaya göre 2 çocuğunu yakınlarına bıraktı. Psikolojik sorunları nedeniyle bunalımda olduğu öğrenilen Karadeve, evde kimsenin olmadığı sırada çamaşır ipiyle kendini tavana astı. Genç kadından haber alamayan yakınları, kontrol için geldikleri evinde Karadeve\'yi tavana asılı şekilde bulunca sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karadeve\'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Gülay Karadeve\'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Cenazenin götürülüşü

-Ölen kadının fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

(91.6 mb)

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2)ÇİFTÇİNİN TARLA SÜRDÜĞÜ TRAKTÖR ALAV ALEV YANDI

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi\'nde, Arif Çelik\'in tarla sürerken birden motor bölümü alev alan traktörü itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında demir yığınına dönen traktörün sürücüsü hafif yaralandı.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Türkbahçe Mahallesi\'nde 51 yaşındaki Arif Çelik, 27 SV 553 plakalı traktörüyle kendisine ait araziyi sürdüğü sırada motor bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Motor bölümünde yükselen alevleri gören sürücü, traktörünü arazisine 100 metre uzaklıktaki bir fabrikanın önüne götürerek yardım istedi. Hafif şekilde yaralanan sürücünün ve çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin kısa sürede söndürdüğü yangının ardından traktör demir yığınına döndü. Tarlasını sürdüğü sırada traktörün motor bölümünden alevler yükseldiğini belirten Arif Çelik, \"Alevleri görünce traktörü araziden çıkardım ve itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye müdahale etti ama traktör demir yığınına döndü, ben de hafif yaralandım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Soğutma çalışması

- Traktör sahibi ve sürücüsü Arif Çelik ile röp

- Görgü tanıklarının olayı anlatması

- Traktörün alev alev yanması

- Traktörde yükselen dumanlar

- İtfaiyenin müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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4)KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL PARKA GİRDİ

GAZİANTEP\'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, kontrolden çıkıp korkuluk demirlerini devirdiği parka girdi. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, sabah saatlerinde Şehitşahin Caddesi\'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AT 2645 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp önce demir korkuluklarına çarptığı Cami Parkı\'nı girerek durabildi. Kazada otomobil hasar görürken, şans eseri yaralanan olmadı. Hasar gören otomobil, polislerin incelemesinin ardından otoparka çekilirken kaza sonrası kayıplara karışan sürücüsün bulunması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri

- Devrilen demir korkuluklar

- Kaza yapan otomobil

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 67 MB

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5)DEMİR DOĞRAMA ATÖLYESİNE UYUŞTURUCU BASKINI

TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi İlçesi’nde jandarmanın demir doğrama atölyesine yaptığı baskında 3 kilo esrar, 1 ton kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Yeniçiftlik Çeşmeli mahallesinde bulunan İ.H.’ye ait demir doğrama atölyesinde kaçak içki ve uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla atölyeye baskın yapan jandarma ekipleri bidonlara doldurulmuş 1 ton kaçak içki ele geçirildi.

UYUŞTURUCU YATAĞIN ALTINDA BULUNDU

Jandarma detektör köpeği \'Limit\' ise atölyenin üstünde ev olarak kullanılan katta yatağın altına gizlenmiş 3 kilo esrar ve uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen 11 bin lira ele geçirdi. Ayrıca evde av tüfeği ile döner bıçağı bulundu. Ev ve atölye bahçesinde de 60 kök hint keneviri ekildiği tespit edildi. Olayla ilgili olarak ev sahibi İ.H. ve diğer şüpheliler E.L., H.Y. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Evde arama

-Jandarma köpeği Limit’in uyuşturucuyu bulması

-Jandarmaların kenevirleri bulması

-Kaçak içki deposuna baskın anı

-Evden görüntü

-Ele geçen tüfek ve bıçaktan görüntü

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Özan TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)–

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6)YUSUFELİ BARAJI’NDAN EKONOMİYE YILLIK 450 MİLYONLUK KATKI

ARTVİN’in Yusufeli İlçesi’nde, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin 1’inci dünyanın ise en yüksek 3’üncü barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) inşaatının yüzde 65’i tamamlandı. Çalışmalarını yerinde inceleyen DSİ Genel Müdürü Murat Acu “Projenin tamamlanması ile milli ekonomiye yıllık 450 milyon lira katkı sağlanacaktır\" dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında 486 milyon 875 bin liraya ihale edilerek yapımına başlanan Yusufeli Barajı ve HES projesinin inşaatı sürüyor. DSİ Genel Müdürü Murat Acu kente gelerek beraberindeki Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ile birlikte Yusufeli Barajı ve HES İnşaatında incelemelerde bulundu.

DÜNYANIN EN YÜKSEK 3. BARAJI

Burada çalışmalar hakkında bilgiler veren DSİ Genel Müdürü Acu dünyanın en yüksek 3’üncü barajını inşa ettiklerini hatırlatarak “Yusufeli Barajı ve HES Projesi Türkiye Cumhuriyeti’nin uzun vadeli enerji vizyonunun içinde yer alan en önemli yatırımlardan biri. Yusufeli Barajı 270 metre yüksekliğine sahip kendi sınıfında dünyanın en yüksek 3’üncü Barajı özelliğini taşıyacak. Barajın çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde inşa edilmektedir. Baraj inşaatı ayrıca istihdama da katkı sağlıyor. Burada ihtiyaç duyulan personel sayısı bin 200 olup bu yoğun zamanlarda bu sayı bin 800’lere çıkmaktadırö dedi.

‘MİLLİ EKONOMİYE 450 MİLYON TL KATKI’

Barajın tamamen Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle yapıldığını belirten Acu “Tamamen Türk mühendisi ve işçisinin alın teri ile yapılan Yusufeli Barajı ve HES günlük 1 Milyon lirayı aşkın tutarlı elektrik enerjisi üreterek 7 yılda kendisini amorti edecek. Baraj sayesinde 650 bin nüfuslu bir şehrin enerji ihtiyacı karşılanacaktır. Projenin tamamlanması ile milli ekonomiye yıllık 450 milyon lira katkı sağlanacaktırö ifadelerinde bulundu.

‘YUSUFELİ KİMLİĞİ KAYBOLMAYACAK’

Yusufeli İlçesi’nde yeniden yerleşim yeri çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Acu şunları söyledi:

“Projeden 1 ilçe, 19 köy arazisi ve yerleşim yeri etkilenmekte ve Yusufeli İlçesi ve 6 köyün yerleşim yeri tamamen su altında kalmaktadır. Baraj nedeni ile yeni yerleşim yerine taşınacak olan Yusufeli İlçesinin hazırlanan yeni yerleşim planlarının yörenin coğrafi şartlarına göre bütün kesimlerin ihtiyaçlarına cevap vermesi için çalışmalar yürütülmektedir. Proje sayesinde yeni Yusufeli ilçesinin daha müreffeh bir ilçeye dönüşmesi sağlanmıştır. Yerleşim yerleri Yusufeli Barajı’ndan etkilenen 8 köy için ön seçimi yapılan yeni yerleşkelerinde hali hazır harita alımı ve jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları işleri de tamamlanmıştır.

‘ÇORUH’TA TAŞKIN RİSKİ AZALTILACAK’

Proje sayesinde Çoruh Nehri’nde oluşabilecek taşkın riskinin önüne geçileceğini de vurgulayan Acu şöyle dedi:

“Yusufeli Barajı üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara da su kaynağı olacaktır. Diğer taraftan Çoruh nehrinin getireceği rusubatı önemli ölçüde tutarak diğer barajların ömrünün uzamasına ve Çoruh Nehri’nde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacaktır. DSİ Genel Müdürü Acu, yüzde 65’i biten Yusufeli Barajı ve HES inşaatının 2019’da tamamlanarak hizmete gireceğini de ekledi.

YUSUFELİ BARAJI VE HES

558 megavat kurulu güçle yıllık 1.888 gigavat saat elektrik üretimin yapılacağı baraj inşaatı ve HES projesi, ülke bütçesine yılda 450 milyon lira katkı sağlayacak. Toplam su depolama hacmi 2 bin 130 hektometre küp olan baraj tamamlandığında 270 metre temelden yüksekliği ile, Çin’deki 292 ve Gürcistan’daki 272 metre yüksekliğindeki barajlarından sonra dünyanın en yüksek 3’üncü barajı olacak. Büyük bir bölümü tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES projesinin 2019 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Yapılan incelemelerin görüntüsü

-Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yeri görüntüleri

-Genel Müdür Acu\'nun konuşması

-Detaylar

HABER KAMERA: ADEM GÜNGÖR/DHA

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7)ÇEŞME\'DE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nde, kaçak alkollü içki imal edilen bir tesise jandarma tarafından yapılan baskınında, yaklaşık 30 bin litre şarap ele geçirildi.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkollü içki üretimine yönelik olarak, Çeşme İlçesi\'nin Ovacık Mahallesi\'ndeki bir depoya, geçen çarşamba günü operasyon düzenledi. Yapılan kontrolde, 40 bin şişede ve bidonlarda toplam 30 bin litre kaçak üretilmiş şarap ele geçirildi. Olayla ilgili A.G. ve H.G. gözaltına alındı. Ele geçirilen şarapların imha edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Üretim yapılan tesisten ve bidonlardan görüntü



Haber- Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)

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8)FİNİKE\'DE HİCAZ NARI HASADI BAŞLADI

ANTALYA\'nın Finike İlçesi\'nde yaklaşık 4 bin 500 dekar alanda üretilen hicaz narında hasat mevsimi başladı. Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, ürünün kalitesine göre 80 kuruş ile 1 TL ve üzerinde alıcı bulduğunu söyledi. Sarıçobanoğlu, bölgede bu yıl 10 bin ton rekolte beklendiğini de kaydetti.

Finike\'de üretimi yapılan hicaz narı hasadına başlandı. Kabuk rengi koyu kırmızı, dane rengi bordoya yakın kırmızı, mayhoş ve sert çekirdekli danelere sahip olmasıyla bilinen hicaz narı, bölgenin en önemli ticari değerlerinin başında yer alıyor.

\"TİCARİ DEĞER KAZANDI\"

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, 2017 yılı nar sezonunu değerlendirdi. Finike\'de 1980 yılından bu yana nar üretimi yapıldığını, son 15- 20 yıldır kalitesi dolayısıyla ticari değer kazandığını söyledi. Talep arttığı için üretim alanlarının da arttığını belirten Halil Sarıçobanoğlu, ortama yıllık rekoltenin 8 bin ton civarında olduğunu kaydetti. 2017 yılı rekoltesinin 10 bin ton civarında beklendiğini vurgulayan Sarıçobanoğlu, fiyatların kalitesine göre 80 kuruştan 1.5 TL\'ye kadar çıktığını kaydetti.

\"ÜRETİCİYİ MEMNUN ETTİ\"

Talebin çok, üretimin az olduğu yıllarda nar fiyatlarının 3.5- 4 TL civarında olduğunu anlatan Başkan Sarıçobanoğlu, üretimin yükselmesiyle birlikte fiyatların da düştüğünü söyledi. Bölgede yaklaşık 4 bin 500 dekar alanda nar üretildiğini aktaran Sarıçobanoğlu, şöyle dedi:

\"Son birkaç yıldır fiyatlarımız düşüktü, üreticilerimiz o nedenle biraz mağdur oldu ama hem rekoltemizin yüksek oluşu hem de kalitemizin iyi oluşu, fiyatların da 80 kuruş- 1 TL ile kalitesine göre 1 TL\'nin üzerinde satılması üreticiyi memnun etti. Özellikle köylerimizde daha çok nar üretilmektedir. Ziraat Odası olarak 24 saat çiftçimizin emrinde, pazarlamasından, satışına kadar yardımcı oluyoruz. Özellikle ihracat ve iç piyasaya mal gönderiyoruz. Bir kısmını da saklayıp daha sonra talebe göre ihracat ve piyasaya sevk ediyoruz.\"

\"BU SENE KALİTE ÇOK YÜKSEK\"

Nar üreticisi İsmail Kaynar da bu yıl hicaz narı kalitesinin çok yüksek olduğunu belirterek, \"Turunçova Mahallesi\'nde 20 yıldır nar üreticiliği ve eksperliği yapıyorum. Bu sene nardaki kalite çok yüksek. Üründe hiçbir hastalık yok. Fiyat biraz daha yüksek olursa daha mutlu oluruz. Bu sezon limon ve portakalın kalitesi de çok yüksek\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Dalındaki nardan yakın plan

- Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu\'nun konuşması

- İşçiler tarafından nar hasadı yapılırken

- RÖP: İsmail Kaynar (Üretici)

210 MB /// 06.35\"

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)

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