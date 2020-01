DHA YURT BÜLTENİ-5

1)NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

NİĞDE Belediye Başkanı AK Parti\'li Faruk Akdoğan, görevinden istifa etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'ın istifa etmesinin ardından istifa edeceği konuşulan belediye başkanları arasında ismi geçen Faruk Akdoğan, bugün basın toplantısı düzenledi. Niğde Belediye Başkanlığı\'nda ikinci dönemi olan Faruk Akdoğan, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

FARUK AKDOĞAN KİMDİR?

3 çocuk babası olan Faruk Akdoğan, 1991-1998 yılları arası Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı, 1999-2001 yılları arasında Fazilet Partisi İl Başkanı olarak görev yaptı. 1994 yılında Refah Partisi\'nden, 1999 yılında da Fazilet Partisi\'nden İl Genel Meclis Üyesi seçildi. 2001 yılında AK Parti kurucu üyeleri arasında yer aldı. 2002\'de AK Niğde İl Başkanı olarak görevlendirildi. 29 Mart 2009\'deki yerel seçimlerde yüzde 39.9 oy oranıyla Niğde Belediye Başkanı seçildi. Akdoğan, 2014 seçimlerinde ise oy oranını yüzde 41.1\'e yükselterek tekrar Başkan seçildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Niğde Belediye Başkanı AK Parti\'li Faruk Akdoğan\'ın basın açıklaması

- Akdoğan\'ı dinleyen kalabalıktan görüntü

- Belediye binasından detay görüntüler

- Faruk Akdoğan\'ın belediye binasından çıkarken görüntüsü

- Valiliğe girerken görüntüsü

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

======================================================

2)TELABYAD\'DA AĞIR SİLAHLARLA RAKKA KUTLAMASI YAPILDI

ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'nin karşısında bulunan Suriye\'nin Telabyad kentinde terör örgütü PYD üyeleri, Rakka\'nın kontrolünün DEAŞ\'tan alınmasını araç konvoyu eşliğinde ağır silahları havaya ateşleyerek kutladı. Terör örgütü PYD\'nin büyük çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, terör örgütü DEAŞ\'ın merkezi olarak bilinen Rakka\'da kontrolünü sağladığını iletmesinin ardından Akçakale sınırındaki Telabyad\'da kutlama yapıldı. PYD\'li teröristler araç konvoyu ile Telabyad\'da konvoy yapıp, ağır silahlarla havaya ateş açtı. Sabaha kadar süren kutlamalar Akçakale\'de ise tedirginliğe yol açtı.

Öte yandan harabeye dönen Rakka sokaklarında ise PYD\'li teröristler, kullandığı bir tankla drift yaparak sevinç gösterisinde bulundukları görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

- Suriye\'nin Telabyat kentinde oluşan araç konvoyu

- Ağır silahlarla havaya ateş edilmesi

- Rakka sokaklarında tankla drfit yapan YPG\'liler

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 83MB

==================================================

3)TUZHURMATU\'DA YAKALANAN 12 PEŞMERGE, SERBEST BIRAKILDI



IRAK ordusunun, Haşdi Şabi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) peşmergelerinin bulunduğu tartışmalı bölgeleri almak için başlattığı operasyonda, Kerkük\'ün Tuzhurmatu ilçesinde gözaltına aldığı Irak Kürdistan Komünist Partisi üyesi 12 peşmergeyi serbest bıraktığı belirtildi. Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında peşmergenin Kerkük\'ten çekilmesiyle ilgili tartışmalar devam ederken, KYB\'li peşmerge komutanı Şeyh Cafer Şeyh Mustafa, peşmergeye geri çekilme emrini kendisinin verdiğini daha sonra IKBY Başkanı Mesut Barzani\'yi bilgilendirdiğini söyledi.

Irak ordusunun Haşdi Şabi ve federal polisle birlikte peşmergelerin bulunduğu tartışmalı bölgelere gerçekleştirdiği operasyonda, Tuzhurmatu\'da gözaltına aldığı 12 peşmergeyi serbest bıraktığı belirtildi. Irak Kürdistan Komünist Partisi üyesi olan ve Irak ordusu Tuzhurmatu\'ya girdiğinde oradaki ofislerinde bulunan 12 peşmerge, Haşdi Şabi güçleri tarafından yakalanmıştı. Komünist Partisi Tuzhurmatu sorumlusu Burhan Ahmet, Haşdi Şabi\'yle çatışan ve ardından gözaltına alınan peşmergelerin serbest bırakıldığını ve şu anda ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

\'ANLAŞMA VARSA İHANETTİR\'

Irak ordusunun Kerkük\'e girmesi ve peşmergelerin geri çekilmesiyle ilgili KDP ile KYB arasındaki tartışma devam ederken, 70\'inci Peşmerge Birliği Komutanı Mustafa, KYB peşmergelerinin Kerkük\'ten çekilmesinin, Mesut Barzani\'nin bilgisi dışında yaşandığını söyledi. KYB Politbüro üyesi olan peşmerge komutanı Mustafa, peşmergelere çekilme emrini kendisinin verdiğini ve peşmergelerin mevzilerinden çekilmesinden sonra Başkan Barzani’yi bilgilendirdiğini söyledi. Haşdi Şabi\'nin Kerkük’te kalıcı olmadığını da ileri süren Mustafa, bazı KYB\'li siyasetçilerin, Bağdat ile anlaşma yaptığı iddialarına ilişkin \"Eğer böyle bir anlaşma varsa bu ihanettir\" dedi.

DİYARBAKIR /DHA

===================================================

4)ARTVİN’İN YARIM YÜZYILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR, CANKURTARAN TÜNELİ TRAFİĞE AÇILIYOR

ARTVİN’in Hopa ve Borçka İlçeleri arasında yapımı tamamlanan ve 5 bin 228 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli olacak olan Cankurtaran Tüneli yıl sonunda trafiğe açılıyor. 1960’lı yılların sonunda yapımı gündeme gelen ve 7 yıl önce temeli atılan tünel projesi yarım yüzyıl sonra gerçekleşmiş olacak.Karadeniz\'i Erzurum üzerinden İran\'a bağlayan, zorlu kış şartlarında geçit vermeyen Hopa-Artvin karayolu güzergahındaki 690 rakımlı Cankurtaran geçidine alternatif olacak Cankurtaran Tünelinin yapımı 1960’lı yılların sonuna doğru gündeme getirildi. Yapımı yıllarca gündemden düşmeyen Cankurtaran Tünel projesinin temeli dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Başbakan Binali Yıldırım tarafından 29 Ekim 2010\'da atıldı. 5 bin 228 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli olacak olan Cankurtaran Tüneli 910 günde tamamlanması planlandı. İnşaat aşamasında yaşanan sorunlardan dolayı 3 müteahhit firma değiştiren tünelde 2014 yılında ışık göründü. Bağlantı yolları ile mekanik aksamlarının tamamlanmasıyla birlikte tünel yılsonunda ulaşıma açılacak.

CANKURTARAN TÜNELİ

Artvin\'in Hopa ve Borçka ilçeleri arasında 5 bin 228 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli olacak olan Cankurtaran Tüneli, bağlantı yolları ile birlikte 7 bin 288 metre olacak. İhale bedeli 99 milyon 987 bin 240 lira olan tünelin tamamlanmasıyla kar ve buzlanmanın nedeniyle özellikle kış aylarında ulaşımda büyük aksamalar yaşanan 690 rakımlı Cankurtaran geçidi tarihe karışacak. Karadeniz\'i Güney\'e bağlayacak olan tünel ayrıca Hopa-Borçka arasındaki karayolu ulaşımını 12 kilometre daha kısaltacak.

Rize ile Erzurum\'u birbirine bağlayacak olan ve delme işlemi tamamlanan 14.3 kilometre uzunluğundaki Ovit Tüneli, Türkiye\'nin en uzun, dünyanın ise en uzun 3\'üncü çift tüplü karayolu tüneli özelliğini taşıyor.

Görüntü Dökümü

---------------------

Tünel detayları

Drone ile havadan tünel ve bağlantı yol detayları

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA

======================================================

5)TAKLA ATAN ARAÇ ALEV ALARAK YANMAYA BAŞLADI

DİYARBAKIR\'dan Şanlıurfa yönüne gitmekte olan ve Süleyman Kaya\'nın kullandığı otomobil, belirlenemeyen bir nedenle takla atarak, yol kenarında yanmaya başladı. Olayda, araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Sabah erken saatlerde Süleyman Kaya yönetimindeki 21 FA 740 plakalı otomobil, Şanlıurfa istikametine giderken, Ergani İlçesi\'ne bağlı Demirli Köyü yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir sebeple takla atarak yol kenarına devrildi. Devrilme ile birlikte alev alan otomibil yanmaya başladı. Araç içerisinde bulunan 5 kişi, yoldan geçen araç sürücü ve yolcuları tarafından çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay bölgesine sevkedilen ambulanslarla alınan Süleyman Kaya, Hatun Polat, Mehmet Akyüz, Safiye Kaya ve Sabriye Yardımcı, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Hatun Polat\'ın durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Olay bölgesine sevkedilen itfaiye ekiplerinin yanan araca müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

Takla attıktan sonra yanan araç

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)-



===============================================

6)ARDAHAN\'DA YOLLAR BUZ BİSTİNE DÖNDÜ

ARDAHAN\'da kar yağışının ardından soğuklar etkili olmaya başladı.

Kentte hava sıcaklığının gece sıfırın altında 1 dereceye düşmesiyle birlikte yollar buz pistine döndü. Ağaçların üzerinde biriken karların buz tutması sonucu çok sayıda dal kırıldı, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu. Karın keyfini her zamanki gibi çocuklar çıkardı. Okul bahçesinde kartopu oynayan çocuklar, karı sevdiklerini, üşümediklerini söyledi.

Ardahan Belediyesi ekipleri, ana cadde ve kaldırımlarda biriken kar ve buzları temizlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Buz pistine dönen yollar

-Patinaj çeken otomobiller

-Soğuk havada yürüyenler

-Kartopu oynayan çocuklar

-Çocuklarla röp.

-Vatandaş röp

-Buz temizliği yapanlar

-Kırılan ağaç dalları

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)

(261 Mb./03:59 Dk)

=================================================

7)KOZAN\'DA ORMAN YANGINI

ADANA\'nın Kozan İlçesi\'nde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Orçan Mahallesi Karaçalılı Mevkii\'nde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın sabah saatlerinde başladı. Kızılçam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda çıkan yangına havadan 3 helikopter, 2 uçak, karadan 50 arazöz, 15 su tankı, 10 ilk müdahale aracı, 200 orman işçisi ve vatandaşlar müdahale etti. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede yangına müdahale devam ediyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Yangın söndürme araçlarının gelişi

- Orman işçilerinin yangını söndürmesi

- Uçak ve helikopterlerin havadan su dökmeleri

- Yangın söndürme araçlarının gidişi

SÜRE:01\'54\" BOYUT:213MB

Haber-Kamera:Yaşar KORKUSUZ-KOZAN(Adana), (DHA)

===================================================

8)ŞANLIURFA\'NIN \'DİŞİ MESSİ\'LERİ TABULARI YIKIYOR

TÜRKİYE Kadınlar 3\'üncü Lig takımlarından Şanlıurfa Gençlikspor\'da futbol oynayan 25 genç kız, kentte birçok algıyı yıkarak büyük başarılara imza atıyor. \'Dişi Messi’ler olarak anılan futbolcu kızlar, kadının her yerde olması gerektiğini ifade ederek, verdikleri mücadelenin sadece yeşil sahayla sınırlı olmadıklarını söyledi.

Şanlıurfa Gençlikspor Kulübü olarak kentte 10 yıldır faaliyet gösteren Kadın Futbol Takımı kurulduğu günden bu yana büyük başarılara imza atarak, kentte töre ve ön yargılara karşı toplumda kadına biçilen rolü ve algıyı yıkıyor. Futbolun erkekle özdeşleştirildiğinin algısını yıkarak büyük başarılara imza atan genç kızlar, futbol oynamanın yanı sıra kadının birlikteliğini ve gücünü de gösteriyor. \'Şanlıurfa’da kız çocukları futbol oynamaz\', \'Futbol erkek işi\', \'Futbolu bize bırakın siz gidin çocuk doğrun yemek yapın\', \'Kız çocukları erkeklerin önünde oyun oynamaz\' gibi sözlerle karşılaşan genç kızlar, mücadele ettikleri Kadınlar 3\'üncü Lig’de aldıkları başarılarıyla göz dolduruyor.

Erkekle özdeşleşen futbol anlayışını Şanlıurfa’da son 5 yıldır yıktıklarını ifade eden Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Mustafa Abak, bu yıl 3’üncü Lig’de olduklarını, bir üst Lig’e çıkmak için canla başla mücadele ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

\"Şanlıurfa’da kadın futbol takımı 10 yıldır var. Genç kızlarımız Türkiye Kadınlar 3 Lig’de mücadele veriyorlar. Şu anda çok güzel bir alt yapı takımımız oluştu. Geçen yıl 3\'üncü Lig’de 3’üncü olarak sezonu kapattık. Genç kızlarda Türkiye 8’incisi olarak kaldık. Bu yıl Yıldızlar Takımında 10’nuncu olduk. Şu an sezon başı hazırlığını yapıyoruz. Yaklaşık 25 futbolcu kızımız var. Takım kaptanımız olan Bedriye Can, milli takım kampında hazırlanıyor. Kızlarımızın yaş ortalaması 15 ile 17 arasında değişiyor. Kızların futbol takımında oynaması için ilk başta aileleri tarafından çok zorlandık. Özellikle kız çocukların futbola değil de başka branşlara yönlenmesi için aileler bize çok ısrarda bulundu. Ama daha sonra baktılar ki kızlarının yetenekleri futbola daha yatkın olduğunu görünce destek olmaya başladılar. Şimdi tek hedefimiz grubumuzda şampiyon olarak bir üst Lig’e çıkmaktır.\"

\'TOPUKLU AYAKKABI DA GİYERİZ KRAMPON DA\'

Kadın futbol takımı oyuncularından Hatice Merve Çavuş ise ilk başta kendilerine yönelik olumsuz tepkilerin olduğunu, ancak kadınlar olarak mücadelelerin yeşil sahada da gösterdiklerini ifade ederek, \"Ben Şanlıurfa Gençlikspor\'da 5 yıldır, orta sahada oynuyorum. Benim futbola başlamam babamdan kaynaklanıyor. Ben mahallede erkek çocuklarıyla birlikte futbol oynardım. Burada benim yeteneğimi gören babam beni bu takıma yazdırdı. 5 yılın sonunda milli takıma gittim. Ben hem topuklu ayakkabı giyerim, hem de krampon. Bu takıma geldiğim için mutluyum\" diye konuştu.

Şanlıurfa’da futbolun sadece erkekler tarafından oynanmadığını, kadının da bu oyunu oynayacağını aldıkları başarılarla kanıtladığını belirten Mehtap Yeşildağ da, \"Futbola küçüklüğümden beri ilgim vardı. Köyde hep erkeklerle birlikte futbol oynardım. İlk başlarda ailem benim futbol oynanama çok karşı çıktı. Sonra benim başarılarımı görünce desteklemeye başladılar. Takımımızın başarısından dolayı hem toplumda bizlere saygı gösteriyor hem de kadınlarımızı artık temsil ediyoruz. Benim henedfim idolüm Alex gibi oynamaktırö diye konuştu.

\'KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA ÇOK FUTBOLA İLGİ GÖSTERİYOR\'

Şanlıurfa’da kadınların da erkeklere göre futbola olan ilgilerinin çok fazla olduğunu belirten Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Hakan Keşküş de, kadın futbolcularının başarısının takdire sayan olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

\"Şanlıurfa’da 250 kadın futbol takım içerisinde 8 takım kuruldu. Burada takdire şayan bir başarı bulunmaktadır. Muhafazakar gibi bir şehirde ailelerin kız çocukların büyük önem gösterdiği Şanlıurfa’da, kız çocuklarımıza futbol oynaması için izin verilmesi büyük bir özveri ve başarıdır. Erkeklerin oynadığı çok sert bir spor olan futbolda kızların oynamasına ailelerin müsaade etmesi bu kent adına onur verici bir durumdur. Burada milli takımda oynayan oyuncularımızda bulunmaktadır. Ben kadın futbol takımının bu başarısının devamını katlanarak diliyorum. Bize inanan ve destek olan ailelere teşekkür ediyorum.\"

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

- Yeşil sahada antrenman yapan futbolcu kızlar

- Teknik direktör Mustafa Abak\'la yapılan röp.

- Futbolcu kızlarla yapılan röp.

- Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Hakan Keşküş\'le yapılan röp

- İki mücadele veren futbolcu kızlar

- Genel ve detay görüntüler

(Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 462 MB