DHA YURT BÜLTENİ-5 

Habur\'daki 7 milyon dolarlık soygun ile ilgili 6 şüpheli Adliye\'ye çıkarıldı

ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi\'nde bulunan Habur Sınır Kapısı\'ndan Irak\'tan Türkiye\'ye firmaların parasını taşıyan kurye aracının önünü keserek 7 milyon dolar soygun yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Irak\'tan Türkiye\'ye firmaların paralarını getiren bir kurye aracının 2 Temmuz\'da Habur sınır kapısı yakınlarında silahlı kişiler tarafından durdurulup 7 milyon doların çalınması ile ilgili soruşturma devam ederken, olay iligili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli Adliye\'ye çıkırıldı. Soygunun yaşanması arından güvenlik güçleri bölgede yaptıkları aramada 7 milyon dolardan 1,2 milyon dolarını arazide bulurken, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Başverlimli Jandarma Komutanlığı ekipleri, soygunu gerçekleştirilenlerin yakalanmasını yönelik 3 aylık sürdürdükleri çalışmalar kapsamında geçtiğimiz hafta düzenledikleri operasyonla 6 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan M.K, M.O, E.T, İ.B, F.A, H.E, zanlılar jandarmadaki ifade işlerinin tamamlanması üzerine bu sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Silopi Adliyesi\'ne sevk edildi. Soygunla bağlantıları olduğu gerekçesiyle 2 kişinin ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Halil COŞKUN - Mehmet Selim Yalçın/ SİLOPİ (Şırnak), (DHA) -

Danimarka\'da öldürülen Kaya, toprağa verildi

DANİMARKA\'da tartıştığı kişiler tarafından öldürülen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Teşkilatı eski başkanı Ahmet Kaya\'nın cenazesi, memleketi Sivas\'ın Şarkışla İlçesi\'nde toprağa verildi.

Geçen hafta, Ahmet Kaya Danimarka\'da ailesiyle birlikte gittiği bir restoranda iki kişiyle tartıştı. Tartışmanın sürmesi üzerine, Kaya ailesini eve bıraktıktan sonra birkaç arkadaşıyla birlikte restoranın yakınlarındaki akaryakıt istasyonunda tartıştığı kişilerle buluştu. Akaryakıt istasyonunda da tartışmanın devam etmesi üzerine, tartıştığı kişilerden biri, aracını Kaya\'nın üstüne sürerek ağır yaraladı. Evli ve 4 çocuk babası Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Teşkilatı eski başkanı olan Kaya\'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Sivas\'ın Şarkışla ilçesine getirildi. Kaya için Şarkışla Büyük Cami\'sinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Ahmet Kaya\'nın babası Mehmet Kaya, oğlu 17 yaşındaki Mehmet Kaya, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi oğlu Mehmet Kaya babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Baba Mehmet Kaya ise yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durdu. Ayrıca Kaya\'nın 3 ay önce Metin isminde bir erkek çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi. Kılınan cenaze namazının ardından Kaya\'nın cenazesi Şarkışla Garipler mezarlığında toprağa verildi.

(Özel) - Bataklığa saplanan inek, 4 saatte kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın İlçesi\'nde, bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Olay, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Sumaklı Mahallesi\'nde meydana geldi. İneklerini otlatan Hacer Kurt\'un \'Mercan\' isimli ineği, girdiği bataklık alanda saplandı. Tüm çabalarına rağmen ineği kurtaramayan Kurt, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, ineği kurtarmak için zorlu bir çalışmanın içine girdi. Mahalle sakinlerinin de yardım ettiği ekipler, ineği kurtarmak için yaklaşık 4 saat uğraştı. Çalışma sonunda halatın bir ucunu bedenine bağladıkları ineği, itfaiye aracının ön kısmındaki çekici motoru yardımıyla bataklıktan çıkardı. İneğin bataklıktan kurtulması dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirten Hacer Kurt, itfaiye erlerine teşekkür etti.

Trabzon\'da görme engellilerden farkındalık yürüyüşü

TRABZON\'da Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü, 15 Ekim Dünya Görme Engelliler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi, görme engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekildi.

Uzunsokak\'ta bir araya gelen Trabzon Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü üyeleri ve çok sayıda kişi 15 Ekim Dünya Görme Engelliler Günü dolayısıyla Atatürk Alanı\'na kadar yürüdü. Yürüyüşte ellerinde \'Bastonla tanışalım hayatı paylaşalım\', \'Engel olmayın\' ve \'Engellere inat bağımsız bir hayat\' şeklinde yazılı döviz taşıyan grup, görme engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Grup adına konuşan Trabzon Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü üyesi Şeyma Bulut, Braille alfabesi yardımıyla açıklamada bulundu.

\'SOKAKLARI PAYLAŞALIM\'

Bulut, görme engelli vatandaşların kent sokaklarında sorunlar yaşadıklarını belirterek bu sorunların ortadan kaldırılmasını istedi. Kimseye muhtaç olmadan yaşamak istediklerini dile getiren Bulut şöyle konuştu:

\"Bizler görme farklılığı olanlar, sizler gibi bu güzel şehirde kimseye muhtaç olmadan yaşamak istiyoruz. Sokakları beraber paylaşalım istiyoruz. Sizlerin özgürce yürüdüğünüz caddelerde, bizlerde özgürce bastonumuzla yürüyelim istiyoruz. Kaldırımlarda direk, dükkân malzemesi, reklam tabelası, araç ve benzeri hiçbir engel olmasın istiyoruz. Empati kurarsak birbirimizi anlayabiliriz, farklılıklarımızın tümünü ortadan kaldırabiliriz.ö

Açıklamanın ardından etkinlik sona erdi.

Kitap Fuarını ilk gün 50 bin kişi ziyaret etti



Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlediği Kitap Fuarının ilk gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlk gün fuarı 50 bine yakın kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi, kültür camiasının büyük bir takdiri ile karşılaşan bir Kitap Fuarı’na imza attı. Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde açılan Kitap Fuarı daha ilk gününde büyük bir ilgiyle karşılaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in “Okuyan ve Okutan Şehirö hedefi doğrultusunda açılan Kitap Fuarı’na ilk gününde yaklaşık 50 bin kişi geldi. Fuarın ilk gününe Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Recep Garip, Pelin Çift, Mete Yarar, Hanefi Avcı, Tarık Tufan, İclal Aydın, Hikmet Genç ve Ersoy Dede gibi ülkemizin en önemli yazarları katıldı.

KİTAP FUARI PANELİNDE EVLENME TEKLİFİ

Yazarlar söyleşi ve imza günleri vasıtasıyla okurlarıyla bir araya gelme imkanını buldu. Sıcak ve samimi sohbetlerin yapıldığı fuarda ilginç anlar da yaşandı. Yazar İclal Aydın’ın söyleşisi sırasında bir genç sahneye çıkarak kız arkadaşına evlenme teklif etti.

Darıca Uluslararası Yarı Maratonu\'nu Etiyopya ve Kenyalı atletler kazandı

KOCAELİ Darıca Belediyesi\'nin düzenlediği Uluslararası 6. Yarı Maraton Koşusu\'nu erkeklerde Etiyopya\'dan Derara Desalegn Hurısa, kadınlarda ise Kenya\'dan Margaret Agai kazandı.

Darıca Belediyesi\'nce bu yıl 6\'ncısı düzenlenen Uluslararası Yarı Maraton Koşusu\'na 11 ülkeden bin 250 atlet katılırken, Halk Koşusu\'na ise yaklaşık 6 bin 500 kişi katıldı. Koşuda erkeklerde Derara Desalegn Hurısa birinci, Kenya\'dan Sang Senard ikinci, Kenya\'dan Kalıpus Lomwai üçüncü oldu. Kadınlarda ise Kenya\'dan Margaret Agai birinci, Etiyopya\'dan Belaynesh Tsegaye Beyene ikinci, Kenya\'dan Esther Chesang Kakuri ise üçüncü oldu. Türk Milli Sporcu Esma Aydemir ise yarışmada 4\'üncülüğü kazandı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, Atletizm Fedarasyonu Başkan Vekili Celalettin Demirkatar\'ın katılımıyla atletlere ödülleri verildi. Birinciliği alan atletlere 5 bin dolar, ikinci olan atletlere 3 bin dolar, üçüncülere ise 2 bin dolar verildi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak yarışlara Dünya Atletizm Federasyonu tarafından bir gözlemcinin gönderildiği belirterek, dünya genelinde yapılan altın, gümüş ve bronz sıralamasında Darıca Uluslararası Yarı Maratonu\'nun bu seneden itibaren bronz kategorisinde olacağını kaydetti.

Kayak sezonunda Ruslar Erciyes\'i tercih edecek

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes\'e bu sezon Rus turist beklediklerini belirterek, \" Hem Erciyes\'in teknik kayak altyapısı hem de Kayseri\'nin yaklaşık 6 bin yıllık kültür medeniyeti olması ve bunun yanında dünyanın 8\'inci harikası diyebileceğimiz Kapadokya bölgesinin de Erciyes\'le entegre edilip bir paket oluşturulma ihtimali özellikle Rusya camiasının ilgisini çekti. İnşallah bu sene itibariyle Kayseri-Moskova uçakları konularak direkt uçuşlar ile Rusya\'dan misafirlerimiz Kayseri\'ye gelecek\" dedi.

Erciyes Dağı ile ilgili bilgiler veren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes\'in 70 yıldır kış sporları ve kayak faaliyetlerine sahne olan bir dağ olduğunu söyledi. Sözlerine devam eden Cıngı, \"Fakat daha önceki yıllarda Erciyes master planına kadar sürekli kışın yoğun kullanılır, yaz ayında da neredeyse kendi kaderine terkedilirdi. Erciyes\'te çok şükür 2011-2012 yılından itibaren tabi kışları çok yoğun geçmesinin yanında yazları da çok farklı faaliyetler yürütülüyor. Dolayısıyla bizim açımızdan artık tek bir sezon yok. Artık 4 farklı sezon var. Bütün çalışmalarımızı dağdan 4 mevsim istifade etme yöntemi üzerinde yoğunlaştırdık. Bunun yanında Erciyes\'in en baskın karakteri nedir? diye sorulursa burada kış sporları faaliyetlerinin yapılmış olmasıdır. Nitekim Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. yapmış olduğu master planı çerçevesinde Erciyes\'i dünya klasmanında kış ve kar sporları merkezi haline getirmek için çok büyük yatırımlar yaptı. Dolayısıyla Erciyes\'in en yoğun zamanları kışlar. Buranın birçok yerli ve yabancı spor faaliyetlerine ev sahipliği yaptığı dönemler oluyor. O açıdan yaz döneminde bizlerde kışa hazırlık bakımından gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Önceliğimiz insanlarımızın güvenliği olduğu için teleferiklerimizin her türlü bakımını yaptık. Erciyes\'in inşallah bu sezon herhangi bir sıkıntısı olmadan bütün vatandaşlarımıza teleferikle hizmet vermesi için gayret sarfettik. Bunun yanında tabi dağda çok farklı tabii hadiselere rastladığımız için toprak kayması, sel, kaya yuvarlanması gibi tabii süreçler pistlerimizde deformasyonlara sebep oluyor. O yüzden bu pistlerimizi tekrar elden geçirdik. Eğim sorunu olan bazı pistlerimizdeki o eğimleri gidermeye çalıştık. Suni karlama sistemlerimizdeki teknik aksaklıkları giderdik. Kayseri\'de şuanda teknik altyapı olarak Erciyes inşallah 2017-2018 kış sezonuna hazır vaziyette misafirlerimizi bekleyecek\" ifadelerini kullandı.

\"RUSYA\'DAN MİSAFİRLERİMİZ GELECEK\"

Kış mevsimine yönelik yönelik faaliyetler programladıklarını belirten Cıngı, \"Uluslararası ve ulusal çapta yapacağımız müsabakalar olacak. Bunun yanında marka ve eğlence işletmeleriyle Erciyes\'te insanları çekip, cazip kılacak faaliyetlerinde planlaması yapılıyor. Geçen sezon çok iyi bir çıkış yakalayarak sezonumuzu yüzde 36\'lık bir artışla kapattık. Bunun yanında uluslararası tanıtım faaliyetlerimizi daha da yoğunlaştırdık. Bu yıl inşallah Rusya ile başlıyoruz. Rusya\'daki operatörlerle görüşmemiz oldu. Onları ilimize davet ettik. Kış turizmi uzmanları gelip Erciyes\'e tam not verdiler. Hem Erciyes\'in teknik kayak altyapısı hem de Kayseri\'nin yaklaşık 6 bin yıllık kültür medeniyeti olması ve bunun yanında dünyanın 8\'inci harikası diyebileceğimiz Kapadokya bölgesinin de Erciyes\'le entegre edilip bir paket oluşturulma ihtimali özellikle Rusya camiasının ilgisini çekti. İnşallah bu sene itibariyle Kayseri-Moskova uçakları konularak direkt uçuşlar ile Rusya\'dan misafirlerimiz Kayseri\'ye gelecek. Bu bölgede yaklaşık 1 hafta geçirecekler. Bunun etkileri kısa zamanda inşallah şehrimizde de hissedilmeye başlanacak. Diğer ülkelerimiz için de çalışmalarımız devam edecek. Hem teknik altyapı faaliyetleri hem de Erciyes\'in dünyaya anlatılması, tanıtılması yaz boyunca yaptığımız ana faaaliyetlerin başında geliyor\" şeklinde konuştu.

\"BU SEZON KAYAKÇI SAYIMIZI YÜZDE 25 ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ\"

Erciyes\'te sezonun Aralık ayında açılmasını beklediklerini kaydeden Cıngı, \"Genellikle Erciyes\'te kar Aralık itibariyle yağar. Ekim ayından itibaren başlayan kar yağışının bizim faaliyetlerimize pek bir faydası yoktur. Bu zaman ki kar yağışı, (Vatandaşlar yavaş yavaş kar yağıyor kışa hazırlananın) mesajıdır. Bizim için önemli olan kayak merkezlerimize 40-50 santim karın yağmasıdır. Bu da genel itibariyle Aralık ayı gibi yağar. Şuan ki tecrübelerimiz böyle ama netice itibariyle her sene farklılıklar arzedebiliyor. Zaman zaman tarihlerde değişiklikler olabiliyor. Geçen yıl Erciyesimize yaklaşık 2 milyon insanımız 4 ay boyunca çeşitli zamanlarda geldiler. Kayakçı sayısında bir önceki yıla oranla yüzde 36\'lık artış sağladık. 800 bin turnike dönüşü kaydettik. Önümüzdeki bu sezonda kayakçı sayımızı yüzde 25 oranında artırmayı hedefliyoruz\" diye konuştu.

Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

ADIYAMAN\'da, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 30\'uncu kilometresinde meydana geldi. 41 yaşındaki Mehmet Akın yönetimindeki 02 DZ 932 plakalı traktör ile Faruk Çaplan\'ın kullandığı 34 TM 2982 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Kasım Kurt ve Mehmet Akın ile Faruk Çaplan yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan Kasım Kurt\'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

