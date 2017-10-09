DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ALADAĞ YURT YANGINI SANIKLARININ YARGILANMASI DEVAM EDİYOR (1)

ADANA\'nın Aladağ İlçesi\'nde 11\'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği Süleymancılar cemaatine ait kız yurdu yangını faciasında, haklarında 15\'er yıla kadar hapis cezası istenen 6\'sı tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Aladağ\'da ortaokulda okuyan kız öğrencilerinin kaldığı özel öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016\'da elektrik kontağından çıkan yangında eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç\'in kızı Sare Betül Genç, 8\'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü, 7\'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6\'ıncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek, 5\'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ile Cennet Karataş yaşamını yitirdi.

7 TUTUKLU

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yurt yangınıyla ilgili olarak, kızı da ölen yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı. Sanıkların bazıları ara kararla tahliye edilip, itiraz üzerine tekrar tutuklandı. Ara celsede sanık Ramazan Dede sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. 12 kişiye mezar olan yurt da yıkıldı.

7 SANIK ASLİ KUSURLU

İddianamede gerekli önlemleri almadıkları gerekçesiyle 7 sanığın da asli kusurlu olduğu belirtildi. İstanbul Teknik Üniversitesi laboratuvarında yangın sonrası alınan örnekler incelenmesi sonrası 3 kişilik uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı 19 sayfalık raporda yangının, elektrik tesisatında oluşan kısa devre ile 2 katta aynı anda başladığı belirtildi. Yurtta kullanılan malzemelerin yangının hızla yayılmasına neden olduğu kaydedilen raporda, tartışma konusu olan yangın kapılarının ise dayanıksız PVC malzemeden yapıldığına yer verildi. Duruşmanın ilk celsesinde ifade veren tutuklu sanıklar, olayda herhangi bir kusurlarının olmadığını savunarak itfaiyeyi suçladı.

KINAMA CEZASI

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş ile gerçek dışı denetim raporu düzenleyen dört memur hakkında soruşturma izni verilmiş, İlçe Milli Eğitim müfettişleri tarafından, Mehmet Aktaş\'a \'kınama\' faciadan önce yurtta yapılan denetimde, önceden önlem alındığı yönünde sahte rapor düzenleyen 2i memura ise birer günlük maaş kesintisi cezası verilmişti.

ADALET PEŞLERİNİ BIRAKIRSA VİCDANLARI BIRAKMASIN

Duruşmanın Kozan Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen 3\'üncü celsesine ölen ve yaralanan çocukların ailelerinin yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Mahut Tanal, Adana Milletvekili İbrahim Özdiş de izleyici olarak katıldı. Duruşma öncesi çocuklarını kaybeden ailelerle birlikte açıklama yapan Sosyal Haklar Derneği Genel Başkanı Melda Onur, Aladağ faciasında içlerini acıtan gelişmeler yaşandığını belirterek, \"Aladağ üzerinden değişmenin ötesinde daha da içimizi acıtan şeyler var. Büyük felaketin sorumlularına kınama cezası verilmesi, birer günlük maaş kesme cezası verilmesi içimizi acıtıyor. O günden buna cemaatlerin karanlığında yok olan çocuklarımız bütün Türkiye\'de çocuklarımızın ne kadar tehdit altında olduğunun göstergesidir. Cemaat yurtlarında neler olduğunu, neler yaşandığını gazetelerden görüyoruz. Kamusal eğitime, güvenli eğitime ihtiyacımız var\"dedi.

CEZALANDIRILMALARINI İSTİYORUZ

Ölenlerden Zeliha Avcı\'nın annesi Sultan Avcı, tüm sanıklar ve sorumluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Ölen çocuklardan Sema Nur Aydoğdu\'nun annesi Duydu Aydoğdu ise yurdun neden yıkıldığını hala almadıklarını belirterek, \"Yurt neden yıkıldı anlamak istiyoruz. Yurttakiler suçlu değil, devlet suçlu değil. Biz mi suçluyuz? Bu çocuklarını dünyaya getirdiğimiz için biz mi suçluyuz? Biz adalet istiyoruz. Adalet peşlerini bırakırsa vicdanları bırakmasın\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlıların araçtan inişi

- Adliye genel görüntü

- Açıklama yapan ailelerin genel görüntüsü

- Dernek Başkanı Emine Mağden\'in konuşması

- Sosyal Hakları Derneği Başkanı Gökhan Çelik\'in konuşması

- Ailelerin konuşması

- CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş\'in açıklaması

SÜRE: 05\'35\" BOYUT: 178 MB

Haber:Salih ÜÇTEPE- Yaşar KORKUSUZ/ Kamera:Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA)

==================================================

2)AÇIĞA ALINAN POLİS, YIKILAN DUVARIN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ



BURSA\'da inşa halindeki evinin çatı katında duvarda çalışma yaparken yıkılan duvarın altında kalan 42 yaşındaki İzzet Bilgin öldü. Bilgin\'in 15 Temmuz darbe girişimi ardından sonrasında yürütülen FETÖ/PYD soruşturması kapsamında açığa alındığı belirtildi. Olay, merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi\'nde dün akşam meydana geldi. 6 ay önce satın aldığı arsada ev inşa eden İzzet Bilgin, inşaatın son aşamasında çatı katındaki duvarda çalışmalarına başladı. Tadilat sırasında gürültüyle çöken duvarın altında kalan İzzet Bilgin\'in yardımına sesi duyarak gelen çevredekiler yetişti. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verenler duvarı kaldırarak İzzet Bilgin\'i çıkardı. Yaralı Bilgin, Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FETÖ/PYD SORUŞTURMASINDA AÇIĞA ALINMIŞTI

Yıkılan duvarın altında kalarak ölen İzzet Bilgin\'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında emniyet mensuplarına yönelik yürütülen FETÖ/PYD soruşturması kapsamında açığa alındığı iddia edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, evli ve 3 çocuk babası Bilgin\'in ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

--------------------:

-Olayı gören vatandaş ile röportaj,

-Olay yerinden detaylar

SÜRE: 1 dk 27 sn BOYUT: 48 MB

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

==============================================

3)YENİ CAMİ YAPILDI, ESKİSİNİ YIKTIRTMADILAR

SAMSUN\'un Ladik İlçesi\'nde bulunan 85 haneli Tatlıcak Mahallesi\'nde yaşayanlar, 15 yıl önce eski camiyi yıkıp, yerine yeni bir cami yapmak istedi. Cemaatin bir kısmının girişimiyle yeri değiştirilen yeni cami, 300 metre uzağına alındı. Bu duruma tepki gösteren cemaatten bazı kişiler, eski camiyi de yıktırmadı. Aynı mahallede 300 metre arayla iki cami hizmet vermeye başlarken, cemaatin bir kısmı, olayın ardından diğer camiye ibadete gitmedi. Tatlıcak Mahallesi\'nde, 1955 yılında yapılan caminin çatısında yaşanan problemler ve binada oluşan yıpranmalar nedeniyle mevcut caminin yerine daha büyük bir cami yapılmasına karar verildi. Yeni caminin projesi hazırlandı. Yeni caminin, yapım aşamasındayken, mevcut alan yerine yaklaşık 300 metre uzağa inşa edilmesi istendi. İnşaatına 2002 yılında başlanan yeni cami, başka bir yere yapılınca buna karşı çıkan bazı cemaat üyeleri de eski camiyi yıktırmadı.

İKİ CAMİDE ART ARDA EZAN

Yeni cami, 2 yıl süren inşaatın ardından hizmet vermeye başladı. Mahallede yaşayanların bazıları yeni camiye giderken, bazıları da eski camiye gitmeye başladı. Cemaat arasında yaşanan kırgınlık nedeniyle bazı mahalle sakinleri ise birbirlerinin gittiği camiye gitmedi. Son 7 yılda, cemaat arasındaki anlaşmazlık giderilmeye başlandı; ancak 85 haneli, 235 nüfuslu mahallede iki cami de hizmet vermeye devam etti. İki camide de görevli imam bulunurken, camilerde ezanlar art arda okundu. Tatlıcak Mahallesi Muhtarı Seyfettin Özcan, cami anlaşmazlığıyla ilgili \"Önce eski cami yıkılıp yeni cami yapılacaktı. Heyet kararı alındı. Diyanetten projeyi beklerken olay değişti başka yere yapıldı cami. Şimdi iki cami arasında yaklaşık 300 metre var. 2 camiden dolayı bir ayrılık oldu ama bu ayrılık yavaş yavaş bitti. Herkes iki camiye de gidiyor şimdi. Köyler için aslında bu kadar yakın cami yapılması iyi değil. Hangi köy olursa olsun bölüyor köyleri. Yazıktır. İlk cami yapılınca bir kırgınlık vardı. 5,6 sene bu sürdü ama sonra yavaş yavaş bitti. Şimdi iki camimizde iki imama var. İkisi de mahallemizde kalıyor. Ezan önce bir camide sonra o bitince diğer camide okunuyor\" diye konuştu.

Mahallede yaşayan Cafer Coşkun ise cemaat arasında büyük bir sorun olmadığını belirterek, \"Mahallemizde ikincilik oldu. Bazıları birbirlerinin olduğu camilere gitmiyor. Aslında ortada bir şey yok ama böyle oldu. Cemaat arasında aslında büyük sorun yok. kan davası yok namus davası yok. Aslında ilk camimiz çok eski. Tehlikesi de var çatı bakımından. Yeni cami yapılması hak oldu ve yapıldı. Cemaat bölünmese herkes bir camide cemaat olsa daha iyi olur. İşte insanları yan yana getirmek önemli\" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Köyden detay

-Camilerden detay

-Röportajlar

-Muhabir anonsu

(SÜREA:6.57 Dk) (BOYUT:222.17 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/LADİK(Samsun), (DHA)

======================================================