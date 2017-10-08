DHA YURT BÜLTENİ-5 

Zırhlı araç takviyesi yapılan tatbikat alanında askerlere \'Tek Er\' eğitimi verildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK)\'nın Şırnak\'ın Silopi ilçesi ile Habur sınır kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında 18 Eylül\'de başlattığı tatbikat devam ederken, askerlere bugün ki tatbikatta, \'Tek Er\' eğitimi verildi. Ayrıca tatbikat alanına 5 adet Zırhlı Muhabere Aracı (ZMA) sevk edilerek konuşlandırıldı.

TSK tarafından Habur sınır kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikat 21\'inci gününe girdi. Irak özel kuvvetlerinin de dahil

olduğu tatbikatın ana karargah kısmında askerlere \'Tek Er\' eğitimleri verildi. Zırhlı araçlar yerine askerler münferit olarak eğitildi. Askerlerin eğitim aldıkları alana askeri birliklerden tatbikat alanına 5 adet ZMA sevk edildi. Kobra olarak tabir edilen zırhlı araçların eskortluğu ile tatbikat alanına getirilen ZMA\'lar belirlenen noktalara doğru yönlendirildi. ZMA\'lar tatbikat bölgesinde geçişleri sırasında paletlerin manevraları ile toz bulutların metrelerce yüksekliğe çıktığı görüldü. 5 Adet ZMA karargah içerisindeki yerlerini aldı.

Görüntü Dökümü

-ZMA\'ların gelişi

-ZMA\'lara eşlik eden kobra

-ZMA üzerindeki askerler

-ZMA\'ların tatbikat alanına girişi

-ZMA\'ların kaldırdığı tozlar

-Tatbikat alanındaki askerler

-Eğitim alan askerler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, / (SİLOPİ) (DHA)

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Zabıta, esnaf ve işçilerin karıştığı kavgada 4 kişi yaralandı

DİYARBAKIR merkez Yenişehir İlçesi\'nde bir binanın yakımını yapan işçiler, zabıta ve çevredeki esnafın karıştığı taşlı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Merkez Yenişehir İlçesi\'ndeki Kooperatifler Mahallesi\'nde bulunan Şair Sırrı Hanım Sokak\'ta eski bir binanın yakımı esnasında çevreye rahatsızlık verilmesiyle esnaf dün Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine haber verdi. Yıkım çalışmalarında önlemler alınmaması, yıkım nedeniyle çevreyi toz kaplamasından dolayı şikayetler üzerine bölgeye gelen Yenişehir Belediyesi\'ne bağlı zabıta ekipleri, yıkımı yapan işçilerle görüştü. Görüşmede ihbarı yapan esnafların da gitmesi üzerine işçiler, zabıta ve esnafa tepkide bulunmasıyla tartışma yaşandı. Kısa süreli tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve demirle yapılan kavgada 2\'si esnaf, 1\'i zabıta 1\'de işçi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, işçilerin saldırısı ile zabıta ve esnafların kaçtığı görülürken, bir işçinin iş mikanasına binip hareket ettiği ve vatandaşları iş mikinası ile bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

-Bina yıkımından görüntü

-Yıkım esnasında oluşan toz dumanı

-Zabıta ekiplerinin gelişi

-Zabıta, işçi ve esnafın tartışmaları

-Kavgadan görüntü

-Kavda kafası kanayan esnaf

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

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Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mircan: Hükümetin kararını destekliyoruz

ALPEREN Ocakları Vakfı Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Kürşat Mircan, Suriye\'nin İdlib kentine yönelik harekatla ilgili, “Hükümetin almış olduğu bu karar, çok önemli bir karar. Geç alınmış bir karar. Destekliyoruz\" dedi.

Yalova Alperen Ocakları Vakfı İl Başkanlığı\'nın devir teslim törenine katılan Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Mircan, burada yaptığı konuşmada İdlib operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Operasyonun çok daha önceden yapılması gerektiğini savunan Mircan, \"Şimdi orada DEAŞ, PYD gibi Amerika’nın da desteklediği örgütler var. Bunlar, Akdeniz’e koridor oluşturmaya çalışıyorlar. Daha önce de Türkmen Dağı’ndan denediler. Hükümetin almış olduğu bu karar, çok önemli bir karar. Geç alınmış bir karar. Daha önceden yapılsaydı belki böyle sıkıntı olmazdı; diye düşünüyoruz. Allah, bütün güvenlik güçlerimizi korusun. Onların muzafferiyetlerini nasip etsin inşallah\" diye konuştu.

Kuzey Irak\'ta yapılan \'bağımsızlık referandumu\'yla ilgili de konuşan Mircan, \"Referandum, hem uluslararası hukuka hem de Irak’ın anayasasına aykırıdır\" dedi.

Yalova Alperen Ocakları Vakfı İl Başkanlığı devir teslim töreninde Tuncay Ekinci, görevini Mehmet İkbal Bilgili’ye teslim etti. Programa, BBP Yalova İl Başkanı Yusuf Avcı da katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mircan\'ın konuşmaları

-Devir teslim töreni

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) -

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Araçlar park yasağına uymadı, ambulans geçidi kapandı

MERSİN\'in Anamur İlçesi Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinin önü, park yasağına uymayan araçlar yüzünden kesilince hasta getiren nakil ambulanslar ünite önüne giremedi.

Araçlar yüzünden ambulanslar geçiş yapamazken, görevliler hastaları 50 metre ilerideki hastane girişinde indirmek zorunda kaldı. Görevliler sürücülerin bu sorumsuzluklarına, \'Bu kadarı da olmaz ki\' diyerek tepki gösterirken, görevliler de yardım için polisi aradı. Duruma el koyan polisler yasağa uymayan araçları çekici ile bulundukları yerden çektirdi. Durumu eleştiren hastane güvenlik görevlisi, \"Bu hastalar kendilerinin de olabilirdi. Bu kadar sorumsuzluk olmaz. Araçların daha uygun bir yere park edilmesi gerekirdi. Hastane önünde park yasağı uyarılarına rağmen bu şekilde park edilmesi hem sorumsuzluk hem de hastalara saygısızlıktır\" dedi.

Diyaliz araçları, bazı araçlar sürücüleri tarafından kaldırılarak koridorun açılması ile diyaliz ünitesinin olduğu bölüme ulaşabildi.

Görüntü Dökümü

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-Park yasağına uymayan araçlardan görüntü

-Görevlilerin tepkisi

-Ambulanslar ve park yasağına uymayan araçlardan görüntü

-Ambulans için koridor açılırken

-Sürücüler araçları çekerken

-Ambulans geçerken

-Diyaliz önünden görüntü

-Araç çekilirken

-Genel ve Detaylar

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), (DHA)

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Lezzet Festivali\'nin son gününde yoğun ilgi

ADANA\'da bu yıl ilk kez düzenlenen \'Adana Lezzet Festivali\'nin 3\'üncü gününde vatandaşlar açılan stantlara yoğun ilgi gösterdi. Ünlü şeflerin gastro şovlarının yanı sına yöresel lezzetlerin tanıtıldığı stantları vatandaşlar doldurdu.

Adana Valiliği himayesinde, kamu ve özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının ortaklığında düzenlenen festivalin son gününde sıcak havaya rağmen vatandaşların ilgisi dikkat çekti. Adana kebabı başta olmak üzere, ciğer, şırdan, bici bici, analıkızlı çorbası, mumbar ve diğer yöresel yemeklerin de tanıtıldığı festivalin son gününde de ünlü şefler gastro şovlar düzenledi.

SAHRAP SOYSAL BEĞENİ TOPLADI

Hürriyet Gazetesi yemek yazarı ve şef Sahrap Soysal, gastro şovunda kısır yaptı. Türkiye\'nin en lezzetli kısırının Adanalı kadınlar tarafından yapıldığını söyleyen Soysal, Adana\'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Soysal, eğlenceli sunumu ve sürekli izleyicilerle sohbet ederek kısır hazırladı. Mutfak sanatçısı Haşim Demirtaş ise sebze meyve dekoru atölyesinde Adanalılara çeşitli sebze ve meyvelerden dekorun nasıl yapıldığını anlattı. Demirtaş, turp, karpuz ve pırasa gibi sebzelerden çeşitli görseller hazırladı. Demirtaş, daha sonra izleyicilerden birisini yanına alarak püf noktaları hakkında bilgiler verdi. Festival alanında bulunan yöresel lezzetlerin satıldığı stantlarda vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Özellikle Adana Kebabı\'nın bulunduğu stantlar yoğun ilgi gördü.

Görüntü Dökümü

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- Festival alanından genel görüntü

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ın festival alanında genel ve detay görüntüsü

- Stantlardan genel görüntüler

- Sunucu Yeliz Doğramacılar\'ın bir şef ile konuşması

- Festivalde sunulan ürünlerden detay görüntüler

- Kebap etinin şişlenmesi

- Etin pişirilmesinden detaylar

- Hürriyet Gazetesi yemek yazarı ve şef Sahrap Soysal\'ın gastro şovunda kısır yaparken görüntüleri

- Sunucu Yeliz Doğramacılar ile karşılıklı oynamaları

- Sarma yapımı ve şefin konuşması

Haber:Salih ÜÇTEPE-Kamera:Veysel DOGUÇ/ADANA,(DHA)

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Antik meclis ezgilerle çınladı

ANTALYA\'nın Kaş İlçesi\'nde bulunan Likya Birliği\'nin başkenti Patara Antik Kenti\'ndeki Likya Birliği Meclisi binası Türk ezgileriyle çınladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından restore edildikten sonra, Likya Birliği Meclisi\'nde ilk kez konser düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı eğitmenleri tarafından antik meclis binasında bir konser verildi. Yağmurlu ve rüzgarlı havaya rağmen ilgi gören konseri Kaymakam Bilgihan Bayar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara Kazıları eski Başkanı Prof. Dr. Fahri Işık, Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, Konservatuvar Şube Müdürü Kerem Önal, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş Koordinatörü Musa Yücel, Ak Parti Kaş İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Patara Muhtarı Arif Otlu, belediye meclisi üyeleri, yabancı turistler ve sanatseverler izledi.

7 kişilik koroda solist ve tamburda Ahmet Dağyar, solistler Özlem Seven, Nurşen Kuru, piyanoda Sonay Yener, gitarlarda Arda Urun, İsmail Berberoğlu, perküsyonda Tolunay Tagiyer yer aldı. Koro, Yeşilçam film müzikleri konserine, Al Yazmalım ile başladı. Ardından başlayan yağmur nedeniyle konsere kısa ara verildi. İzleyicilere yağmurluk dağıtıldı. Ardından konsere devam edildi. Toplam 16 Yeşilçam film müziği seslendirildi. Solistler Özel Seven ve Nurşen Kuru, söyledikleri hareketli parçalarla antik meclis binasındaki izleyicileri coşturdu. İzleyiciler parçalara eşlik etti.

Kaymakam Bilgihan Bayar, Patara Kazıları ilk Başkanı Prof. Dr. Fahri Işık ve halen Kazı Başkanı olan Prof. Dr. Havva Işkan Işık ile Koro Şefi Ahmet Dağyar\'a plaket, sanatçılara da çiçek vererek teşekkür etti.

Kaymakam Bilgihan Bayar, \"Çok keyifli, çok güzel bir konsept içerisinde bulunduk. Güzel bir havaydı. Yağmur biraz korkuttu bizi. O filmlerde seyrediyorduk bu şarkıları, ama canlı bir şekilde dinlemenin hazzını hiçbir şey vermiyor\" dedi.

Havva İşkan Işık, Yeşilçam\'ın unutulmaz film müziklerinin, muhteşem bir tarihi mekanda yeniden kimlik kazandığını belirterek, bunun için çok mutlu olduğunu ve devamının gelmesini beklediklerini anlattı.

Konseri izleyen Avusturyalı Roswitha Leodolter, \"Gerçekten Patara\'daki bu tarihi binada, bu çok güzel konseri izlemekten dolayı çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Bu konseri düzenleyenlere, sanatçılara çok teşekkür ediyorum. Buradan çok güzel bir anıyı memleketime götüreceğim\" diye konuştu.

Koro şefi ve tambur sanatçısı Ahmet Dağyar da şöyle dedi: \"Defalarca konserler yaptık değişik mekanlarda. Ancak çok güzel restore edilmiş, 2 bin yıllık geçmişi olan bir yapıda, zamanında meclis binası olarak yapılmış, sonradan müzik için de kullanılmış böyle bir binada konser vermek çok farklı duygular yaratıyor. Güzel bir akustik. İnsanların etkileşimi çok daha farklı oldu. Böyle bir ortam bizi, daha duygulu çalmaya yöneltti. Böyle mekanların, müzikte, icrada böyle bir etkisi var.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Meclis binasının hava görüntüsü

- Koro ve çalgılarla sanatçılar

- Konserden solistler, sanatçılar

- İzleyiciler

- Plaket töreni

- Röportajlar

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA)

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