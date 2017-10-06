DHA YURT BÜLTENİ- 5

1)KÖYCEĞİZ\'DE KAÇAN 2 PKK\'LI TERÖRİSTLE TEMAS SAĞLANDI



MUĞLA\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, PKK\'lı teröristlere yönelik olarak \'Fırtına\' adıyla düzenlenen operasyonunda dün 5 teröristin öldürülmesinin ardından bugün İnsansız Hava Aracı (İHA) ve bir helikopterin de havadan desteğiyle, kaçan 2 teröristle temas sağlandığı bildirildi. Dünkü temasın yaşandığı Toparlar Şelalesi\'nin 600 metre kuzebatısında çembere alınan 2 terörist ile çatışmanın sürdüğü öğrenildi.

Polis de Köyceğiz\'in girişindeki kırsal Döğüşbelen Mahallesi ile çıkışındaki kırsal Zeytinalan Mahallesi\'nde önlem alıp, araçları tek tek durup, arama yapıyor.

Görüntü Dökümü

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-Bölgeden görüntüler geçildi

Cavit AKGÜN-KÖYCEĞİZ/DHA)

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2)CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, OĞLUNUN YEMİN TÖRENİNE KATILDI

CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas\'ta vatani görevini yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu\'nun yemin törenine katıldı. Yemin törenine katılmaktan mutlu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, \"Oğlumla grur duyuyorum\" dedi. Dün gece kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde yemin töreninin yapılacağı 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, General Şükrü Kanatlı kışlasına giriş yaptı. Ymin törenin yapılacağı askeri bölgede sabahtan itibaren geniş güvenlik tedbirleri dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Kerem Kılıçdaroğlu\'nun nişanlısı Mine Alşan, partililer ile birlikte tören alanına geldi. Törene Kılıçdroğlu\'nun yanı sıra CHP Milletvekili Ali Akyıldız, Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca katıldı. Saat 10.00\'da başlayan törende acemi eğitimlerini tamamlayan askerler gruplar halinde yemin etti. 368\'inci kısa dönem er olarak askerliğini yapan Kerem Kılıçdaroğlu da ikinci grup ile birlikte tren alanına geldi. Üzerinde bayrak ve silah olan masaya el koyan Kerem Kılıçdaroğlu, diğer askerlerle birlikte yemin etti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Oğlunun yemin töreni sırasında Selvi Kılıçdaroğlu\'nun gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Yemin töreni yaklaşık 1 saat sürerken, törene katılan binlerce asker yakını da heyecanlı anlar yaşadı. Tören sonrası kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, \"Son derece mutluyum. Asker ocağında oğlumu görmek beni son derece mutlu etti. Huzurluyum aynı zamanda. Oğlumla gurur duyuyorum. Geldi askerliğini yaptı, inşallah askerliğini tekrar evine huzur içinde döner\" dedi. Selvi Kılıçdaroğlu ise eşi ile aynı dilekleri taşıdığını belirterek, \"İnşallah sağ salim döner. Tüm diğer ailelerimizin çocukları gibi\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Tören alanından örüntüler

-kılıçdaroğlu ve şenin gelişi

-Törenden görüntüler

-Kerem Kılıçdaroğlu\'nun yemin etmesi

-Annesinin duyulandığı an

-Kılıçdaroğlu ve eşinin açıklaması

-Detylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER-Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)-

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3)BURSA\'DAKİ DEAŞ OPERASYONU KAMERALARDA

BURSA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece saalterinde düzenlenen ve 6 DEAŞ\'lı terör örgütü üyesinin gözaltına alındığı operasyonun kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa\'nın İnegöl ve Gemlik ilçelerinde terör örgütü DEAŞ\'a yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl ve Gemlik Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, iki ilçede önceden belirlenen üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Polisleri ve zırhlı araçlar da destek verdi. Söz konusu adreslere baskın yapan ekipler, 5\'i Suriye 1\'i Azerbeycan uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Özel Harekat Polislerinin önceden tespit edilen evlere baskın yapması, koçbaşı ile kapıları kırması ve terör örgütü üyelerini gözaltına alması polis kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü

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-Operasyondan görüntüler

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-

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4)TEKNOLOJİ MAĞAZASINDA İZDİHAM

ÇANAKKALE\'de bir alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Yüzlerce vatandaş, açılışa özel kampanyadaki ürünleri alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Çanakkale\'deki bir alışveriş merkezinin içinde bulunan teknoloji mağazası bugün saat 10.00\'da açılış yaptı. Açılışa özel indirim ise izdiham yarattı. Alışveriş yapabilmek için gelen vatandaşlar, mağazanın kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mağaza kapılarını açar açmaz yüzlerce kişi, birden kapılara yüklenince ezilme tehlikesine yol açtı. Kalabalık içerisinde bulunan birçok kadın ve çocuk, zor anlar yaşadı. Vatandaşlar organizasyon eksiliğinden dert yandı. Kapıların açılmasından kısa bir süre sonra kapıda yaşanan yoğunluk nedeniyle Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü\'ne Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, mağaza girişinde önlem aldı. Mağazaya girmeyi başaran bazı vatandaşlar, aradığı ürünün kalmadığını öğrenince çileden çıktı. Bazı vatandaşlar ise yaşanan izdihamdan dolayı alışveriş yapmadan mağazadan çıkmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü:

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- Teknoloji mağazasındaki izdihamdan görüntü

- Teknoloji mağazasındaki alışveriş yapan vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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5)KAMYON MİNİBÜSE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

DENİZLİ\'nin Tavas İlçesi\'nde, kamyonun minibüse çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Denizli- Muğla Karayolu Devlet Hastanesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Kale İlçesi yönünden gelen Mustafa Altun kullandığı 20 GJ 947 plakalı kamyon, karayolundaki kavşaktan karşıdaki Tavas Devlet Hastanesi\'ne doğru geçmeye çalışan, 65 yaşındaki Osman Küdür yönetimindeki 20 HK 190 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs savruldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Minibüs şoförü Osman Küdür, kaza yerinde öldü. Minibüsteki 2 yaralı ise ambulansla Tavas Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, minibüs içinde sıkışarak hayatını kaybeden Küdür\'ün cesedini çıkardı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Küdür\'ün cesedi Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Altun\'u gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden görüntü

- Minibüsten görüntü

- Polislerden görüntü

- Ölen Osman Küdür\'ün resmi

(Haber- Kamera: Hüseyin BAYBARS / TAVAS (Denizli), (DHA)

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6)CAMİ\'DE İMAM İLE TUVALET İŞLETMECİSİNİN MAHKEMELİK OLAN TARTIŞMASI



BURSA\'nn merkez Osmangazi İlçesi’ndeki Süluki Camii\'nin imamı Metin Ukşal ile aynı caminin tuvaletini işleten Afganistan vatandaşı 68 yaşındaki Nur Muhammed Bilgin arasında yaşanan gerginlik mahkemeye taşındı.

Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Süluki Camii’nin alt katındaki 4 kabinli tuvalet, caminin elektrik ve temizlik giderlerini karşılaması kaydıyla 11 yıl önce Afganistan uyruklu Nur Muhammed Bilgin\'e kiraya verildi. Ancak, geçen Nisan ayında cami imamı değişti. Yeni tayin olan imam Metin Ukşal, iddiaya göre, Nur Muhammed Bilgin’den, tuvaletleri işletmesi karşılığında aylık 1800 lira kira bedeli istedi. Her ayın 15’inde kira ödemesi yapan Bilgin\'e ödediği 1800 lira karşılığında bağış makbuzu kesildi. Ancak, Ağustos ayı kirasını ödemekte zorlanan Bilgin, kira bedelini parça parça ödeyince, imam Metin Ukşal, iddiaya göre Bilgin’e \"Sen bu parayı ödeyemiyorsun. Bu işi yapamayacaksın. Sen git, başkaları baksın\" dedi.

İmam Ukşal’ın bu sözlerine karşın tuvaleti terk etmediğini belirten Nur Muhammed Bilgin, \"İmamın niyeti beni buradan çıkarıp bir yakınına vermek. Çıkmam için bana hakaret etti, baskı uyguladı. Hatta bir akşam yatsı namazından sonra tuvalette temizlik yaparken kapıyı zincirleyip beni içeri kapattı. O sırada bayılmışım. Vatandaşlar zinciri balyozla kırarak beni çıkarmış, 112 Acil Servis\'e de haber vermişler. Kendime geldikten sonra Çarşı Karakolu\'na giderek ondan şikayetçi oldum\" dedi.

Bunun üzerine imam Metin Ukşal’ın da Nur Muhammed Bilgin hakkında cami tuvaletini işgal ettiği iddiasıyla şikayette bulunduğu belirtildi. İmam Ukşal\'ın 1 TL olan tuvalet ücretini de kaldırdığı, vatandaşların tuvaleti ücretsiz kullandığı, kiracı Nur Muhammed Bilgin\'in tuvaletten herhangi bir gelir elde edemediğ belirtildi. Nur Muhammed Bilgin\'in avukatı Sevgi Şule Ak da imam Ukşal hakkında \'Hakaret, tehdit, dolandırıcılık ve yağma\', \'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' ve \'Kişinin huzur ve sükununu bozma\' suçlamalarıyla dava açtıklarını söyledi.

Bu arada Cami İmamı Metin Ukşal ise devlet memuru olduğu için konuyla ilgili olarak açıklama yapma yetkisi olmadığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Cami genel görüntü

-Tuvaletin girişinden detay

-Tuvalet ücretsizdir tabelasından görüntüler

-Tuvaletin içinden görüntüler

-Nur Muhammed Bilgin Röp

-Av. Sevgi Şule Ak Röp

-Cami cemaatinin çıkışından görüntüler

-İmam Metin Ukşal\'dan görüntü

Süre: 7 dakika 17 saniye Boyut: 444 MB

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7)2 MİLİMLİK TESTERE İLE AĞAÇLARA ŞEKİL VERİYOR

KAHRAMANMARAŞ\'ta oturan 30 yaşındaki Soner Kılcı, 2 milimlik kıl testereyi kullanarak yaptığı naht sanatıyla ağaçlara yeniden şekil veriyor. Kılcı, naht sanatının fotoğrafların dahi ağaca işlenebildiği ve çok sabır gerektiren bir el sanatı olduğunu söyledi.

Hat sanatıyla yazılı olan yazıların ağaçlara işlenmesi olarak bilenen \'naht sanatı\' ile ortaokul yıllarında tanışan Soner Kılcı, çok sevdiği bu sanatı hobi olarak yapmaya başladı. 2 milimlik kıl testere ile her türlü fotoğraf, yazı, arma ve şekli ağaca sabırla işleyen Kılcı, eserlerini ilk önce sosyal medyadan paylaştığını ve satışlar da yaptığını söyledi. Taleplerin artması üzerine hobisini ticaret çevirmeye karar verdiğini belirten Kılcı, şöyle dedi:

\"Yaklaşık 15 senedir hobi olarak evimin bir köşesindeki atölyede yapıyor vaziyetteydim. Kendi tekniklerimle de bazı şeyleri geliştirdim. Daha sonra sosyal medya üzerinden yaptığım ürünleri sergiledim ve satmaya başladım. Daha sonra bu hobilikten çıktı bir ek kazanç haline geldi. Bundan öncesinde perakende sektöründe çalışıyordum. Bunu artık birinci işimiz haline getirdik ve küçük bir işletme açtık.\"

Naht sanatıyla ağırlıklı olarak tablo yaptıklarını ancak biblo, peçetelik, rahle gibi birçok objenin de yapılabildiğini ifade eden Soner Kılcı, \"Naht sanatında sadece ağacı kesmek yetmez, sabır ister, zaman ister, ahşabı sevmek ister. Ustanın ahşapla hemhal olması durumunda ortaya güzel ve kalıcı şeyler çıkar\" diye konuştu.

Gördüğü ilginden de memnun olduğunu kaydeden Kılcı, \"İnsanlar özellikle hediyeleşme konusunda tercih ediyor. Çünkü kişiye özel, hiç kimsede olmayacak özel ürünler üretiliyor. Tablonun üzerinde ismi yazıyor olması veya fotoğraflarının ahşaptan tablo haline getirilmesi el emeği ürünlerde kişiye özel olduğu için insanlar daha çok rağbet gösteriyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Soner Kılcı\'nın çalışması

- Kılcı\'nın testereyi göstermesi

- Kılcı\'nın yaptığı eserler

- Kılcı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 212 MB

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