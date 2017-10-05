DHA YURT BÜLTENİ-5

1)HDP\'LİLER TALABANİ\'NİN CENAZE TÖRENİ İÇİN SÜLEYMANİYE\'YE GİTTİ

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay başkanlığındaki bir HDP heyeti önceki gün tedavi gördüğü Almanya\'da yaşamını yitiren Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani\'nin cenhaze törenine katılmak üzere Diyarbakır\'dan Irak\'ın Süleymaniye kentine hareket etti. HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Cumurtesi günü Diyarbakır\'da Talabani için taziye kuracaklarını söyledi. Almanya\'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani\'nin yarın Irak\'ın Süleymaniye kentinde yapılacak ceneza törenine katılmak HDP\'li bir heyet Diyarbakır\'dan hareket etti. Aralarında HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, Partisi Sözcüsü Osman Baydemir, bazı HDP\'li milletvekili, DTK Eş Başkanı Leyla Güven\'in de aralarında bulunduğu heyet, Süleymaniye\'ye hareketin önce HDP Diyarbakır İl Başkanlığı\'nda basın toplantısı düzelendi. Parti Sözcüsü Osman Baydemir, Celal Talabani için Diyarbakır\'da 7 Ekim Cumartesi günü taziye kurulacağını nı belirtirek, şöyle konuştu:

\"Mam Celal Talabani, bütün Kürdistan coğrafyasında yaşayan tüm Kürt halkının amcasıydı. Talabani, bütün yaşamanı halkının özgürlüğü için adayan, yeri doldurulamayacak büyük bir diplomattır. Güney Kürdistan\'da yaşanan yas, aynı zamanda bizim yasımızdır. 40 milyon Kürt halkının ve bize göre yüreği barış için, demokrasi için çarpan tüm halklarının aynı zamanda ortak yasıdır. Milyonların taziye dileklerini başta eşi Hero Talabani olmak üzere, Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi olmak üzere bütün Kürdistan halkına taziye dileklerimizi iletmek üzere gidiyoruz. Demokratik Toplum Kongresi\'nin ev sahipliğinde Bağlar İlçesi\'nde bulanan Temiran yasevinde Cumartesi günü taziyeler kabul edilecek. Bizler tıpkı Güney Kürdistan\'da olduğu gibi Kuzey Kürdistan\'da ve dünyanın dört bir yanında olduğu gibi bütün halkımızla birlikte aynı yası yürekten paylaşıyoruz. Umut ediyorum bütün bu çabalar Mam Celal\'in bizlere miras olarak bıraktığı bayrağı yere düşürmeden, yükselterek hayat bulması konusunda çabaların yükselmesine katkı sunsun. Zira, Mam Celal\'in bir vasfı kendi halkının özgürlüğü için ne kadar mücadele ettiyse aynı şekilde Ortadoğu halklarının barışa ve demokrasiye kavuşması konusunda da engin bir tecrübesi, engin bir mücadelesi ve aynı zamanda engin bir dehası vardı. Bizlere bırakmış olduğu miras aynı zamanda ulasal ittifakının oluşumunun mirasıdır.\"

Baydemir\'in açıklamasının ardından HDP\'li heyet Talabani\'nin cenaze törenine katılmak üzere Irak\'ın Süleymaniye kentine hareket etti.

Görüntü Dökümü:



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-Açıklama katılanlar



-Baydemir\'in konuşması



-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) -

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2)ASKERİ OKULU KAPANAN ASTSUBAY ADAYI, SOKAK SANATÇILIĞI YAPIYOR



HAVA Astsubay Meslek Yüksek Okulu\'ndan mezuniyetine 1 ay kala 15 Temmuz darbe girişimi ardından okulu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan 21 yaşındaki Burak Şanlıtürk, sokaklarda müzisyeni grupla birlikte elektronik bateri çalıyor. İzmir Gaziemir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencisi Burak Şanlıtürk\'ün okulu, mezuniyetine 1 ay kala, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle KHK ile kapatıldı. Çocukluk hayali olan askeri üniformaya kavuşamayan Şanlıtürk, ailesiyle birlikte oturduğu Konya\'da parkta tanıştığı 2 müzisyenle sokaklarda müzisyenlik yapmaya başladı.

\"HAYALİM ŞANLI ÜNİFORMAYI GİYEBİLMEKTİ\"





Asker olmak için 110 kilodan 80 kiloya düşüp okulu, kazandığını belirtehn Burak Şanlıtürk, şunları söyledi \"Askeri okula girdim, bütün eğitimlerinden başarıyla geçtim. Çok zorlu, disiplinli eğitimleri oluyordu. Gerek akademik, gerek askeri olarak bu eğitimlerin hepsini başarıyla geçtim. Fakat mezuniyetime tam bir ay kala, biz bütün astsubay öğrencileri olarak izindeyken, darbe girişimi sonucunda okulumuz kapatıldı. Okul kapandıktan sonra askerî öğrenciler olarak bizler ve ailelerimiz çok zor anlar yaşadı. Ama o okulda aldığımız eğitim dolayısıyla dik durduk.\"





\"DİPLOMADAKİ KHK YAZISI İŞ BULMAMIZI ENGELLİYOR\"





Diplomalarında \'KHK ile kapatılan askeri okul\' ibaresi yazdığını belirten Şanlıtürk, bu ibare nedeniyle iş bulmakta da sıkıntı çektiklerini söyledi. Şanlıtürk, şöyle devam etti:



\"Diplomanın ön yüzünde yazan \'7 bin 669 sayılı KHK ile kapatılan Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu\'ndan mezun olmuştur\' yazısı adeta bizi bir suçlu sıfatına koyuyor ve bizim yeni iş bulmamızı engelliyor. Ama biz o okula girerken diploma için veya sivil üniversite için girmedik. Oradan astsubay olmak için, şanlı üniformayı giymek için biz bu yola baş koymuştuk. Fakat maalesef okullar kapatıldığı için hiçbirimiz astsubay olamadık. Kaç yaşına gelirsem geleyim içimde her zaman o üniforma aşkı, o üniforma özlemi hep olacak. Şu anda dizilerde üniformasına geri kavuşan askerleri görüyoruz. Bütün halkımız gerçekten gözyaşlarıyla izliyorlar fakat gerçekten o durumu şu anda bizim yaşadığımızı bilmiyorlar.\"



Şanlıtürk, okulları kapandıktan sonra haklarında herhangi bir soruşturma açılmadığını belirterek, soruşturma açılıp FETÖ ile bağlantısı olmayanlara astsubay olma imkânı sağlanmasını istedi.



\"SOKAK MÜZİSYENLİĞİNİ GENÇLER İÇİN YAPIYORUM\"



Askera okulda topluma yararlı olma bilincini öğrendiğini ifade eden Şanlıtürk, bu bilinçle hareket ederek sokak müziğiyle gençleri suç ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp, sanatın kucaklayıcılığıyla müziği sevdirmeyi amaçladığını söyledi. Şanlıtürk, şöyle konuştu:



\"Askeri okulda orkestrada görevliydim, orkestra şefiydim. Şimdi buraya geldim; burada da orkestraya devam ediyorum. \'Sanat Konya\'da\' adını verdiğimiz projeyle arkadaşlarımızda hiçbir maddiyat beklemeden, gençleri suç ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp, müzikle kucaklaştırmayı hedefliyoruz. Ama hayalim hâlâ astsubay olmak, asker olmak, üniformaya geri kavuşmak.\"





GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK





Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)-

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3)BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ DE, PET ŞİŞEYİ SİLAH KABUL ETTİ, 15 AYLIK HAPİS CEZASINI ONADI

DİYARBAKIR\'da, İbrahim Kaçan\'a 18 yaşındaki oğlunu pet şişe, kızını ise yumruk ile yaralama suçundan verilen 15 aylık hapis cezası Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Mahkeme kararında, yerel mahkemen kararında usül veya esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığını, kanıt veya işlemlerde eksiklik olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu bildirerek istinaf başvurusunu reddetti. Kaçan\'ın avukatı Ferhat Kılınç, davayı önce AYM\'ye, sonuç alamazlar ise AİHM\'e taşıyacaklarını söyledi.



Diyarbakır\'da, 2015 yılı Eylül ayında ilk eşinden olan 18 yaşındaki oğlu Umut Kaçan\'a içinde buz olan pet şişe fırlatarak yaraladığı ve kızı Ç.K.\'ya yumruk attığı iddiasıyla \'Basit yaralama\' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle Diyarbakır 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde tutuksuz yargılanan baba İbrahim Kaçan\'a, çocukların şikayetinden vazgeçmesine rağmen, toplam 15 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, 1 yıl süren yargılama ardından baba İbrahim Kaçan\'ı oğlu Umut\'a yönelik \'Basit yaralama\' suçundan önce 6 ay hapis cezasına çarptırmış, içinde buz olan pet şişe ile gerçekleşen eylemi \'silahla\' gibi gören mahkeme Kaçan\'ın cezasını 9 aya çıkarmıştı. Kaçan kızı Ç.K.\'ya yumru atarak \'basit yaralama\' suçundan da 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, ceza oranlarında herhangi bir indirim de uygulamamıştı.



AVUKAT BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE İTİRAZ ETTİ



İbrahim Kaçan\'ın avukatı Ferhat Kılınç, Diyarbakır 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesinin pet şişeyi silah sayıp müvekiline verdiği 15 ay hapis cezasını Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. Gaziantep bölge Adliye Mahkemesi 2\'nci Ceza Dairesi, 21 Eylül 2017 tarihinde verdiği kararda, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Mahkeme kararında, ilk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu saptandığından istinaf başvurusunun reddine karar verildiğini belirtti.

Bölge Adliye Mahkemesi\'nin kararına tepki gösteren İbrahim Kaçan\'ın avukatı Ferhat Kılınç, aile içerisinde bir babanın çocuğuna yönelik makul sayılabilecek bir tepkiyi, çocuklar ilk başta farklı bir şekilde mahkemeye yansıtması sonucu babaya 15 ay hapis cezası verildiği ve pet şişe\'nin silah sayıldığını belirterek, \"Bölge Adliye mahkemesinin talebimizi redetmesi üzerine davaya Anayasa mahkemesine taşıyacağız, oradan da sonuç alamazsak davaya Avrupa İnsan Hakları mahkemesine götereceğiz\" dedi.



İbrahim Kaçan, yakalanması halinde cezasını çekmesi için cezaevine konulacak.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

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4)BURSA\'DA OKUL ÖNLERİNDE POLİS DENETİMİ

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, okulların çevrelerinde suç teşkil edecek unsurları önlemek ve okul dağılımlarını güvenli sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde denetim yapılarak şüphelileri sorguladı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube ekipleri ile birlikte okul önlerinde ve çevrelerinde denetim yaptı. Resmi ve sivillerden oluşan ekipler okul çevresinde gezinen ve şüpheli görülen yaklaşık 200 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı. Bu kişilerden gözaltına alınan olmadığı belirtildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, tüm okulların çevresindeki önlemlerin eğitim yılı boyunca aksatılmadan sürdürüleceğini kaydetti.



Görüntü Dökümü:



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-Ekiplerin üst araması yapması



-Ekiplerin GBT kontrolü yapması



-Ekiplerin okul çıkışlarını güvenle sağlamaları



-Detaylar



Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-

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