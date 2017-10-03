 DHA YURT BÜLTENİ-5

1)DİYARBAKIR\'DA UZMAN ÇAVUŞA SİLAHLI SALDIRI



DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nde görevli Uzman Çavuş Mehmet Kızıl, sabah saatlerinde otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçarken, hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş tedavi altına alındı. Silvan\'da bugün saat 09.45 sıralarında özel otomobiliyle Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi yakınlarına gelen Uzman Çavuş Mehmet Kızıl, araçtan indiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İsabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Uzman Çavuş Kızıl, ambulansla Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Mehmet Kızıl, daha sonra Diyarbakır\'a sevk edildi. Olayın meydana geldiği bölgede inceleme yapan polis, kaçan saldırgan ya da saldırgınların yakalanması için çalışma başlattı.

DİYARBAKIR, (DHA)-

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2)GAZİANTEP\'TE ZİNCİRLEME KAZA: 11 YARALI

GAZİANTEP\'te, TIR, kamyon, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde 3\'üncü organize sanayi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre; Yusuf Bozfırat yönetimindeki 27 YB 257 plakalı otomobil, önünde seyreden Ali Dinç yönetimindeki 63 LV 507 plakalı kamyona çarptı. Nusret Almak yönetimindeki 63 FC 198 plakalı TIR da otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen kamyon ise Ömer Ağan yönetimindeki 27 Y 7610 plakalı minibüse çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri kazada yaralanan 11 kişiyi ilk müdahalelerinin yapıp ambulanslarla kentteki hastanelere taşıdı.

Kaza nedeniyle bir saat trafiğe kapanan yol hurdaya dönen araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kazanın meydana geldiği yer

- Kaza karışan otomobil

- Kazaya karışan TIR ve kamyon

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 46 MB

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3)KİLİS\'TE, 183 KİŞİLİK İŞE 4 BİN BAŞVURU

KİLİS\'te, Toplum Yararına Program kapsamında 9 ay süreyle okullarda çalıştırılmak üzere alınacak 183 kişilik işe, 4 bin kişi başvurdu. Yoğun başvurunun ardından işe alınacak 183 kişinin ismi noter huzurunda yapılan kura çekimi ile belirlendi.

İş-Kur tarafından yürütülen Toplum Yararına Program kapsamında Kilis ve ilçelerindeki okullarda 183 kişinin istihdam edileceği duyuruldu. Geçen ay yapılan duyurunun ardından asgari ücret karşılığı 9 ay sürecek işe girmek isteyen 4 bin 400 kişi İş-Kur\'a başvurdu. Yapılan güvenlik soruşturması sonrası 400 kişinin başvurusu kabul edilmedi ve 4 bin kişi arasında 183 kişinin noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile isimlerinin belirlenmesi kararlaştırıldı.

Bu sabah polisin yoğun önlem aldığı 7 Aralık Stadyumunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Tribünleri iş umuduyla yüzlerce kişinin doldurduğu stadyumda, şeffaf plastik kutu içerisine adayların isimlerinin yazıldığı küçük kağıtlar arasında kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonunda 183 asil ve yedek isim belirlendi. Kurada ismi çıkanlar mutlu olurken, ismi çıkmayanlar ise üzüntü yaşadı. Bu arada bazı erkek adaylar, kurada daha çok kadınların isminin çıkmasına tepki gösterdi.

İş Kur İl Müdürü Nurettin Köksal, kurada ismi çıkanların 9 ay süreyle istihdam edileceğini belirterek, \"Kilis merkezde 136, Polateli ile Elbeyli ilçelerinde 17, Musabeyli ilçesine ise 30 görevli vereceğiz. Toplam 4 bin 400 kişi başvurdu. Bir hafta süren emniyet soruşturması sonrası 400 kişinin soruşturması olumsuz geldi. Bunları çıkardık ve 4 bin kişi arasında kura çekimi yaptık\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Stadyumdaki kalabalık

- Plastik kutudaki isimler ve noter görevlileri

- Kura çekimi yapılması

- İş-Kur Müdürünün konuşması

- Erkek adayların konuşmaları

- Vatandaşlar ile röp.

- Alınan güvenlik önlemleri

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 538 MB

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4)VAN\'DAKİ DOLU YAĞIŞI MEYVE BAHÇELERİNİ BEYAZA BÜRÜDÜ

VAN kent merkezinde etkili olan ve bir süre devam eden dolu yağışı, meyve bahçelerini ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Van\'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, sabahın erken saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı, yüksek kesimleri, meyve bahçelerini ve yer yer çevreyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar halen meyvelerin dallarında olduğunu, havanın erken soğuduğunu söyledi. Van ve çevresindeki yağışları ise yarın da etkili olcağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Yağan dolu yağışı

-Dolu yağışı ile beyaza bürünen elma bahçesi

-Yağmur yağışı

-Caddelerden genel ve detay

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

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5)ORMAN YANGINLARINDA 9 BİN 226 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

TÜRKİYE\'de 1 Ocak- 21 Eylül tarihleri arasında çıkan 2 bin 4 orman yangınında toplam 9 bin 226 hektarlık orman alanı zarar gördü. Bu yangınlardan sadece 178\'i yıldırım düşmesi sonucu oluşurken, geri kalanlar insanların ihmal ve dikkatsizlik sonucu meydana geldi.

Toplam 22.3 milyon hektarlık orman alanına sahip Türkiye, bu yıl yine orman yangınları ile mücadele etti. Orman Genel Müdürlüğü, 1 Ocak- 21 Eylül tarihleri arasında Türkiye\'nin farklı bölgelerinde 2 bin 4 orman yangını ile uğraştı. Yangınlar sonucunda Türkiye\'nin orman varlığının 9226 hektarlık alanı zarar gördü. Bu yıl en büyük orman yangını Antalya\'nın Alanya ilçesinde 30 Haziran\'da çıktı. Alanya\'daki yangında 2 bin 63 hektar alan kül oldu. İzmir\'in Menderes İlçesi\'nde 1 Temmuz\'da çıkan yangında 986 hektar alan, yine aynı gün başlayan Mersin\'in Anamur ilçesinde 895 hektar zarar gördü.

YANGINLARIN EN BÜYÜK NEDENİ İNSAN

Çıkan 2 bin 4 orman yangınından 178\'inin yıldırım düşmesi, diğerlerinin büyük bölümünün ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklandığı ortaya çıktı. Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarını azaltmak için halktan piknik ateşine dikkat etmelerini, izin verilen piknik alanları dışında ateş yakmamalarını, yolculuk yapanların orman içi ve kenarlarına sigara izmariti atmamalarını, çiftçilerin anız yakmamalarını, bağ-bahçe temizliği sırasında dikkatli olmalarını istedi.



Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)-

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6)HAKKARİ\'DEKİ SU ÇİLESİ BİTİYOR

HAKKARİ Belediye Başkan Vekili Cüneyet Epcim, 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası\'nda sürdürülen su ishale hattı çalışmalarını yerinde denetledi. Epcim, \"Berçelan\'daki su hattının bitmesiyle birlikte Hakkari\'de susuzluk sorunu kalmayacak. Daha önce günde 3 saat su verilen kente, bundan böyle musluklarda 24 saat su akabilecek\" dedi.

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve birim amirleri, kente 20 kilometre uzaklıkta bulunan su ishale hattı çalışmalarının devam ettiği 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası\'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Epcim\'in gittiği yaylada güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Başkan Epcim, burada depoların içine kadar girerek denetimlerde bulundu. Başkan Epçim, yıllardan bu yana su sıkıntısı çekilen Hakkari kent merkezini bu sıkıntıdan kurtaracaklarını belirterek, şöyle dedi: \"Berçelan Yaylası\'nda Türkiye\'nin en zor en sert coğrafyasında 65 kilometre ishalı hattı ile Hakkari\'yi susuzluktan kurtaracak projeyi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce şehre 3 saat su veriliyordu şimdi ise 24 saat sular akacak. Şuan itibarı ile 24 maslak, 14 toplama odası yaptık. Hakkari halkının susuzluk sorunu tamamen çözeceğiz.\"

Görüntü Dökümü

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-Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim\'in Berçelan yaylasına gidişi

-Yayladaki su depolarını denetlerken

-Genel ve detay

-Güvenlik önlemleri

-Başkan Vekili Epcim\'in açıklaması

-Detaylar

BOYUT:270 MB

SÜRE:5 DK 58 SN

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA

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7)ATI OTOMOBİLİN ARKASINA BAĞLAYARAK İLERLEDİ

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, sürücünün otomobilinin arkasına iple bağladığı atı ile karayolunda ilerlemesi görenleri şaşkına çevirdi. Sabah saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolunda ilerleyen sürücüler, otomobilin arkasına iple bağlı atı gördü. Sürücüler şaşkına döndükleri manzarayı cep telefonları ile kaydetti. Görenlerin tepkisine yol açan sürücü ise tepkilere aldırış etmeden arkasına at bağladığı otomobil ile yoluna devam etti.

Görüntü Dökümü

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- Otomobilin arkasına bağlı at

- Otomobil ve atın ilerlemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 68 MB