DHA YURT BÜLTENİ-5

1)BARZANİ VE ABADİ, \'REFERANDUM SONRASI PARİS\'TE BİR ARAYA GELİYOR\' İDDİASI

IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin 25 Eylül\'de yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra bölgesel yönetimin Başkanı Mesut Barzani ve Irak Başbakanı Haydar Abidi\'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un girişimleri sonucu Paris\'te bir araya gelecekleri iddia edildi. Irak Bölgesel Kürt Yönetimine yakın internet sitelerinde yer alan habere göre, Mesut Barzani ve Irak Başbakanı Haydar Abadi, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un arabuluculuğunda bir araya geliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, referandum sonrası gerilen Bağdat-Erbil ilişkilerinde arabuluculuk teklifine her iki taraftan olumlu yanıt geldiği, Irak Başbakanı Haydar Abadi, yazılı bir açıklama yaparak Macron’un arabulucuk teklifini ve Paris’e davetini kabul ettiklerini açıkladığı belirtildi. Macron’un, Fransa’nın arabuluculuk teklifini ünlü Fransız filozof ve yazar Henry Levy aracılığıyla Mesut Barzani’ye ilettiği Başkan Barzani’nin de teklife sıcak baktığı belirtildi.

Irak bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani\'ye Fransa Cumhurbaşkanı Macron\'un arabuluculuk teklifini ileten ünlü Fransız filozof ve yazar Henry Levy, referandumdan sonra Erbil\'de Barzani ile ilk görüşen kişi olduğu belirtildi.



Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

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2)VAN VALİLİĞİ\'NDEN ERCİŞ AÇIKLAMASI

VAN Valiliği, Erciş İlçesi\'nde etkisiz hale getirilen 2 PKK\'lı terörist ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, bazı basın- yayın organlarında çıkan haberlerde taksici olduğu iddia edilen Zafer Ceylan\'ın kırsalla şehir merkezi arasında irtibatı sağlayan, teröristlere yardım eden bir örgüt mensubu olduğu ifade edildi. Van Valiliği, Erciş İlçesi\'nde 28 Eylül 2017 tarihinde güvenlik güçleri ile girilen çatışmada etkisiz hale getirilen 2 PKK\'lı teröristen birinin, terör örgütüyle ilgisi olmayan bir taksici olduğu şeklinde bazı basın-yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belildi. Açıklamada şöyle denildi:

\"PKK/KCK terör örgütünün sözde Aladağlar grubuna mensup bir grup teröristin, terör eylemi yapmak için Erciş ilçe merkezine geldikleri duyumunun alınması üzerine; güvenlik kuvvetlerimiz tarafından gerekli önlemler alınmış ve terör örgütü mensuplarını bulmaya yönelik çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmalar sırasında içerisinde sürücü dahil 4 kişinin bulunduğu hareket halindeki bir ticari taksi, güvenlik kuvvetlerimizin zırhlı araçlarıyla karşılaşınca geriye doğru manevra yaparak uzaklaşmaya yeltenmiş, bu arada güvenlik kuvvetlerimiz tarafından, şahısların aracı durdurarak, araçtan çıkmalarına yönelik anons yapılmış, ancak araçtaki silahlı kişiler araçtan inerek kaçmaya çalışmış, aracı süren kişi ile birlikte iki kişi polise ateş açmıştır. Yaşanan kısa süreli çatışma neticesinde, araçtan inen 4 kişiden silahla mukavemet eden iki terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.Yapılan inceleme neticesinde, etkisiz hale getirilen kişilerin Önder Polat ve Zafer Ceylan isimli terör örgütü mensupları oldukları anlaşılmıştır. Yine, taksici olduğu iddia edilen araç sürücüsü Zafer Ceylan’ın kırsalla şehir merkezi arasında irtibat sağlayan, teröristlere yardım eden ve onların ulaşımlarını sağlayan örgüt mensubu olduğu da tespit edilmiştir. Ayrıca, etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu Zafer Ceylanın sağ elinde dolu vaziyette bir tabanca, sol elinde ise, pimi çekilmemiş bir el bombası olduğu da tevsik edilmiştir. Yukarıda ayrıntılı bir şekilde açıklandığı üzere, operasyonda etkisiz hale getirilen Zafer Ceylan’ın bazı basın yayın organlarında iddia edildiği gibi masum bir taksici olmadığı, bilakis PKK/KCK terör örgütü’nün Erciş ilçe yapılanması içerisinde yer alan, kırsalla şehir arasındaki irtibatı kuran ve örgüte ulaşım dahil bir çok yardımı yapan bir örgüt mensubu olduğu, ayrıca operasyon sırasında polise ateş açtığı ve üzerinden tabanca ve el bombası çıktığı tespit edilmiştir. Bazı basın ve yayın organlarında yayınlanan bu gerçek dışı haberlerin, başarılı operasyonlar yapan güvenlik kuvvetlerimizin motivasyonunu bozmayı ve terörle mücadeleyi akamete uğratmayı hedefleyen provokasyon amaçlı haberler olduğu değerlendirilmekte ve bunlara itibar edilmemesi gerekmektedir.\"

VAN/DHA

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3)YAŞLI ÇİFTİN TARTIŞMASI EKİPLERİ SEFERBER ETTİ

BOLU\'da, 62 yaşındaki Fatma Ören, evin kapısı açılmayınca içerideki eşinin yaşamından endişe ederek ekipleri seferber etti. Evdeki yaşlı adamın eş ve çocuklarına kızdığı için kilitlediği kapıyı açmadığı ortaya çıktı.

Olay, dün Kültür Mahallesi Selim Sokak\'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde tartıştığı eşinden haber alamayan Fatma Ören akşam saatlerinde eşi ile birlikte oturdukları eve gitti. Yaşlı kadın kilitli kapıyı anahtarla açamadı. Kapıyı defalarca kez çalmasına rağmen açan da olmadı. Evde olduğunu bildiği eşinin yaşamından endişe eden kadın, durumu 112 acil, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri 4\'üncü kattaki daireye camdan girmek istedikleri sırada içeride oturan 69 yaşındaki Selami Ören cama çıktı. Evde ve hayatta olduğu anlaşılan Selami Ören\'e itfaiye aracından \"Amca kapıyı aç\" denilerek anons yapıldı. Daha sonra yaşlı adam evin kapısını açtı. Yaşlı adamın eş ve çocuklarına kızdığı için kapıyı açmadığı anlaşıldı. Selami Ören\'in sağlık durumunda herhangi bir sorun olmaması nedeniyle ekipler evden ayrıldı. Fatma Ören de eşini sağ olarak görünce rahatladı, ancak eve girmedi.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin görüntüleri

-Yaşlı kadının görüntüsü

-İtfaiyenin \'Amca kapıyı aç\' anonsu

-Eve girilmesi

-Komşu ile röportaj

-Detaylar

Süre: 01.53 Boyut: 63.4 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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4)UMUT’UN MOTORCU ARKADAŞLARINDAN EYLEM

İZMİR’in Konak İlçesi’nde, kırmızı ışıkta beklerken arkadan gelen 16 yaşındaki ehliyetsiz M.O.’nun kullandığı otomobilin çarpması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ve organları bağışlanan 24 yaşındaki Umut Lüleci’nin motorcu arkadaşları, trafikte motosikletlilerin fark edilmesi için eylem yaptı.Halide Edip Adıvar Caddesi Köstence Köprüsü yakınlarında 21 Eylül gece 03.00’da meydana gelene kazada M.O.’nun kullandığı 35 KA 3943 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen ve kuryecilik yapan Umut Lüleci idaresindeki 35 N 4961 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen Lüleci ağır yaralandı. Ehliyetsiz olan sürücü M.O. ise olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Lüleci’yi ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Lüleci, 9 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından yakalanan M.O. gözaltına alındı. Umut Lüleci’nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Kazada yaşamını kaybeden Umut’un organları baba Şahan Lüleci’nin onayının alınmasının ardından bağışlandı. Organlarıyla başka hayatlara umut olan genç adamın motorcu arkadaşları ise onun hayatını kaybettiği hastanenin önüne gelerek eylem yaptı. Arkadaşlarının ölümüne neden olan sürücünün cezalandırılmasını isteyen Umut’un motorcu arkadaşları, “Motosikletlileri fark et. Unutma sende motosikletli birini tanıyorsun\" pankartı açtı. Trafikte fark edilmeleri gerektiğini belirten, motorcular adına basın açıklaması yapan Mehmet Ergin, şunları söyledi:

“21 Eylül gecesi arkadaşımız gece 03.00 gibi işinden evine dönerken caddesi üzerinde polis tespitlerine göre 160 kilometre hızla gelen otomobil frensiz bir şekilde çarparak arkadaşımızın ölümüne neden oldu. Biz bundan son derece muzdaribiz. Trafikte motosikletli sürücüleri fark etmeyen sürücülerden şikayetçiyiz. Hepimiz can taşıyoruz. Hepimizin annesi, babası, çocuğu var. Bu kadar ucuz olmamalı. Gencecik bir kardeşimizi kaybettik. Trafikte motosikletler önemsenmiyor. Araçlar sıkıştırıyor. Buna benzer sıkıntılar yaşıyoruz. En son yaşanan olay canımızı çok yaktı. Özellikle sürücünün çarpıp kaçması çok canımızı acıttı. İnsan olan biri köpeğe çarpıp onu alıp veterinere götürüyorsa, o sürücünün insaniyetliği nerede. Arkadaşımız herkesin sevdiği biriydi. Organları bağışlanacak. Ailesine danışıldı. Bu kazanın tek olumla tarafı budur. Organlarıyla birkaç kişiye umut olacak.\"

Umut’un motorcu arkadaşları açıklamanın ardından dağılırken, Umut Lüleci, öğlen vakti Basmane Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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- Umut’un arkadaşlarından görüntü

- Açıklamadan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, (DHA)

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5)LİSEDE BAŞLAYAN ARKADAŞLIĞI BODRUM\'DA NİKAH MASASINA TAŞIDILAR

ANKARALI avukat Işıl Ensari (25) ile turizmci Yağız Hilmi Biçer (26) 3 yıllık birlikteliklerini Muğla\'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen nikah töreni ile taçlandırdı. CHP\'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon\'un kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini eski bakanlardan Abdülkadir Aksu ve Muğla Valisi Esengül Civelek\'in aralarında bulunduğu 6 kişi yaptı.

Tekel Genel Müdürlüğü ve Sümer Holding Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Sezai Afif Ensari ile Müzeyyen Ensari çiftinin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nde avukatlık yapan kızları Işıl Ensari ve Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucu üyelerinden turizmci Ahmet Salih Biçer ile Filiz Biçer çiftinin oğlu Yağız Hilmi Biçer (26) Bodrum\'da düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi. Ankara ODTÜ Koleji\'nde birlikte öğrenim gören Işıl Ensari ve Yağız Hilmi Biçer\'in burada başlayan arkadaşlıkları 3 yıl önce aşka dönüştü. İkili, bu birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Gündoğan Mahallesi\'ndeki Mivara Otel\'de gerçekleşen nikaha Ankara ve Bodrum\'dan çok sayıda davetli katıldı. Ensari ve Biçer çiftinin nikahını Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon kıyarken, çiftin şahitliklerini ise eski bakanlardan Abdülkadir Aksu, Muğla Valisi Esengül Civelek, eski İzmir Valisi Yusuf Ziya Göksu, Ekonomi Profesörü Mehmet Remzi Sanver, turizmci Sinan Özer ve Ahmet Harut yaptı. Başkan Kocadon nikahı kıymandan önce kız tarafının deplasmanda olmasına dikkat çekerek, \"Güzel bir atmosfer, bu atmosferin oluşturulmasında değerli Ahmet Biçer\'in büyük katkıları var. Her ne kadar kız evi deplasmanda da olsa biz kendilerini çok seviyoruz. Önemli olan iki gönlün birbirini sevmesi. Ama Bodrum çok zor süreçlerden geçerek geldi. Bodrum\'da turizme Ahmet Biçer ile aynı dönemlerde atıldık. Kısmet bu ya yakalanmadığımız kriz kalmadı. Ama mücadeleci ruhumuzdan hiç vazgeçmedik. Sivil toplum örgütleri ve turizm tanıtım etkinliklerinde birlikte görev alarak Bodrum\'u bu günlere getirdik. Ailesine Bodrum\'a verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum\" dedi.

Damadın babası Ahmet Biçer\'e takılan Kocadon nikahı kıyarken espri yaptı. Kocadon, \"Bu güzel çift, evlenmek için belediyemize başvuruda bulundu. Yapılan incelemede Ahmet\'e her türlü direnmesine karşı evlenmelerinde hiçbir sakınca görmedik. Özellikle de odama gelip baskı yapmıştır\" demesi törende gülüşmelere neden oldu. Esprileriyle heyecanı yatıştıran Kocadon, ardından çiftin nikahını kıydı. Kocadon\'un tanıklara sorması ile de eski bakanlardan Abdülkadir Aksu, çifte mutluluklar ve iki cihan saadeti diledi. Başkan Kocadon evlilik cüzdanını Vali Civelek\'ten takdim etmesini istedi. Civelek, çiftin bugünkü mutluklarının sonsuza dek sürmesi temennisi ile çiftin evlilik cüzdanını gelin Işıl Biçer\'e verdi.

Işıl ve Yağız Biçer çifti şahitler ve aileleriyle fotoğraf çekiminin ardından ilk danslarını gerçekleştirdi.

Çift ve davetliler, geç saatlere kadar süren düğünle bol bol eğlendi.

Görüntü Dökümü

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-Davetlilerden görüntü

-Gelin ve damadın gelişi

-Nikahın kıyılması

-CHP\'li Bodrum Belediye başkanı Mehmet Kocadon\'un konuşması

-Muğla Valisi Esengül Civelek\'in evlilik cüzdanını vermesi

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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5)FESTİVALE ONUR ÜNLÜ VE ONUR SAYLAK DAMGASI

ADANA\'da bu yıl 24\'üncüsü düzenlenen \'Uluslararası Adana Film Festivali\'nde en iyi film ve yönetmen ödülü Onur Ünlü\'nün \'Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok\' filminin olurken, sanatçı Onur Saylak\'ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu \'Daha\' filmi de Yılmaz Güney ve Adana İzleyici Ödülü dahil olmak üzere 4 dalda ödül kazandı. Festivalin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Kırmızı halıda ünlü isimlerin şıklık yarışına sahne olan ödül törenine, çok sayıda sinemacı, sanatçı ve kent protokolü katıldı. Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman ve Meltem Cumbul\'un sunduğu gecede ikilinin diyaloğu izleyicileri kahkahalara boğdu. Ayşe Arman, sahnede Adana\'ya özgü deyimlerle ilgili açıklamalar yaptı, Cumbul\'a üzerinde \'İstanbul bir hevesse, Adana bir tutkudur\' yazılı tişört hediye etti. Festival ile ilgili görsel sunumun yapıldığı törende konuklara seslenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana\'nın sinema, edebiyat ve kültürel hayata çok büyük katkılar sunduğunu söyleyerek gösterilen ilgiye teşekkür etti. Festivalin hiçbir ayrışmaya izin vermeden yapıldığını aktaran Sözlü, \"Sanata hizmet. sanatçıya hürmet ilkesiyle hareket ettik. Cumhuriyetimizin kurucusunun da istediği gibi sanatın ve sanatçının hak ettiği yere gelmesi için çalıştık\" dedi.

YILMAZ GÜNEY\'İ ANDILAR

Törende ilk olarak uluslararası, öğrenci ve kısa film yarışmalarında kazanılan ödüller verildi. Adana Maratonu Kısa Film Yarışması Muzaffer Özgü 3\'üncülük ödülü \'Beni Yılmaz Güney\'e Benzetiyorlar Biraz\' filmiyle Engin Yıldırım\'ın, Yaşar Kemal 2\'ncilik ödülü \'Kebapçı Mehmet\' filmiyle Nevzat Hız\'ın, Orhan Kemal 1\'incilik ödülü de \'Suda Zaman Yok\' filmiyle Ali Akdemir\'in oldu. Uluslararası konukların bulunmasına karşın İngilizce çevirinin yapılmadığı törende Uluslararası Film Yarışması\'nı kazananlara da ödülleri sunuldu. Festivalin merakla beklenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması\'nın sonuçları açıklanırken sinemacılar heyecanla izledi.

BÜYÜK JÜRİ DEĞERLENDİRDİ

24\'üncü Uluslararası Adana Film Festivali\'nde Erden Kıral\'ın başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması\'nın jürisinde Algı Eke, Fırat Yücel, Hüseyin Karabey, Murat Hasarı, Uğur İçbak ve Selma Güneri yer aldı. 10 filmin 17 dalda yarıştığı festivalde Onur Ünlü\'nün \'Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok\', Semih Kaplanoğlu\'nun \'Buğday\', Onur Saylak\'ın \'Daha\', Orhan Oğuz\'un \'Eksi Bir\', Pelin Esmer\'in \'İşe Yarar Bir Şey\', Emre Erdoğdu\'nun \'Kar\', Emre Yeksan\'ın \'Körfez\', Özgür Sevimli\'nin \'Murtaza\', Ümit Ünal\'ın \'Sofra Sırları\' ve Orhan Eskiköy\'ün \'Taş\' filmleri büyük ödül için değerlendirildi.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

En İyi Film Ödülü: Onur Ünlü (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

Yılmaz Güney Ödülü: Onur Saylak (Daha)

Adana İzleyici Ödülü: Onur Saylak (Daha)

En İyi Yönetmen Ödülü: Onur Ünlü (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

Jüri Özel Ödülü: Emre Yeksan (Körfez)

En İyi Senaryo Ödülü: Barış Bıçakçı - Pelin Esmer (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Başak Köklükaya (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Fatih Artman (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

En İyi Müzik Ödülü: Mustafa Biber (Buğday)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Gökhan Tiryaki (İşe Yarar Bir Şey)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Naz Erayda (Buğday)

En İyi Kurgu Ödülü: Ayris Alptekin (Kar)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Hare Sürel (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ahmet Varlı (Taş)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Hazar Ergüçlü (Kar)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Hayat (Daha filmi), Halil Bahadır (Kar filmi)

SİYAD En İyi Film Ödülü: Onur Saylak (Daha)

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Semih Kaplanoğlu (Buğday)



Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)-

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6)BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 101\'İNCİ KAMPUSU\'NÜ KONYAALTI\'NA AÇTI

BAHÇEŞEHİR Koleji, Antalya\'daki 8\'inci, Türkiye genelindeki 101\'inci kampüsünü Konyaaltı ilçesine açtı. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, hayalindeki okulu Konyaaltı\'nda açtıklarını söyledi. Türkiye\'deki en büyük özel eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji, büyümeye devam ediyor. Son okulunu Antalya\'nın Konyaaltı ilçesinde kuran Bahçeşehir Koleji, kampus sayısını Türkiye genelinde 101\'e çıkartırken, Antalya\'da ise 8\'inci okuluna imza attı. Konyaaltı İlçesi\'ndeki okulun açılış törenine Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, Bahçeşehir Koleji yöneticileri, öğretmen ve öğrencileri ile veliler katıldı. Açılış öncesi Enver Yücel, 2 bin 500 kapasiteli yeni okulu Başkan Muhittin Böcek\'e gezdirdi.

ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Konyaaltı Bahçeşehir Koleji\'nin anaokulundan liseye kadar, ayrıca fen ve teknoloji lisesinin olduğu bir kampüs olduğunu söyledi. Türkiye\'nin en büyük kampüslerinden birini yaptıklarını belirten Yücel, \"Büyüklük itibari ve müfredatın içeriği olarak biraz daha farklı hazırlanmış olup, hayalimdeki okulu Antalya\'da inşa ettik. Eğitim-öğretim başladı. Burada yapılan en önemli ayrıcalık daha çok uygulama yapacak olmamız. Öğrenciler hayal ettikleri düşünceleri uygulama aşamasına getirip belki de patent alacaklar. İşin başından yani felsefeden başlayacaklar. Türkiye\'deki okullarımızdan en büyük felsefe sınıfını burada oluşturduk. Spor, sanat, bilim ve teknoloji alanında büyük bir kampüs oluştu. Çok mutluyuz. Bu kampüsün Antalya\'ya hayırlı olmasını diliyoruz\" dedi.

ÖĞRENCİLER LİSELERE NASIL GİRMELİ?

Antalya\'da devam eden bir çalıştay düzenlediklerini dile getiren Enver Yücel, Türkiye\'nin her bölgesinden gelen eğitimcilerin çalıştayda TEOG ve üniversiteye giriş sınavıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu anlattı. Yücel, çalıştay sonrası okullara giriş sınavlarıyla ilgili düşüncelerini kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek, şöyle konuştu:\"TEOG miadını doldurmuştu. Öğrenciler bir üst okula girerken sınav olabilir ama böyle sınav olmaz, olmamalı. Öğrenciler liselere, okuldaki başarıları, yaptıkları projeler ve mülakatlar sonrası güçlü bir rehberlik eşliğinde girebilmelidir.\"

Konuşmanın ardından okulun açılış kurdelesi kesildi.

Görüntü Dökümü

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- Bina içerisinden detay görüntüler

- Açılış törenin den görüntüler

- Çocuk korosunun şarkısı

- Öğrencilerden birinin şiir okuması

- Antalya Koleji müdürünün konuşması

- Kolej sahibi Enver Yücel ile röp

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Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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7)VAN VALİLİĞİNDEN ERCİŞ AÇIKLAMASI

VAN Valiliği, Erciş ilçesinde etkisiz hale getirilen 2 PKK\'lı terörist ile ilgili bir açıklama yaptı.Açıklamada, bazı basın-yayın organlarında çıkan haberlerde taksici olduğu iddia edilen Zafer Ceylan\'ın kırsalla şehir merkezi arasında irtibatı sağlayan, teröristlere yardım eden bir örgüt mensubu olduğu ifade edildi.

Van Valiliği, Erciş İlçesi\'nde 28 Eylül 2017 tarihinde güvenlik güçleri ile girilen çatışmada etkisiz hale getirilen ,2 PKK\'lı teröristen birinin, terör örgütüyle ilgisi olmayan bir taksici olduğu şeklinde bazı basın-yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

\" PKK/KCK terör örgütünün sözde Aladağlar grubuna mensup bir grup teröristin, terör eylemi yapmak için Erciş ilçe merkezine geldikleri duyumunun alınması üzerine; güvenlik kuvvetlerimiz tarafından gerekli önlemler alınmış ve terör örgütü mensuplarını bulmaya yönelik çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmalar sırasında içerisinde sürücü dahil 4 kişinin bulunduğu hareket halindeki bir ticari taksi, güvenlik kuvvetlerimizin zırhlı araçlarıyla karşılaşınca geriye doğru manevra yaparak uzaklaşmaya yeltenmiş, bu arada güvenlik kuvvetlerimiz tarafından, şahısların aracı durdurarak, araçtan çıkmalarına yönelik anons yapılmış, ancak araçtaki silahlı kişiler araçtan inerek kaçmaya çalışmış, aracı süren kişi ile birlikte iki kişi polise ateş açmıştır. Yaşanan kısa süreli çatışma neticesinde, araçtan inen 4 kişiden silahla mukavemet eden iki terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.Yapılan inceleme neticesinde, etkisiz hale getirilen kişilerin Önder Polat ve Zafer Ceylan isimli terör örgütü mensupları oldukları anlaşılmıştır. Yine, taksici olduğu iddia edilen araç sürücüsü Zafer Ceylan’ın kırsalla şehir merkezi arasında irtibat sağlayan, teröristlere yardım eden ve onların ulaşımlarını sağlayan örgüt mensubu olduğu da tespit edilmiştir. Ayrıca, etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu Zafer Ceylanın sağ elinde dolu vaziyette bir tabanca, sol elinde ise, pimi çekilmemiş bir el bombası olduğu da tevsik edilmiştir. Yukarıda ayrıntılı bir şekilde açıklandığı üzere, operasyonda etkisiz hale getirilen Zafer Ceylan’ın bazı basın yayın organlarında iddia edildiği gibi masum bir taksici olmadığı, bilakis PKK/KCK terör örgütü’nün Erciş ilçe yapılanması içerisinde yer alan, kırsalla şehir arasındaki irtibatı kuran ve örgüte ulaşım dahil bir çok yardımı yapan bir örgüt mensubu olduğu, ayrıca operasyon sırasında polise ateş açtığı ve üzerinden tabanca ve el bombası çıktığı tespit edilmiştir. Bazı basın ve yayın organlarında yayınlanan bu gerçek dışı haberlerin, başarılı operasyonlar yapan güvenlik kuvvetlerimizin motivasyonunu bozmayı ve terörle mücadeleyi akamete uğratmayı hedefleyen provokasyon amaçlı haberler olduğu değerlendirilmekte ve bunlara itibar edilmemesi gerekmektedir.\"

VAN,(DHA)-

