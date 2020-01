DHA YURT BÜLTENİ-5 

Van merkezli gümrük operasyonu: 23 gözaltı

VAN Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği Van merkezli operasyonlarda, aralarında Kapıköy Gümrük Müdürü\'nün de bulunduğu 22\'si gümrük görevlisi 23 kişi gözaltına alındı.

Van\'ın İran sınırında bulunan Saray İlçesindeki Kapıköy Gümrüğü\'nden gıda yüklü araçlara menfaat karşılığı eksik işlem yapıldığını belirleyen Van Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, hemen çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda aralarında Kapıköy Gümrük Müdürünün de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Van merkezli 10 kentte operasyon yapıldı. Operasyonlarda 23 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında \'Resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu\'na muhalefet\' suçlarından işlem yapıldı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: \"Van ili, Saray ilçesi, Kapıköy Gümrük Müdürlüğü alanında ve Sınır Ticaret Merkezi kapsamında,ithalat ve ihracat işlemlerinde, gıda yüklü araçların ülkemizi girişi esnasında eksik ve sahte evraklarla yapılan usulsüzlükler ve menfaat temininin tespit edilmesi üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve Resmi Belgede Sahtecilik ve Rüşvet suçlarından,18/01/2017 tarihinde, teknik ve fiziki takip kararları ile soruşturmaya başlanıldığı, 28. 09. 2017 tarihinde Van (11), İstanbul (4), Antalya (2), Hakkari (2) İzmir (1), Ordu (1), İskenderun (1), Samsun (1), Ağrı (1) ve Diyarbakır (1) illerinde 22\'si gümrük memuru olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiş olup, 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanamayan 2 sivil şahıstan 1\'nin İran İslam Cumhuriyeti\'nde bulunduğu, yurda giriş yapması halinde yakalanacağı, diğer şahsın ise İstanbul ilinde olduğu tespit edilmiş olup, bu şahısların yakalanmnası için çalışmalar ile olay hakkındaki soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmekte olduğu; kamuoyunun bilgisine saygıyla duyuruyoruz.\"

Van’da 2 PKK’lı öldürüldü (2)



VALİLİK\'TEN AÇIKLAMA

Van Valiliği, Erciş İlçesi Yeşilova Mahallesi\'nde 2 PKK\'lı teröristin ölü ele geçirilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: \"İlimiz Erciş ilçesinde, 28.09.2017 günü saat 20.40 sıralarında, devriye görevi yapan emniyet görevlilerimizin aldığı ihbar üzerine, bölgeye zırhlı araçlarla sevk edilen özel harekat unsurlarımız ile Yeşilova mahallesinde bir grup silahlı PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu arasında kısa süreli çatışma yaşanmış, çatışma sonucunda 2 örgüt mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde; 1 tabanca, 1 el bombası, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ile bu tüfeğe ait 4 şarjör ele geçirilmiştir. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetleri kararlılıkla sürdürülmektedir.\"

Haber: VAN (DHA)

Karslılar göktaşını arıyorlar

KARS\'ın Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü, Akyayla ve Günindi yaylası civarlarına düştüğü iddia edilen göktaşını bulmak için vatandaşlar bölgede arama yapıyor.

Göktaşı Kağızman\'da büyük merak uyandırdı. Köylüler araziye gidip gelirken bölgede arama yapmayı da ihmal etmiyor. Günlerdir konuşulan göktaşına ulaşmak için soğuk ve rüzgarlı havaya bile aldırmayan vatandaşlardan bazıları merak için bazıları da para kazanma umuduyla arama yaptıklarını söylediler. Akyayla Köyü Muhtarı Hamza Altay, \"Akşam namazı olmadan bir ses geldi. Traktörü kaynak yapıyordum. Uçak sandım. Millet göktaşı dedi. Karakol beni aradı ben öyle bir şey görmedim dedim. Polis aradı göktaşı mı düştü? diye sordu. Böyle olunca kafam karıştı. Sonra Digor tarafında görüldüğü söylendi. Düştüğünü kimse görmemiş\" diye konştu.

Çobanlardan Şamil Yayla ise hayvan otlattıklarını söyleyerek, \"Önce uçak düşüyor sandık. Göktaşının düştüğünü duyduk sonra aramaya başladık. Ama bulamadık. Halen arıyoruz\" dedi.

Kağızman ilçesinde görev yapan bir gazeteci ise, \"Daha önce bize helikopter düştü iddiası geldi. Bizde bölgeye geldik. Sonra göktaşı olduğu söylendi. Köylülerle birlikte çok aradık şu ana kadar bir şey bulamadık. Farklı bölgeye düştüğü yönünde de iddialar var\" diye konuştu.

Öte yandan Kağızman ilçesi kırsal alana düşen ve göktaşı sanılan cismin Rusya\'nın balistik füzesi olduğu ortaya çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı\'nın da yaptığı açıklamada: RS-12M Topol tipi kıtalararası balistik füzenin denendiğini bildirmişti.

Polis, şüphelileri tabancayla yaralayarak etkisiz hale getirdi

KARAMAN\'da 18 yaşındaki B.L.\'yi kaçırdığı ileri sürülen 23 yaşındaki Ömer A. kendisini yakalamak isteyen polise av tüfeğini doğrultunca, polis tarafından bacağından tabancayla vurarak etkisiz hale getirdi. Yanında bulunan ve elinde bıçak olan arkadaşı 37 yaşındaki Fatih T. de yine polis tarafından bacağından tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi.

B.L., polise verdiği ilk ifadesinde Ömer A.\'nın kendisini zorla kaçırıp bir bahçede dövüp tecavüz ettiğini, geçen yıl da yine tecavüze uğradığını ancak ailesini öldürmekle tehdit ettiği ve evlerini kurşunladığı için şikayette bulunmadığını iddia ettiği öğrenildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Dere Köyü\'nde bir bahçede meydana geldi. İddiaya göre, B.L., saat 22.30 sıralarında yakınlarına, Ömer. A.\'nın kendisini zorla otomobile bindirip kaçırdığı, yanlarında da Ömer A.\'nın arkadaşı 23 yaşındaki Ali S.\'nin olduğu yönünde mesaj gönderdi. Yakınları da durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis, 7 ayrı suçtan kaydı bulunan ve daha önce bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan, bir süre cezaevi kalıp tahliye olan ve bu suçtan hakkında 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer A.\'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu Ömer A.\'nın Dere Köyü\'nde olduğu belirlendi. Polis, Ömer A.\'nın bulunduğu adrese gittiğinde \'Teslim olması\' yönünde uyarıda bulundu. İddiaya göre Ömer A. da av tüfeğini polise doğrultup ateş açmak istedi. Polis de, tabancayla ateş ederek Ömer A.\'yı bacağından yaralayıp etkisiz hale getirdi.

O sırada elinde bıçak bulunan ve teslim olmak istemeyen Ömer A.\'nın arkadaşı Fatih T., tabancayla bacağından yaralanarak etkisiz hale getirildi. Ömer A. ve Fatih T., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ömer A.\'nın B.L.\'yi birlikte kaçırdığı ileri sürülen Ali S. de gözaltına alındı.

TECAVÜZ İDDİASI

Polisin gelmesiyle Ömer A.\'nin elinden kurtulan genç kız da, sağlık kontrolden geçirilmek üzere hastaneye getirildi. B.L. polise verdiği ilk ifadesinde Ömer A.\'nın kendisini zorla kaçırıp, Dere Köyü\'nde bir bahçede dövüp tecavüz ettiğini, geçen yıl da yine Ömer A. tarafından tecavüze uğradığını ancak ailesini öldürmekle tehdit ettiği ve evlerini kurşunladığı için şikayette bulunmadığını iddia ettiği öğrenildi.

Karaman Devlet Hastanesi\'nde yapılan ilk tedavisinin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Ömer A.\'nın ilk ifadesinde ise suçlamaları kabul etmediği ve B.L.\'nin kendi istediği doğrultusunda ilişkiyi girdiklerini ileri sürdüğü öğrenildi.

Polisin, bahçede ve otomobilde yaptığı incelemede sperm izlerine rastladığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Bakan Özhaseki: Barzani temsil ettiği dünyanın içine bomba bıraktı



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kuzey Irak’ta yapılan referandum ile ilgili olarak, \"Barzani, temsil ettiği dünyanın içine bir bomba bırakıp, oraya kan, bela, gözyaşı getiriyor. Arkası belirsiz maceraya yol açıyor. Sevinenler kim? İsrail bayraklarıyla gezenler. Hesapları var mı? Çok net\" dedi.

Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları \'2016 Haydar Aliyev Yılı\' ödülleri törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Türkmenistan ve Kırgızistan’dan da bakan düzeyinde konukların katıldığı proje olimpiyatlarının Türk mimarisinin babası sayılan Mimar Sinan’ın memleketinde yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Özhaseki, etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

\'BİR ARADA DURMAK RAHMETTİR\'

Barzani konusunda büyük bir oyun oynandığını söyleyen Bakan Özhaseki, \"Bu oyunun bir parçası olarak Barzani yer almaya devam ediyor. Belki olaya şöyle bakarsak çok daha iyi anlarız; Barzani nihayetinde Kürt kimliği olan birisi. Müslüman mı? Bildiğimiz kadarıyla Müslüman. Fakat orada yapmış olduğu bu hareketle kendine has bir siyaset uyguluyor olabilir ama temsil ettiği dünyanın içine bir bomba bırakıyor. Oraya kan, bela, gözyaşı getiriyor. Arkası belirsiz maceraya yol açıyor. Sevinenler kim? İsrail bayraklarıyla gezenler. Hesapları var mı? Çok net. Hesaplarının ne olduğu da belli zaten. Öyle bir şeye niye oradaki bir lider sebebiyet verir ki? İşte bunu düşünmek lazım. Bir başka düşünmemiz gereken konu da mesele iyice açıklığa kavuşsun diye söylüyorum. Avrupa Birliği ülkeler onca milletten oluşuyor mu? Evet. İçlerinde birçok din farklılığı, mezhep farklılığı var mı? Evet. Eğer bir parçalı hale getirirseniz 500 parça çıkar ama bir arada durmak için çırpınıyorlar. Demek ki bir arada durmak bereket ve rahmettir. Aynı şeyi o ülkeler geliyorlar bizim coğrafyamızda paramparça ediyorlar. Mahalleleri, sokakları ayırıyorlar. Neredeyse ev ev ayıracaklar. Taktik bunları parçala ve istediğin gibi idare et. Müslümanların biraz uyanık olması gerekiyor. İşte bu kötülüğe kapı açanlar ileride lanetlenecek. Bize düşende orada birliği, dirliği sağlamak olacaktır\" dedi.

\'BÜTÜNŞEHİRLER NÜFUSLARINA GÖRE BELİRLENECEK\'

Büyükşehirlerden sonra hizmetlerin tümünü kapsayacak şekilde daha verimli olması için yeni düzenleme ile getirilecek \'bütünşehirler\' uygulamasının nüfuslara göre belirleneceğini söyleyen Çevre ve Şehircilik bakanı Özhaseki, \"Bütünşehir yasası bundan 3 yıl kadar önce yürürlüğe girdi. Hinterlant yasası ile de bunun ilk adımı atılmıştı. Yani şehirlerin aynı havzada yaşayan aynı bölgede aynı altyapıyı kullanan, aynı havayı soluyan insanların tek elden bütün sorunların çözülmesi problemlerin giderilmesi hususuyla ilgili bir çalışma yapıldı. Bu birkaç senedir uygulanıyor. Uygulamanın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük. Tek elden şehrin planlanması, sorunlarının çözülmesi, kaynaklarının çözülmesi ve şehri geleceğe taşıyacak büyük projelerin yapılması hususu doğru bir projeydi. Bu uygulama biraz daha genişleyerek devam edecek. Belki şehir nüfusları biraz daha düşürülerek birçok şehir daha önümüzdeki günlerde ilave edilebilir. Bu önümüzdeki günlerde tartışılacak. Aynı zamanda uygulamada birkaç sorun aksaklıklarda tespit edildi. Bunlarında giderildiği ortamı meclisin ortamında hep birlikte görüp, tartışacağız. Sayısı kaç olacak? O sizin nüfus baremini belirlemenize bağlıdır. Yani nüfusu 600 binde tutarsanız sayı belli ya da nüfusu daha aşağı tutarsanız sayı değişiyor. Nüfus baremimi olur yoksa başka bir şey mi olacak? Bu tartışma sonrası ortaya çıkacaktır\" dedi

\'MEVLÜT BEYİN YARDIMCISIYIM\'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na seçilen Mevlüt Uysal\'a başarılar dileyip, kendisine elinden geldiğince yardımcı olacağını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki ‘’ Hayırlı olsun, Mevlüt Bey\'i tanıyoruz. Gayretli ve çalışkan bir arkadaşımız. Bu bayrağı şimdi o takip edecek. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminden itibaren başlayan süreçte müthiş bir belediyecilik vardı. Yani 1990’lı dönemlerin başında yaşanan susuzluk, çöp dağlarının oluşması gibi hatta o çöp dağlarının patlayıp insanların ölmesi gibi vahşi bir şekilde çevrede gecekondulaşmaya her alanda sit alanları dahil yapılaşmaya göz açmak gibi çirkinliklerin hepsi bitmişti. Bunların hepsi eski dönemde meşhur CHP’nin belediyeciliğine ait dönemlerdi. 1994 ile hizmet başladı. Devam etti ve en son bayrağı Kadir Topbaş taşıdı. Ancak bizde kendisinin açıkladığı kadarıyla olayı biliyoruz. Tek taraflı istifa ettiğini belirtti. Orada bizim meclis çoğunluğumuz var. Arkadaşlarımızın yaptığı istişareler neticesinde Mevlüt Bey bu bayrağı aldı. Seçimlere kadar taşıyacak. İstanbul’a emek veren biri olarak bundan sonra ben de Mevlüt Bey\'in yardımcısıyım’’ diye konuştu.

Bakan Bak: Bilgiyi en iyi yöneten başarılı olur

RİZE’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yıl Açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Bakan Bak, “Bu ülkenin gelişmesi için öz güvene sahip gençlere ihtiyaç var. Bunu da elde ettiği bilgiyle donatacak. Bu çağ bilginin cağı. Bilgiyi en iyi yöneten başarılı olurö dedi.

Dün akşam saatlerinde memleketi Rize’ye gelene ve geceyi burada geçiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde düzenlenen 2017-2018 Akademik Yıl Açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu Bilal Erdoğan\'ın da yer aldığı törende bir konuşma yapan Bakan Bak, üniversitelerde bilginin üretildiğini belirterek \"Üniversitelerin akademik yıl açılışları gerçekten önemlidir. Üniversiteler bilginin üretildiği, geliştirildiği yerlerdir. Bilgi bu dönem ve bu çağın en önemli gücü. Bilgiyi en iyi şekilde üretenler bu dünyada söz sahibi olacaklar. Fakat bu bilgiyi üretmek için de gençlerimizin de hayallerine sarılmaları gerekiyor. Hayaliniz olmadan bir yere varamazsınız. Mantık A noktasından B noktasına gidebilirsiniz ama hayallerinizle her yere gidebilirsiniz. Onun için şunu tavsiye ediyoruz: geleceğiniz için hayalleriniz olsun. Bir de öz güven olmalı. Bu ülkenin gelişmesi için öz güvene sahip gençlere ihtiyaç var. Bunu da elde ettiği bilgiyle donatacak. Bu çağ bilginin cağı. Bilgiyi en iyi yöneten başarılı olur\" dedi.

BAKAN BAK’TAN ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan ve yakın coğrafyada yaşanan oyunlara karşı gençlerin uyanık ve bilgili olması gerektiğinin altını çizen Bakan Bak şunları söyledi: \"Ülkemizin bulunduğu durum ortada. Bizim büyüyen, gelişen Türkiye’ye ihtiyacımız var. Bunu da üniversite ve sanayimiz iş birliğiyle ve bilgiyle yapacağız. Başkalarının yaptığı değil yeni şeyleri yapacağız. Onu yapacak olan da bilgidir. Öğrencilere tavsiyelerim olacak. Erteleme. Yani bir işi yapacaksan kesinlikle ertelemeyin. Bıraktığınız anda o iş kayıp gider. İkincisi de üşenme. ‘Şura ya gideyim mi?’ falan. O işi o anda yapacaksınız. Üçüncüsü ise vazgeçme. Yani erteleme, üşenme, vazgeçme. Hedeflerimiz bu olmalı. Çevremiz belli, Orta Doğu Coğrafyası’nda yapılanlar ortada. Etrafımızda dönen oyunları görüyoruz. Tüm bu oyunlara karşı gençlerimiz uyanık ve bilgili olacak.\"

Bakan Bak yeni akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulunarak konuşmasını tamamladı. Konuşmasın ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman Bakan Bak’a hat sanatıyla yazılan tablo hediye etti.

Abdullah Gül İzmir\'de

İZMİR’e gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İzmir Valiliğini ziyaret etti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile görüşen Gül, bir yakınının düğünü için İzmir’e geldiğini söyledi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İzmir’e geldi. Gül, kentteki temasları kapsamında ilk olarak İzmir Valiliğini ziyaret etti. Burada anı defterini imzalayan Gül, daha sonra İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile makamında ziyarete ilişkin açıklama yaptı. İzmir’e gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Abdullah Gül, “Benim biraz da İzmirliliğim var. Ailemin bir kısmı burada yaşıyor. İlkokulu burada okumuştum. Bu gelişimiz biraz aile çerçevesinden gerçekleşen bir ziyaret oldu. Bir düğün faaliyetimiz var. O vesile ile buradayım. Böyle olunca Vali Bey\'i de ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydum. İzmir’i hep yakından takip ederim. Zamanında da çok önem verdim. Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisidir burası. Burası ile ilgili de neler oluyor, nasıl gidiyor diye Vali Bey\'den bilgiler aldım. Bir iki gün burada olacağım\" diye konuştu.

Türel: Size buradan ekmek çıkmaz

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'yla arasında sorun olduğu iddiaları için \"Bu yakışıksız dedikodularla Antalya\'yı, Ak Parti\'yi karıştırmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamaz. Ben bakanımızla geçmişten beri iyi bir dostluğa sahibim\" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile arasının bozuk olduğuna yönelik iddiaları yanıtladı. Antalya kamuoyunda uzun süredir tartışılan konu hakkında ilk kez konuşan Türel, \"Ak Parti\'nin Antalya\'da başarısız olması hesabıyla kendilerince birtakım entrikalarla ve sokak efsaneleriyle adım atmaya çalışanlara her yerde söylüyorum, size buradan ekmek çıkmaz. Biz Antalya\'nın gelişmesi için gece gündüz çalışan bir ekibiz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, mahallelerdeki sandık başındaki arkadaşlarımıza kadar hepimiz aynı amaca yönelik çalışırız. Görüş ayrılıkları her partide olabilir. Ama Antalya\'yı muasır medeniyet çizgisine taşımamız hususunda gerekenleri yapmamızda bizi alıkoymaz\" dedi.

YAKIŞIKSIZ İFTİRALAR

Söylentileri dedikodu olarak nitelendiren Başkan Türel, özellikle seçim arifelerinde bu tür dedikodulara muhatap olduğunu söyledi. Menderes Türel, \"Bunlar yakışıksız iftiralar. Her seçim öncesi bu yakışıksız iftiraları atanlar sahne alır. Seçimler yaklaşınca iftira sezonu yeniden açıldı. Bu yakışıksız dedikodularla Antalya\'yı, Ak Parti\'yi karıştırmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamazlar. Ben sayın bakanımızla geçmişten beri iyi bir dostluğa sahibim. Buralardan Ak Parti\'nin başarısızlığı üzerinden bir başarı hesabı yapanlara açık söylüyorum, buradan bir neticede alamazlar\" diye konuştu.

TÜREL ÇAVUŞOĞLU\'NU ZİYARET ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, dün akşam saatlerinde, Ankara\'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nu makamında ziyaret etti. Türel ziyarette, projelerle ilgili son gelişmeleri Çavuşoğlu ile paylaştı.

\'BEN ONLARDAN DAHA İYİ ADAYIM\' HATIRLATMASI

Başkan Menderes Türel, bazı yerel gazetelerde partisinin büyükşehir belediye başkanı adaylığı için bazı isimlerin geçtiğinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

\"Aday ilanı genel merkezin takdiridir. Ancak aday adaylığı kişisel bir haktır. Herkesin aday adayı olma hakkı vardır. Herkese bu adaylık yarışında başarı dileriz. Bugüne kadar ortaya konan isimler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu isimleri ortaya atanlar, Ak Parti\'yi ufak hesaplarla, hain planlarla bölüp parçalamaya çalışma gayreti içindeler. Biz her arkadaşımızı aday adaylığı ya da adaylığı süresince birbirinden değerli görürüz. 2004\'te aday adayı iken \'Kendin olmasan kimin aday olmasını isterdin\' sorusuna \'Hepsi çok iyi aday ama ben onlardan daha iyi adayım\' diye cevap vermiştim. Bu yarışta herkesin yolu açık olsun.\"

Zonguldak\'ta otomobil refüje çarpıp takla attı: 2 yaralı

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Gülüç Sahil Bulvarı\'nda meydana geldi. Tolga Erdoğan yönetimindeki 67 TU 297 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Karşı şeride geçen otomobil, yaklaşık 100 metre takla atarak sürüklendi. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralı sürücü Erdoğan ve yanında bulunan Enes Öztürk, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

