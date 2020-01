DHA YURT BÜLTENİ-5

1)İHA TESPİT ETTİ, SİHA VURDU: 3 PKK\'LI TERÖRİST ÖLÜ

HAKKARİ\'nin Oğul Köyü Tepe bölgesinde PKK\'lı teröristler tarafından askeri konvoya roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırı üzerine silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlenen operasyonda 1\'i kadın 3 terörist ölü ele geçirildi.Olay, bugün saat 01.30 sıralarında Hakkari Oğul Köyü Kovan Tepe bölgesinde meydana geldi. Bölücü terör örgütü mensupları Çukurca- Van yönünde ilerleyen askeri konvoya roketatarlı saldırı gerçekleştirdi. Hakkari Valiliği, saldırı ardından kaçan PKK\'lı teröristlerin takibe alındığını, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile ateş altına alınan bölgede 1\'i kadın 3 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"İHA ile tespit edilen noktalar zırhlı kobra araçları ve tank atışlarıyla yoğun ateş altına alınarak kaçış noktaları tutulmuştur. Daha sonra SİHA ile bölücü terör örgütü mensuplarının tespit edildiği noktalara 2 atış yapılmıştır. Bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekât Timleri tarafından yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde 1 bayan 2 erkek bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiş olup; 2 roketatar, 3 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 3 sırt çantası, 1 bomba düzeneği kurulu çanta ve 1 şemsiye ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"



HAKKARİ, (DHA)-

2)İSLAHİYE\'NİN SURİYE SINIRINDA SESSİZLİK

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin güvenlik önlemlerini artırdığı, terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye\'nin Afrin İlçesi ile komşu olan Gaziantep\'in İslahiye sınırında sessizlik hakim.

İslahiye İlçesi\'nin karşısında bulunan terör örgütü PYD denetimindeki Suriye\'nin Meydani Ekbez bölgesinin bulunduğu sınır hattında güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Bölgeye olası kaçak geçişlerin önlenmesi amacıyla 3 metre yüksekliğinde beton bloklar ile örülen duvarların yanı sıra nöbetçi kulübeleri ve zırhlı araçlarla 24 saat boyunca devriye görevi yapılıyor. Terör örgütü kontrolündeki Afrin ile komşu olan Hatay ve Kilis\'e askeri sevkiyatlar yapılırken, yeni sevkiyat yapılmayan İslahiye sınırında mevcut güvenlik önlemleri ile sınır güvenliği sağlanıyor.

Sessizliğin hakim olduğu Afrin sınırındaki İslahiye\'nin Kazıklı Mahallesi\'nde ise çiftçiler, arazilerinde kırmızı biber hasadı yapıyor. Mahalle muhtarı Hasan Aslan, sınır hattının duvar örülmesinin ardından daha güvenli hale geldiğini ve günlük yaşamlarını güven içerisinde sürdürdüklerini ifade etti.

3)TAKIM OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRIDA 5 FUTBOLCU YARALANDI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi\'nde (BAL) mücadele eden Gölhisarspor\'un otobüsüne Bucak deplasmanı dönüşü taşlı saldırıda bulunuldu. Otobüsün camlarının kırıldığı saldırıda 5 futbolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Spor Toto BAL 7\'nci Grup\'ta Burdur\'u temsil eden Gölhisarspor ile Bucak Belediye Oğuzhanspor ligin ilk haftasında Bucak İlçe Stadı\'nda karşılaştı. Dünkü karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı. Maç sonrasında Gölhisar\'a dönen takım otobüsü, Kızılkaya Beldesi yakınlarında saldırıya uğradı. İddiaya göre otobüsü takip eden bir otomobildeki kimliği belirsiz kişiler taşlı saldırıda bulundu. Saldırıda otobüsün camları kırılırken Gölhisarspor\'un 5 futbolcusu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan futbolcular Korkuteli Yaşam Hastanesi\'nde tedavi edildi. Gölhisarspor kafilesi gece geç saatte ilçeye döndü.

\'BÜYÜK BİR FACİA OLABİLİRDİ\'

Gölhisarspor Başkanı ve Teknik Direktörü Hamit Öncü, saldırıyı yapanlar hakkında şikayette bulunduklarını söyledi. Öncü, \"Atılan taşlar otobüs şoförüne denk gelseydi daha büyük bir facia olabilirdi. Hepimiz korku ve paniğe kapıldık. Refüjdeki taşları söküp otobüsümüze attılar. Daha ligin ilk haftasındayız. Centilmenliğe yakışmayan olaylar\" dedi.

4)EFECAN\'IN PARMAĞININ KESİLMESİNDE DOKTOR İHMALİ İDDİASI

ISPARTA\'da bindiği traktörün römork takmak için kullanılan hidrolik kısmına sağ ayak başparmağı sıkışan 8 yaşındaki Efecan Yıldız\'ın, parmağı hastanede dikiş atılıp gönderildikten sonra kangren oldu ve kesildi. Aile ise oğlunun parmağının kangren olmasında, dikiş atılıp taburcu edildiği Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi\'ndeki 2 doktorun ihmali olduğunu ileri sürerek Kaymakamlık ve Sağlık Bakanlığı\'na şikayette bulundu.

Isparta\'nın Şarkikaraağaç İlçesi\'nde oturan Efecan Yıldız, geçen 16 Eylül Cumartesi günü babaannesiyle, tatil için memleketleri Aslandoğmuş Köyü\'ne gitti. Efecan, burada komşularından kendisini traktöre bindirip gezdirmesini istedi. Komşuları da minik Efecan\'ı kırmadı. Traktöre binen Efecan\'ın, sağ ayağının başparmağı traktörün römork takılmak için kullanılan hidrolik aksamına sıkıştı. Efecan, yakınları tarafından sıkıştığı yerden kurtarılıp Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

DİKİŞ ATILIP, TABURCU EDİLDİ

Tedavi altına alınan Efecan Yıldız, iddiaya göre parmağının yaralı bölümüne dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi. Efecan, taburcu edildikten sonra her gün aynı hastaneye pansuman yaptırmaya gitti. Pansumanın ikinci gününde parmağında morarma ve koku oluşmaya başladı. 4\'üncü gün ise pansumanı yapan sağlık görevlisi, Efecan\'ın ailesine parmağının hissizleştiğini ve kangren olduğunu söyledi. Ardından Efecan ile ilgilenen doktora durum anlatıldı. İddiaya göre doktorun, aileye \"Başka bir yere götürseniz iyi olurdu\" sözü üzerine Efecan, Konya\'daki Akşehir Devlet Hastanesi\'ne getirdi. Kangren teşhisi konulan Efecan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Efecan\'ın kangren olan sağ ayak başparmağı, yapılan ameliyatla kesildi.

DOKTORLARIN İHMALİ İDDİASI

Efecan Yıldız\'ın ailesi de, çocuklarının parmağının kesilmesinin ardından, Şarkikaraağac Devlet Hastanesi\'nde müdahaleyi yapan 2 doktorun ihmali olduğunu ileri sürerek doktorlar hakkında kaymakamlık ve Sağlık Bakanlığı\'na şikayetti bulundu.

Oğlunun Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi\'nde yapılan ilk tedavinin ardından taburcu edilğini anlatan anne Derya Yıldız, pansumana geldikleri 4 gün boyunca hiç bir görevlinin oğlunun parmağının kangren olduğu hakkında bilgi vermediğini söyledi. Derya Yıldız, \"4 gün boyunca aynı hastane de pansuman yaptırdık. 4\'üncü gününe kadar oğlumun parmağının kangren olduğunu hiç kimse söylemedi. 4\'üncü gün pansumanı yapan sağlık görevlisi parmağa dokundu, \'Parmak bitmiş hissetmiyor\' dedi. Ben de doktoru çağırdım. O da bana \'Başka bir yere götürseniz iyi olurdu\' dedi. Biz de Akşehir Devlet Hastanesi\'ne getirdik. Orada parmağı bitmiş, kesilmesi gerekiyor dediler. Biz de Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne geldik.\"

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde oğlunun parmağının kesildiğini belirten Derya Yıldız, ayağı yayılmaya başlayan kangrenin ise yapılan tedaviyle önlenmeye çalışıldığını söyledi.

\"OĞLUM BANA, \'NEREDE BENİM PARMAĞIM?\' DİYE SORUYOR\"

Yıldız, \"Isparta Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi\'ndeki sorumlu doktorlardan şikayetçiyim. Benim oğlum yandı, ben yandım, başka kimse yanmasın. Bize çok haksızlık yapıldı. Benim çocuğum bana parmağını soruyor. \'Nerede benim parmağım?\' diyor. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim Efemin parmağı yok, ayağı da yok olabilir. Şu an parmağının alınması benim için bir ödül, ben mutluyum. Bir insan parmağı kesildi diye mutlu olabilir mi? Ben mutluyum. Çünkü ayağı kesilecekti. Hala riski var, hala kangren var, yavaş yavaş kuruyor. Efe pansuman yapılırken ayağını gördü, \'Anne ayağım çok korkunç görünüyor. Ne oldu benim ayağıma\' dedi. Çünkü bilmiyordu kesildiğini ve ben de anlatmak zorunda kaldım. Parmak şu an da bizim için bir nimet. Kesilen ayağı da olabilirdi. Buradaki doktorlardan Allah razı olsun. Çocuğumla hep ilgileniyorlar. Parmağını kurtaramadılar ama ayağını kurtaracaklarını söylüyorlar.\" diye konuştu.

AYAĞA YAYILMAMASI İÇİN PARMAK KESİLDİ

Efecan\'ın tedavisiyle ilgilenen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yıldırım, \"Efecan bize geldiğinde ayak parmağındaki enfeksiyon ilerlemişti. Bu nedenle ayağa yayılmasını önlemek için parmağını kesmek zorunda kaldık. Hasta şu an da hızla iyileşiyor. Antibiyotik tedavisi uyguluyoruz ve yarayı temizlemek için operasyonlar yapıyoruz. Bu tür olaylarda erken müdahale, antibiyotik ve dezenfeksiyon çok önemlidir. Yaranın kapatılmaması gerekiyor.\" dedi.

5)OTOYOLDA BÜFE

ADANA\'da otoyolda kamyonet kasası üzerinde taşınan konteynır büfesi şaşkınlık yaşattı.

Yoğun araç trafiğinde üzerinde \'Büfe\' yazan konteynırı gören sürücülerin dikkatini dağıtan bu taşıma şekli hem espri hem de eleştiri konusu oldu. Başka bir yere kurulmak üzere taşındığı anlaşılan büfeyi taşıyan kamyonet Mersin yönüne doğru yoluna devam etti.

6)ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE ÜCRETSİZ HİZMET

AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Araştırma ve Uygulama Hastanesi kantininde şehit aileleri, gaziler ve erler için belli ürünlerde ücretsiz hizmet uygulaması başlatıldı. AKÜ ANS Araştırma ve Uygulama Hastanesi kantininde şehit aileleri, gaziler ve erler için belli ürünlerde ücretsiz hizmet uygulaması başlatıldı. Kantinin bazı noktalarına \"Bu işletmede gazi ve şehit yakınlarından tost, köfte, çay, ayran, su ürünlerinde ücret alınmamaktadır\" yazıları asıldı.

İşletmeci Aşık Büyükbaş, şehit yakınları ve gazilerin emrinde olduklarını söyledi. Afyonkarahisar\'ın yanı sıra akrabalarıyla birlikte 12 ilde daha kantin işletmeciliği yaptıklarını aktaran Büyükbaş, şehit yakınlarına, gazilere ve erlere ayrı bir önem verdiklerini kaydetti.

Şehit yakınları ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu belirten Büyükbaş, \"Şehitlerimiz ve gazilerimiz canlarını ülkemiz için seve seve feda ederken, askerlerimiz de vatanımızı ve bayrağımızı bekliyor. Bizlerin rahat ve huzuru için gece gündüz demeden mücadele ediyorlar. Onlar canlarını hiç sayarken biz neden onlar için bir şeyler yapmayalım diye düşündük\" dedi.

Kendi ailesinden de bir şehit verdiklerini belirten Aşık Büyükbaş, şehit ailesi ve gazi olmanın en iyi kendilerinin anlayacağını belirtti.

7)GAZİANTEP\'TE ‘HALIYA ESTETİK DOKUNUŞLAR’ PROJESİ

GAZİANTEP Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu tarafından Gaziantep’te desinatör yetiştirilmesi amacıyla “Halıya Estetik Dokunuşlar Avrupa Birliği Projesinin Farkındalık Etkinliği\' kapanış programı gerçekleştirildi.

Grand Otelde düzenlenen programa; Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, İş-Kur İl Müdürü Sıraç Ekin, iş adamları ile öğrenciler katıldı.

Gaziantep Üniversitesi\'nden mezun olan öğrencilerin ara eleman değil aranan eleman olduğunu söyleyen Rektör Gür, \"\'Avrupa Birliği Projeleri genellikle ihmal ediliyor. Şu anda Gaziantep Üniversitesi olarak çok sayıda proje yürütüyoruz, bu hem Gaziantep\'e farklı bir bakış açısı hem de Gaziantep Üniversitesinin proje üretme, Ar-Ge ve markalaşmaya yönelik yaptığı çalışmaların bir sonucudur. Yakın zamanda Uluslar arası yarışmalar planlıyoruz ve bu yarışmalara da halı sektörümüzün önde gelenlerinden destek bekliyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından projede yer alan başarılı öğrencilere sertifikaları verildi.

