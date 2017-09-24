DHA YURT BÜLTENİ-5

ELAZIĞ-Bingöl karayolunda meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan araç alev alev yanarken, vatandaşlar araç sürücüsünü araçtan yaralı olarak çıkararak hastaneye kaldırılmasını sağladı. Kovancılar ilçesinde öğretmenlik yapan Serhat K., 23 LE 974 plakalı otomobile ile Elazığ-Bingöl karayolunda seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı şarampole yuvarlardı. Olay yerinden geçen ve kazayı gören sürüceler, şarampole yuvarlanan araca müdahale ederek sürücü Serhat K.\'yı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Serhat K., çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, araç aniden yanmaya başladı. İtfaiye ikepleri de kaza yerine çağrılırken, araç kısa sürede alev alev yanarak kül oldu. Aracın yanması oradan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kayıt edildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Yanan araçların görüntüsü

-Yanan araçtan ve yoldan görüntü

Haber-Kamera: ELAZIĞ,(DHA)-

====================================================

2)BANKADAN KREDİ ÇEKTİĞİNİ 17 AY SONRA ÖĞRENDİ

BURSA\'da ihtiyaç kredisi almak için bankaların kredi faiz oranlarını araştırırken blgisayarda yanlışlıkla kredi talep tuşuna basan 45 yaşındaki Erdal Soğukpınar\'ın kullanmadığı hesabına para yatırıldı. Banka, aylık kredi ödemelerini yatırılan bu paradan düzenli olarak 17 ay boyunca kesti. Hesapta yeterli bakiye kalmaması üzerine banka görevlileri Soğukpınar\'ı ödeme yapması için uyardı. Hesap hareketlerini görünce şaşkına dönen Erdal Soğukpınar, soluğu Bursa Tüketiciler Derneği\'nde aldı.Bursa\'da, bahçe çevrelerine çit yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Erdal Soğukpınar, 2016 yılının ocak ayında ihtiyacı olan krediyi çekmek için internet üzerinden bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. İnternete yabancı olan Soğukpınar, iddiaya göre, bir özel bankadan farkında olmadan yanlış bir tuşa basarak 3 bin lira kredi istedi. Bu isteği kabul eden banka, Soğukpınar\'ın 2007 yılında açılan ve kullanılmayan hesabına kesintiler yapıldıktan sonra 2 bin 985 lira parayı, ayda 167.67 TL olarak 24 ay vadeli olarak ödemesi koşulu ile yatırdı. Banka, bu hesaptan ilk geri ödeme işlemini şubat ayında yaptı. Soğukpınar, bankadan kredi çektiğini, aylık ödemelerin bu hesaptan yapıldığını, 17 ay sonra taksit için hesapta yeterli bakiye olmadığını bildiren banka görevlisinden duyunca şaşırdı. Yapılan incelemede, banka hesabına paranın yattığını ve daha sonra da banka tarafından taksitlerin bu paradan düzenli olarak tahsil edildiğini gören Soğukpınar, kalan ödemelerin durdurulması için Bursa Tüketiciler Derneği\'ne giderek Başkan Sıtkı Yılmaz\'dan yardım istedi. Başvuruyu inceleyeceklerini, bankadan bilgi alacaklarını söyleyen Sıtkı Yılmaz, \"İlginç bir olay. Bankanın normal şartlarda hesaba para yatırıldığı zaman uyarı mesajı göndermesi gerekiyor. Erdal Soğukpınar bunun yollanmadığını söylüyor. Banka ile iletişime geçeceğiz. Araştıracağız. Hesap hareketlerine bakıp şikayetin takipçisi olacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------:

Erdal Soğukpınar ile röportaj

Tüketici derneğine başvurusu

Detaylar

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)-

SÜRE: 2 DK 51 SN

BOYUT: 91 MB

=============================================

3)IŞIK İHLALİ YAPAN ARAÇ KAZAYA NEDEN OLDU, SÜRÜCÜ YARALANDI

İZMİT\'te, ışık ihlali yapan otomobile çarpmamak için karşı şeride geçen otomobil minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ömer Türkçakal Bulvarı\'nda meydana geldi. Gölcük istikametine giden Erhan Halıcı idaresindeki 41 AJ 863 plakalı otomobil ışık ihlali yaparak aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için karşı şeride geçince Bahattin Acar idaresindeki CV 607 ZT plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sürücüsü Erhan Halıcı araçta sıkıştı. Çevredekiler hemen 112 Acil\'e haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi otomobilde sıkışan sürücüyü çıkardı. Sağlık ekebi yaralanan sürücüye ilk müdahalede bulundu. Hafif yaralanan sürücü kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Kaza yapan araçlar

-Sedyede yaralana sürücü

-Sağlık ve polis ekipleri detaylar

(Haber-Kamera:Faruk KIYAK İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

=================================================

4)SÜSLÜ BİSİKLETLER VE KADINLAR SOKAKLARI RENKLENDİRDİ

MANİSA\'da günlük yaşamda bisiklet kullanımına ve toplumda kadın-erkek eşitliğine dikkat çekmek amacıyla yüzlerce kadın hem kendileri hem bisikletlerini süsleyerek kent merkezinde bisiklet turu attı.

Şehzadeler İlçesi Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan kadınlar güzellikleriyle dikkat çekerken, süsledikleri bisikletlerliyle renkli görüntüler oluşturdu. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Manisa Organizasyonu tarafından bisiklet kullanımına ve toplumda kadın erkek eşikliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlediği bisiklet turuna kimi kadınlar eşiyle kimi kadınlarda çocuklarıyla katılmayı tercih etti.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Manisa Organizasyonu adına bir açıklama yapan Özlem Şahin, etkinliğin esas amacının bisiklet kullanımını kentsel yaşamın bir parçası haline getirmek olduğunu söyledi. Şahin, \"Bisiklet çevreyi kirletmeyen, doğa dostu ulaşım aracıdır. Bisiklet, yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz\" diye konuştu.

Şahin, etkinliğin bir başka amacının ise, toplumda kadın-erkek eşitliğine dikkat çekmek olduğunu ifade ederek, bisiklet kullanarak kadınların yollarda özgür olması gerektiğini ve bisikleti şehirde rahatça kullanması gerektiğini kaydetti.

Şahin\'in açıklamasının ardından yaklaşık 200 kadın ile 100 erkek süslü bisikletler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı\'ndan Yunusemre İlçesi\'ndeki Kent Ormanı\'na kadar yaklaşık 15 kilometre pedal çevirdi.



Görüntü Dökümü

-Etkinliğe süsledikleri bisikletleriyle katılan kadınlardan görüntü

-Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Manisa Organizasyonu adına Özlem Şahin\'in açıklama yapması

-Kadınların süslü bisikletleri ile şehir içinde tur atmasından görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

====================================================

5)REKTÖRÜN İSTEĞİYLE SÜS TAVUKLARINI ÜNİVERSİTEYE TAŞIDI

KARABÜK Üniversitesi\'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 30 yaşındaki Recep Orkun, Rektör Prof. Dr. Refik Polat\'ın isteği üzerine evinin kümesinde beslediği süs tavuklarını çalıştığı kampüse taşıdı. Öğrenciler, boş zamanlarında tavukları besleyerek vakit geçirip stres atıyor.

Karabük Üniversitesi\'nde 9 yıldır özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Recep Orkun, 2 yıl önce üniversitenin rektörü Prof. Dr. Refik Polat\'ın isteği üzerine evinin kümesindeki 12 çeşit süs tavuğunu kampüse taşıdı. Orkun, 2 senede ırk sayısını 20\'ye yükseltti. Öğrenciler de boş zamanlarında kümeslere gelerek süs tavuklarını besleyerek vakit geçirip stres atıyor.

Güvenlik Görevlisi Recep Orkun 12 yıldır süs tavuğu beslediğini bunun 2 yılını rektörün isteği üzerine kampüste yaptığını ifade ederek, evinin önünde daha dar bir alanda kampüste ise daha geniş bir alanda süs tavuklarını besleme imkanı bulduğunu söyledi. Orkun şöyle devam etti:

\"Rektör hocamızla birlikte karar aldık. Üniversitede görselini kullanalım dedik. Bu şekilde de bir etkinlik düzenledik. Bakımları zor oluyor ama zevkli bir iş. 70\'e yakın anaç hayvanımız var. 200\'e yakın da yavru civcivimiz var. 20 çeşit süs hayvanı var burada. Elimizdeki çoğu ırk nadir ırk. Appenzeller mesela Türkiye\'de 20-30 kişide bulunur.\"

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Refik Polat ise şöyle dedi:

\"Güvenlik görevlimizin böyle bir işle uğraştığını öğrendikten sonra bizzat yerinde görme fırsatım oldu. Çok etkilendim. Hatta kısa bir süre rektörlüğün bahçesinde ilgilendim. Bu sıradan bir yumurta tavukçuluğu değil, süs tavuğu bunlar. Bunu öğrencilerimizle paylaşmamız lazım dedim. Bu iş için, üniversitemiz içerisine böyle boş bir alanı tahsis ettik. Dünyanın farklı yerlerinden gelmiş tavukları burada yetiştiriyoruz hemde öğrencilerimizin, misafirlerimizin görüşüne bırakıyoruz. Bazen bende ailemle buraya geliyorum. Stres atmak için çok güzel oluyor. Bunları izlemek çok keyifli bir şey. Görenler çok etkileniyor. Çok şaşıranlar var. Böyle tavuklarda varmış mı diyen çok insan var. Öğrencilerimize zararsız güzel bir rehabilitasyon alanı oldu burası.\"

Mekatronik Mühendisliği son sınıf öğrencilerinden Fahriye Boz, \"Onları gelip seviyoruz. Onları besliyoruz. Bunlar her yerden göreceğimiz cinsten tavuklar. Buraya gelip stresimizi atıyoruz. Vatandaşlarımızda buraya gelip tavukları sevebilirler. Burası güzel bir gerçekten\" dedi.

Doğuhan Kayan ise \"Onlarla vakit geçiriyoruz. Sadece bizim ülkemizde yetişen değil, Hindistan\'dan, Çin\'den gelen tavuklar ve horozlar var burada. Çok eğlenceli. Hem bizim için hem de tavuk ve horozlar için değişik bir aktivite oluyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Kümesteki tavuklardan detay

-Öğrencilerin tavukların peşinde koşması, onlarla selfie çekilmesi

-Öğrencilerle röp

-Güvenlik görevlisi Recep Orkun

-Rektör Prof.Dr. Refik Polat\'ın açıklaması

Süre:(05.25) Boyutu:(172 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)