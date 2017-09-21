DHA YURT BÜLTENİ-5

1)HELİKOPTER KAZASI ŞEHİDİNİN CENAZESİ TÖRENLE UĞURLANDI(EK)

Görüntü Dökümü

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***CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ***

- Tören alanındaki ambulans

- Şehidin tabutunun tören alanına getirilmesi

- Törenden genel görüntüler

- Şehidin tabutunun özel harekat polislerinin omuzunda taşınarak ambulansa götürülmesi

SÜRE:02\'00\" BOYUT:122 MB

Haber:Ali KADI-Adnan ÇELEBİ-Kamera:NİĞDE,(DHA)

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2)KIRKLARELİ\'DE SAĞANAK YAĞMUR; EVLERİ SU BASTI



KIRKLARELİ\'de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur etkili oldu, cadde ve sokaklar nehre döndü. Yaklaşık bir saat süren yağmurda metrekareye 25 kilogram yağış düşerken, araçlar yolda kaldı, birçok ev ve işyerini de su bastı.

Kırklareli\'de etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Yağmur sularının etkili olduğu Karacaibrahim, Karakaş ve İstasyon mahallelerinde birçok araç yoğun su birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Birçok ev ve işyerini su bastı. Yağmurdan korunmak isteyenler ise saçak altlarına ve duraklara sığındı. Kırklareli Belediyesi ekipleri, yağmurun etkili olduğu mahallelerde çalışma başlattı. Meteoroloji verilerine göre, bir saat süren yağmurda metrekareye yaklaşık 25 kilogram yağış düştü. Hava sıcaklığının 16 dereceye kadar düştüğü kentte, yağmurun aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.

KIRKLARELİ, (DHA)

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3)TARSUS\'TA OKUL KRİZİ

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde depremde yıkılma riski taşıdığı için kapatılan Kasım Ekenler Ticaret Meslek Lisesi\'nin henüz inşaatı tamamlanmamış yeni binaya taşınması velilerin tepkisine neden oldu.

Geçen eğitim dönemi sonunda karne dağıtıldıktan sonra kapatılan okulun 1200 öğrencisi, bu yıl Kemalpaşa Sanayi Sitesi\'nde, şehir merkezinden 7 kilometre uzaklıktaki yeni yapılan bir okula gönderildi. Öğrencilerin, sınıflardaki eksiklikler nedeniyle eğitime başlayamadı, veliler de yeni binanın sanayi sitesinin içerisinde olmasına tepki gösterdi. Bazı sınıflarda yazı tahtası ve sıra olmadığını öne süren öğrenci velileri, okulun yeni olmasına rağmen iç düzenlemelerinin hala tamamlanmadığını söyledi. Kaymakam Yüksel Ünal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı ile görüşen veliler, çözüm bulunmaması durumunda çocuklarını okula göndermeyeceklerini öne sürdü.

KIZ ÖĞRENCİLERE TACİZDE BULUNULDU

Okulun ilk 2 günü kız öğrencilerin sözlü tacize uğradığını iddia eden velilerden Gülseren Yunus, \"Bu okulu istemiyoruz. Sanayi sitesi ve çöp atık tesislerinin içerisinde. Okul hala bitmemiş, ulaşım yok. Ne kızlarımızı ne oğullarımızı bu güvensiz ortama göndermek istemiyoruz. Okulun açıldığı ilk 2 günde kız öğrencilerimiz tacize uğradı. Buraya gelmek için 2 dolmuş değiştirip 25 dakika yürümek zorunda çocuklarımız. Bizi buraya sürgüne gönderdiler. Okulumuzu merkezde bir okulla değiştirsinler\" dedi.

OKULDA GÜVENLİK YOK

Veli Mehmet Latif Gökalp, \"Burada çocuklarımızın can güvenliği olmadığı için okula göndermiyoruz. Sanayi sitesi içinde bir okulun olduğu nerde görülmüş. Hemen yan tarafımızda arıtma tesisi var. 3 gün sonra kokmaya başlayınca, bu çocukların sağlık güvencesini kim alacak? Güvenlik yok, sağlık güvencesi yok, okul daha bitmemiş. Kimse çocuklarını okula göndermiyor ve çocuklar eğitim alamıyor. Çocukların başka okula naklini istiyoruz. Yetkililer artık sesimizi duysun\" diye konuştu.

OKULDA EKSİK YOK

İl Milli Eğitim Müdür Adem Koca ise iddialarla ilgili şunları söyledi:

\"Mevcut okulun binasının yıkılması gerekiyordu ve okulu en makul şekilde, hiç bölmeden inşaatı yeni biten okula taşıdık. Binanın eksikleri yeni bitti. Belediye, evi uzak olan öğrencilerin bir kısmı için ulaşım sağladı. Şu an okulda eksiklik yok. Öğrenciler için en ideal okul burası. Kaymakamlık Eğitim Komisyonu bu okula karar verdi.\"



Görüntü Dökümü

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-Okuldan genel görüntü

-Okulun tabelası

-Öğrencilerden görüntüler

-Veliler ellerinde dilekçelerle

-Veliler bir arada

-İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı velilerle konuşurken

-Velilerin tepkisi

-Gülseren Yunus\'un konuşması

-Mehmet Latif Gökalp\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04:46 BOYUT: 152.00 MB

Haber: İbrahim MAŞE -Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN, (DHA)

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4)GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN ŞİDDETİ GÖRMEYEN POLİSLERE DAVA



ADANA\'daki bir kreşte güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan şiddet olayında görevlendirilen ancak \'Kamera kaydında darp görüntüsüne rastlanılamadı\' diye tutanak tutan 2 polis hakkında, \'görevi kötüye kullanma\' suçundan 2\'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Avukat Nazan Akça Subaşı ile eşi gelir uzmanı İbrahim Subaşı, kızları Dilda Ece\'yi geçen 25 Ocak günü sabah saatlerinde kreşe götürüp öğretmeni 20 yaşındaki Mehtap İ.\'ye teslim etti. Akşam saatlerinde kızını kreşten alan İbrahim Subaşı, çocuğun üzerini değiştirirken sırtında tırnak izleri ve kızarıklıklar gördü. Hastaneye götürülen çocuğa adli vaka olarak değerlendirilip \'yaşamsal tehlike oluşturmaksızın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralandığına\' yönelik rapor verildi. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Dilda Ece, psikolog eşliğinde sırtındaki yaraları öğretmeninin yaptığını söyledi.

\'BERAAT İSTEDİ\'

Ailenin şikayeti üzerine Adana 6\'ncı Asliye Ceza Mahkemesi\'nde Mehtap İ. hakkında \'kasten yaralama\' suçlamasıyla 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşmada Mehtap İ., suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi. Anne Nazan Akça Subaşı ise olay nedeniyle kızının kreşe gidemediğini ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Kreşin güvenlik kamera kayıtlarının inceleyen bilirkişi ise \"Beyaz giyimli ve yeşil giyimli bayanların Dilda Ece\'nin üzerini değiştirirken sert davranıp hırpaladıkları kanaatine varılmıştır\" diye rapor hazırladı.

İNCELEDİLER AMA GÖREMEDİLER

Bilirkişi raporunun ardından Nazan Akça Subaşı, olay yaşandığında kreşe giden ve \'Kamera kaydında darp görüntüsüne rastlanılamadı\' diye tutanak tutan Yüzüncü Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi\'nde görevli polislerden de şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Cumhuriyet Savcısı, tutanağı hazırlayan polis memurları H.P. ve U.O. hakkında \'görevi kötüye kullanma\' suçlamasıyla 2\'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Adana 16\'ncı Asliye Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede, \"Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini şüphelilerin incelediği, kamera kaydında darp ve cebir görüntüsüne rastlanmadığına dair tutanak tutulduğu, bilirkişi incelemesinde ise darp görüntülerine rastlanıldığı görülmüştür\" denildi.

POLİSLER ŞAŞIRTTI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan polis H.P., \"Elimizdeki teknik imkanların yetersiz olması ve iş yoğunluğundan dolayı görüntüler gözümden kaçmış olabilir. Bilirkişi gibi detaylı inceleme imkanım yok, teknik eğitim de almadım. Tutanağı ben imzaladım. U.O. sadece imza attı\" dedi. Polis U.O. ise \"Başka bir işlem yaptığım sırada H.P. görüntüleri izleyerek tutanağı hazırladı. Ben sadece imza attım\" diye kendini savundu. 2 polis memurunun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)

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5)ETİYOPYA ASLANINI DOĞADA İLK KEZ GÖRÜNTÜLEDİ

ÇEVRE bilimci Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, doğada varlığı kesin olarak bilinmeyen siyah yeleli Etiyopya aslanını, Etiyopya\'daki Bale Milli Parkı\'nda hem diş, hem de erkek bireyler olarak görüntüleyen ilk kişi oldu.

ABD Utah Üniversitesi ve Koç Üniversitesi öğretim üyesi, ABD National Geographic Creative Ajansı\'nın ilk Türk fotoğrafçısı, ekolog, ornitolog ve çevrebilimci Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, dünyada bir ilke imza attı. Yaban hayatına yönelik tehlikeli ortamlardaki bilimsel çalışmalarıyla tanınan, TÜBİTAK Özel Ödülü sahibi ve National Geographic tarafından dünyanın en çok risk alan 22 insanından biri seçilen Doç. Dr. Şekercioğlu, bu kez dünyada varlığı bilinmeyen Etipyoya aslanını, hem de bir pençe uzaklığında ilk kez görüntülendi.

TESADÜFEN KARŞILAŞTI

Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, Etiyopya Bale Milli Parkı\'nda memeli sayımı yaptıkları sırada tesadüfen karşılaştığı Etiyopya aslanının dişisi ve iki yavrusunu gündüz, erkek aslanı da gece doğada ilk kez görüntüleyen kişi oldu. Dişi ve yavrularını görüntülediği videoyu anlatan Doç. Dr. Şekercioğlu, şöyle dedi:

“Görüntülerin çekildiği hafta Avrupa Yaban Hayatı Araştırmaları bilimsel dergisinde yeni bir makale çıktı ve Etiyopya aslanının genetik olarak farklı bir alttür olduğu, doğada halen varlığının bilinmediği ve soyunun tükenme eşiğinde olduğu anlatılıyordu. Bu makale, Etiyopya Addis Ababa Hayvanat Bahçesi\'ndeki aslanlardan alınan genetik örneklerle yapıldı. Makalenin yazarı Profesör Hofreiter\'in \'Kritik bir soru, hayvanat bahçesindeki bu aslanların nereden geldiği ve doğada halen yaşayıp yaşamadığı\' şeklinde demeç verdiği hafta, tesadüfen ben kamp yaptığım Bale ormanında bu aslanları görüntülüyordum. Bale Milli Parkı\'nda 7 yıldır burada iklim değişikliğinin kuşlar üzerine etkilerini araştırıyoruz. Sabah altıda kuş ağlarını yeni kurup ormanlık alandan yola çıktığımda, 20-30 metre ileride anne ve yavruları bana bakıyordu. Bu gündüz görüntülerinde araç içinde değildim. Bunlar doğada bilinen ilk video görüntüleri.\"

ERKEK ASLAN PENÇE MESAFESİNDE YAKLAŞTI

Erkek aslanı ise geçen ekim ayında karanlıkta araçtan sarkarak görüntülediğini anlatan Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, \"20-30 metreden gelmeye başladı. Bana doğru yaklaşıyordu. Toprak yolda dişinin peşinden gittiği için onun kokusuna odaklanmış ve kokuyu takip ediyordu. Siyah yelesinin karnına kadar inmesi Etiyopya erkek aslanının en önemli özelliğidir. 30-40 santimetre kadar yaklaştı ve bana bakarak yanımdan geçip gitti. Bir pençe mesafesindeydim\" dedi.

DÜNYA ÇAPINDA EN ENDER RASTLANAN ASLAN

Etiyopya aslanının dünya çapında soyu tehlikede bir canlı olduğunu belirten Doç. Dr. Şekercioğlu, “Belki de dünyadaki en ender aslan cinsi. İlk kez doğada dişi, erkek ve yavrularını çektik ve üreyen bir popülasyon olduğu ortada. Ancak bu ormandaki sayısı maksimum 50 diyebiliriz. Belki daha da az, birkaç düzine civarında. Maalesef aslan ve kaplan gibi büyük yırtıcılar dünya çapında yaşam alanlarının çoğunu kaybetti. Kaplan ve Etiyopya kurdu gibi bazı yırtıcı türleri yüzde 95\'inden fazla yaşam alanını kaybetti. Aslanlar yaşam alanlarının yüzde 94\'ünü, çitalar ise yüzde 92\'sini kaybetti. Ülkemizde de 19\'uncu yüzyılın sonuna kadar aslan yaşıyordu. Fars aslanını kaybettik. Çita ve kaplan vardı, onları da yitirdik\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLAR

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-

