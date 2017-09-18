DHA YURT BÜLTENİ-5

1)ERBİL\'DE REFERANDUMA DESTEK GÖSTERİLERİ



IRAK\'taki Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin merkezi konumundaki Erbil kentinde, referandum ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. Erbil\'in en kalabalık kesimlerinde dün gece toplananlar, havai fişekler eşliğinde referanduma destek gösterileri yaptı. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin 25 Eylül pazartesi günü yapılacağını açıkladığı \'bağımsızlık referandumu\'nun hazırlıkları devam ediyor. Hazırlıkların sürdüğü Erbil, Duhok ve Süleymaniye kentleri ve bağlı yerleşim yerleri referandum atmosferine girerken, buralarda sokaklarda referanduma destek gösterileri de düzenleniyor. Bölgesel yönetimin merkezi kabul edilen Erbil\'de akşam saatlerinde başlayan gösteriler gece geç saatlere kadar sürüyor. Erbil\'in merkezi noktalarında toplananlar havai fişeklerle destek gösterileri yapıyor. Genellikle Erbil\'in 60 metre genişlikteki caddesinde toplananlar, araç konvoyları oluşturup, havai fişek patlatarak referanduma destek veriyor. Referandum kararının alınması ardından Erbil\'de polis güçleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. Gösteri yapılan saatlerde bu caddeler trafiğe kapatılırken, olası bir tehlikeye karşı Erbil polisi de hazır bekletiliyor. Erbil Kalesi\'nin alt tarafında bulunan tarihi Erbil Çarşısı\'nda da toplananlar sık sık destek gösterileri düzenliyor. Erbil\'de çok sayıda ev, işyeri va arabaya Bölgesel Kürt yönetiminin kullandığı bayrak asılırken, büyük binalara da dev bayraklar asıldı.

Referandum kararının alınmasını sevinçle karşılayan Erbil sokaklarında destek gösterileri yapanlar önümüzdeki hafta pazartesi günü \'Evet\' oyu kullanacaklarını söyledi. Bunlardan biri, şunları söyledi:\"Başkan Barzani\'nin bu kararını destekliyoruz. Kürdistan\'ın bağımsızlığının kimseye zararı olmayacak. Tüm Kürtler 25 Eylül\'de sandık başlarına gitmelidir. Bağımsız bir devlet olmak istiyoruz. Birleşmiş Milletler\'in de bu kararı desteklemesini istiyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız ve sevinçliyiz. Haklarımızı alacağımız için çok mutluyuz. Her devlet gibi haklarımızın olmasını, devletimiz olmasını istiyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

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- Erbil\'de destek gösterileri

- Havai fişek patlatılması

- Arabalarla konvoy halinde gezenler

- Sokaklardaki destek gösterileri

- Bayraklarla konvoy yapanlar

- Sokaktaki bayrak satıcıları

- Klasik bir araba ile gezen aile

- Genel ve detaylar

Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN-Burak EMEK/ERBİL,(DHA)

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2)HDP\'Lİ BİLGEN HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI



Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, 6- 8 Ekim Kobani olayları öncesinde HDP MYK\'sının yaptığı sokağa çıkma çağrısıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve 9 Eylül\'de tahliye edilen parti sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında, yapılan itiraz üzerine Diyarbakır 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanırken dosya üzerinde yapılan tutukluluk incelemesi sonucu 9 Eylül\'de tahliye edilen HDP Sözcüsü ve Kars Milletkvekili Ayhan Bilgen için Başsavcılığın bir üst mahkemeye yaptığı itirazda karar çıktı. Diyarbakır 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi itiraz üzerine verdiği kararda, Bilgen\'in bulunmuş olduğu konum, ayrıca yapılan incelemede, sanığın hukuki durumunu etkileyecek herhangi bir evrak, bilgi, belge girmemesine rağmen celse arasında tutukluluk incelemesiyle yapılan tahliye kararının

yerinde olmadığını belirtti. Mahkeme atılı eylemlerin alt ve üst sınırı ile sanığın tutuklu kaldığı sürenin bu aşamada orantısız olması, belirtilen gerekçelerle sanığın atılı suçlan işlediğine dair kuvvetli somut deliller bulunması nedeniyle Bilgen için verilen tahliye kararının kaldırılmasına, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkatılmasına karar verdi.

DİYARBAKIR, (DHA)

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3)SAKARYA VALİSİ BALKANLIOĞLU\'NA ÖĞRETİM YILI AÇILIŞINDA DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ

SAKARYA Valisi İrfan Balkanlıoğlu, bugün başlayan yeni eğitim ve öğretim yılı açılışı nedeniyle düzenlenen tören sırasında lise öğretmeni Ethem Erkoç\'u karşısında görünce duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan Vali Balkanlıoğlu\'nun öğretmeninin elini öptü.

Erenler İlçesi\'nde bulunan Yücel Ballık Ortaokulu\'nda bu sabah ilk ders zili çalmadan önce 2017-2018 eğitim yılı açılış programı düzenlendi. Açılış törenine Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü törene sürpriz olarak Vali Balkanlıoğlu\'nun Çorum İmam Hatip Lisesi\'nde öğretmeni olan Ethem Erkoç getirildi. Şu anda emekli olduğu öğrenilen Erkoç, tören sonunda elindeki zille okul binasından çıkarak klasik okul ziliyle yeni eğitim döneminin ilk zilini çaldı.

Bu sırada bina önünde olan Vali Balkanlıoğlu eski lise öğretmenini karşısında görünce şaşkına döndü. Duygusal anlar yaşayan Vali Balkanlıoğlu \'Hem de en sevdiğim öğretmenim\' ifadelerini kullanarak Erkoç\'un elini öpüp sarıldı. Bu sırada törende olan protokol üyeleri ve öğrenciler sürprize alkışlarla destek verdi. Vali Balkanlıoğlu daha sonra eski öğretmeniyle birlikte sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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-Eski öğretmenin zil çalması

-Valinin duygusal anları

-Alkışlarla sınıfların gezilmesi

HABER-KAMERA:AZİZ GÜVENER-ADAPAZARI-DHA

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4)MAÇKA\'DA DERS ZİLİ EREN’SİZ ÇALDI



TRABZON’UN Maçka İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün adının verildiği Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okul arkadaşları yeni eğitim-öğretim dönemine hüzünlü başladı.Geçen 11 Ağustos\'ta Maçka İlçesi Vazelon Manastırı Mevkii\'ndeki bir evden erzak çalan PKK\'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül’ün şehit olduğu saldırı sonrası, güvenlik güçlerince teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonlar sürerken, şehit Eren Bülbül’ün eğitim gördüğü adını taşıyan okulda öğretmenler ve öğrenciler hüzünlü geldi.

Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafının yer aldığı \'Eren Bülbül Maçka seni unutmayacak. Tüm şehitlerimizin mekânı cennet olsun\' yazılı pankart asılan Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yeni eğitim-öğretim döneminde ilk ders zili Eren Bülbül’süz çaldı. Şehit Eren Bülbül’ün eğitim- öğretim gördüğü 9/C sınıfında ise sınıf arkadaşları ve öğretmenleri Eren Bülbül’ün sırasına fotoğrafı, çiçek ve Türk bayrağı bıraktı.

\'SINIF EREN’SİZ BOŞ SANKİ\'

Eren Bülbül’ün sınıf arkadaşlarından Ebubekir Kara çok üzgün olduklarını belirterek, şöyle dedi:

\"Tabii ki kelimelerle bu acıyı anlatmak tarifsiz. Eren yok. Okul başladı ama onsuz bir eksiklik ve boşluk hissediyoruz. Üzülüyoruz tabii ki. Sınıf Eren’siz boş sanki. Eren çok iyi birisiydi. Burası onun oturduğu sıraydı. Çok güzel günlerimiz geçti onunla. Bu Eren’siz başlayan bir yıl, çok kötü. O olsaydı, her yere birlikte gidiyorduk, şimdi o yok. Üzgünüz.\"

ARKADAŞI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehit Eren Bülbül’ü anlatan ve olayı ilk duyduğunda inanamadığını dile getirerek gözyaşı döken Semihcan Bilgin de “Eren sınıf arkadaşımızdı kendimizi onsuz kötü hissediyoruz. Olayı duydum, arkadaşlarla internette haberlere baktık. Adını görünce ilkten inanmadım. ‘Böyle bir şey olamaz’ dedim. İnsan inanamıyor işte böyle tanıdığı ve sevdiği biri oluncaö diye konuştu.

\'YİNE DE EREN’LER YETİŞTİRECEĞİZ\'

Eren\'in Arapça öğretmeni Haluk Boran ise şehit öğrencisinin çok saygılı bir insan olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

\"Eren’le bu sınıfta derslere girdik. İnsan bu ortama girince duygu yoğunluğu daha fazla artıyor. ‘Saygılı bir çocuk nasıl?’ derseniz gerçekten karşınıza Eren çıkar. Özelikle soysal alanda mesela futbol oynardık onla biz. Derslerden çıkar, top oynardık hatta bir gün şöyle bir şey olmuş beni de çok duygulandırmıştı. Bir ikili mücadele Eren bana fazla sert girdi, düştüm yere. Daha sonra kalktım hırsa topa doğru yöneldim, Eren de topu bıraktı bana geldi, ‘Hocam bir şeyiniz var mı?’ dedi. Ben de ‘Yok bir şeyim oyunda böyle olur’ dedim. İnanın oyun bitene kadar bana ‘Hocam nasılsınız, ayağınız nasıl oldu?’ dedi. Hatta okula geldiğimiz de de bana aynı bu söylemlerini söyledi. Bu duruş Eren’in duruşuydu. Bir yıl boyunca bu duruşu gördüm Eren’de. Aileye Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Bizim Eren’lerimiz bitmeyecek. İçimiz yanacak belki ağlayacağız, acımızı kalbimize gömeceğiz ama yine de Eren’ler yetiştireceğiz. Gerekirse Eren olacağız. Bu okulda onun adı ölümsüz olarak kaldı.\"

Görüntü Dökümü

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Okuldan genel görüntüler

Sınıftan görüntüler

Eren\'in arkadaşları ve öğretmen konuşma

Detaylar

(Haber: Fatih TURAN Kamera:Osman ŞİŞKO-TRABON/DHA



