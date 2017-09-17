DHA YURT BÜLTENİ-5

1)12 YAŞINDA KIZLA EVLENEN SURİYELİ TUTUKLANDI

ADANA\'da Suriyeli sığınmacı 12 yaşındaki H.A.N. ile evlenen ve bir çocuk yapan 27 yaşındaki Suriyeli Yusuf Ömer, tutuklandı.Suriye\'den 2012\'de ailesi ile birlikte Türkiye\'ye gelip Adana\'ya yerleşen ve şu anda 14 yaşında olan H.A.N., 2015 yılında kendisi gibi sığınmacı olan Suriyeli Yusuf Ömer ile evlendirildi. Küçük H.A.N., bu evlilikten şu anda 1 yaşında olan bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Geçen hafta hastalanan bebeğini merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Barbaros Mahallesi\'nde bulunan aile sağlığı merkezine götüren H.A.N.\'ın yaşını fark eden görevli doktor, durumu polise bildirdi. Tedavi sonrası sağlık merkezinden ayrılan H.A.N.\'ı her yerde arayan polis, çocuk gelini Yusuf Ömer ve bebeğiyle birlikte yaşadıkları evde buldu.

CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASI

H.A.N., ifadesini alan polislere 2 yıl önce Yusuf Ömer ile zorla evlendirildiğini söyledi. Gözaltına alınan Yusuf Ömer ise H.A.N. ile kendi isteğiyle evlendiklerini söyleyerek suçlamayı kabul etmedi. Yusuf Ömer, \'Çocuğun cinsel istismarı\' suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. H.A.N. ve bebeği ise ailesine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Suriyeli şahsın Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi önünde konuşması

- Detay görüntüsü

- Polis aracına bindirilmesi

- Adli Tıp Birimi tabelası

- Adli Tıp Birimi önündeki polis araçlarından detay

SÜRE:01\'10\" BOYUT:72 MB

Haber:Salih ÜÇTEPE-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA,(DHA)

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2)SAVCILIK, DTK KONGRESİ\'NE SORUŞTURMA AÇTI

DİYARBAKIR\'da dün yapılan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) 8\'inci Olağan Kongresi\'nde eş başkanlıklara Hatip Dicle\'nin yurt dışına çıkması nedeniyle HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve Leyla Güven seçilirken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kongrede, \'terör örgütü propagandası\' yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır il binasında dün yapılan ve bazı HDP milletvekillerininde katıldığı DTK 8\'inci Olağan Kongresi\'nde, eş başkanlıkları HDP Ağrı milletvekili Berdan Öztür ve mevcut eş başkan eski milletvekili Leyla Güven seçildi. HDP milletvekili Berdan Öztürk, DTK Eş Başkanlığı\'nı yürütürken, geçen yıl yurt dışına çıkan ve bir daha dönmeyen DEP eski Milletvekili Hatip Dicle\'nin yerine seçildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise dün yapılan DTK kongresinde yapılan konuşmalar ve salona asılan terör örgütü PKK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan\'ın fotoğrafı nedeniyle \'terör örgütü propagandası yapıldığı\' iddiasıyla soruşturma başlattı.

DİYARBAKIR, (DHA)-

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3)HÜRRİYET AİLESİ\'NİN MUTLU GÜNÜ

HÜRRİYET Gazetesi Yan Yayınlar Yönetmeni Çınar Oskay, ABD\'li Kathryn Key ile Bodrum\'da düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi.

Hürriyet Gazetesi Yan Yayınlar Yönetmeni Çınar Oskay, ABD\'nin New York şehrindeki bir mağazada müdürlük yapan Kathryn Key ile Bodrum\'un Göltürkbükü Mahallesi\'ndeki Maçakızı Otel ve Beach\'te düzenlenen nikah töreniyle yaşamını birleştirdi. Oskay\'ın nikah şahitliğini Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve dayıları gazeteci- yazar Mehmet Y. Yılmaz ile Bahadır Yılmaz yaparken, gelinin şahidi ise arkadaşı Michell Schonfeld oldu.

Nikah törenine Hürriyet Gazetesi yazarları Ertuğrul Özkök, İhsan Yılmaz, Sedat Ergin, eşi Candan Ergin, Doğan Holding A.Ş. Bodrum Sorumlusu Emir Bağ, CNN Türk\'te program yapan Cüneyt Özdemir ile yaklaşık 300 seçkin davetli katıldı.

Törende Mehmet Y. Yılmaz ile birlikte Oskay\'ın annesi Feryal Pere ile Key\'in annesi Linda Key konukları kapıda karşıladı. Damat Çınar Oskay nikah törenini düzenlendiği beach cluba denizden tekne ile gelirken, gelin Kathryn Key\'i annesi Linda Key karadan getirdi.

Büyük alkışlar arasında ahşap iskelede buluşan Oskay ve Key\'in tanışmaları, İngilizce ve Türkçe olarak anlatıldı. Oskay ile Key birbirlerinin yüzüklerini alkışlar arasında taktı.

Oskay \"İki yıl önce tatilde tanıştığımız ve kısa sürede birbirimize aşık olduğumuz ilişkimizi bundan sonrada hayatımızın her anında birlikte sürdürmeye karar verdik, bugün dostlarımızın, güzel insanların arasında bu mutluluğu paylaştık. Çok mutluyuz\" dedi.

Çiftin nikahını Bodrum Belediyesi nikah memuru Mürvet Aykoç kıydı.

Görüntü Dökümü

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-Denizden gelen damat ile karadan gelen gelinin iskelede buluşma anından görüntü

-Nikan töreninden görüntü

-Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve nikaha katılan diğer davetlilerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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4)GÜZEL KÖYLÜ\'NÜN GÜL\'Ü EVLENDİ



SİNEMA ve dizi oyuncusu, manken Gizem Karaca, Bodrum\'un tanınmış turizmcilerinden Kemal Ekmekçi evlendi.Bir televizyon kanalında 52 bölüm yayımlanan \'Güzel Köylü\' dizisinde \'Gül\' karakterine hayat veren 24 yaşındaki Gizem Karaca ile nişanlısı 28 yaşındaki Kemal Ekmekçi, Bodrum\'un Torba Mahallesi\'ndeki Nikki Beach Resort & Spa Bodrum\'da düzenlenen düğün ile hayatlarını birleştirdi.

Güzel Köylü dizisinin çekimlerinde tanışıp, 3 yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çiftin düğününe, damadın babası İbrahim Ekmekçi, annesi İpek Ekmekçi, gelinin babası Cüneyt ve annesi Münevver Karaca, Fatih Ürek, Kerimcan Durmaz, Sermiyan Midyat gibi ünlü pek çok tanınmış isminde aralarında bulunduğu 700 davetli katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini arkadaşları Kerimcan Durmaz, Uğur Ayaz, Zeynep Korkmaz, Berkay Osman Farabi Eroz, Fatih Ayhan ve Hüseyin Kurutaş yaptı. Erol Albayrak ve Noyan Şahin\'in diktiği gelinlik ve damatlık ile davetlilerin karşısına çıkan Gizem Karava ve Kemal Ekmekçi, alkışlar eşliğinde nikah masasına oturdu. Nikah sırasında gelin Gizem Karaca\'yı gülme krizi tuttu. Karaca, nikah memurunun \"Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?\" sorusuna gülerek \'Evet\' diye yanıt verdi. Nikah sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kemal Ekmekçi, heyecanlı olduklarını belirtip, \"Güzel bir kalabalık var sevdiklerimiz yanımızda. Nikahımızı kıydık şimdi eğlenme zamanı\" dedi.

Nikah sırasında heyecandan gülme krizine tutulduğunu belirten Gizem Karaca da \"Ama benim için güzel bir anı oldu. Artık hayatımızı birleştirdik üstüne diyecek bir şey yok. Ayakkabının altına isim yazmayı unuttum. Ama artık kimlerin istediğini biliyorum. Herhalde işe yarar\" dedi. Çift, iş yoğunluklarının fazla olduğunu belirterek balayını daha sonra rahat bir zamanda yapmayı planladıklarını söyledi. Çift daha sonra ilk danslarını yaptı. Düğün, takı merasimi ve ardından çalan birbirinden güzel şarkılar eşliğinde eğlenilmesiyle devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Nikahın kıyılmasından görüntü

-Çiftin, ilk danslarından görüntü

-Gelin Gizem Karaca ve damat Kemal Ekmekçi ile röp.

-Davetlilerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM, (Muğla), (DHA)



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