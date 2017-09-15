DHA YURT BÜLTENİ-5

1)BAKAN SOYLU\'DAN HATAY\'DA GÜVENLİK ZİRVESİ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis ve Hatay Valileri ile Hatay\'ın Dörtyol İlçesi\'nde güvenlik zirvesi yaptı.

Dörtyol İlçesi\'ne helikopterle gelen Bakan Süleyman Soylu, terör olaylarının yaşandığı Amanos Dağı\'nı havadan inceledi. Kara Hasanpaşa Kışlası\'na iniş yapan Bakan Soylu, kışladaki şeref defterini imzaladı. Soylu ardından da kışla içindeki İl Jandarma Komutanlığı Taktik Komutanlığı\'nda Hatay Valisi Erdal Ata, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, bölge illerin emniyet müdürleri, jandarma il komutanları ve sahil güvenlik komutanlarının katılımıyla güvenlik toplantısı yaptı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

HATAY/DHA

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2)ŞEMDİNLİ\'DE GÜVENLİK KORUCUSUNUN TAZİYESİNDE PKK\'YA TEPKİ

HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 11 çocuk babası güvenlik korucusu Fevzi Altınkum\'un Şemdinli\'deki taziyesine katıldı. Teröre tepki gösterilen taziyede konuşan Vali Toprak, Üzümkıran Köyü sakinlerinin teröre geçit vermediğini belirtti. Hakkari Valisi Toprak, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Şemdinli\'nin Üzümkıran köyüne giderek, PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Fevzi Altunkum\'un taziyesine katıldı. Taziyeye katılan şehit Altınkum\'um yakınları, Vali Toprak\'ı ellerinde Türk bayrakları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun fotoğrafının bulunduğu pankart ve \'Kahrolsun PKK, şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganlarıyla karşıladı.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, Üzümkıran köyü sakinleri\'nin teröre geçit vermediğini ifade ederek şöyle konuştu:

\"Çok Değerli Üzümkıran kardeşlerim öncelikle cümleten başımız sağ olsun. Korucu kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Eski köyünüzün bulunduğu yerde de o zorlu yıllarda terör örgütünün çok daha güçlü şekilde devletimize, askerimize, milletimize saldırdığı dönemlerde de Üzümkıranlılar teröre geçit vermemişler. Bugün de yerleşmiş olduğunuz bu bölgede şehitler veriyorsunuz. Bütün her şeyinizi canınızı, malınızı, mesainizi, devletimizin, milletimizin bekası için seferber etmiş durumdasınız. Devletimiz de bunun bilincinde. Başta Sayın İçişleri Bakanımız olmak üzere Sayın Başbakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten Üzümkıran denildiğinde başka bir psikolojiye geçiyorlar, yüzlerinde başka bir sevgi oluşuyor. Bu zorlu bölgelerde gözünüzü budaktan esirgemeden bu terör örgütü denen bu şebekeyle mücadeleniz büyük takdir topluyor. Şehitlerimiz vatan, millet için kutsal bir dava uğruna canlarını feda etmişler. Ben bu duygularla kardeşimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Biz bu birlik beraberliğimizi, ortak değerlerimizi kaybetmediğimiz müddetçe bizi hiçbir iç ve dış gücün parçalaması, yıkması, yok etmesi söz konusu dahi olamaz. Yeter ki çelikleşmiş birlikteliğimizi, sevgimizi, muhabbetimizi devam ettirelim.\"

Vali Toprak, daha sonra şehit güvenlik korucusu Fevzi Altın’un ailesini evinde ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Vali Toprak ve beraberindekiler ziyaretin ardından Durak Kalekolu\'nun yapılacağı bölgede incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Buradaki incelemelerini tamamlayan Vali Toprak ve beraberindekiler Şemdinli ilçesindeki esnafları da işyerlerinde ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

VALİLİK KAMERASINDAN

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-Ellerindeki Türk bayrakarı ile PKK\'ya karşı yürüyen Üzümkıran köyü sakinleri

-Vali ve dğer yetkililer ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyen vatandaşlarla yürürken

-Atılan sloganlar

-Şehit korucu Fevzi Altunkum\'un taziyesine katılanlar

-Taziyeye katılan Vali ve diğer yetkililer

SÜRE:1 DK 12 SN

BOYUT:27 MB

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) -

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3)KİLİS ADLİYESİ\'NDE SİLAHLI KAVGA, YARALILAR VAR



KİLİS Adliyesi\'nin içinde çıkan silahlı kavgada yaralananlar oldu.

Saat 11.30 sıralarında adliye binası içerisinde birbiri ardına silah sesleri duyuldu. Kim ya da kimlerin kullandığı bilinmeyen silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği kavgada, yaralananlar oldu. Silah seslerinin duyulmasının ardından adliyeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adliye içi ve çevresinde yoğun önlem alınırken, bazı yaralananların ambulanslarla hastaneye götürüldüğü görüldü.



OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) -

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4)BİLECİK VE KÜTAHYA\'DAKİ ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINDA

KÜTAHYA\'nın Domaniç İlçesinde geçen Pazar günü çıkan ve Bilecik\'in Bozüyük İlçesine sıçrayan orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. 500 hektarlık alanda etkili olan yangının soğutma çalışmaları havadan ve karadan yapılıyor.

Domaniç İlçesi\'nde soğutma çalışmalarının devam etiği orman yangının rüzgarın etkisiyle yeniden başlamaması için tepilik alanlara helikopterlerle müdahalede bulunuluyor.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın da Bozüyük İlçesindeki yangının tamamen kontrol altına alındığını, söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ormanlık alanın yüksek kesimlerine helikopterlerle müdahalede bulunulduğunu belirten Vali Büyükakın, \"Yangın tam olarak söndürüldü diyemeyiz. Çünkü kontrol altına alınan bölgelerde altta yanma var. Buraların soğutma çalışmaları sürüyor\" dedi. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de Bozüyük\'te soğutma çalışmalarını yapıldığı ormanlık alanda incelemelerde bulundu.

500 HEKTARLIK ALAN

Orman Genel müdürü Bekir Karacabey, Kütahya ve Bilecik\'te meydana gelen orman yangının genel olarak 500 hektarlık alanı kapsadığını söyleyerek, \"Alandaki yanmayan kısımların etrafını çevirip o ağaçları kurtaracağız. Onları tespit ettikten sonra ne kadar alanın yandığını net olarak söyleyebiliriz. Şu anda genel sahaya baktığımız zaman yaklaşık 500 hektar civarında\" diye konuştu. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da, Yangın şu anda kontrol altına alındı, inşallah soğutma çalışmalarından sonra tamamen söndürülmüş olacak. Emekleri geçen destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Bozüyük\'teki yangın soğutma çalışmalarına katılan helikopterlerin görüntüsü,

-Yanan bölgenin ve yapılan çalışmaların,

-Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı\'nın konuşması,

-Orman Genel müdürü Bekir Karacabey\'in kısa konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: BOZÜYÜK,(Bilecik)-Domaniç,(Kütahya)/DHAx

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5)FINDIK ÜRETİCİSİ MİTİNGE HAZIRLANIYOR

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan fındık fiyatı ve serbest piyasadaki düşük fiyata tepki gösteren fındık üreticileri, Ordu\'da miting yapmaya hazırlanıyor.

Ordu\'da TMO, Giresun kalite fındığı 10.50 lira, levant kalite fındığı ise 10 liradan satın alırken, serbest piyasada ise fındık 8 liranın altında işlem görüyor. Tüm Üretici Köylüler Sendikası (TÜM KÖY SEN) Ordu Şubesi öncülüğünde fındık üreticilerinin 23 Eylül Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı\'nda fındık mitingi düzenleyeceği belirtildi.

Ordu\'da 2006 yılında 100 binden fazla fındık üreticisinin katılımıyla yine fındık mitingi düzenlenmiş, Karadeniz Sahil Yolu 9 saat trafiğe kapatılarak, hükümet protesto edilmişti. Bu eylemin ardından devlet fındık üreticisine dönüm başı destek ödemesi yaparak, TMO\'yu devreye sokmuştu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Öte yandan Ordu ve Giresun\'da fiyata tepki göstererek protesto eden bazı fındık üreticileri, balta ve ağaç motoru ile fındık bahçesindeki dalları kesmeye devam ediyor. Bahçelerde çektikleri videoları da sosyal medyadan paylaşan üreticiler, sesini duyurmaya çalışıyor.

Ordu\'nun Çaybaşı İlçesi ilküvez\'de fındık bahçesinde dalları keserek protesto eden fındık üreticisi Ramazan Karayiğit, \"Fındık 4 sene önce 15 liraydı. 8 liraya fındık veriyoruz bu ne ya. Allah aşkına bu nedir. Kesip yulaf ekerim. Ne yapacağım ben bunu, hayvanlarıma mısır yulaf ekerim. Zaten para etmiyor. Bu köylü ne yapsın kardeşim\" dedi.

-Görüntü Dökümü

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-Ordu ve Giresun\'da fındık bahçesinde dalları kesen üreticilerden görüntü (Cep telefonu ile yeni görüntü)

-Ramazan Karayiğit\'in konuşması ve fındığını kesmesi (videoda ilk sırada)

(SÜRE: 5.03 Dk) (BOYUT: 548 MB)

Haber: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

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6)ORDU\'DA ŞARBON NEDENİYLE UYGULANAN KARANTİNA TEDBİRLERİ KALDIRILDI

ORDU\'nun Çatalpınar İlçesi\'nde, büyükbaş hayvan kesen 1 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine ortaya çıkan şarbon vakasıyla ilgili uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.

Ordu\'nun Çatalpınar İlçesi Elmaköy Mahallesi\'nde 11 Ağustos tarihinde büyükbaş hayvan kesen 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 kişinin ise halen tedavisi sürüyor. Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, hastalık bölgesinde karantina, temizlik, dezenfeksiyon ve bilgilendirme gibi tedbirlerin uygulandığı, gerekli tüm önlemlerin de alındığı belirtildi. Karantina bölgesi uygulanan 11 mahalleye hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığı, yol kontrollerinin kolluk kuvvetlerce düzenli bir şekilde yapıldığı, 3 bin 500 hayvanın aşılandığı da belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

\"Karantina bölgesinde hayvan giriş-çıkışı yasaklandığı gibi hayvan kesimleri de yasaklanmıştır. Kurban bayramı nedeni ile karantina bölgesi içerisindeki mahallelerde kurbanlık hayvan kestirmek isteyen vatandaşlarımızın hayvanları Kurban bayramından önce mahallinde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince muayene edilmiş ve kesimlere sadece ruhsatlı mezbahanelerde izin verilmiştir. Bu maksatla karantina altındaki mahallelerde bulunan kurbanlık hayvanlar, bayramın 2. ve 3. günlerinde kontrollü bir şekilde Altınordu ve Fatsa Mezbanelerine kestirilmiştir. Çıkan şarbon hastalığı; alınan idari ve fenni tedbirler sonrasında başka hayvana bulaşmadığı ve karantina süresinde hastalıktan dolayı hayvan ölümü yaşanmadığı için 8 Eylül tarihinde Çatalpınar ve Çamaş İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararları ile kordon ve karantina tedbirleri kaldırılarak söndürülmüştür.\"

Şarbon Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik gereği karantina bölgesinde 5 yıl süreyle hastalığa karşı aşılama yapılacağı da belirtildi.



Nedim KOVAN/ÇATLAPINAR (Ordu), (DHA)

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7)VALİ YILMAZ \'ÇOBAN RESSAMI\' ÖDÜLLENDİRDİ

BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, açıköğretim lisesini bitirerek girdiği yetenek sınavında Mimar Sinan Üniversitesi (MSÜ)Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünü kazanan Büşra Öğüt\'ü ödüllendirdi.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ağlasun ziyareti sırasında, açıköğretim lisesini bitirerek girdiği yetenek sınavında MSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünü kazanan Büşra Öğüt\'ü ödüllendirdi. Büşra Öğüt\'ün imkansızlıklar içinde büyük bir başarıya imza attığını ve örnek bir öğrenci olduğunu söyleyen Vali Yılmaz, tebrik etti.

vali Yılmaz, \"Açıköğretimde okuyup, bitirdikten sonra Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik tasarım bölümünü 8\'inci sırada kazandı. Örnek bir öğrenci. Şartların namüsait olduğu halde üniversiteyi kazanmak diğer öğrencilerimize örnektir. Çalışmanın, azmin sonucunu gösterdin, tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Bundan sonra okul hayatında da her zaman yanına olacağız\" diye konuştu. Vali Yılmaz, Büşra\'ya Cumhuriyet altını verdi.

Büşra Öğüt ise Vali Yılmaz\'a, kendisinin ve 15 Temmuz\'da şehit düşen astsubay Ömer Halisdemir\'in karakalem portresini hediye etti.

Görüntü Dökümü

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- Tablo hediye edilmesi

- Valinin konuşması

- Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)



