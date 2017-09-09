DHA YURT BÜLTENİ-5 

Mahkeme Başkanı Baştoğ: \"Su o kadar bulanık ki\"

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına; sanık binbaşı Şükrü Seymen\'in dün yarım kalan esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi. Seymen, ifadesinde polislerin helikopteri düşürmek için ateş ettiğini söylemesi üzerine, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Helikopterden sivil halka nasıl ateş edildiği ortadadır. Ayrıca sizinle çatışmaya giren polislerin bir kısmı da FETÖ\'den tutuklandı. Su o kadar bulanık ki\" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1\'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanması Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde sürüyor. Bugünkü duruşma öncesi, özel hareket polisleri çatılarda konuşlanırken, çevik kuvvet tarafından da çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda görevli binbaşı olan sanık Şükrü Seymen, dün (cuma) yarım kalan esas hakkında savunmasına bugün devam etti. Binbaşı Seymen, \"İddianamede, helikoptere ateş ettiğim yer alıyor. İddianamede doğru olan kısım, güvenlik güçlerinin helikoptere ateş ederek Haldun Gülmez\'i (yüzbaşı) yaralamasıdır. Sahilde diz çökmüş bir şekilde cep telefonuyla pilotla görüştüm. Bizi öldürmek kastıyla ateş eden polisler için yanımdakilere, \'Onlarla işimiz yok, karşılık verdirmeyin\' emrini verdim. Bırakın ateş etmeyi, silahım bile elimde değildi. Tanıklardan birisinin ifadesinde, polislerin bize karşı kimyasal silah kullanılacağı yönünde iddiası var\" dedi.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ ise, \"Helikopterden sivil halka nasıl ateş edildiği ortadadır. Polislerin hangi psikoloji ile davrandığını bilemeyiz. Ayrıca sizinle çatışmaya giren polislerin bir kısmı da FETÖ\'den tutuklandı. Su o kadar bulanık ki\" dedi.

Duruşma, Seymen\'in ifadesiyle devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güvenlik önlemleri

- Sanıkların cezaevi ring aracıyla getirilişi

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN /MUĞLA, (DHA)

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Barış Akarsu\'nun çalınan eşyalarını hırsızın annesi getirdi

BARTIN\'ın Amasra İlçesi\'nde merhum şarkıcı Barış Akarsu\'nun ailesinin oturduğu, aynı zamanda müze olan evin soyulması olayında tutuklanan 28 yaşındaki A.E.\'nin annesi, Barış Akarsu\'nun çalınan eşyalarını getirerek polise teslim etti. 43\'ü oğlu Barış, diğerleri kızına ait toplam 99 eşyayı teslim alan anne Hatice Akarsu, \"Yüzüğü gelmedi. Ben o yüzükle yaşıyorum. Onsuz yaşamayam. Yoksa davamdan vazgeçmem\" dedi.

Bodrum\'da 29 Haziran 2007\'de 28\'inci doğum gününü kutladığı gece geçirdiği kazada yaşamını yitiren Barış Akarsu\'nun annesi Hatice Akarsu\'nun Amasra\'daki evi 1 ay önce soyuldu. Hatice Akarsu\'nun Akkonak Köyü\'ndeki evinde olduğu sırada Kum Mahallesi\'nde bulunan 5 katlı apartmanın üst katındaki evine kilidi kırarak giren kimliği belirsiz kişiler, Barış Akarsu\'nun değerli takıları ve ödüllerini alıp kaçtı.

2 KİŞİDEN 1\'İ YAKALANDI

Köyden döndüğünde hırsızlığı fark eden Hatice Akarsu\'nun ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, eve giren 2 kişinin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden 28 yaşındaki A.E., olaydan 1 hafta sonra Ankara\'da polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Amasra\'ya getirilen ve 7 ayrı hırsızlık olayından sabıkası bulunan şüpheli, Barış Akarsu\'nun eşyalarının diğer arkadaşında olduğunu ileri sürdü. Şüpheli tutuklandı.

ANNESİ GETİRDİ

İl Emniyet ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü kimliği belirlenen diğer şüpheli, evden çaldıkları eşyaları kendi anne ve babasına, onlar da tutuklanan A.E.\'nin annesine polise teslim etmesi için verdi. Tutuklu A.E.\'nin annesi de dün Amasra Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek evden çalınan eşyaları polise teslim etti. Emniyete davet edilen anne Hatice Akarsu, 43\'ü oğlu Barış, diğerleri kızına ait olan 99 adet takı ve diğer eşyaları teslim aldı.

\'YÜZÜK GELMEDEN DAVAMDAN VAZGEÇMEM\'

Emniyetten kendisini aradıklarında çok mutlu olduğunu söyleyen Hatice Akarsu, oğlunun bazı eşyalarının eksik olduğunu öne sürdü. Hatice Akarsu şöyle konuştu:

\"Şu anda Barış\'ıma ait 43 parça geldi. Yüzüğü gelmedi. Ben o yüzükle yaşıyorum. Onsuz yaşamayam. Ben şu anda firari olan çocuktan yüzüğü istiyorum. Yoksa davamdan vazgeçmem. Yaptınız bir hata, senin bir işine yaramaz. Ne olur getir onu, ben o yüzüksüz yaşayamam, ne olur o kuru kafalı yüzüğü getirin. Barış için o yüzük şans getiren yüzüktü. Metin abisi hediye etmiş ona. Oğlum rahmetli olduktan sonra bana kaldı. O çocuğumun emanetidir. Ben onsuz asla yaşamam. O yüzüğü barış hiç çıkarmazdı. Hep takardı. Şimdi o yüzük yokken, hiç bir şeye yaramaz. Getirsinler yüzüğü.\"

KAPIYA ALARM TAKTIRDI

Hatice Akarsu, tutuklu şüphelinin annesinin kapının kırılan kilidinin parasını ödemek istediğini polis aracılığıyla kendisine söylediğini, ancak bunu ismediğini söylediğini aktardı. Hatice Akarsu ayrıca hırsızlık olayından sonra evinin kapısına alarm taktırdığını da belirtti.

Görüntü dökümü:

-Evin dıştan görüntüsü

-Evin dışındaki güvenlik önlemi

-Barış Akarsu’nun eşyaları

-Annenin eşyalara bakıp ağlaması

-Eşyaların sayılması

-Anne Hatice Akarsu ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

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Kardeşinin kulağına kebap şişi sapladı

ŞANLIURFA’da 9 yaşındaki B.A., sokakta oyun oynarken eve gitmesini istediği ve olumsuz yanıt aldığı kardeşi 8 yaşındaki U.A.\'nın sağ kulağına fırın tezgahından aldığı kebap şişi sapladı. Acil serviste tedaviye alınan çocuğun sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde Hekimdede Mahallesi\'nde meydana geldi. Sokakta oynayan Uğur A.’dan eve gitmesini isteyen B.A., kardeşinden olumsuz yanıt aldı. B.A., mahalledeki pide fırınının tezgahında bulunan biber ve patlıcan közlenmesinde kullanılan metal kebap şişi alıp kardeşinin sağ kulağına sapladı. Sağ kulak üstünden kafatasına saplanan şişle olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen U.A., tedaviye alındı. Acil serviste, kulağına 2 santim saplanan şiş çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Kulağının üst köşesinden başına şiş saplanan çocuk

- Sağlık görevlileri olay yerine gelmesi

- Acil Servise kaldırılan yaralı çocuk

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

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İntiharı polis önledi

AYDIN\'ın Efeler ilçesinde boş bir binanın dördüncü katından atlamak istediği belirtilen 40 yaşındaki S.Ö.\'yü polis ekipleri uzun süren çaba sonucu ikna ederek aşağı indirdi.

Cumhuriyet Mahallesi\'nde Atatürk Bulvarı üzerinde bugün saat 09.30\'da sıralarında meydana gelen olayda, ailevi sorunları nedeniyle intihar etmek istediği iddia edilen evli S.Ö., boş olan binanın dördüncü katına çıktı. Pencereye çıkarak kendisini aşağıya atmak isteyen S.Ö.\'yü gören vatandaşlar polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve itfaiye ekibi geldi. Polisler önce aşağıdan S.Ö.\'yü ikna etmeye çalıştı. Daha sonra dördüncü kata çıkan polisler, intihar etmek isteyen kadını uzun uğraşlar sonrasında ikna ederek aşağı indirmeyi başardı. İtfaiye ekipleri bu sırada S.Ö.\'nün atlaması ihtimaline karşı hava yastığı açarak önlem aldı. Polislerin aşağı indirdiği S.Ö., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntüler,

-S.Ö.\'nün pencereden sarkmasından görüntü,

- Genel ve detay görüntü.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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