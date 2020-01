DHA YURT BÜLTENİ-5

Hakkari\'de PKK\'nın yola döşediği 7 patlayıcı imha edildi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,(DHA)-HAKKARİ\'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, düzenlediği operasyonda Hakkari-Çukurca Karayolunun emniyetini sağlayan güvenlik güçlerine yönelik PKK\'lı teröristler tarafından tuzaklandığı belirtilen 7 ayrı noktaya yerleştirilen el yapımı patlayıcılar etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği, imha edilen el yapımı patlayıcılarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"05.09.2017 günü İlimiz Merkez Ceylanlı Köyü Gelinli Mezrası kırsal alanında, Hakkâri-Çukurca yolunun emniyetini sağlayan güvenlik güçlerimize yönelik olarak yerleştirildiği değerlendirilen 7 adet EYP(el yapımı patlayıcı) düzeneği tespit edilmiştir. Düzenekler PAMİT (Patlayıcı Madde İmha Timi) tarafından usulüne uygun olarak imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

Mahkeme başkanından sanığa \'Haddini bil\'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 kişinin yargılanmasına devam edildi. Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yoklamayla başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, savunması sırasında, yakalandığı zaman alçakça muameleye maruz kaldığını iddia eden astsubay Selman Çankaya\'yı sert bir şekilde uyardı. Baştoğ, \"Kimseye hakaret etme hakkın yok. Seni ikinci kez uyarıyorum. Böyle yaparsan savunmanı keseceğim. Eleştirebilirsin ama hakaret edemezsin. Söylediklerine dikkat et. Duruşma salonundaki her şey bizi ilgilendiriyor, haddini bil\" uyarısında bulundu. Davanın tutuklu sanıklarından tuğgenaral Gökhan Şahin Sönmezateş de eşi Naciye Sönmezateş\'ten tek celsede boşandı.

Geçen 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1\'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün devam edildi. Bayram tatilinin ardından duruşma tekrar görülmeye başlandı.

Yoklamayla başlayan duruşmanın ardından, MAK timinde görevli Astsubay Selman Çankaya, 15 Temmuz akşam saatlerinde Binbaşı Taner Berber\'in kendilerini göreve çağırdığını ve üst düzey terör örgütü liderini alacaklarını söylediğini anlattı. 15 Temmuz öncesi düğün hazırlığı yaptığını belirten Çankaya, \"Düğünüm için İzmir\'deki evimin eşyalarını yerleştiriyordum. Görev yoğunluğu nedeniyle izin istedim ve beklemem söylendi. 15 Temmuz günü mesaiden ayrıldıktan sonra eşim ile kayınvalidemi Malatya\'ya gönderdim. Taner Berber komutanım görev olduğunu söyledi. Depoya gittim ve hazırlık yapmaya başladık. Görevin hassasiyeti nedeniyle telefonlarımız toplatıldı, sonra geri dağıtıldı. Taner komutanım, terör örgütü üyesini alacağımızı, isteyen kişilerin gelmeyeceğini söyledi. Ucunda şehitlik mertebesi olduğu için görevi kabul ettim. Şükrü Seymen tarafından bir hava fotoğrafı gösterildi. Toplu olarak bulunan ekipten uzaktım. Görev ile ilgili farklı bir şey duymadım. Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin ülke yönetimine el koyduğunu, sıkıyönetim ilan edildiğini söyledi. Hayatım boyunca darbe görmedim. Bu yüzden hiçbir şey sorgulamadım\" dedi.

Çankaya, darbeye katılmadığını ileri sürerek, \"Darbe yapılacağından habersizdim. Aşık olduğum mesleğimden ihraç edildim ve hain ilan edildim. Aklımın almadığı şeyler ile suçlanıyorum. O gece ülkeden olan şeylerden haberim olmadı. Depo önünde beklerken görev yerinin değiştiği söylendi. Gökhan paşa helikoptere ateş geldiği takdirde karşılık vermemizi istedi. Darbe açıklamasından sonra eşim ve kayınvalidem için endişeleniyordum. Gökhan paşa telefonlarımızı kapalı tutmamız konusunda uyardı. Karanlık bir yere geçerek eşimi aradım. HTS kayıtlarında mevcut. Normal bir yolculuk yaparak Marmaris\'e geldik. Ateş ettiğim iddia edildi. Ancak, balistik incelemeler ile her şey benim lehime sonuçlandı. Aşağıdaki ekibi himaye etmedik. Ortada bir şeylerin ters gittiğini anlayıp, biran önce oradan uzaklaşıp eve gitmek istedim. Deponun açılmasının ardından eşyalarımı alıp eve gittim. Televizyondan ağlayarak olanları izledim. Teslim olmam gerektiğini düşündüm. Nevheşir\'den gelen babama olayları anlattım. İzmir Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim oldum. Bu aşamadan sonra alçakça muamelelere maruz kaldım. Zekeriya Kuzu\'nun imam ve altındaki adamı olduğumu orada öğrendim\" dedi.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ ise, Çankaya\'nın savunması sırasında araya girerek, \"Kimseye hakaret etme hakkın yok. Seni ikinci kez uyarıyorum. Böyle yaparsan savunmanı keseceğim. Eleştirebilirsin ama hakaret edemezsin. Söylediklerine dikkat et. Duruşma salonundaki her şey bizi ilgilendiriyor, haddini bil\" uyarısında bulundu.

Duruşmaya öğlen arası verilirken Astsubay Selman Çankaya\'nın savunması sürüyor.

TUTUKLU SANIK TUĞGENERAL SÖNMEZATEŞ BOŞANDI

Öte yandan davanın tutuklu sanıklarından tuğgenaral Gökhan Şahin Sönmezateş, eşi Naciye Sönmezateş\'ten Muğla Aile Mahkemesi\'nde bugün görülen duruşmada tek celsede boşandı. Boşanma davasının duruşmasına Sönmezateş\'in eşi Naciye Sönmezateş katılmazken, Gökhan Şahin Sönmezateş ise hazır bulundu. Sönmezateş bu nedenle yargılandığı davanın duruşmasına katılamadı.

Uzun süre oyun konsolu başından kalkmayan çocuğun bacak damarı tıkandı

ANTALYA\'da uzun süre oyun konsolu başından kalkmayan 15 yaşındaki Sinan Can Demir\'in sol bacağındaki toplar damar, pıhtı nedeniyle tıkandı. Sinan Can, anjiyo yapılarak tedavi edildi.

Antalya\'da ailesiyle oturan Sinan Can Demir, yaz tatili boyunca uzun süre oyun konsolu başından kalkmayınca, sol bacağında ağrı ve şişlik oluştu. Atatürk Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği\'ne başvuran çocuğun bacağında derin ven trombozu (toplar damarlar içinde pıhtı oluşması) belirlendi. Kanın bacağında göllenip pıhtılaştığı belirlenen Sinan Can, anjiyografik yöntemle pıhtı eritici tedavi uygulanarak sağlığına kavuştu.

UZUN SÜRE HAREKETSİZ KALMAK RİSK FAKTÖRLERİNDEN BİRİ

Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Birkan Akbulut, Sinan Can Demir\'in bacaklarında ağrı ve şişlik şikayeti ile kendilerine başvurduğunu belirtti. Tetkikler sonunda derin ven trombozu tanısı konulduğunu aktaran Dr. Akbulut, “Yani toplar damarında bir pıhtılaşma olduğunu tespit ettik. Kendisini sorguladığımda uzun süre bilgisayar başında oyun oynayarak zaman geçirdiğini öğrendik. Bunun damardaki pıhtılaşmayı tetiklediğini düşünüyoruz. Damar hasarı, genetik faktörler gibi risk faktörlerinin yanı sıra uzun süre hareketsiz kalmak da bu hastalığı tetikleyen unsurlardan biri\" dedi.

Sinan Can\'ın kısa sürede anjiyografi olarak tedaviye alındığını kaydeden Dr. Akbulut, “Bu tedavi yönteminde pıhtı oluşmuş damarın içine bir kateter yerleştirip pıhtı eritici ilaç uygulayarak damarın açılmasını sağladık. Şu anda damarı açıldı, sağlığına kavuştu, taburcu olmayı bekliyor\" dedi.

DAMAR TIKANIKLIĞI ARTIK GENÇLERDE DE GÖRÜLÜYOR

Hiç kalkmadan 1-2 saat oturmanın bile risk faktörü olabildiğine dikkat çeken Dr. Akbulut, “Onun için yarım saatte bir kalkmak ve bacakları hareket ettirmekte fayda var. Ama bu hastamız 5-6 saat konsol başında oyun oynamış. Neticede de böyle bir damar tıkanıklığı yaşadı ne yazık ki ama şimdi sağlığı iyi. Normal hayatına dönecek. Şimdi daha hareketli, aktif bir yaşantı sürmesini umuyoruz\" diye konuştu.

Damar tıkanıklığının artık sadece orta yaşlı ya da yaşlılarda değil gençlerde de meydana gelebildiğini söyleyen Dr. Akbulut, “Onun için hareketli yaşam önemli. Çocuklara eskisi gibi, bizim çocukluğumuzda olduğu gibi oyun oynamaları, hareketli olmaları ve spor yapmalarını öneriyoruz. Derin ven trombozu sıkça karşılaşılan bir durum ama hastamızda oyun konsolu başında uzun süre vakit geçirmesi sonucu meydana gelmesi bizim açımızdan ilginçti\" dedi.

BANA İYİ BİR DERS OLDU

Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Lisesi öğrenci olan Sinan Can Demir ise yaz tatilini çok fazla aktivite yaparak geçirmediğini belirterek, “Evde sürekli oyun oynadım. O yüzden olduğunu düşünüyoruz. Günde en az 5-6 saat oyun konsolu başındaydım, savaş oyunları oynuyordum. Bağımlılık oluyor, oynadıkça bırakası gelmiyor insanın, zamanın geçtiğini anlamıyor\" dedi. Önce bacağında ağrı başladığını, ardından üzerine basamadığını anlatan Sinan Can, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Topallamaya başlamıştım. Sonra hastaneye geldik ve teşhis konuldu. Böyle bir şey olabileceği hiç aklımdan geçmemişti. Bundan sonra spora yöneleceğim. Bilgisayar oyununu bırakmak mümkün olmaz ama azaltmayı düşünüyorum. Benim yaşımdakilere önerim çok fazla bilgisayar oynamasınlar, hareket etsinler, spor yapsınlar. Bu bana iyi bir ders oldu. İnşallah üniversiteyi okuyabilirsem uçak mühendisi olmayı düşünüyorum.\"

Balıkesir\'de kurtuluş coşkusuna tülütabak damgası

BALIKESİR\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'nci yılı çeşitli etkinliklerle kutlanırken, kutlamalara katılan \'tülütabaklar\' vatandaşlara yine eğlenceli anlar yaşattı.

Balıkesir\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'nci yılında ilk tören Atatürk Anıtı\'nda gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili İsmail Çoban anıta çelenk sundu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Atatürk Stadı önündeki törenle geçildi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan ve Balıkesir Büyüşehir Belediye Başkanvekili İsmail Çoban\'ın kurtuluş kutlamasına katılan halkı selamlamasıyla başlayan etkinlikte, Balıkesir\'in düşman işgalinden kurtuluşu sembolik olarak canlandırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kutlama mesajı okundu. Törene AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, her ikisi de AK Partili olan Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Büyükşehir Başkanvekili İsmail Çoban, Balıkesir\'in kurtuluş savaşında önemli bir yeri olduğunu vurgularken, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri rahmetle andı. Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından geçit törenine geçildi.

Belediye Bandosu ve mehteran takımının renk kattığı geçit töreninde her yıl olduğu gibi yine tülütabaklar büyük ilgi gördü. İşgal yıllarında yüzlerini isle boyayıp, üstlerine hayvan derisi giydikleri ve düşman birliklerini korkutup, kaçırdıklarına inanılan tülütabaklar, protokol üyelerinin önünde davul zurna eşliğinde dans etti. Vatandaşları hem eğlendiren hem korkutan tülütabaklar, çocukların da yüzlerini boyadı. Birçok Balıkesirli tülütabaklarla fotoğraf çektirmek için yarıştı.

Balıkesir\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı bugün saat 21.15\'te Uğur Işılak konseri ile sürecek.

Balkon korkuluğuna çıkan kedi için branda açtılar

BARTIN\'da mahalle sakinleri, sahibi pazara gidince 2\'nci kattaki evin balkon korkuluğuna çıkıp 5 kez atlamak için hamle yapan kedi için yerde branda açtı. Kedi, sahibinin pazardan çağrılmasıyla kurtarıldı.

Çaydüzü Çayırlar Mahallesi\'nde 3 katlı binanın 2\'nci kat balkonunda korkuluğun üzerine çıkan kediyi gören çevre sakinleri, kedinin aşağıya atlama ihtimaline karşı balkonun altında branda açtı. Kedi, korkulukta asılı halının üzerinden aşağıya doğru 5 kez atlamak için hamle yaptı. Her seferinde patileriyle halıya tutunup kendini geri çeken kedi için vatandaşlar yaklaşık 25 dakika brandayı açık tuttu. Sonunda pazara gittiği öğrenilen sahibinin telefonla ulaşılarak eve çağrılmasıyla balkondaki kedi kurtarıldı.

