DHA YURT BÜLTENİ-5 

2 gün süren orman yangınında 100 hektar kül oldu

BOLU\'nun Göynük İlçesi\'nde önceki gün başlayan, dün kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan orman yangını 5 yangın söndürme helikopteri, 33 arazöz ve köylülerin de olduğu 780 kişinin müdahalesiyle söndürüldü. Çalışmalar sırasında 22 kişi dumandan etkilendi. Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, ilk belirlemelere göre 100 hektarlık sarıçam ormanının kül olduğunu açıkladı.

İlçeye bağlı İbrahimözü Köyü Safranlar Mahallesi Doğandere mevkiinde cumartesi günü saat 16.00 sıralarında yoldan geçen bir kişinin attığı sigara izmaritinin otları tutuşturmasıyla başladığı tahmin edilen yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Karadan ve havadan yapılan müdahale ile dün sabaha karşı yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dün saat 13.30 sıralarında soğutma çalışmaları devam ederken rüzgarın etkisiyle yangın yeniden başladı. Kısa sürede yayılan yangın, Safranlar Mahallesi\'ne doğru ilerledi. Alevlerin tehdidi altındaki 20 hanelik mahallenin tahliye edilmesi düşünülerken, rüzgarın yön değiştirmesiyle tehlike ortadan kalktı.

780 KİŞİ İLE MÜDAHALE

Yangına 5 yangın söndürme helikopterinin yanında 33 arazöz, 10 tanker, 8 dozer, 3 greyder ve 20 su tankı ve aralarında köylülerin de olduğu 780 kişi ile müdahale edildi. Hava kararınca helikopterli müdahale durduruldu. Yangın söndürme çalışmarı sırasında bölgedeki akaryakıt istasyonu yangın kontrol merkezi olarak kullanıldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, bir odası revir olarak kullanılan merkezde çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 22 işçiye müdahale etti. Yoğun çalışma sonunda gece 23.00 sıralarında yangın kontrol altına alındı.

100 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yangının tamamen kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiğini belirtti. Keskin, bölgede tek bir duman kalmayana kadar soğutma çalışmalarının süreceğini ifade ederek şöyle konuştu:

\"Bizim tahminlerimize göre şu an 100 hektarlık alan yangından zarar gördü. Bölgede yapılacak geniş çaplı inceleme ve koordinatlar alındıktan sonra net rakam ortaya çıkacak. Yangının Göynük-Taraklı yolunun kenarındaki otlardan başladığı söyleniyor. Orada piknik alanı da yok. Muhtemelen sigara ateşi olduğunu tahmin ediyoruz. Bu konuyla ilgili incelemeler devam ediyor. Jandarma ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.\"

TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU

Keskin, çevre illerdeki tüm bölge müdürlüklerini ekiplerinin söndürme çalışmalarına katıldığını söyleyerek, \"Eskişehir, Balıkesir, İstanbul, Ankara, Zonguldak, Sakarya ve Bilecik\'ten ekipler geldi. 220 yangın işçisi var. Köylüler yangının söndürülmesinde çok yardımcı oldular. Bundan sonra saha boşaltılarak hasar tespit çalışmasına başlanılacak. Sonbahar aylarına girilirken toprak işlemesinin ardından İlkbahar\'da da ağaç dikimini tamamlamış olacağız. Gelecek yıl Mart ayında bu sahanın tamamının ağaçlandığını görmüş olacaksınız\" dedi.

Keskin, yangın sırasında Safranlar Mahallesi\'nin boşaltılmasının günmede geldiğini, ancak tehlikenin bertaraf edilmesiyle bunun yapılmadığını da belirtti.

Görüntü dökümü:

-Yanan alanlardan görüntü

-Orman ekiplerinin soğutma çalışması

-Yangın söndürme helikopterinden görüntü

-Orman ekiplerinden görüntü

-Dumandan etkilenen işciler

-Hasan Keskin röp

HABER-KAMERA:Mutlu YUCA/BOLU(DHA)

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Eren Bülbül için hazırlanan billboard camı basınçtan kırılmış

TRABZON\'un Maçka İlçesi\'nde PKK\'lıların erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün kentte fotoğrafının bulunduğu billboard camının, oluşan basınç nedeniyle patladığı belirlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Eren Bülbül için, üzerinde Türk bayrağı ve kendisinin fotoğrafının yer aldığı ‘Kalbimizde yaşayacaksın, iyi ki varsın Eren’ yazılı afişi kentte birçok noktada yer alan billboardlara astı. Geçen 31 Ağustos’ta Atatürk Alanı Meydan Parkı civarında refüj içerinde yer alan Bülbül’ün fotoğrafının yer aldığı billboardın camının kırılması üzerine polis araştırma başlattı.

ÇEVREDE KAMERALAR İNCELENDİ

Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkililerinin de şikâyette bulunması ve billboard camının şüpheli kişi ya da kişilerce kırılmış olabileceği ihtimali üzerine polis, çevredeki iş yeri ve mobese kamera görüntülerini inceledi, bir çok kişinin ifadesine başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde billboard camında daha önce çatlak olduğu ve oluşan hava basıncı nedeniyle camın patlayarak kırıldığını tespit etti. Kırılan camın özel cam olduğunu ve kısa sürede değişileceğini belirten belediye yetkilileri de Eren Bülbül’ün fotoğrafının söz konusu billboardlarda bir süre daha kalacağını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

(ARŞİV)

Eren Bülbül bilboard camı görüntüleri

Haber: TRABZON (DHA)

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(Özel) - GAP Stadyumu\'nun çimleri sıcaktan kurudu

ŞANLIURFA GAP Stadyumu\'nun çimleri, aşırı sıcakların etkisiyle kurudu.

TFF 2\'nci Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile 3\'üncü Lig takımlarından Karaköprü Belediyespor’un maçlarını oynadığı Şanlıurfa GAP Stadyumu’nun çimleri, aşırı sıcaklar nedeniyle kurudu. Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, yönetim kurulu ve Teknik Direktör Ali Tandoğan ile birlikte statta yaptığı incelemeler sırasında çimlerin kuruduğunu gördü. Çimlerin toprağa dönüştüğünü gören Yetim, \"Gördüğümüz manzara karşısında şoka girdik. Nazilli maçına 6 gün kalmasına rağmen bizlere de herhangi bir bilgi vermediler. Bu takım maçlarını bu saatten sonra nerede oynayacak?\" diye duruma tepki gösterdi.

Emine Yetim, Şanlıurfaspor’un başarılı olmasını istemeyen zihniyetin işbaşında olduğunu savunarak, \"Bu zihniyetin derhal istifa etmesini talep ediyoruz. Şanlıurfa’ya ve Şanlıurfaspor’a zararı olan kim olursa olsun hemen görevini bıraksın ve cezasını çeksin\" diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş ise çimlerin Şanlıurfaspor’un başarısız olması için kurulan bir komplo olduğunun gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, fileyle korumalarına rağmen aşırı sıcaklar dolayısıyla çimlerin kuruduğunu ve buna karşı çim ekimi yaptıklarını söyledi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şanlıurfa GAP Stadyumu

- Çimlerin kuruması

- Yeni ekilen çimlerin filizlenmesi

- Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş’ün inceleme yapması

- Müdür Keşküş’le röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA)

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Sivas\'ta adli yıl açılışı yapıldı

SİVAS\'ta 2017 yılı adli yıl açılışında konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, \"Biz adalet ve hukuk dağıtıyoruz. Takdir edersiniz ki bu dağıtım işi zor bir iş. Bu işi tek bir kurumun hakkıyla dört başı mamur yapması mümkün değil\" dedi.

Sivas Adliye Sarayı salonunda gerçekleştirilen 2017 yılı adli açılışına Sivas Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, protokol üyeleri, savcılar, hakimler ve avukatlar katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, adalet ve hukuk dağıtım işinin zor bir iş olduğunu belirterek şöyle dedi:

\"Biz adalet ve hukuk dağıtıyoruz. Takdir edersiniz ki bu dağıtım işi zor bir iş. Bu işi tek bir kurumun hakkıyla dört başı mamur yapması mümkün değil. Bu yüzden herkesin, toplumun tüm kesimlerinin bu adalet dağıtım işine destek vermesi gerekir. Üç önemli ayağımız var. Yargılama makamı olarak karar veren hakimlerimiz, iddia makamı olarak bizler Cumhuriyet savcıları ve mesleğimizin ayrılmaz parçası olan meslektaşlarımız avukatlar. Bu üç sac ayağı dengeli, uyumlu, verimli çalıştığı zaman bu işin daha kolay, daha güzel, daha verimli, daha iyi olacağı kanaatindeyim. Bunlardan birisi eğildiği, büküldüğü, destek vermediği zaman bu iş olmaz. Adalet, hak, tam olarak yerini bulmaz\" dedi.

Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya yoğun çalışmalarından dolayı savcı ve hakimlere teşekkür ederek yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

YARGI REFORMU ÇAĞRISI

Sivas Baro Başkanı Hakan Bahadır da yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyerek FETÖ/PDY dosyalarındaki bazı hususlara dikkat çekti. Bahadır, \"Yargının kronikleşmiş sorunlarının başında yargı mercilerinin optimal şartlarda çalışmasına engel olan ağır iş yükü gelmektedir. Bu iş yükü yargının içinde olduğu bu zor dönemde daha da artmıştır. Her ne kadar yargı çalışanlarının eksikliği sayısal açıdan büyük ölçüde kapatılmış olsa da tecrübe eksikliğinde beklenen iyileşme zaman alacaktır. Şüphesiz iş yükü haricinde bir çok sorunu bulunan yargı için nihai çözüm yargının tüm unsurlarının katılımıyla şekillenecek yargı reformuyla sağlanacaktır. Bu konudaki çalışmaların ivedilikle başlatılmasını temenni ediyorum. Yargılamaları devam eden FETÖ/PDY dosyalarıyla ilgili bazı hususları dikkatinize sunmak istiyorum. Öncelikle bu sanıkların etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemleri desteklenmeli ve sanıklar bu yönde teşvik edilmelidir. Zira bu durum örgütün tamamen çökertilmesi için zorunludur. Diğer bir husus da yargılanmaların büyük bir sabırla ve usul kurallarına uygun yapılmasıdır. Aksi halde bu eksikliklerden suçlular faydalanacaktır. Elbette bu yargılamalar sonucunda suçlu bulunacakların hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını diliyor ve bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Programdan görüntü

-Başsavcı İrcal\'in konuşması

-Baro Başkanı Bahadır\'ın konuşması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Denizli\'de adli yıl açılışı törenle yapıldı

DENİZLİ Baro Başkanı Müjdat İlhan, 2017-2018 Adli Yılı açılışı töreninde yaptığı konuşmada, avukat soruşturmalarına değindi. Baro Başkanı İlhan, KHK ile getirilen yeni düzenlemelerin avukatların savunma hakkını kısıtlama amacıyla kullanılmaması gerektiğini belirterek, \"İçinde bulunduğumuz süreçte uzatılmaya devam eden OHAL ve çıkarılan KHK\'ların hukuki güvenliğimiz açısından sorun yaşatmakta olduğunu görüyoruz\" dedi.

Denizli\'de 2017-2018 Adli Yılı, Valilik önünde düzenlenen törenle açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Baro Başkanı Müjdat İlhan, savcılar ve avukatlar törene katıldı. Valilik binası önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla tören başladı.

Açılış töreninde konuşan Denizli Baro Başkanı Müjdat ilhan, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye\'nin tarihinin en karanlık gecesini yaşadığını ve en hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını söyledi. İlhan, Denizli Barosu olarak darbelerin karşısında olduklarını belirterek, \"Kuşkusuz sıfat ve konumu ne olursa olsun, bu karanlık yapıya dahil olan, destek veren herkes hukuk önünde hesap vermeli, bedelini en ağır şekilde ödemelidir. Bu karanlık yapının temizlenmesi, bu alçakça kalkışmanın hesabının yargı önünde sorulması yönündeki güçlü beklenti ve desteğimiz sonuna kadar devam edecektir. Bununla birlikte soruşturmalarda masumiyet karinesi ihlal edilmemeli savunma hakkı kısıtlanmamalı, suçlu ile suçsuz şüpheye yer vermeyecek şekilde ayrılmalıdır\" dedi.

\"OHAL VE KHK\'LAR HUKUKİ GÜVENLİK AÇISINDAN SORUN\"

Denizli Barosu olarak yargının karanlık yapılardan arındırılması gerektiğini belirten Baro Başkanı İlhan, \"Avukat soruşturmalarına KHK ile getirilen yeni düzenlemeler savunma hakkını kısıtlama amacıyla kullanılmamalıdır. İçinde bulunduğumuz süreçte uzatılmaya devam eden OHAL ve çıkarılan KHK\'ların hukuki güvenliğimiz açısından sorun yaşatmakta olduğunu görmekteyiz. Yargıya kapalı idari kararlar ve yapılan yasal düzenlemeler adalete olan güveni ve adalet beklentilerini örselemektedir\" diye konuştu.

KARARLI MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ise, FETÖ ile mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceklerini belirterek, \"Bilindiği gibi her kuruma sızdığı gibi, yargıda da vicdanını adalet duygusunu kaybetmiş, emirleri hukuktan ve vicdanından değil, başka odaklardan alan hainler sızmış ve maalesef büyük bir tahribata sebep olmuşladır. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle milletimize ve devletimize kast etmişlerdir. Ancak milletimizin feraseti ve cansiperane duruşuyla bu ihanet önlenmiştir. Bu süreçte, mensubu olmaktan gurur duyduğum yargı mensuplarınca da hainlere karşı büyük bir özveriyle mücadele yapılmış ve aynı şekilde yapılmaya devam edilecektir. Bu konudaki irademiz kesindir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Törenden görüntü

- Çelenk sunumundan detay

- Baro Başkanı Müjdat İlhan\'ın açıklaması

- Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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