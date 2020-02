DHA YURT BÜLTENİ -4

AKSARAY VE KARAMAN\'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Aksaray ve Karaman\'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Aksaray ve Karaman\'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle her iki ilde eğitime bugün olmak üzere bir gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

TOKAT\'TA ULAŞIMA VE EĞİTİME KAR ENGELİ

Tokat\'ta geceden itibaren etkili olan kar yağışı dolayısıyla ulaşımda aksamalara yol açtı. İlk genelinde okullar tatil edildi.

Tokat\'ta gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı sabah kent merkezinde de etkili oldu. Kar yağışının etkisiyle Tokat-Sivas karayolunda ulaşımda aksaklık yaşandı. Sivas\'a gidişi yönünde Geyras mevkinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri otomobil, kamyon, otobüs ve TIR\'ları durdurarak, zincir taktırdı. Zinciri olmayan araçların ise geçişlerine izin verilmedi. Bölgede Karayolları ekiplerinin tuzlama ve küreme çalışmaları başlattı. Yoğun kar yağışı nedeni ile il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

GAZİANTEP\'TE YOĞUN SİS

Gaziantep\'te etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürdü. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen sis nedeniyle uçak seferleri de iptal edildi.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan ve artarak devam eden sis, günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Görüş uzaklığının 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek yollarda ilerleyebildi. Yoğun sis nedeniyle uçak seferleri de karşılıklı iptal edilerek, yolcular yakın şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirildi.

SON SÜRYANİ USTADAN TELKARİYİ CANLANDIRMA PROJESİ

MARDİN’deki son Süryani telkari ustası Suphi Hindiyerli (75), Türkiye Cumhuriyeti’nin yöreye özgü ‘Telkari’ olarak bilinen 5 bin yıllık geçmişi olduğu belirtilen gümüş işleme sanatını yaşatmak için çok büyük paralar harcadığını ancak, sonuç alınamadığını söyledi. Hindiyerli, devletin ücret ve sigorta primlerini ödemesi halinde 10-15 yaşındaki çocuklara geçmişte olduğu gibi bu sanatı öğretmeye hazır olduğunu belirtti.

Atölyesindeki bir duvarda Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Sanatsız kalan bir milletin hayat damaklarından biri kopmuş demektirö sözlerinin de yer aldığı, çok sayıda belge, ödül ve belgeyi sergileyen Suphi Hindiyerli, araştırmalara göre telkarinin MÖ 3 bin yılından itibaren Mezopotamya Ovası’nda yapılmaya başlandığını söyledi. Hindiyerli, Süryaniler’in yanı sıra Asuri, Keldani, Ermeni ve Katolikler’in de bunu yüzyıllarca sürdürdüğünü ancak, yörede kalan son iki ustadan biri olduğunu belirtti. Suphi Hindiyerli, kendisi dışında Midyat İlçesi’ndeki telkari ustasının öğretmenlik yaptığını, ‘Sanat’ olarak nitelendirdiği bu işlemeciliği Mardin’de tek başına sürdürmeye çalıştığını anlatırken şöyle konuştu:

“Atölyemde 5 bin yıl önceki gibi 1000 ayar gümüşü kullanıyorum. Aksi halde telkari olmaz. Bu ayardaki gümüş yumuşak olur, istediğin zarafeti verirsin. Düşük ayar olan 925’i dünya kullanıyor. O dökümdür. Allah, Türkiye Cumhuriyeti’ne zeval vermesin. Osmanlı’dan beri bunu yaşatmak için korkunç para harcadı. Hala da harcıyor. Geçmişte her ilde sanat okulu vardı. Mardin’deki okulda telkari resmi bir dersti. Ama biri çıkıp da bu işi yürütemedi. Diplomasını alan resmi dairede çalışmaya başladı, tekel bayii oldu. Bu çok zor, sabır isteyen bir el sanatıdır. Telkari sanatını 65 yıl yaptım. Anadolu’ya yıllarca gül şeklinde küpe sattık. Ağabey, ustalarımızdan öğrenip, yetiştik. 1974’te İstanbul’a gittim, 1997’de Mardin’e döndüm. Gelmemim sebebi bu sanatı yaşatmaktı. Çok büyük hedeflerim vardı. Hedef de Avrupa’ydı.ö

Suphi Hindiyerli, telkari ustalarını ressama yakın olarak nitelendirirken, emekli olduğunu, kahveye gitme yerine atölyede oturduğunu, küçük çaplı iş yaptığını, gelen misafirleri ile genellikle koyu taraftarı olduğu, arkasında özel köşe oluşturduğu Beşiktaş’ın durumunu konuştuklarını söyledi. Hindiyerli, telkarinin yaşaması için, bu sanatta 50-60 kişinin çalıştırılabileceğini ifade ederken, şu önerilerde bulundu:

“Devlet sigorta, maaşını neyse versin. Ben bu sanatı öğretirim. Daha önce 10 sene Halk Eğitim’de usta eğiticilik yaptım. Geçmişte usta yetiştirdim, ama yapmıyorlar. Bir yerde haklılar. Çünkü bir aileyi besleyemez. Zor iş. Devlet sigortasını yapınca herkes gelir. Seçtiğim geleceğin ustaları 10-15 yaşlarında olmalı. 2004’te Mardin’e gelen Galler Prensi Charles’a sergi açtım. Tercümanı aracılığı ile ‘Bu işi genişletsin’ dedi. Her köyde bir kurs, atölye açtım. Ama olmadı. Avrupalı el sanatlarının hakkını veriyor. Son istediğim biraz usta sayısı çoğalsın. Ben çalışacak işçinin haftalığını veremem. Eğitim vereceksin, üreteceksin ve dışarıya satacaksın. Buraya gelenlere uygulamalı olarak bu sanatın nasıl yapıldığını göstereceksin, üretileni sergileyecek ve satacaksın. “

İTALYAN BASINININ KANGAL KÖPEĞİ İLGİSİ

İTALYA\'nın Toskana bölgesinde küçükbaş sürülerine yönelik kurt saldırılarının ardından yerel belediye meclisinde Türkiye\'den kangal köpeği getirtilmesi yönündeki çabalar gündeme geldi. Bu kapsamda İtalyan Haber Ajansı (AGİ) muhabiri Giuseppe Didonna ile serbest foto muhabiri Fabrizio Belardetti, Kangal köpeklerini haber yapmak üzere Sivas\'a geldi. 2003 rakımlı Meraküm tepesinde bulunan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezinin işletmecisi Hüseyin Yıldız\'ı ziyaret eden İtalyan gazeteciler Kangal köpekleri hakkında bilgi aldı.

İtalya\'nın Siena kenti yakınlarındaki bir çiftliğe kurtların saldırdığı sürüyü telef etmesi üzerine, yerel belediye meclisinde Kangal köpekleri gündeme geldi. Hızı, sürüyü koruma içgüdüsü, gücü, doğada yaşama kabiliyeti ve kurtları boğmasıyla bilinen Kangal köpeklerini yakından incelemek ve İtalya\'da haber yapmak üzere İtalyan Haber Ajansı (AGİ) muhabiri Giuseppe Didonna ile serbest foto muhabiri Fabrizio Belardetti Sivas\'a gelerek Kangal köpekleri hakkında bilgi aldı. İtalyan gazeteciler 2003 rakımlı Meraküm tepesinde bulunan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezinin işletmecisi ve uzmanı Hüseyin Yıldız\'ı ziyaret ederek Kangallar hakkında bilgi aldı. Giuseppe Didonna, Yıldız ile röportaj yaparken Fabrizio Belardetti ise köpeklerin fotoğraflarını çekti.

7 senedir Türkiye\'de yaşayan ve İtalyan Haber Ajansı\'nın muhabirliğini yapan Giuseppe Didonna, Kangal köpeklerini çok sevdiğini, Türkiye kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi. Kangallarla ilgili gördüğü bir fotoğrafın kendisini çok etkilediğini ifade eden Didonna \"Köpekleri her zaman seviyorum ama Kangal\'ın arkasında köpekten daha büyük bir şey olduğunu hemen anladım. Bu köpek aynı zamanda kurtları kovalıyor, kurtlardan inanılmaz koruma yapıyor ama yanı zamanda da bir aile köpeği gibi çocuklarla uğraşıyor. Bu köpek akıllı bir hayvan. Bütün durumlara göre iyi bir davranış seçiyor. Sivas\'ta bu inanılmaz doğada doğru Kangallar bulunuyor. Her tarafta çoban köpekleri var ama en doğru Kangalları bugün gördüm\" dedi.

\'KURTLAR İTALYA\'YI ELE GEÇİRDİ, ÇARE KANGALLAR\'

Son yıllarda İtalya\'da kurt sayısının arttığını ve sürülere ciddi zararlar verdiğini ifade eden Didonna, kurtlara karşı tek çarelerinin Kangal köpekleri olduğunu söyledi. Didonna şöyle konuştu: \"İtalya\'da son 10 senede kurtlar inanılmaz bir geri dönüş yaptı. 80\'lerde İtalya\'da 150 kurt kaldı. Sonra bir geri dönüş başladı. Şu an kurtlar bütün İtalya\'yı ele geçirdiler ve oradan Alplere, Fransa\'ya, İsviçre\'ye Almanya\'ya kadar geçiyorlar. Bu bölgede 200 senedir kurtlar yok olmadığı için çobanlık kültürü biraz kaybolmuş. Çobanlık kültürü yerine çobanlık bir şirket oldu. Kesinlikle çoban köpekleri yok oldu. Kurtlar geri döndüğü için biraz sorun yaşadık özellikle Toskana\'da kocaman sorunlar yaşadık. Bir koyun, keçi katliamı oldu. Toskana\'nın meclisinde şöyle bir teklif çıktı \'Neden Türkiye\'den, Sivas\'tan İtalya\'ya Kangal getirmiyoruz\' bu bir çare olabilir. Bildiğim kadarıyla henüz resmi bir başvuru olmadı. Ama kesinlikle bazı insanlar kurtları tüfekle öldürmek istiyor ama kurt zaten koruma altında olan bir hayvan. Tüfek kullanmadan Kangal doğal bir çare olabilir. İtalya\'ya döndüğümde Kangal köpeklerini anlatacağım, İnanılmaz akıllı bir hayvan ve beni etkilediler. O yüzden doğru Kangal kaynağına ve Türkiye\'nin en büyük Kangal uzmanı hatta Dünya\'nın en büyük Kangal uzmanından bilgi aldık.\"

\'KANGALLARI ÇEKMEK ONUR\'

Serbest foto muhabiri Fabrizio Belardetti ise Kangal köpeklerinin fotoğrafını çekmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade ederek \"Profesyonel bir fotoğrafçıyım. Bugün kocaman bir gurur hissediyorum. Çünkü inanılmaz bir yere geldim çok güzel bir yere geldim ve bu insanların sayesinde binlerce senedir devam eden bir gelenek devam edebilir. Bu insanlar gerçekten bu işi seviyorlar. Kangallar kesinlikle inanılmaz bir köpek, aynı zamanda insanlara çok tatlı davranıyorlar ama korumak isterse çok agresif gözüküyor. Bu köpeklerin ruhu çok güçlü, onun için fotoğrafları çekerken sadece bir köpeği çekmedim, daha kocaman bir şey çektim\" dedi.

\'BAKANLARIMIZDAN İZİN İSTEYECEĞİZ\'

Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız, ancak özel izinle yurt dışına çıkarılabilen Kangal köpeklerinin İtalya\'ya gitmesi için bakanlardan izin isteyeceklerini belirtti. Yıldız \"Dünyayı birleştiren bir çok kültür nedenleri var. Yani bu kültür değerleri ihtiyaca döndüğü için İtalya\'dan değerli arkadaşlar geldi, incelemeler yaptılar. Daha önceden sevgili muhabir kardeşimizle görüşmeler yaptık. İtalya\'nın Toskana bölgesinde bu hayvanlarla ilgili konu gündeme geldi. Bu gündem artık bugünden itibaren realite kazanacak ve dolayısıyla kültür merkezi olan Sivas\'ın ve Türkiye\'nin ulusal bir marka değerinin tanıtılması, profesyonel fotoğrafçının bunun için gelmesi daha doğru emin ellerde numunelerle, kaynaklarla oraya aktarılması beni bir üretici olarak çok mutlu etti. Dünyada birleşmenin birbirine kültür olarak, misyon olarak devam ettirilmesi kanaatindeyim. İnşallah bundan sonra en doğru kaynakların İtalya\'da tanıtılmasını sağlayacaklar ve Toskana meclisinin gündeme getirdiği köpekleri buradan oraya göndermek için biz de taraf olarak sevgili bakanlarımızdan izin isteyeceğiz\" ifadelerini kullandı.

NİĞDE\'NİN ÇİFTLİK İLÇESİNDE OKULLARA KAR TATİLİ

Niğde\'nin Çiftlik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün için tatil edildi.

Çiftlik Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı nedeni ile ilçedeki okulların bugün için 1 gün süre ile tatil edildiğini açıkladı.

LİCE\'DE 7 KÖY VE MEZRADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Diyarbakır\'ın Lice ilçe kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 7 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Lice ilçesinin dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlenecek. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, Lice ilçesine bağlı Birlik ve Şenlik köyleri ile Miaran Komu, Kılaraş Komu, Şakan, Ayaz ve Akçapınar mezraları 26 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklandığı bildirildi.

Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır\" denildi.

Haber: LİCE (Diyarbakır), (DHA)-