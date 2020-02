DHA YURT BÜLTENİ -4

LİCE\'DE 175 KİLO ESRAR VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır\'ın Lice ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda 175 kilo esrar, mayın ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK\'ya yönelik Lice\'de operasyon düzenledi. 13 adreste ve arazide arama yapan ekipler, 175 kilo esrar, mayın, el yapımı patlayıcı düzeneği, 6\'lı pil bloğu, büyük tüp, 150 metre elektrik kablosu ve el dürbünü ele geçirildi. S.Ö. gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir\" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

LİCE (Diyarbakır), (DHA)-

==================

İZMİR\'DE İŞ YERİ YANGINI

İzmir\'in Buca ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle bir iş yerinde yangın çıktı. Meydana gelen olay sonucu, dumandan etkilenen Suriye uyruklu bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, bugün saat 06.00 sırlarında Seyhan Mahallesi 629/3 sokaktaki bir iş yerinde meydana geldi. Rulman atölyesi olduğu öğrenilen iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye erleri, içeride mahsur kalan bir kişiyi dışarıya çıkarttı. Dumandan etkilenen kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak kısa sürede kontrol altına aldı. Yapılan müdahaleler sonucu, yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında dumandan etkilenen kişinin Suriye uyruklu olduğu ve üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı belirtildi. Hastanede tedavisi süren erkek şahsın, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------

-İtfaiye araçlarından görüntü

-Ambulanstan görüntü

-iş yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

================

OLUMSUZ HAVA BALIK ÇİFTLİĞİNİ VURDU, OLTA BALIKÇILARINI SEVİNDİRDİ

Antalya\'nın Kemer ilçesinde olumsuz hava koşulları olta balıkçılarına yaradı. Bölgede zarar gören balık çiftliğinden denize dağılan levrekleri yakalamak için onlarca balıkçı sahilleri doldurdu.

Kemer\'de önceki gün etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisi Maden Koyu açığındaki levrek çiftliği zarar gördü. Çiftlikteki havuzlardan birinde yaşanan zarar sonrası balıklar denize dağıldı. Haberi alan balıkçılar ve vatandaşlar ise oltalarını alıp Çıralı, Olympos, Tekirova ve Kemer ilçe merkezinde sahillere koştu. Genç yaşlı, kadın erkek yüzlerce balıkçı dün gün boyu oltalarıyla çiftlikten kaçan balıkları yakalayabilmek için uğraş verdi. Aynı çiftlikte 2015 yılında da benzer bir olay yaşanmıştı.

\'4-5 KİLO CİVARINDA BALIK YAKALADIK\'

Çıralı esnafından Kemal Bakıcı, \"Bayağı balık yakaladık. Bu sene de yine yırtılma olmuş havuzlarda. 4-5 kilo civarında balık yakaladık. Fırtınadan havuzlarda patlama oluyor, o yüzden biz de geldiği kadar yakalamaya çalışıyoruz\" dedi.

\'YETİŞTİRENLERDEN DE ALLAH RAZI OLSUN\'

Çıralı\'da seracılık ve tarımla uğraşan Hasan Kocakaya (51), \"Buraya 2015\'te bir piyango vurdu. Bir de bu yıl. Arada böyle oluyor. 2015 yılında daha fazla balık tutmuştuk. Bu yıl fazla balık gitmemiş. Allah ne nasip ettiyse onu tutuyoruz. Yetiştirenlerden de Allah razı olsun. Onların da ölmüşlerinin ruhuna varsın. Tuttuğumuz balığı yiyoruz. Onu inkar etmeyelim. Yapacak bir şey yok. Doğa olayları, olur böyle şeyler\" diye konuştu.

\'BALIK TUTMAYA GELDİK AMA HİÇ TUTAMADIK\'

Tekirova Mahallesi\'nden çocuklarıyla birlikte Çıralı sahiline gelen ev hanımı Fatma Adaletli (54) şöyle dedi:

\"Kardeşim telefonla aradı, \'balık havuzu patlamış gelin balık tutalım\' diyerek. Buraya balık tutmaya geldik. Ama hiç tutamadık. Millet parayla bir balık alıp, bir et alıp yiyemiyor, mesela havuz patladığı için de insanlar burada balık tutmak için heves yapıyor. Balık tutabilirse tabii ki.\"

\'BALIK YAKALADIM AMA İNSANLAR MAĞDUR OLMUŞ\'

Çıralı\'nın turizmcilerinden Ramazan Altınkaya da \"Burada \'çiftlik patlamış\' dediler. Bu sabah saat 07.00 gibi sahile geldim. Baktım bayağı 50- 100 kadar insan var oltalarını denize atıyorlardı. Ben de başladım. Oltama kurt bağlayıp, attım. Balık yakaladım ama insanlar mağdur olmuş. Bu yağmur ve dalgaların olması nedeniyle. Olmasa iyiydi ama ne yazık ki oldu ve biz de tutmak zorunda kaldık. Aslında tutmayacağız ama insanlar tutuğu için biz de tutuyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Dalgalardan detay

- Olta balıkçıları detay

- Yakalanan levrek detay

- Kemal Bakıcı röportaj

- Sahildeki balık tutmaya çalışan vatandaşlardan detay

- Oltaya yem takanlar detay

- Sahte balık yakın detay

- Hasan Kocakaya röportaj

- Balık tutmaya çalışan genç kız detayları

- Olta yakın detay

- Fatma Adaletli röportaj

- Oltaları denizle buluşan bayanlar detay

- Olta seti detay

- Yakalanan balıklar detay

- Ramazan Altınkaya röportaj

- Sahilden detaylar

395 MB /// 03.31\"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

==================

TÜRKİYE\'NİN DENİZE EN YAKIN KAYAK MERKEZİ, KARA HASRET

ORDU\'nun Kabadüz ilçesinde, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası\'nda geçen yıl kasım ayında 650 dönüm alan üzerine 35 milyon TL\'ye kurulan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, kara hasret kaldı. 2 telesiyej, sosyal donatı alanları, kayak okulu, konuk evi ve 150 araçlık otoparkın yer aldığı ve geçen kış yeterli kar yağmaması nedeniyle sezonu boş geçiren kayak merkezi, bu yılda 5-10 santimetre yağan ancak yetersiz kalan kar nedeniyle sezonu açamadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi\'nin katkılarıyla Kabadüz ilçesinde, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası\'nda 650 dönüm alan üzerine 35 milyon TL\'ye kurulan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, Türkiye\'de yaklaşık 55 kilometre ile denize en yakın kayak tesisi olma özelliğini taşıyor. Geçen yıl kasım ayında açılan, Büyükşehir Belediyesi\'nin iştiraki olan bir şirket tarafından işletilen tesisin sosyal donatılarındaki eksiklikler tamamlandı. Kayak merkezi, geçen kış yeterli kar yağmaması nedeniyle sezonu boş geçirdi. 2 telesiyej, sosyal donatı alanları, kayak okulu, konuk evi ve 150 araçlık otoparkın yer aldığı ve geçen kış yeterli kar yağmaması nedeniyle sezonu boş geçiren kayak merkezi bu yılda kara hasret kaldı. 5-10 santimetre yağan ancak yetersiz kalan kar nedeniyle sezon açılamadı. Kayak merkezi, kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması ile bu yıl müşterilerini ağırlayacak.

\'KAYAKSEVERLERİ YAYLAYA DAVET EDİYORUZ\'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, bu yıl kış mevsiminin karlı geçmesi halinde kayakseverlerin yaylaya ve tesise akın etmesini beklediklerini belirterek, \"Çambaşı Yaylamızdaki kayak tesisimiz bu sene her şeyi ile hizmette olacak. Telesiyej ve 3 ayrı pist hazır. Kendi içinde yaklaşık 30 kişinin konaklayabileceği otelimizde mevcut. Ayrıca Çambaşı Yaylasında bu hizmetleri verebilen iki otel daha var. Bu sene hedefimiz; geçen yıl kar olmadığı için kullanamadığımız tesisi bu yıl kullanabilmek. Şuanki ortamda bu sene kar yağma şartlarıda uygun gidiyor. Yüksek rakımlarda kar var. Kar iyileştirme makineleri hazırlıklara başladılar. Kayakseverleri yaylaya davet ediyoruz\" dedi.

\'TESİSİN İLK TANITIM YILI BU YIL\'

35 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilen tesisle turizme en önemli katkıyı sunmaya çalışacaklarını da belirten Başkan Tekintaş, \"Türkiye\'de deniz üzerine ilk inşaa edilen Ordu-Giresun Havalimanı\'ndan karayoluyla 55 kilometre mesafeden sonra doğrudan kayak merkezine ulaşılabiliyor. Havalimanının da kentimize, bölgemize ulaşım alanında çok ciddi katkısı var. Sahile, denize en yakın kayak merkezi olmasından dolayı avantajlı. Buranın ilk tanıtım yılı bu yıl. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha avantaj yakalayacağımızı düşünüyoruz. Tesisin sosyal donatılarında olan eksiklikleri kısa sürede tamamlayarak, tesisi tam donanımlı hizmete sunacağız. Bir kaç hafta sonra tesis kullanıma hazır hale gelecek, kayakseverleri ağırlamaya başlayacağız\" diye konuştu.

-Görüntü Dökümü

------------------

-Engin Tekintaş ile röportaj

-Kayak merkezinden görüntü (drone)

-Kayak yapanlardan görüntü (drone)

Süre: 4.07 dk. Boyut: 612 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN - ORDU/DHA

=====================

DENİZLİ KAYAK MERKEZİ\'NDE SEZON AÇILDI

Denizli\'nin Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi\'ndeki Bozdağ\'da bulunan Denizli Kayak Merkezi, kayak sezonunu açtı.

Türkiye\'deki kış turizminin önemli merkezlerinden olması beklenen, Ege Bölgesi\'nin en büyük kayak merkezi durumundaki tesiste, sezon öncesi son hazırlıklar tamamlandı. 2 bin 420 metre rakıma sahip, amatör ve profesyonel kayakçılara hizmet veren kayak merkezinde, alt istasyonda kar kalınlığı 15, üst istasyonda ise 58 santimetreye kadar ulaştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kayak merkezinde yol çalışması yaparken, tesis görevlileri, telesiyej, teleski ve yürüyen bantların bakımlarını yaparak kullanıma hazır hale getirdi. En uzunu 1700 metre olan 9 farklı kayak pistine sahip tesis, kayak sezonunda günübirlik olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

\'PİSTLER GÜZEL, KAR HARİKA\'

Tesis kayak sezonuna açılmadan önce oluşturulan 5 kişilik ekip, pistin durumunu kontrol etti. Kayak ve snowboard\'larla tesisteki pistlerde kayan ekip, hem karın durumunu inceledi, hem de kayak yapmanın tadını çıkardı. Denizli Kayak Merkezi pist sorumlusu Hüseyin Kusanç, kayak merkezini sezona hazır hale getirdiklerini belirterek, son kontrolleri yaptıklarını söyledi. Kusanç, \"Pistlerimiz güzel, kar kristal ve harika. Burada kaymak oldukça keyifli. Son testleri yapıyoruz. Şu an pistlerimiz hazır durumda. Denizli Kayak Merkezi sezona hazır. Kar keyfini yaşamak isteyen herkes gelip burada kayak yapabilir\" dedi.

\'AMATÖRLERE DE UYGUN\'

Tesislerdeki pistlerin kış sporlarına yeni başlayanlar için de uygun olduğunu belirten kayak antrenörü Ferdal İşgül, \"Bu yıl kayak odası ve sosyal tesisler tamamlandı. Kar yağışı bizi memnun etti. Şu an her şey çok güzel. Misafirlerimizi buraya bekliyoruz. Kar kalitesi iyi, yağışlarla birlikte kar yüksekliği de artıyor. Pistlerimiz yeni başlayanlar için ve profesyoneller için gayet uygun\" diye konuştu.

Snowboard eğitmeni Berkay Ülker de pistlerin kullanıma hazır hale getirildiğini, snowboard için oldukça elverişli bir zemin olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------

-Denizli Kayak Merkezi\'nden arşiv drone görüntüleri

-Denizli Kayak Merkezi\'nden görüntü

-Pistlerden ve telesiyejden görüntü

-Tesisteki iş makinelerinin çalışması

-Tesiste kayak yapanlardan görüntü

-Tesis Sorumlusu Hüseyin Kusanç ile röp.

-Kayak Antrenörü Ferdal İşgül röp.

-Snowboard eğitmeni Berkay Ülker röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

=================

\'CEP TELEFONU BAĞIMLILIĞI 3 YAŞINA KADAR DÜŞTÜ\'

Konya\'da Uzman Pedagog İshak Orhan, cep telefonu bağımlılığının 3 yaşına kadar düştüğünü söyledi. Orhan, \"3 yaşında cep telefonu bağımlısı vakam vardı. Ailesini uyardım ve bu alışkanlığından vazgeçirdim. Çocuklar ellerine aldıkları telefonu bir daha bırakmıyor ve sadece bir şeye odaklanıyor. Çevresinden kopuk oluyor. Bence ergenlik çağına kadar bu tür teknolojik aletlerden uzak durulmalı. Bu bağımlılık, yapay otizme sebep oluyor.\" dedi.

Uzman Pedagog İshak Orhan, anne babaların erken yaşta çocukların eline cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi aletleri vererek çocukları kendi elleriyle zehirlediklerini söyledi. Orhan, şöyle konuştu:

\" Bu araçlar çok fazla çocuğa veriliyorsa, o çocuğu anne baba bizzat kendi eliyle zehirliyor. Çünkü bunlar direkt beyin hücrelerini öldürüyor. Ayrıca çocuklarımızın hayat boyunca sahip olacakları kişiliklerinin yüzde 60\'ı ilk 6 yılda oluşuyor. ilk 6 yılda bu çocuklara verilen cep telefonları, tablet ve bilgisayarlar bunların hayal dünyalarını kısıtlıyor, yaratıcı, eleştirel düşüncelerini öldürüyor. Çok yönlü odaklanabilmelerini öldürüyor. Çocuklarımız neredeyse yapay otistik duruma geliyorlar.\"

\'BAŞARISIZ OLACAKLAR\'

Cep telefonu kullanımının çocukları başarısızlığa iteceğini ifade eden Orhan, \"Örneğin; nasıl çocuğunu ismiyle çağırıyorsun seni duymuyor bile, bir şey söylemeye çalışıyorsun söylediğini algılayamıyor, anlamıyor. O kadar ciddi bir boyutu var bu tür araçların. Ama maalesef çocuğum sussun, ağlamasın diye çocukların ellerine bu tür aletleri veriyorlar. Bu çocuklar sonunda doyumsuz oluyorlar. Bu çocukların sonu kesinlikle başarısız olacaklardır. Kafaları çalışmayacaktır. Akıllarını kullanamayacaklardır. İş önce anne babaya okulda da öğretmenlerime düşüyor. Belli yaşlarda ellerine asla bu aletler verilmemeli.\" dedi.

ERGENLİK DÖNEMİNE KADAR VERİLMEMELİ

Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi aletlerin çocuğa ergenliğe kadar verilmemesi gerektiğini ifade eden Orhan, \"Onlar verdiğinizde çok güzel kullanır bu aletleri. Ondan sonra anne babalar övünüyorlar, benim çocuğum çok güzel bilgisayar kullanıyor, 3-4 yaşında ama nasıl tablet kullanıyor diye. Bu aslında yanlış bir anlayış. Çocuklarımızı geri zekâlı hale getirebilir. Bu tür aletler ergenliğe kadar bence verilmemeli. Ergenlikten sonrada günde bir saati geçerse çocukları bağımlı hale getirir. Bu ciddi bir bağımlılık, hastalıktır.\" diye konuştu.

3 YAŞINDA BİLE HASTAM VAR

Sürekli telefonla oynayan 3 yaşında bir hastasının bile olduğunu belirten İshak Orhan, \"3 yaşında bir çocuk geldi. Gözlerini sürekli kırpıyor, açamıyordu. Ailesine, \'Bu çocuğun eline cep telefonu mu verdiniz?\' dedim. \'Evet\' dediler ve sonra o telefonu çocuğun elinden alınmasını istedim. Telefonu aldılar ve çocuk 1 ay kadar sonra gözlerini tam olarak açabiliyordu. Bu cep telefonu ve tabletler beyne hasar veriyor. Çocuklar o nedenle tek yöne odaklanıyor çok yönlü odaklanamıyorlar. Elbette 7 yaşından önce çok yönlü odaklanmaları zaten zor. Bizde bu aletleri çocuklara vererek onları radyasyona maruz bırakarak çocukların hiçbir şekilde hiçbir yere odaklanamamalarına sebep oluyoruz. Anne baba özellikle dikkat edecek. Yapay otizm dediğim bu. Çocuklar radyasyon nedeniyle tek yönlü olarak telefonlara yöneliyor, çevresiyle iletişim kurmuyorlar.\" diye konuştu.

(Görüntü Dökümü

---------------

- Çocukların cep telefonuyla oynaması

- İshak Orhan röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

================================