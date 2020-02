DHA YURT BÜLTENİ 4

Ehliyeti olmayan sürücü otomobilinin çekilmemesi için dil döktü

DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, polisin uygulaması sırasında ehliyetinin olmadığı belirlenen sürücü otomobilinin çekilmemesi için dakikalarca polise dil döktü.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı asayiş ve trafik şubesi ekipleri Rıhtım Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında araçlar durdurularak kontrol edildi. Aracı durdurulan İ.K. polisin \"Ehliyetin yok mu?\" sorusuna, \"Yok, 3 gün önce yaptığınız uygulamada şu ağabey ehliyetimi aldı\" dedi. Yapılan kontrollerde İ.K.\'nın ehliyetinin bulunmadığı, söylediğinin gerçek olmadığı tespit edildi. İ.K. polislerin aracının çekilmesi için çekici çağırdığını öğrenince dakikalarca polise dil dökse de başarılı olamadı. Ehliyetsiz sürücünün aracı otoparka çekilirken, cezai işlem uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polis ekiplerinin araçları durdururken ve ararken görüntüsü

Polislerin ehliyetsiz sürücüye ehliyet sorarken görüntüsü

Ehliyetsiz sürücüsünün ehliyetimi aldınız demesi

Ehliyetsiz sürücünün polis ekiplerine dil dökmesi

Kontrol yapılan araçların görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

======================================

Adanalı tatlıyı ayaküstü yiyor

ADANA\'da dededen kalma tatlıcılığı sürdüren Erhan Erçelik (40), Adana kültüründe olan ayaküstü tatlı yeme alışkanlığının hala devam ettiğini söyledi.

Merkez Seyhan İlçesi Çakmak Caddesi üzerinde aile olarak yaklaşık 45 senedir tatlıcılık yaptıklarını belirten Erhan Erçelik, kente gelen bir çok iş insanı, sanatçı ve siyasetçinin mutlaka kendilerine uğrayıp tatlı yediğini anlattı. Erçelik, \"Dededen babaya, babadan da oğula geçen bir meslek bu. İnsanlar özellikle sıcak ve taze olmasından dolayı tezgah başında ayaküstü tatlı yemeyi çok seviyor. Adana\'ya özgü bir durum bu. Yaklaşık olarak günde 2 bin adet tatlı satıyoruz. Ayrıca tatlı fiyatları diğer kentlere göre daha uygun\" dedi. Fiyatların 1 TL ve 3 TL arasında olduğunu belirten Erçelik, kent halkının ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

En çok rağbet gören tatlıların halka tatlı, taş kadayıfı, karakuş tatlısı olduğunu belirten Erçelik, şöyle konuştu:

\"Sadece Adana halkı değil diğer şehirlerden hatta yurt dışından gelen müşterilerimiz bile oluyor. Hollanda\'dan, Fransa\'dan gelip ülkelerine tatlı götürenler dahi oldu. Yeşilçam sanatçılarımız, ünlülerimiz, devlet büyüklerimiz de burada birçok kez ayaküstü tatlı yediler.\"

Tatlı yemeyi çok sevdiğini ve şehir dışından geldiğini söyleyen Fatma Özdemir ise \"Her geldiğimde ilk işim tatlı yemek oluyor. Evet diğer kentlerimiz de de güzel tatlılar var ama burada ayaküstü sıcak sıcak yemek bir başka keyifli oluyor. Benim favori tatlım ise taş kadayıfı\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Ayakta tatlı yiyen vatandaşlardan görüntüler

- Tatlı yapımından görüntüler

- Tatlıdan detay

- İşyeri sahibi Erhan Erçelik ile röp.

- Tatlı yiyen çocuklardan detay

- Tatlı yiyen vatandaşlar ile röp.

SÜRE: 03\'42\" BOYUT:410 MB

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)



======================================



Öğretmenleri için fidan diktiler

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Gününde okullarında görevli 61 öğretmen adına fidan dikti.

Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri İslahiye Belediyesi ve Tarım ve Orman İşletme şefliği desteğiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında \'fidanlar fidan dikiyor\' sloganıyla okuldaki öğretmenleri için etkinlik düzenledi. Öğrenciler, 61 diktikleri fidanlara can suyu verdi ve her birine öğretmenlerinin ismini koydu.

Etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini belirten okul müdürü Murat Kurşun,\"Öğrencilerimiz farkındalık yaratarak 24 Kasım günü öğretmenlerine böylesine anlamlı bir hediye verdi. Öğrencilerimize, tüm öğretmenler adına teşekkür ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Fidanların dikilmesi

- Öğrencilerin fidanlara can suyu vermesi

- Etkinlikte yapılan ropörtajlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP (DHA)

101 MB

======================================

Kahramanmaraş\'ta, 24 Kasım kutlandı

24 KASIM Öğretmenler Günü Kahramanmaraş\'ta düzenlenen törenlerle kutlandı.

Atatürk Meydanı\'nda düzenlenen tören, Halk oyunları ekibinin folklor gösterisiyle başladı. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, öğretmenler adına başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi\'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Kutlamaya katılanlar

- Çelenk konulması

- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP (DHA)

31 MB

======================================

Tarım işçisi öğrencilerden şampiyon voleybolcu yetiştirdi

ANTALYA\'da serada çalışıp, ev işlerine yardım ettiği için kızlarının okul voleybol takımında oynamasına izin vermeyen ailelerle tek tek görüşüp 6 ayda ikna eden beden eğitimi öğretmeni Sinem Levent, öğrencileriyle voleybolda 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşadı. Şampiyon takımdaki öğrenciler, Antalyaspor\'un altyapısında oynadıkları maçlarda başarılarıyla ailelerinin gururu oldu.

Beden eğitimi öğretmeni Sinem Levent, 6 yıl önce Rize\'den atandığı Antalya\'nın Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi\'ndeki Ahmet Leman Baydar İlk ve Ortaokulu\'nda görevine başladı. Zeytin bahçeleri ve seraların arasındaki okulunda çocuklara beden eğitim dersi veren Sinem öğretmen, maddi imkanlarının yetersizliği nedeniyle sosyal aktivitelerden uzak kalan öğrencilerinin spora yönelmesi için çalışma başlattı. Okuldan kalan zamanlarında ev işlerinde, bahçe ve seralarda çalışarak ailesine yardımcı olan çocuklardan kız voleybol takımı kurmaya karar veren Sinem öğretmen, öğrenci taraması yaptı.

AİLELERİ 6 AYDA İKNA ETTİ

Beden eğitimi derslerinde öğrencilerine voleybol eğitimi veren Sinem öğretmen, başarılı kız çocuklarından 20 kişilik takım oluşturdu. İlk antrenmana katılan kızların sayısının yetersizliğine üzülen Sinem öğretmen, öğrencileriyle görüştüğünde ailelerin çocuklarına okul takımına katılmaları için izin vermediğini öğrendi. Bunun üzerine Sinem öğretmen, okuldan sonra ev işi yapan, bahçe ve seralarda büyüklerine yardım ettiği için çocuklarının okul takımına katılmasını istemeyen velilerle tek tek konuştu. Yaklaşık 6 ay süren ikna çabasının ardından veliler, çocuklarının okul voleybol takımında oynaması, derslerinden kalan zamanda da antrenman yapması için izin verdi.

BODRUM KATINDA DİZ ÇÖKEREK ANTRENMAN

Okulun yakınında salon olmaması nedeniyle Sinem öğretmen, okul idaresinden bahçeye voleybol sahası yapılmasını talep etti. File ile iki direğin okul bahçesine yerleştirilmesiyle oluşan sahada Sinem öğretmen, öğrencileriyle voleybol antrenmanlarına başladı. Kış aylarında soğuk ve yağmurlu havada antrenman yapmakta zorlanan Sinem öğretmen, okulun bodrum katında çocuklarını çalıştırmaya devam etti. Bodrum katta fayans zeminde voleybolcu yetiştiren Sinem öğretmen, antrenman yaparken topun tavana çarpıp, üst katlarda ders gören diğer öğrencileri rahatsız etmemek için farklı çalışma metotları uyguladı. Öğrencileriyle fayans zemine diz çöken Sinem öğretmen, sporcularına pas çalışması yaptırarak, voleybolu sevdirdi.

4 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK

Okul takımındaki sporcularıyla müsabakalara katılan Sinem öğretmen, il bazındaki turnuvalarda ilk yılında başarı elde edemedi. Öğrencileriyle pes etmeyen ve daha güçlü bir takım olmak için haftanın 4 günü antrenman yapan Sinem öğretmen, 2015 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi Okullar Ligi\'nde şampiyonluk kazandı. Aynı yıl küçükler kategorisinde Antalya dördüncüsü olan Sinem öğretmen ve sporcuları, bugüne kadar da 4 yıl üst üste Okullar Ligi\'nde şampiyonluk yaşadı. İki sene önce hem şampiyonluk hem de il birinciliğini elde eden kız voleybol takımı, son dört yılda katıldıkları her turnuvada kupa kazandı.

OKULDAN ANTALYASPOR\'A

Okul takımının başarısı üzerine Antalyaspor Bayan Voleybol takımı yöneticileri, sporcuları kırmızı beyazlı takımın altyapısına dahil etti. Bir dönem serada çalıştığı, evde aile işlerine yardım ettiği için velilerin voleybol takımına göndermek istemediği öğrenciler, Antalyaspor formasıyla minikler kategorisinde lig maçlarında oynamaya başladı. Son 1 yıldır haftanın iki günü Antalyaspor\'a ait tesislerde yeni takımlarıyla antrenman yapan genç sporcular, okul takımının başarısı için de Sinem öğretmen ile okul bahçesindeki ve bodrum kattaki alanlarında çalışmalarına devam ediyor.

ANTALYA\'NIN EN İDDİALI TAKIMI

Okulda kız voleybol takımı kurduğu ilk dönemde yaşadıkları zorlukları anlatan Sinem Levent, şöyle konuştu:

\"Bizim maceramız 6 yıl önce benim okula tayinimin çıkmasıyla başladı. Öğrencilerimle başlangıçta çok sıkıntı yaşadık. Aileler voleybola olumlu bakmıyordu. Çocuklar serada çalışıyor, okuldan sonra evde ve bahçede ailelerine yardım ediyordu. Voleybola ayıracak vakitleri yoktu. Zorlu süreçte velilerle görüşerek ikna ettik. Çocuklar da voleybolu sevip, takıma katılmak için anne ve babalarına çok ısrarcı oldu. Çocuklarımla başladığımız bu yol çok güzel gidiyor. Şampiyonluklar yaşadık ve hala Antalya\'nın en iddialı takımlarından birisiyiz.\"

ÖĞRENCİLERİNE YENİ HAYAT KAZANDIRDI

Okul takımında yer alan öğrencilerin Antalyaspor\'un altyapısında ve minikler kategorisinde yer almasından dolayı mutluluk yaşadığını vurgulayan Sinem öğretmen, \"Biz çocuklarımıza iyi bir şeyler kazandırabilmek için mücadele ediyoruz. Bunu da başardığımızı sanıyoruz. Bizim okulumuzda artık, sadece serada çalışan, okuldan sonra ailelerine yardım eden çocuk yok. Zil çaldığında voleybol sahasına çıkan çocuklarımız var. Okulumuzda voleybol kültürü oluşturduk. Öğrencilerimizin sporu sevmesini sağladık. İlk zamanlarda okul takımımızın forması yoktu. Beyaz tişörte yazdığımız numaralardan forma yaptık. Dışarıda çocukların üstü çamur oluyordu. Okulun bodrum katında antrenman yaparken dizleri acıyordu. Tüm bunları geride bıraktık. Eskiden çocuklarının voleybol oynamasına izin vermeyen veliler, onların başarısıyla mutlu oluyor. Takıma her yıl yeni öğrenciler kazandırmak için ailelerle görüşmelerimiz devam ediyor\" diye konuştu.

BABASININ GURURU EN BÜYÜK MUTLULUĞU

Sinem öğretmenin anne ve babasıyla görüşmesinden sonra antrenmanlara başlayıp, başarısıyla okul takımında ikinci kaptan olan 12 yaşındaki Gülnur Çakan, \"Ben voleybolu çok seviyordum. Ama ailem takıma gelmeme izin vermedi. Okuldan kalan zamanlarda evde kardeşime bakıyordum. Bahçede, serada aileme yardım ediyordum. Sinem öğretmenim annem ve babamı ikna etti. Şimdi voleybolda başarılı olduk. Babam başarımla çok gurur duyuyor. Ben de çok mutluyum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

- Serada çalışan çocuklar

- çocukların spor okula gelmesi

- Salonda antrenman

- Okul bahçesinde maç yapmaları

- Röp: Sinem Levent (öğretmen)

- Röp: Gülnur Çakan (Öğrenci)

- Detaylar

Haber- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)

======================================

Yuvacık Barajı\'nda su seviyesi yüzde 18\'e düştü

BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ\'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı\'nda su seviyesi yüzde 18\'e düştü.

Kocaeli\'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı\'nda, yeterli yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi\'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı\'nda, su oranı yüzde 18 oranına düştü. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi 9 milyon 270 bin metreküpe düştü. Yaz aylarında dahi su düzeyinin daha yüksek olduğu Yuvacık Barajı\'nda, Kocaeli\'ye yaklaşık 1 ay yetecek su kaldığı belirtildi. Önümüzdeki günlerde başlayacak yağışların ardından barajdaki su seviyesinin tekrar yükselmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Barajdan drone görüntüleri

-Aktüel görüntüler

-Anons

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)



======================================



Tüp mide ameliyatıyla 15 ayda 95 kilo verdi

ANTALYA\'da oturan Beste Eylül Aydemir (26), tüp mide ameliyatı sonrası 15 ayda 95 kilo verdi. 165 kilodan 70 kiloya düştüğünü söyleyen Aydemir, \"Şu an sanki kanatlanmış uçuyor gibiyim\" dedi.

Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü mezunu Beste Aydemir\'in hayatı, 15 ay önce olduğu tüp mide ameliyatıyla değişti. 2012 yılında geçirdiği başarısız ilk ameliyatın ardından 15 ay önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde tüp mide ameliyatı yapılan Aydemir, çok mutlu olduğunu söyledi.

2012 yılında 165 kiloya ulaşınca farklı bir şehirde tüp mide ameliyatı olduğunu anlatan Beste Eylül Aydemir, \"Bu ameliyat başarısızlıkla sonuçlandı. Ailemde şeker, yüksek tansiyon hastalığı vardı, dolayısıyla benim de bu riskleri taşımam söz konusuydu. Doğru cerrahi seçilmediği için başarısız sonuçlanan ameliyat sonrasında verdiğim kiloyu fazlasıyla geri aldım. Sonrasında Antalya\'da Prof. Dr. Nurullah Bülbüller hocamı tanıdım. Revizyon cerrahisi uygulamaya karar verdi. En uygun yöntemin gastrik by-pass ameliyatı olduğuna karar verildi. 15 ay sonunda 70 kiloya ulaştım, şeker hastalığımdan da kurtuldum. Toplamda 95 kilo kaybım oldu. Kendime güvenim arttı. Sanki kanatlandım da uçuyor gibiyim. Eskiden yürüyemiyordum, şimdi koşuyorum. Bu özgürlüğümü Nurullah Hocama borçluyum. Kendisine minnettarım\" diye konuştu.

YENİ YÖNTEMLE KİLO ALIMI AZALDI

Ameliyatı gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü\'nden Prof. Dr. Nurullah Bülbüller, kilo alımlarının tüp mide ameliyatlarından sonra 2 nedene bağlı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bülbüller, \"Bunlar operasyon sonunda ya midenin yeterince küçük yapılamaması, ya da hastanın uyumsuz davranışları, beslenme alışkanlıklarını oturtamaması nedeniyle karşımıza çıkan durumlarıdır. 2015 yılından öncesine kadar tüp mide ameliyatlarında mide biraz daha geniş bırakılırdı. Dünyada böyle bir uygulama vardı. Ancak geri kilo alımları 4- 5 hastada bir karşılaşıldığı için artık tüp mide ameliyatlarında mide daha küçük bırakılmaya başlandı. Dolayısıyla geri kilo alımları oldukça azaldı\" dedi.

15 AYDA İSTENEN KİLOYA İNDİ

Beste Eylül Aydemir\'e by-pass yöntemiyle revizyon cerrahisi yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Nurullah Bülbüller, \"Bu tedaviyle kendisi şu an bizim kontrolümüzde, yaklaşık 70 kiloya indi. Hastamız sadece kilo kaybetmedi, ailesinde ve kendisinde olan ailesel şeker hastalığından da kurtulmuş oldu. Şu an sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

- Prof. Dr. Nurullah Bülbüller detay

- Beste Eylül Aydemir detay

- Röp: Prof. Dr. Nurullah Bülbüller

- Röp: Beste Eylül Aydemir

- Detaylar

Haber - Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA (DHA)

====================

Okul müdürü 23 yılda 56 kitap yazdı

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK\'ta, bir lisede müdürlük yapan Ali Özdemir, 23 yılda mesleki dalında, edebiyat ve kişisel gelişim gibi birçok alanda 56 kitap yazdı. Ali Özdemir elektrik elektronik, bilgisayar, kişisel gelişim, İngilizce, toplam kalite ve kodlama gibi bir çok alanda kitaplarının yayınlandığını belirterek, \"23 yıllık süreçte 56 tane kitap hazırladım. Okuldan sonra mesaiden kalan zamanımı kitap yazmaya ayırıyorum. Kitap insanın bakış açısını çok değiştiriyor.\" dedi.

Kozlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi\'nde 4 yıldır müdür olarak görev yapan Ali Özdemir, 23 yılda 56 kitap yazdı. 23 yıl boyunca hiç tatil yapmadığını, bütün zamanımı kitaplara ayırdığını söyleyen Ali Özdemir, \"30 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Mesleğimizi yaparken bu mesleğe bir katkımız olsun diye düşünerekten elektrik elektronik, bilgisayar, kişisel gelişim, İngilizce, toplam kalite ve kodlama gibi bir çok alanda kitaplar hazırlamaya çalışıyorum. 23 yıllık süreçte 56 tane kitap hazırladım. Bu kitapları Türkiye ve ulusal alanda yayın yapan yayın evleri basıp dağıtıyor. Benim tek hobim kitap yazmak ve kitap okumak.\" dedi.

Her öğretmenin kitap yazmasını isteyen Ali Özdemir, \"24 Kasım vesilesiyle bütün meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum. Onlara şu mesajı vermek istiyorum. Benim bir hayalim var. Her öğretmenin kitap yazması. Her öğretmen kitap yazabilir. Ülkemize bir katkıda bulunmak için her öğretmen bir tane de olsa kitap yazabilir. 1 milyon öğretmenimizin ve 150 bin akademisyenimizin hepsi bir kitap yazmış olsa Türkiye bambaşka bir yerde olacaktır. Öğretmenler olarak araştırmacı, sorgulayıcı, dünyayı takip eden bir yapıya bürünmemiz lazım. Ben şuna inanıyorum, mesleki teknik eğitim iyileşmeden, kalitesi artmadan, iyi zanaatkarlar yetiştirmediğimiz sürece üretim yarışında başarılı olamayacağız.\" diye konuştu.

Ali Özdemir yaklaşık 20 kitabının üniversitelerde kaynak olarak kullanıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Kitaplarımın 10 tanesi elektrik, 10 tanesi elektronik üzerinedir, 6 tanesi bilgisayar üzerine, iş güvenliği, otomasyon, mekatronik ve kodlama üzerine kitaplarım var. Bu kitapların bazıları lise seviyesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı ve okullarda da kullanılıyor. Bazıları üniversitelerde ders olarak okutuluyor. Şu anda 20 kadar kitabım üniversitelerde kaynak olarak kullanılıyor. Sadece bununla da sınırlı kalmadı. Popüler kültür, şiir dünyası, FETÖ’nün darbe girişimi gibi alanlarda hazırladığım kitaplarım da var. Bunlar genellikle öğrencilere değil de sivil halka yönelik yazılmış kitap niteliğindeler. 23 yılda yaklaşık 1 milyon adet bir kitap satışı oldu. Para için değil, Türkiye\'de zaten kitaptan para kazanmak zor. Bunun manevi hazzı anlatılamaz. Ben bilginin güç olduğuna inanan birisiyim. Üniversitede okuyan bir oğlum var. Ancak benim asıl çocuklarım kitaplarım. 23 yıldır hiçbir gün dahi tatil yapma, izin kullanma imkanım olmadı. Okuldan sonra mesaiden kalan zamanımı kitap yazmaya ayırıyorum. Kitap insanın bakış açısını çok değiştiriyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ali Özdemir ile röportaj

Ali Özdemir’in ders anlatması

Kitaplardan detaylar

Okuldan detaylar

Süre: 05:46/Boyut: 645 (MB)

HABER: Cüneyt ÖZFİDAN/KAMERA: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)

===================

Karabük\'te tek katlı ev alev alev yandı

KARABÜK,(DHA) – KARABÜK\'te, tek katlı ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Dün gece saatlerinde Yeşil Mahalle Uygar Caddesi’nde Şahin Özdemir\'e ait tek katlı evde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Patlamak üzere olan çok sayıda mutfak ve piknik tüpleri dışarıya çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarda yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ev alev alev yanarken

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Mutfak ve piknik tüpleri

Süre:(02.32) Boyutu:(281 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)