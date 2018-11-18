DHA YURT BÜLTENİ-4

1)CHP EDİRNE MİLLETVEKİLİ BİRCAN HAYATINI KAYBETTİ

CUMHURİYET Halk Partisi Edirne Milletvekili Erdin Bircan (59), Ankara\'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 24 Haziran seçimlerinde Edirne\'den parlamentoya giren CHP\'li Erdin Bircan, geçtiğimiz 30 Temmuz\'da parti çalışması için gittiği Iğdır\'da beyin kanaması geçirdi. Bircan, önce Iğdır Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada beyin iç kanaması geçirdiği tespit edilen Bircan, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım tedavisine devam edilmek üzere hava ambulansı ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Beyin Cerrahi kliniğine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Bircan, sabah saatlerine doğru hayatını kaybetti. Erdin Bircan\'ın oğlu Eren Bircan, sosyal medya hesabından, \"4 aydır süren mücadelede yenik düştük. Onur, gurur ve erdemi bize hergün yaşatan babamız Erdin Bircan\'ı kaybettik. Babamızın, son yolculuğu büyük sevdası Edirne\'de olacaktır. Saat ve yeri daha sonra bildireceğiz\" dedi.

ERDİN BİRCAN KİMDİR?

Özel sektörde yöneticilik yaptı. Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Keşan Ticaret Sanayi Odası, İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü Üyesidir. 25 ve 26. Dönemde Edirne Milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce bilen Bircan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haber:Kaan ULU/ANKARA,(DHA)

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2)KÜTAHYA\'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

KÜTAHYA\'nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, dün gece Domaniç ilçesi Çukurca Beldesi Küçükler Mahallesi yolunda meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Beytar (40) yönetimindeki 43 US 644 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, Hüseyin Beytar yaşamını yitirdi, yanındaki Özgür Özbey ise yaralandı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Özbey, Domaniç Devlet Hastanesi\'ne götürüldü, ilk müdahalesinin ardından da ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

Hüseyin Beytar\'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

GEÇEN YIL DA EVİ YANMIŞ

Domaniç\'te oturan Hüseyin Beytar\'ın, geçen yıl çıkan yangında evinin kullanılmaz hale geldiği belirtildi. Beytar\'ın, komşuları ve esnafın topladığı yardımlarla evini yeniden yaptırdığı bildirildi.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerindeki ambulansların ve jandarmaların,

-Şarampole uçan otomobilin,

-Ambulanların yaralıları götürmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Boyut: 286.05 MB

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)-

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3)DOMATES VE BİBERDEN PARA KAZANAMAYINCA \'EJDER MEYVESİ\' İŞİNE GİRDİ

ANTALYA\'da çiftçilik yapan Hüseyin Üzer (47), yıllarca ektiği domates ve biberden para kazanamayınca tropikal bir tür olan \'ejder meyvesi\' (pitaya) dikmeye karar verdi. Yakınlarının \'Boşver, sen bu işten para kazanamazsın, vazgeç\' demesine rağmen Üzer, sezonda 30 bin TL kazanmayı hedefliyor. Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Üzer, kendisine ait tarla ve seraya yıllarca domates ve biber ekti. Kazandığı parayı genelde girdi malzemelerine harcadığını ve kar edemediğini fark eden Üzer, farklı arayışa girdi ve geçen yıl bir yakınının tavsiyesi üzerine ejder meyvesi üzerinde araştırma yaptı. Önce Gazipaşa ilçesindeki bir üreticiyle görüşen Hüseyin Üzer, daha sonra Mersin\'e giderek buradaki üreticiler ve meyve fidesi satanlarla görüştü. Gazipaşa ilçesinden 720 fidan alan Üzer, meyveyi yetiştirmek için 1 dönümlük naylon serasını da yeniden düzenledi. Fideler dahil yaklaşık 25 bin TL harcayan Üzer, bakımının kolay olduğunu söylediği ejder meyvesini yetiştirmek için sadece su verdi. İlaç ve ısıtma için ek masraf yapmayan çiftçi Üzer, ilk sene sadece 200 kadar meyve alabildi.

YAKINLARI VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTI

Aksu bölgesinde ejder meyvesi yetiştiren 3 kişiden biri olduğunu anlatan Üzer, bu yıl topladığı 200 meyveyi, tanıtım yapmak adına komşularına dağıttı. Tadının Türk damak tadına yabancı olmadığını belirten Hüseyin Üzer, \"Yakınlarım bana \'Boşver, sen bu işten para kazanamazsın. Vazgeç\' dediler. Kavun, karpuz, domates, biber ekmemi önerdiler. Ama kimseyi dinlemedim. Yıllarca zaten o ürünlerden para kazanamadım. Artık farklı bir şeyler denemek lazım\" dedi.

GELECEK YIL 30 BİN TL KAZANÇ HEDEFLİYOR

İlk sezon için para kazanmayı hedeflemediğini anlatan Üzer, ikinci ve sonraki yıllarda ilaç, gübre ve ek masrafı olmadığı için para kazanabileceğini söyledi. İkinci yılında 30 bin TL\'nin üzerinde gelir elde etmeyi hedeflediğini kaydeden Hüseyin Üzer, şimdilik aldığı verimden memnun olduğunu ve bir kişinin 10 dönümlük alana da kolayca bakım yapabileceğini söyledi. Hüseyin Üzer, tane hesabı satılan meyvenin şu an 15 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.

EJDER MEYVESİ HAKKINDA

Tropikal bir meyve olan ejder meyvesi son zamanların en çok konuşulanları arasında yer aldı. Vücudun nem dengesini kontrol altında tutan meyve antioksidan özelliği taşıyor. Son derece zengin çözülebilir lif içeren ejder meyvesinin anavatanı Vietnam. Ağırlığı 300 gramdan 1 kiloya kadar çıkabilen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor.

Görüntü Dökümü

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- Seradan görüntü

- Ejder meyvesinin görüntüsü

- RÖP: Hüseyin Üzer

- Meyvelerin kesilmesi

- Detaylar

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HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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