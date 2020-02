DHA YURT BÜLTENİ 4

FETÖ soruşturmasında sorgusu tamamlanan 8 rütbeli asker adliyede

YASİN DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA) - FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik geçtiğimiz günlerde Kayseri merkezli 9 ilde 40 rütbeli askere yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 2 gün önce FETÖ/PDY\'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli 9 ilde haklarında arama ve gözaltı kararı bulunan 40 rütbeli askere yönelik eş zamanlı operasyonda yakalanan 17 kişiden 8\'inin sorgusu bitti. Şüphelilerin mahrem imamlar tarafından ankesörlü veya kontörlü hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak arandıkları belirlendi. İfadeleri alınan çeşitli rütbelerdeki 8 asker Kayseri Devlet Hastanesi\'ndeki Adli Tabiplik\'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Diğer 9 askerin ise bu hafta içinde adliyeye çıkarılacağı belirtildi.

Çocukken çizdiği teknelerin üretimine başladı

TRABZON’da çocukluk yıllarında tekne çizimleri ve maketleri yapan Oğuz Sevinç (35) hayalini kurduğu tekne yapım işine yöneldi. Borç alarak atölye kuran Sevinç, geliştirdiği işi sayesinde Avrupa Birliği (AB) standartlarında tekne imal etmeye başladı. Sevinç, oluşturduğu atölyesinde sipariş üzerine 9 metre uzunluğundaki en büyük fiberglass tekneyi de üretmeyi başardı. Hedefinin yurt dışına açılmak olduğunu belirten Sevinç, \"Amacımız sadece Türkiye\'de değil dünyanın birçok noktasında yaptığımız teknelerin yüzmesini sağlamak\" dedi.

Kentte, ortaokul yıllarında önce kâğıt üzerinde çizim yapan ardından da çizimleri makete dönüştürüp tekne tasarlayan üniversite işletme bölümü mezunu Oğuz Sevinç, tekne imal etmeye karar verdi. Zamanla kendisini geliştiren ve işinde ustalaşan Sevinç, hayalini kurduğu tekne imalatına başladı. Sevinç, Akçaabat ilçesi Akçakale mevkiinde kurduğu atölyesinde Avrupa Birliği (AB) standartlarında tekne üretimini sürdürüyor. Sevinç, sipariş üzerine 9 metre uzunluğundaki en büyük fiberglass tekneyi de üretmeyi başardı. Sipariş üzerine çalışmalarını sürdüren Sevinç\'in ürettiği tekneler, son günlerde yurt içinden pek çok kişi tarafından da ilgi görüyor.

KENDİ İMKÂNLARI İLE ÖĞRENDİ

Öğrencilik yıllarında deniz kenarında gördüğü teknelerin dikkatini çekmesi üzerine çizim yapmaya başladığını belirten Sevinç, daha sonra yaptığı çizimleri makete dönüştürdüğünü ardından da teknelerin gerçeğini yapmaya başladığını söyledi. İşletme bölümü mezunu olan ve bir süre bankada çalıştıktan sonra hayallerinin peşine gitmek için işinden ayrılan Sevinç, \"Ortaokulda hobi olarak çizimlere başladım. Deniz kenarında tekneleri görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Çizmeye başladım. Daha sonra çizdiğim tekneleri neden yapmayayım dedim ve maketlerini yapmaya başladım. Zamanla büyüdük. Farklı meslek dallarında çalıştım. Ama hayalim hep tekne yapmaktı. Sonra araştırdım bütün teknikleri kendi başıma öğrendim ve atölyemi kurmaya karar verdim. Şimdi ülke genelinde siparişler alıyorum\" dedi.



AVRUPAİ TASARIM UYGULUYOR

Ağırlıklı olarak fiberglas tekne yaptıklarını anlatan Sevinç, \"Ürettiğimiz teknelerin hepsi el emeği. İstanbul\'dan aldığımız sipariş üzerine Trabzon\'da üretilen en büyük fiberglas tekneyi yapmayı başardık. 9 metre boyunda bir tekne yaptık. Tasarım olarak Avrupai bir tarzı var. Ama denizde duruş olarak Karadeniz teknesi. Dengesi ve sürati çok iyi. Trabzon aslında bir tekne şehri. Genellikle sac ve ahşap ağırlıklı tekneler yapılıyordu. Fiberglas yapan firma yok. Biz ürettiğimiz bu tekneyi Avrupa Birliği standartlarına uygun yaptık. Yüzde yüz yerli bir tekneö diye konuştu.

DÜNYA\'YA AÇILMAK İSTİYOR

İmkânları doğrultusunda en iyisini yapmaya çalıştıklarını da kaydeden Sevinç, \"Destek bulabilirsek yerli üretimle dünyaya açılabilir ve hedeflerimize yürüyebiliriz. Biz bu işi severek yapıyoruz en iyisini yapıyoruz. Amacımız sadece Türkiye\'de değil dünyanın birçok noktasında yaptığımız teknelerin yüzmesini sağlamak\" diyerek dünyaya açılmayı planladıklarını söyledi.

4 kişinin cinayet hükümlüsü, evdeki kuyuda yakalandı



Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın Tuşba ilçesinde 2008 yılında, kan davası nedeniyle silahlı saldırı düzenlediği minibüsteki 4 kişiyi öldürüp, 16 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle 4 kez ömür boyu ve 231 yıl hapis cezası alan Rasim Şevgin (45), annesine ait evin içerisine kazdığı kuyuda yakaladı.

Tuşba ilçesine bağlı Çakırbey köyü yakınlarında 10 yıl önce, Van merkezden taziye ziyaretinden dönenlerin içinde bulunduğu minibüs uzun namlulu tüfeklerle tarandı. İki aile arasındaki kan davası nedeniyle meydana geldiği iddia edilen saldırıda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Saldırı zanlısı olarak gözaltına alınan Rasim Şevgin, 7 yıl tutukluğunun ardından denetimli serbestlikle tahliye edildi. Olayla ilgili davanın 29 Ağustos 2018\'de görülen karar duruşmasında, sanık Şevgin\'e, 4 kişiyi \'tasarlayarak öldürme\' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 16 kişinin yaralanmasından dolayı da 231 yıl hapis cezası verildi. Kararın ardından Rasim Şevgin\'e ulaşılamadı.

Firari Şevgin\'in yakalanması için Asayiş Müdürlüğü\'nde görevli 2 polis, 2 aylık titiz bir çalışma yürüttü.

1 METRELİK KUYUDA YAKALANDI

Polisler, önceki gün Tuşba ilçesi Çakırbey Mahallesi\'nde Rasim Şevgin\'in annesinin evinin de aralarında bulunduğu 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Şevgin\'in annesi K.Ş.\'in evinde yapılan aramada, oda içerisinde bulunan büyük bir sandık dikkat çekti. Polis ekipleri tarafından kaldırılan sandığın altında, yaklaşık 1 metre derinlik ve 1 metre genişlikteki kuyuda saklanan Rasim Şevgin, yakalandı. Gözaltına alınan Şevgin, adliyeye sevk edildi.

Karadeniz’de geleceğin golf sporcuları yetişiyor

SAMSUN\'da, deniz dolgusu yapılarak kurulan ve bu alanda dünyada tek olma özelliği taşıyan 18 çukurlu golf sahasında 7-17 yaş grubundaki 70 öğrenci golf sporunu öğreniyor.

Samsun\'da, 2016 yılında deniz doldurularak oluşturulan alana yapılması ile dünyada tek olma özelliği taşıyan Samsun Golf Kulübü Sahası, bu yıl 9 çukurdan 18 çukura çıkarıldı. Uluslararası standartlara kavuşturulan 650 dönüm üzerindeki Karadeniz’in tek golf sahası, profesyonel ve amatör sporculara hizmet veriyor. 3 yapay gölet bulunan sahada, çocuklara golf eğitimi veriliyor. Yapılan yetenek değerlendirme testleri sonucunda kabul edilen 70 çocuk burada golf sporunu öğreniyor. 7-17 yaş aralığındaki çocuklara verilen eğitimle geleceğin golf sporcuları yetiştiriliyor. Yazın haftanını 5 günü kışın ise 2 günü antrenman yapan çocuklar düzenlenen müsabakalara da katılmaya başladı. Samsun Golf Kulübü\'nde görevli golf antrenörü Çağatay Ural, kentte bulunan golf sahasının Karadeniz bölgesinde tek olma özelliğini taşıdığını belirterek, \"Türkiye\'de bu spor zengin sporu olarak biliniyor. Halk bazen \'Acaba pahalımıdır, yapabilir miyiz\' diye yaklaşıyor. Ancak burası halka açık bir spor kulübü. Bizim düşüncemiz halk bu sporu tanısın ve daha çok golf oynayan kişi olsun. Bölge halkı bu spor ile yeni tanıştı. Buna rağmen çok güzel bir ilgi var. Yetenekli olan bu çocuklarımızı golf sporunda eğitip başarılı sporcular olmaları için çalışıyoruz. Çocukların hepsi çok yetenekli. Amacımız, eğitim alan 70 öğrencimiz arasından şampiyon sporcular çıkarmak\" dedi.

SAMSUN GOLF SAHASI

Samsun\'da 2016 yılında yapılan golf sahası, dünyada ilk ve tek olan deniz doldurularak yapılan golf sahası olma özelliği taşıyor. Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetim yatırımıyla faaliyete geçirilen Samsun Golf Kulübü Sahası, Türkiye standartlarının üzerindeki alt yapısıyla ilgi görüyor. Atakum sahilinde 600 dönüm açık alan üzerinde kurulu,18 çukurlu tesis, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapabilecek seviyeye çıkarıldı. 6 bin 200 metre ve 72 vuruşluk saha olarak hizmet verecek olan golf sahası ile zengin iş adamlarının ve spor turizminin şehre çekilmesi amaçlanıyor.

180 kadın üyeli kooperatif, markalaşma yolunda

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde 2015 yılında Oylat bölgesindeki 6 kırsal mahallede ikamet eden 44 kadının bir araya gelerek kurduğu ve şu an 180 kadın üyesi bulunan Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ürünleriyle markalaşma yolunda ilerliyor.

İnegöl\'ün kırsal Hamamlı, Gündüzlü, Hilmiye, Mesruriye, Bahçekaya ve Saadet mahallelerinde yaşayan 44 kadın, 2015 yılında Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı\'nın (BEBKA) da desteğiyle Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi\'ni kurdu. Kooperatif, her geçen yıl üye sayısını artırdı, 180 kişiye ulaştı. Kooperatifin 6 mahalleye ait tarlalarda yetiştirdiği doğal ürünlerden yapılan yiyecekler, Hilmiye Mahallesi\'ndeki restoranda müşterilerin beğenisine sunuluyor.

KADINLARIN GÜÇ BİRLİĞİ

Aile bütçesine katkı için yola çıktıklarını belirten Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurcan Yılmaz, \"2015 yılında BEBKA destekleriyle kooperatifimizi kurduk. Aile bütçemize katkıda bulunmak amacıyla 44 kadınımızla yola çıktık. Şu an itibarıyla üye sayımız 180\'e ulaştı. Burada kadınlarımız ürünlerini, sezona bağlı olarak üretiyorlar. İnternet sitemizden veya restoranımızdan satışını sağlıyoruz. Ürettiğimiz ürünler organik. 180 ailenin evine katkı sağlanıyor bu birliktelikle. Tarladan hasadı yapılan ürünler, burada gıda haline getiriliyor. Hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor, tamamen doğal. 2 yıldan bu yana çalışıyoruz\" dedi. Markalaşma yolunda ciddi adımlar attıklarını aktaran Yılmaz, \"Bölgemiz önemli bir marka kazanacaktır. Restoranımızda yöresel gıdalara yer veriyoruz. Müşterimiz daha önce tatmadıkları gıdaları burada tadıyorlar. Kahvaltılarımız, yemeklerimiz mevcut\" diye konuştu.

Üyelerinin birçok alanda eğitim aldığını belirten Yılmaz, \"Oylat Kaplıcaları\'nın bulunduğu bölgede faaliyet gösteriyoruz. Kaplıcalara gidenler buradan geçerken restoranımıza uğrayıp, ürünlerimize tadıyorlar. Standartlara uygun olarak ürettiğimiz gıdalarla markalaşma hedefimizi yakalayacağız. Tüm üyelerimiz 32 ayrı eğitimden geçtiler. Çok daha fazla müşteriye ulaşmak istiyoruz\" dedi.

Sahte rapor operasyonun 8 şüphelisi adliyeye sevk edildi

NİĞDE’de usulsüz ve sahte rapor alarak emekli olduğu, engelli ve bakım maaşı aldığı öne sürülen kişilere yönelik 8 ilde düzenlenen \'Engel-Sizsiniz\' kod isimli operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 8’i adliyeye sevk edildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından 2 Kasım\'da; Niğde merkezli, Hatay, İstanbul, İzmir, Samsun, Erzincan, Adana ve Osmaniye illerini kapsayan eş zamanlı 46 adrese \'Engel-Sizsiniz\' adı verilen operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, usulsüz ve sahte rapor alarak emekli olduğu, engelli, bakım maaşı aldığı iddia edilen 39 kişi gözaltına alındı. 31 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 8 kişi Niğde Adliyesine sevk edildi.

Yalova ormanlarında sonbahar güzelliği

YALOVA Kent Ormanı, sonbaharın renklerine bürünerek kartpostallık görüntüler sunuyor. Bünyesinde kestane, meşe, gürgen, kayın, ıhlamur, köknar ve çeşitli çam türlerini barındıran Yalova Kent Ormanı, sonbahar ile birlikte doğal güzellikleri ve manzarasıyla dikkat çekiyor.

Yüzde 60’ı orman olan Yalova’da 2005 yılında oluşturulan, Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesi sınırlarında bulunan 95 hektar büyüklüğündeki Yalova Kent Ormanı, özellikle hafta sonları ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Yalova’ya 29 kilometre mesafedeki Yalova Kent Ormanı’nı ziyaret edenler, bölgede bulunan Büyük Dipsiz Göl, Küçük Dipsiz Göl ve Delmece Yaylası’nı gezme imkanı buluyor. Yalova Kent Ormanı’ndan 2,5 kilometre mesafedeki 530 metre rakımda bulunan Büyük Dipsiz Göl ve hemen 1,5 kilometre ilerisindeki 570 metre rakımlı Küçük Dipsiz Göl, zengin orman florasıyla da dikkat çekiyor. Doğa fotoğrafçılarının uğrak mekanı olan Yalova Kent Ormanı, gölde balık tutmak isteyenleri, trekking yapanları ve çadır kurup doğayla baş başa kalmak isteyen misafirlerini ağırlıyor.

Vali Davut Gül, gözyaşlarıyla uğurlandı

SİVAS Valiliği görevindeyken son çıkan Valiler Kararnamesi ile Gaziantep Valiliği\'ne atanan Vali Davut Gül için uğurlama töreni düzenlendi. Törene katılanlar Vali Gül\'ü gözyaşları içinde uğurlandı.

1 Haziran 2016 tarihinde atanan ve 28 aydır Sivas Valiliği görevini sürdüren Davut Gül son çıkan Valiler Kararnamesi\'yle Gaziantep Valiliği\'ne atandı. Vali Gül için Valilik önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Sami Aydın ile il protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Gül, 2,5 yıldır Sivas\'ta görev yaptığını hatırlatarak \"Bize bu fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, önceki Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım\'a, önceki ve şimdiki İçişleri Bakanlarımıza, milletvekillerimize hepsine teşekkür ediyorum. iktidarı ile muhalefeti ile bütün siyasi parti il başkanlarına, il genel meclisi üyelerine, kaymakamlarımıza, mesai arkadaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Burada yaptığımız çalışma Sayın Cumhurbaşkanımızın il valilerine verdiği hedefler ve buna da yerelde bu saydığım kişilerin destekleriyle oldu. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte aynı bayrak aynı şekilde daha iyi şekilde devam edecek. Sizlerden istirhamım 2,5 yıl boyunca bana hep destek verdiniz. Aslına bana destek verirken Türkiye Cumhuriyeti\'ne ve Sivas\'a destek verdiniz. Aynı şekilde Salih Ayhan Valimize de bu desteği vererek Sivas\'a ve Türkiye\'ye katkı sunmanızı istirham ediyorum. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum.\" dedi. Konuşmanın ardından Vali Gül ve eşi Gülden Gül uğurlamaya gelenlerle tek tek tokalaştı. Vali Gül\'ün eşi Gülden Gül törende gözyaşlarına hakim olamazken, vedalaşmaya gelenlerin de ağladıkları gözlendi.

Kumar baskınında tüpgazın içinden tombala kağıtları çıktı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin bir dernek lokaline düzenlediği kumar baskınında tüpgazın içerisinden tombala kağıtları çıktı, kumar oynayan 34 kişiye 259\'ar lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri Arifiye Mahallesi Tanış Sokak\'ta bulunan bir dernek lokaline baskın düzenledi. Baskında \'tombala\' adı altında kumar oynadıklarını belirlenen 34 kişiye 259\'ar lira olmak üzere toplam 8 bin 806 lira idari para cezası verildi, lokal işletmesi 2 kişi ise \'kumar oynatmak ve yer temin etmek\' suçundan gözaltına alındı.

Polis ekipleri dernek lokalinde yaptıkları aramada tüpgazın içerisine saklanmış olan tombala kağıtları ile malzemeler ele geçirdi.

Eskişehir\'de son 10 ay içerisinde düzenlenen kumar operasyonunda 6 bin 820 kişiye toplam 1 milyon 766 bin 380 lira idari para cezasının kesildiği belirtildi.

Hırsızlar jandarmadan kaçamadı

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde park halindeki kamyonu çekici yardımıyla çalan Y.Ş. suçüstü, 5 yıldızlı bir otelin yanında duran elektrikli bisikleti çalan Y.K. ise güvenlik kameraları yardımıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden Y.Ş. tutuklanırken, Y.K. adli kontrolle bırakıldı.

Manavgat\'ın Evrenseki Mahallesi\'nde boş arazide uzun süredir park halinde duran 07 DK 258 plakalı kamyonun çekiciye yüklenip, hızlı şekilde yola çıkarılarak götürülmeye çalışıldığını fark eden İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekibi, takip ettiği çekiciyi D-400 karayolunda durdurdu. Bu sırada çekiciden inerek kaçmaya çalışan bir kişi olduğunu fark eden jandarma ekibi şüpheliyi yaya olarak yakaladı.

Şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda başka bir suçtan hükümlü olarak kaldığı Afyonkarahisar Cezaevi\'nden izinli Y.Ş. olduğu tespit edildi. Şüpheli Y.Ş.\'nin kamyonun kendisine ait olduğu ve bozulduğu için Alanya\'ya tamire götürdüğünü iddia etmesine rağmen plakadan yapılan sorguda sahibinin M.S. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Y.Ş., verdiği ifadede, kamyonu çaldığını ve Alanya\'ya götürüp, sanayide satmak istediğini itiraf etti. Şüphelinin çekiciyi de telefonla arayarak, kamyonunun arıza yaptığını ve Alanya\'ya götürmek istediğini söyleyerek çağırdığı belirtildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Y.Ş. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

\'BU KADAR HIZLI YAKALANABİLECEĞİMİ BEKLEMİYORDUM\'

Evrenseki Mahallesi\'nde 5 yıldızlı bir otelde çalışan A.Ö., önceki gün işe geldiğinde, elektrikli bisikleti iş yerinin yanına bıraktı. İş çıkışında motosikletini bulamayan A.Ö. jandarmaya başvurdu. Otelin güvenlik kameralarının incelenmesinde elinde bavul olan bir kişinin elektrikli bisiklete binip gittiği görüldü. Şüphelinin eşkalini belirleyen jandarma ekipleri, birkaç saat sonra şahsın caddede yürüdüğünü tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin, kimlik kontrolünde Y.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli yapılan sorgusunda, elektrikli bisikletin olduğu yoldan birkaç defa geçtiğini, caddede kimsenin olmadığı sırada elektrikli bisikleti çaldığını itiraf etti. \'Bu kadar hızlı yakalanabileceğimi beklemiyordum\' diyen Y.K. elektrikli bisikleti tanımadığı bir kişiye sattığını söyledi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Y.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Elektrikli bisikletin çalınma anı ise otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elinde bavulla yürüyen Y.K.\'nın doğrudan elektrikli bisikletin yanına gelmesi ve binip gitmesi görüldü.



