DHA YURT BÜLTENİ 4

MURAT BAŞOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Sunucu Murat Başoğlu eski eşi Hande Bermek\'i ölümle tehdit ettiği ve eski eşinin yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla Muğla\'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

///////////ARŞİV

-Murat Başoğlu ile Hande Bermek Kuşadası Adliyesine girip çıkarken

BODRUM/DHA

KUCAĞINDA BEBEKLE EŞİNDEN DAYAK YEDİ, ŞİKAYETÇİ OLMADI

KAHRAMANMARAŞ\'ta tartıştığı eşi A.K.\'yı (24) kucağında bebek varken döverek bayıltan Musa K. (29) gözaltına alındı. A.K, eşinden şikayetçi olmadı.

Olay, dün öğle saatlerinde Şazibey Mahallesi\'ndeki boş bir arazide meydana geldi. Musa K., kucağında bebek, yanında da 2 çocuğu olan eşi A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Musa K. eşini defalarca tokatladı. A.K., aldığı darbelere dayanamayarak bayılıp düştü. Tüm bu yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüleri inceleyen polis, Musa K.\'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan A.K. ise eşinden şikayetçi olmadı. Musa K.\'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

KAHRAMANMARAŞ/DHA

ALANYA\'DA 4 YILDIZLI OTELDE YANGIN

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde sezon dolayısıyla kapalı olan 4 yıldızlı 6 katlı otelin mutfak bölümünde çıkan yangın, büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangın, büyük çapta hasara yol açtı.

Alanya\'nın Mahmutlar Mahallesi\'ndeki Grand Santana Otel\'in giriş katındaki mutfak ve restoran bölümünde, saat 06.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bütün katı saran alevler, daha sonra otelin 1 ve 2. katlarına da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otelin mutfak ve restoran bölümünün yanı sıra 1 ve 2. katları, kullanılamaz hale geldi. Otelin üst katları da dumanla doldu. Sezon dolayısıyla kapalı olan otelde boş olması, olası bir faciayı önledi.

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

Alanya Belediye Başkanı MHP\'li Adem Murat Yücel, Mahmutlar Mahallesi\'nde yangın çıkan 4 yıldızlı otelde incelemelerde bulundu. Başkan Yücel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzücü bir olay yaşandığını söyledi. Başkan Yücel, \"Sabah erken saatlerde başlayan yangın, otelin depo kısmından olduğu belirtiliyor. Ama şu ana kadar herhangi bir tespit yapılamadı. Araştırmalar devam ediyor. Otelle bazı binalardaki camlar patlamış. En sevindirici olay ise yangının çevreye sıçramaması ve can kaybının olmaması. Allah daha büyüğünü vermesin, geçmiş olsun dilekleri iletiyorum\" dedi.

EN ESKİ OTELLERDEN BİRİ

Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top da bölgedeki en eski otellerden birinde çıkan yangının kendilerini korkuttuğunu söyledi. Yangının kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığını aktaran Top, can kaybının olmadığını, sezonun bitmesi nedeniyle de otelin kapalı olduğunu vurguladı.

Görüntü Dökümü

- Otelden genel ve detay görüntüler

- Yangından görüntü

- İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesinden görüntü

- Ahmet Top\'un konuşması

- Detay görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

TELEFONU ÇALIP YERİNE BENZERİNİ BIRAKTI

BOLU\'da, ikinci el telefon satan bir iş yerinde beğendiği telefona bakan kişi, telefonu cebine koyarak yerine telefona benzeyen çalışmayan bir telefonu bıraktı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün, İzzet Baysal Caddesi üzerinde Savaş Top\'a iş yerine gelen 2 yabancı uyruklu iki kişi, beğendikleri telefonu incelemek istedi. Savaş Top\'un eşi Özlem Top, 2 kişiye istedikleri telefonu cam tezgahtan çıkararak incelemeleri için verdi. Özlem Top\'un telefonu verdikten sonra yanlarından ayrılmasını fırsat bilen kişi, incelemek için aldığı cep telefonunu cebine koyup yerine aldığı telefona benzeyen bir telefonu bıraktı. Özlem Top ile görüşen kişi daha sonra cep telefonunu uzanarak cam tezgahın içerisine bıraktı. 2 kişi daha sonra iş yerinden ayrıldı. 2 kişinin iş yerinden ayrılmasının ardından ikinci el telefonları tezgahın altından toplayan Özlem Top, bir telefonun farklı olduğunu fark etti. Savaş ve Özlem Top çifti inceledikleri telefonun çalışmadığını görünce, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, cep telefonunu çalanların yabancı uyruklu kişiler olduğunu gören Top çifti polise haber verdi. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, incelemek için ikinci el cep telefonunu alan kişinin, satıcı tezgahtan ayrıldıktan sonra telefonu cebine koyması ve yerine başkan bir telefonu tezgaha bırakması, daha sonra Özlem Top ile konuştuğu sırada uzanarak telefonu cam tezgahın içerisine bıraktığı görüldü.

Görüntü Dökümü

Güvenlik kamerası görüntüleri

HABER: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

KEMER\'DE VERGİDE HAKSIZ KAZANÇ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde vergi tahakkuk veri girişlerinde haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin operasyonda, Kemer Belediyesi\'nin 19 çalışanıyla 1 pazar esnafı gözaltına alındı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında vergi tahakkuk veri girişlerinde mükelleflere ait borçları silerek kendilerine ve mükelleflere haksız kazanç sağlayan belediye çalışanlarına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri Antalya merkez ve Kemer\'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 19 belediye personeliyle 1 pazar esnafı gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.



Görüntü Dökümü

- Emniyet Müdürlüğü dış plan görüntü

- Emniyet önünden detay görüntüler

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

ET FİYATLARI ARTINCA VATANDAŞLAR KULAK VE MEMEYE YÖNELDİ

ADANA\'da Kasaplar Çarşısı esnafı, alım gücü düşük olan vatandaşların artan et fiyatları nedeniyle, kilosu 5 lira olan koyun kulağı ve kilosu 2.5 lira olan inek memesine yoğun talep gösterdiğini söyledi.

Çarşı esnaflarından Rıdvan Ökmen, et ve tavuk fiyatlarının pahalı olması nedeniyle vatandaşların alternatif olarak sakatatlara yöneldiğini belirterek, “İnek memesi sütlük olduğu için kalsiyum ve mineral kaynağıdır. Kavurması, kebabı olur. Vatandaşlar artık hesaplı olan dalak, beyaz ciğer ve benzeri sakatatlara yöneliyor. Et yerine bunları yiyorlar. Şu an kemikli kuzu but kilosu 37 TL. Kuzu kaburga, gerdan 35 TL. Kemiksiz kuşbaşının da kilosunu 42 TL\'ye veriyoruz. Tavuk bile pahalıö dedi.

\'LEZZETİNİ BİLMEYENLER SURATINI EKŞİTİYOR\'

Kasap Kadir Çelik ise pek çok ürün kalemine zam yapılırken, gelir seviyesi yüksek vatandaşların ilgi göstermemesi nedeniyle koyun kulağının ve inek memesinin ucuza satıldığını aktararak şunları söyledi:

“Dar gelirli vatandaşlar özellikle koyun kulağına aşırı rağbet gösteriyor. Lezzetini bilenler vazgeçemiyor ama bilmeyenler suratını ekşiterek bakıyor. Kulağın yanı sıra insanlar genelde kilosu 25 TL\'den kuzu böbreği tercih eder ama kilosu 10 TL\'den satılan dana böbreği de oldukça ilgi görüyor.ö

Emekli Mehmet Yılmaz da et fiyatlarının yüksek olduğuna vurgu yaparak, aldığı bin 600 TL maaşla zor geçindiğini belirterek, “Bana kalsa senede 1 defa et yemem ama çocuklar çalışıyor, getiriyorö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Kasap Rıdvan Ökmen ile röp

- Kasap Kadir Çelik ile röp

- Genel ve detay görüntüler

- Vatandaş ile röp

SÜRE:03\'31\" BOYUT:390 MB

Haber-Kamera:Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

Kars’ta kurtuluş coşkusu

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) - KARS’ın işgalinden kurtuluşunun 98\'inci yıl dönümünde belediye tarafından konserli, mehteranlı, halaylı, şiirli, türkülü, aşıklı ve havai fişekli kutlama yapıldı. 1000 yıllık geçmişi olan tarihi Kars Kalesi’nden atılan havai fişekler kenti aydınlatırken büyük bir coşku yaşattı.

MEHTERANA BÜYÜK İLGİ

Etkinlikler, Faikbey Caddesi üzerinde bulunan At Heykeli önünden Erzurum Yakutiye Belediyesi Mehteran Takımı\'nın gösterisi ile başladı. Atatürk caddesinden konser alanına kadar kahramanlık eserlerini seslendiren mehteran ekibine vatandaşlarda eşlik etti. Vatandaşlar bu anı cep telefonlarını alarak sosyal medya hesaplarından canlı yayınla coşkuyu paylaştı. Mehter takımının konser alanında devam eden gösterisinin ardından program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Törenlerde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta; “98 yıl önce bugün ‘Ya İstiklal ya ölüm!’ vatan evlatlarının ve aynı zamanda aziz şehit kanlarıyla sulanmış, vatan toprağı olan serhat şehrimiz Gazi Kars\'ımızın Kurtuluş günüdür. Bugün ben Türk\'üm, Türk esir olmaz, ben Türküm, Türk devletsiz olmaz: ben Türk\'üm, Türk bayraksız olmaz, ben Türküm, Türk ezansız olmaz, ben Türk\'üm, Türk hürriyetsiz olmaz şiarını benimseyen Gazi Kars\'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümüdür. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bayramımız kutlu olsun\" diye konuştu.

GÜÇLÜ TÜRKİYE

Bu toprakların çetin ve maliyeti yüksek topraklar olduğunu vurgulalayan Vali Rahmi Doğan da yaptığı konuşmasında şunları söyledi.

\"Bu millet bu toprakların bedelini bir kaç sefer, bir kaç misliyle ödemiştir. Dolayısıyla bu topraklar anamızın ak sütü gibi helaldir ve vatanımızdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İslam ülkeleri arasında en güçlü Müslüman ülke olarak ayakta durmaktadır. Çevremize baktığımızda bir takım oyunlarla bir takım desiselerle tezgahlarla bu millete diz çöktürüp, bu milleti ortadan kaldırmak bu devleti parçalayıp bölmek isteyen uluslararası güçler ve onların maşaları başarılı olamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüyerek, güçlenerek ve hızlı adımlarla ilerleyerek bu evlatlarını gelecek yüzyıllara taşıyacaktır. Biz sadece bu topraklarda yaşayan millet değil, bizim gönül coğrafyamızda bu milleten medet uman bu milletin gözünün içine bakan gönül coğrafyamızda yaşayan insanlarımız var. Onlar için de çok çalışıp, büyüyüp güçlenip hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde yaşayan evlatlarımız için, hem gönül coğrafyamızda yaşayan insanlarımız için Türkiye\'nin güçlü olması lazım.\"

KARSLI AŞIKLAR SAHNEDE

Konuşmalardan sonra Karslı aşıklar sahne aldı. Kars’ın kurtuluş mücadelesini anlatan şiirler okuyan aşıklar, kahramanlık eserlerini seslendirdiler. Ardından Kars Ardahan Iğdır Sanatçılar Derneği (KARSAD) üyesi yerel sanatçılar koro halinde sahne alarak şiir ve türkü okudular. Zaman zaman da hareketli türküler seslendiren sanatçılar, soğuk havada üşüyen katılımcıları halayla ısındırdılar.

“HOŞ GELİŞLER OLA MUSTAFA KEMAL PAŞA\"

Kafkas Halk Dansları ekibi ise hareketli yöresel oyunlarını alkışlar eşliğinde sahnelediler. Vatandaşların ilgiyle izlediği gösterinin sonunda Karslıların Atatürk’e armağan ettiği “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşaö türküsünü sahnelediler. Vatandaşların sesleriyle eşlik ettiği gösterinin sonunda açılan dev Türk bayrağı coşkuyu artırdı. Ekip şefi öperek alnına koyduğu Türk bayrağını Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta’ya teslim etti. Karaçanta da bayrağı 3 defa öpüp alnına koyarak ekibe, muhteşem gösterileriyle Karslılara coşku yaşattıkları için teşekkür etti.

YUDUM, KARS’IN GAZİLİK ÜNVANINI GERİ İSTEDİ

Yudum konseri ile devam eden programda katılımcılar halay çekti. Karslılarla el ele gönül gönüle türkülerini seslendiren Yudum, Kars’ın Gazilik unvanını geri istedi. Yudum, “Bütün yetkililere sesleniyorum; O gazilik madalyasını Anadolu’da ilk biz almıştık ve biz bunu tekrar istiyoruz. Gazi Kars olmasını istiyoruz\" dedi.

KARS KALESİ HAVAİ FİŞEKLE IŞIKLANDI

Havai fişek uzmanı Tacettin Durmuş tarafından Kars Kalesi’ndeki havai fişek gösteri de ilgiyle izlendi. Kaleyi aydınlatan havai fişekler rengarenk gösterisiyle görsel şölen oluşturdu.

Programa Kars Valisi Rahmi Doğan, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nohut, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, bazı daire amirleri, Kars MHP İl Başkanı Tolgahan Adıgüzel, Kars Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuz Güngör ile çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Havai fişek gösterisi

Mehteran takımı

Halaylar

Kafkas gösterisi

Yudum konseri

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

586 MB – 5 DK 23 SN

Cemil öğretmenin asansör çilesi bitiyor

SAMSUN\'da bulunan 3 katlı Vezirköprü İmam Hatip Ortaokulu\'nda görev yapan tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürebilen bedensel engelli Türkçe öğretmeni Cemil Şahinoğlu’nun asansör çilesinin bitmesi için harekete geçildi. Okulun 16 yıldır arızalı olan asansörünün tamir edilmesi ya da yeni bir asansör yapılması için çalışma başlatıldı.

Vezirköprü ilçesinde 2000 yılında Gazi Pansiyonlu İlköğretim Okulu adıyla hizmete açılan bugün ise Vezirköprü İmam Hatip Ortaokulu olarak hizmet veren okulda bulunan asansör yaklaşık 18 yıldır arızalı olması nedeniyle kullanılamıyor. İmam Hatip Ortaokulu\'nda 2002 yılından bu yana okulda görev yapan bedensel engelli Türkçe Öğretmeni Cemil Şahinoğlu, okulun asansörünün çalışmaması nedeniyle mağdur oldu. Tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Şahinoğlu, asansörün çalışmaması nedeniyle 16 yıldır okulun sadece giriş katında bulunabiliyor. Okulun üst katlarında bulunan öğretmenler odası, kütüphane gibi bölümleri ise hiç kullanamayan Şahinoğlu, sadece giriş katta bulunan sınıfların Türkçe derslerine girebiliyor. Asansörün yaptırılması için dilekçeyle başvuran Şahinoğlu, bu zamana kadar olumlu bir sonuç alamadı.

Durumun kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından sosyal medya üzerinden Şahinoğlu’na destek mesajları yağdı. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü asansörün yapımı için harekete geçti. Ayrıca özel bir firmada asansörü kendilerinin yapabileceğini, belirterek maliyeti üstlendi. Okula gelen bir ekibin asansörün mevcut durumu ile ilgili inceleme yaptığı belirtildi. Asansörün tamir edilip edilmeyeceği yada yeni bir asansör yapılma kararının, çalışma sonucunda belirleneceği belirtildi.

Tüm Türkiye\'nin Cemil öğretmen için tek yürek olup sosyal medyada binlerce destek mesajı gönderildiğini belirten Türk Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Bünyamin Kamçi, \"Bizleri de telefonla arayarak asansörü yaptırabileceğini söyleyen hayırsever işadamları oldu. Bize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün asansörün yaptırılması için harekete geçtiği söylendi. Bir ekip okula gelerek inceleme başlattı ancak fiziki anlamda asansörün yapılmasıyla ilgili henüz bir çalışma başlamadı. Bizler bu konunu takipçisiyiz. Cemil öğretmen yalnız değildir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okuldan detay

-Cemil Şahinoğlu\'dan detay

-Asansörden detay

-Detaylar

-Türk Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Bünyamin Kamçi ile röportaj

Haber-Kamera:Hüseyin KALAY,Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ(Samsun), (DHA) -

(SÜRE:3.26 Dk) (BOYUT:385.89 MB)

