DHA YURT BÜLTENİ 4

9 asırlık kapalı çarşı ticaretin kalbi olmaya devam ediyor

Selçuklular dönemi 12 Yüzyıldan itibaren bölüm bölüm kurularak günümüzde kadar gelen ve içinde 18 kapısı bulunan 9 asırlık kapalı çarşı ticareti ile meşhur Kayseri\'nin kalbi olmaya devam ediyor.

Türkiye\'de İstanbul\'dan sonra en büyük 2\'nci Kapalı Çarşı olma özelliğe sahip Selçuklu eseri, kuruluşundan bugüne kadar halen ticaretin ahilik kültürü ile yapıldığı Kayseri\'nin en eski ticaret merkezi olma özelliğini taşıyor. Kapalı Çarşı Esnafı Dernek Müdürü Halil Küpeli, \" Çarşımız merkezde bulunup rivayete göre Selçuklular döneminde inşa edilmiş yaklaşık 21 bin alana sahip yerleşik bir çarşıdır. Türkiye\'deki tarihi kapalı çalışan sıralamasında İstanbul Kapalı çarşıdan sonra 2\'nci büyüklüktedir. Mimari yapısından da anlaşılacağı üzere taştan yapılmıştır. Evliya Çelebi\'nin seyahatnamesinde bahsettiği İpek Yolu üzerinde kurulmuş bu çarşı içinde ticaret yapanların konakladığı, deve ve binek hayvanlarını dinlendirdiği han\'lar vardır. Kapalı çarşımızda Vezir Han ve Pamuk Han bunlara örnektir. Osmanlı döneminde de çok büyük yangın yaşanmasına rağmen burası aslına uygun olarak restore edilmiş, birçok mesleği yapan ticaret erbaplarını barındırmıştır. Şu an kapalı çarşımızın 18 kapısı, 16 sokağı ve 1216 iş yeri vardır. Konumu itibariyle şehrin merkezinde olup ticaretinde de aynı zamanda merkezidir. Burada her türlü tüketim malı satılmaktadır. Çarşımız ahilik geleneği üzerine kurulmuş müşteri-esnaf ilişkilerinin karşılıklı güvene dayandığı bir sistem ile işlemektedir. Her türlü gelire sahip vatandaşımızın zevkine göre ürünlerin satıldığı bir alışveriş yeridir. Bu çarşıda şu an ülkemizin çeşitli kademelerinde görev yapan birçok siyasi ve askeri isim burada kendisi ve ailesi esnaf olarak ticaretle uğraşmıştır\" dedi.

- Kapalı çarşıdan genel ve detay görüntü

- Yüksekten kapalı çarşı genel görüntü

- Alışveriş yapan insanların görüntüsü

- Kapalı çarşı müdürü ile röportaj

- Diğer görüntüler



Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)

4 dakika 23 saniye /491 MB



Un fiyatlarındaki artış unlu mamul üreten ana-bacıları da etkiledi

Kayseri\'de sayısı 75\'i bulan ve isimlerinde ana, bacı ve abla yazılı genellikle kadınlar tarafından işletilen unlu mamul üreten işyerleri de un\'a yapılan zamdan nasibini aldı. 2 hafta öncesine kadar çuvalını 80 TL\'den aldıkları unun şimdi çuvalının 120 TL ve üzeri fiyatlardan satılmasından yakınan kadın üreteciler zamlar nedeniyle sattıkları puaça, halka ve kete gibi ürünlere zam yapmak zorunda kalacaklarını söylediler.

İl genelinde ev iş unlu mamuller üreten işletmeci kadınlar, kete, baklava, gözleme gibi ev işi ürünlerin hammaddesi olan baklavalık una, tahine, yağa ve şekere gelen zamlardan dert yandı. 20 yıldır ev işi unlu mamuller işletmeciliği yapan Emine Durdu, \" Son 2 ay içinde yapılan zamlar bizi olumsuz etkiledi. İnsanların alım gücü düştüğü için işlerimiz durma noktasına geldi. Çok kısa zaman önce 50 kiloluk çuvalını 80 TL\'ye aldığımız baklavalık unun çuvalını şuan 160-180 TL arasında alıyoruz. Ürünlerimizde kullandığımız Tahinin 5 kiloluk tenekesini 200 liraya alırken, 380 TL oldu. En basitinden dükkanımızda kullandığımız börek kutuları 90 kuruştan 2.25 TL\'ye çıktı.\" dedi.

- Unlu mamullerden görüntü

- Börek, baklava, kete yapan kadınlardan görüntü

- İşletmeci Emine Durdu ile röportaj

- Yufka yapan kadınlardan görüntü

- Diğer genel görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)

3 dakika 30 saniye /392 MB



Kameradan tespit edilen cep telefonu ve halı hırsızı tutuklandı

KONYA’da girdiği iş yerlerinden cep telefonu ve el dokuması halı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Ömer Yıldız (28), tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ve Meram ilçelerinde iki iş yerinden yapılan toplam 4 bin lira değerinde cep telefonu ve el dokuması halı hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği iş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin 6 farklı suçtan kaydı bulunan Ömer Yıldız olduğunu tespit etti. Şüphelinin Karatay ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, Ömer Yıldız’ı Akabe Mahallesi\'nde yakalayarak gözaltına aldı. Yıldız, polisteki ifadesinde, “Hatay’dan Konya’ya geldim. Çaldığım malzemeleri aynı işleri yapan başka telefon ve halıcıya sattımö dedi. Polis, Yıldız\'ın malları sattığı işyerlerine giderek telefon ve halıyı bularak sahiplerine teslim etti.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Hırsızlık anlarını gösteren güvenlik kamera görüntüleri

- Şüphelinin emniyete götürülüşü

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA (DHA)



Hamile eşinin ölümüne, kızının yaralanmasına neden olan alkollü sürücünün üst sınırdan ceza almasını istiyor

BOLU,(DHA)- BOLU\'da, 34 yaşındaki İmdat Yerlikaya (34), refüjde otomobilin çarptığı reklam panosunun üzerine devrilmesi sonucu 1,5 aylık hamile eşi Şaziye Yerlikaya\'nın öldüğü kazada alkollü sürücü 33 yaşındaki Hasan Bilge\'nin 5,5 yıl hapis cezasına çarptırılıp geçen yıl tahliye edilmesine tepki gösterdi. Yerlikaya, \"Yargıtay\'a emsal kararları sunacağız. Biz üst sınırdan yani 15 yıl ceza verilmesini istiyoruz. Bu karar bizi tatmin edecektir.\" dedi.

Kaza, 2017 yılının Nisan ayında, Borazanlar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi\'nde meydana geldi. Hasan Bilge yönetimindeki 14 BU 014 plakalı otomobilin kontrolden çıkıp refüjde çarptığı reklam panosu, yolun karşısına geçmek isteyen 1,5 aylık hamile Şaziye Yerlikaya ve kızı 9 yaşındaki Ceylin\'in üzerine devrildi. Şaziye Yerlikaya, hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti. Kızı Ceylin ise sağlığına kavuştu. Kaza sırasında 1.68 promil alkollü olduğu belirlenerek tutuklanan sürücü Hasan Bilge\'ye, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, geçen yıl Eylül ayında \'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma\' suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Hasan Bilge, tutuklu kaldığı 6 aylık süre ve dosyanın temyiz süreci göz önüne alınarak serbest bırakıldı. Saziye Yerlikaya\'nın eşi İmdat Yerlikaya, cezayı yetersiz bularak itiraz edip kararı istinafa taşırken, sanık Hasan Bilge\'nin avukatları da ölen Şaziye Yerlikaya\'nın yaya geçidi olmamasına rağmen orta refüjde bulunduğu gerekçesiyle kusurlu olduğunu ve verilen cezanın fazla olduğunu iddia ederek karara itiraz edip istinafa taşıdı.

Geçen hafta davanın gerekçeli kararı çıktı. Ankara Bölge Adliyesi Mahkemesi 12. Ceza Dairesi tarafından açıklanan kararda, vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı belirtildi. Kararda ayrıca, delillerde ve işlemlerde nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık avukatlarının eksik inceleme ile hüküm verildiğine, savunma hakkının kısıtlandığına, sanığın beraati gerektiğine, verilen cezanın fazla olduğuna, bilinçli taksirin unsurlarının oluşmadığı yönündeki ve olayda ölen kadın ve yaralanan kızı Ceylin Yerlikaya\'nın kusurlu olduğuna ilişkin itirazları kabul edilmediği belirtildi. Ayrıca ölen kadının avukatlarının cezanın az olduğunu yönündeki itirazları da kabul edilmedi.

Verilen cezanın az olduğunu belirten İmdat Yerlikaya, davayı Yargıtay aşamasına taşıdıklarını ifade ederek, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istediklerini ifade ederek, \"Yerel mahkeme sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak ceza ile birlikte serbest bırakılmasına karar vermişti. Biz bu dönemde gerekli itirazlarımızı istinafa taşıdık. Bunun neticesinde de geçen hafta gerekçeli kararı aldık. Bu süreçte ciddi anlamda gayret sarf ettik. Bu acının dinmesinin tek bir yolu var diyemiyoruz. Emsal kararlar var. Yargıtay\'a emsal kararları sunacağız. Biz üst sınırdan yani 15 yıl ceza verilmesini istiyoruz. Bu karar bizi tatmin edecektir diye düşünüyorum.\" dedi.

-Röportaj

-Kazadan fotoğraflar

-Aile fotoğrafları

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

Süre: 04.36-Boyut: 540 MB

Kocaeli\'de kan bağışı düştü

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KIZILAY Kocaeli Şubesi Kan Bağışçı Uzmanı Tolga Kaya, günlük yaklaşık 300 ünite kan almaları gerektiğini belirterek, \"Bizim günde yaklaşık 300 ünite kan almamız gerekiyor. Fakat biz Kocaeli genelinde yüzde 40\'ına yakın alabilmekteyiz. Bu durum da kan stoklarının azalmasına neden oluyor. Kan eksiğimiz var\" dedi.

Kentte kan bağışçı sayısının düşmesinin ardından Kızılay Kocaeli Şubesi kan bağışçılarının cep telefonlarına mesaj göndererek, kan bağışlamaları için çağrıda bulundu. Kocaeli\'nde de kan bağışında ciddi anlamda düşüş yaşandığını söyleyen Kızılay Kan Bağışçı Uzmanı Tolga Kaya, \"Günlük yaklaşık 300 ünite kan alınması gerekiyor. Fakat biz Kocaeli genelinde yüzde 40\'ına yakın alabilmekteyiz. Bu durumda kan stoklarının azalmasına neden oluyor. 18-65 yaş arasındaki herkes kan bağışında bulunabiliyor ve bizim günde yaklaşık 300 ünite kan almamız gerekiyor. Bunun yaklaşık yüzde 40\'ını karşılayabiliyoruz.\" diye konuştu.

KAN VEREN MADALYA İLE ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Belirli sayıda kan verenlerin gümüş, bronz ve altın madalya ile ödüllendirildiğini belirten Tolga Kaya, şöyle konuştu:

\"Kocaeli\'de özel ve devlet olmak üzere toplamda 32 hastane var. Bunların talepleri karşısında ancak yüzde 40\'ına cevap verebiliyoruz. Kan stoklarımız bu konuda yetersiz, kan bağışı şu anda durmuş vaziyette. Bizim sürekli bağışçılarımız ve sisteme kayıtlı olan herkese mesaj atılıyor. Bu sene de atıldı, her 3 ayda bir kan zamanı dolan herkese mesaj atarak bağışta bulunmalarını istiyoruz. Şu an kan hizmeti olarak Kocaeli\'nin belirli noktalarında ve belirli saatlerinde kan bağış istasyonları kurduk. Bu istasyonlardan kan bağışı alıyoruz. Kan bağışçılarımızı onurlandırmak için ufak bir madalya ödülümüz var, bunlar gümüş, bronz ve altın olarak veriliyor. Daha fazla kan veren bağışçılarımıza da plaket vererek ödüllendiriyoruz. Kan bağışında 18-65 yaş arası herkes kan bağışında bulunabilir. Erkekler 3 ayda bir defa, kadınlar ise 4 ayda bir defa kan bağışında bulunabiliyor. İlaç içiyorum diyerek kan bağışına gelmezlik yapmasınlar çünkü biz burada bütün kontrolleri yaptıktan sonra kan alıyoruz. Kan değeriniz ölçülüyor, tansiyonunuz ölçülüyor, doktorumuz muayene ediyor ve kullandığınız ilaçlara göre uygunluk açısından herhangi bir sıkıntı yoksa ondan sonra kan alabiliyoruz.\"

Bir yakınına kan vermek için Kızılay\'a gelen Mehmet Yeşilyurt, \"Otobüs şoförü olarak çalışıyorum. Şoför arkadaşlarımızdan birinin annesi rahatsızmış, telefonlarımıza mesaj geldi. Kan grubum tutunca da Kızılay\'a gelerek kan bağışında bulunmak istedim. Vatandaşlarımızı bu şekilde duyarlı olmaya davet ediyorum. Düzenli olarak kan bağışlamamız gerekiyor. Kan bağışlamak her şeyden önce Allah rızası içindir. Hastanelerde kan bekleyenler yarın hepimiz olabiliriz o yüzden bütün vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum.\" dedi.

-Kızılay\'da kan veren vatandaşlar

-Kan Bağışı Uzmanı Tolga Kaya röp

-Kan veren vatandaşlar röp

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Alişan KOYUNCU-İZMİT-DHA