DHA YURT BÜLTENİ 4

1)VAN\'DA EVDE 140 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

VAN\'ın merkez İpekyolu ilçesindeki evde, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Pakistan ve Afganistan uyruklu 140 kaçak göçmen yakalandı.Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Gülistan Sokakta bir evde kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 140 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen E.A. gözaltına alınırken, göçmenler emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Kaçak göçmenlere su verilirken

-Detaylar

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-

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2)\'ÖLMEK İSTEMİYORUM\' DİYEN MOTOSİKLETLİ RECEP, BARİYERE ÇARPARAK CAN VERDİ

BURDUR\'da motosiklet tutkunu Recep Serttaş (22) motosikletiyle bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi. Serttaş\'ın bir süre önce bariyere çarparak yaşamını yitiren bir motosikletlinin fotoğrafını \'Ölmek istemiyorum\' notuyla sosyal medyadan paylaştığı görüldü.

Kaza, dün gece Bucak- Burdur karayolunun Çeltikçi Beli Tekke köyü yakınlarında meydana geldi. Recep Serttaş\'ın kullandığı motosiklet sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Motosikletin yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra durabildiği kazada başında kask olan sürücü Recep Serttaş feci şekilde can verdi.

Acı haberi alan Recep Serttaş\'ın ailesi fenalık geçirdi. Serttaş\'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Motosiklet tutkunu olan Recep Serttaş\'ın geçen yıl facebook hesabında bariyere çarparak yaşamını yitiren bir motosikletlinin fotoğrafını \'Ölmek istemiyorum\' notuyla paylaştığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Vefat eden motorcu

- Kaza yaptığı motor

- Yoldaki trafik

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA

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(TEKRAR)

3)İPİ KUMAŞI İTHAL EDİLEN TÜRK BAYRAĞININ MALİYETİ ARTTI



HİNDİSTAN, Pakistan ve Çin’den ithal edilen ipliklerle dokunan Türk bayrağının üretim maliyeti, doların yükselmesiyle arttı. Kumaşın metrekaresini 3,5 liraya ithal eden sektör şimdi 7,5 liraya almaya başladı. Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mevlüt Turun, \"Bugün gelinen noktada bu alınan ürünler dolar bazında olduğu için doların artmasıyla sıkıntılı bir döneme girdik\" dedi.

Dolardaki yükselme Türk bayrağının imalatında hammadde olarak kullanılan iplik ve mürekkeplerin, Hindistan, Pakistan ve Çin gibi ülkelerden ithal edilmesi nedeniyle ulusal değer olan bayrağın maliyetini yükseltti. Kumaşın metrekaresini 3,5 liraya ithal eden sektör şimdi 7,5 liraya almaya başladı. Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mevlüt Turun, eskiden Söke ve Çukurova’da iplik dokuma fabrikaları olduğunu hatırlatarak, son yıllarda ithalatın daha az maliyetli olması nedeniyle ülkenin iplik dokuma, cırcır fabrikasını ve dokumayı terk ettiğini belirterek, \"Bugün gelinen noktada bu alınan ürünler dolar bazında olduğu için doların artmasıyla sıkıntılı bir döneme girdik. Türk bayrağının ipliği ve kumaşı şu an Uzakdoğu\'dan gelmekte. Birçok iş yeri kapanma riskiyle karşı karşıya. Bu durumu düzeltmek için tüketen değil, üreten bir ülke olmamız gerekiyor. Millet olarak bu durumun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Acilen bu sorunların çözülmesini arz ediyorum\" dedi.

\'YÜKSEK KUR BAYRAĞIN İPİNİ VURDU\'

İplikleri Türkiye\'de üretmenin maliyetinin ithal etmekten 3 kat fazla olduğu savunan bayrak ve flama imalat fabrikası sahibi Aslan As, şunları söyledi: \"Zamanında kurun düşük olması nedeniyle üretici Türkiye\'de kumaşı üretirken, iplikleri maliyetleri daha düşük olan Çin\'den ve Hindistan\'dan almayı tercih etti. Çünkü iplikleri Türkiye\'de üretmenin maliyeti yurtdışından alınanın 3 katıydı. Hal böyle olunca zaman içerisinde Türkiye\'deki iplik fabrikaları daha çok ithal edip, daha az üretmeye başladı. Bugünlerdeki yüksek kur ipliği de vurdu. Çin\'den ithal edilen iplik maliyetleri yükseldi. Biz ipliği kumaşa dokuyan firmalardan kumaş alıp, üzerine bayrağımızın rengini basıp, dikip, paketleyerek satan bir firmayız. Bu tamamen bir imalatçılık değil. Hammadde polyester, kullandığımız boyalar da pigment fabrikaları Türkiye’de olmadığı için yurtdışından geliyor. Biz Türk bayrağını üretirken yüzde 50 yarı mamül olan ürünü mamüle çeviriyoruz. Bu da dolarla alıp TL ile satmak veya başka firmaların tercihiyle dolarla alıp dolarla satmak gibi bir anlam ortaya çıkarıyor. Biz bu konudan çok rahatsızız. Bir ülkenin bayrağının dolarla satılması bizi gerçekten üzüyor. Biz bu riski göze alıp, TL\'ye çevirip maliyetlerimizi TL üzerinden yürütüyoruz ama herkes bu şekilde yapamayabilir.\"

Görüntü Dökümü

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- Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mevlüt Turun ile röp.

- Bayrak ve flama imalat fabrikası sahibi Aslan As

- Türk Bayrağı dikimi çekim

- Genel ve detay görüntüler

Hande NAYMAN- Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)

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4)OTOMOBİLİ ÇALMAK İSTERKEN YAKALANDI



KONYA\'da park halindeki otomobilinin kapısını tornavidayla açıp çalmak isteyen Ahmet A.(19), polis tarafından suç üstü yakalandı.

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilcesi Nakiboğlu Mahallesi Kuzgunkavak Caddesi\'nde meydana geldi. Ahmet A., bir kaç gündür park halinde olan Muhammer Ezildi\'ye ait 42 HJ 740 plakalı otomobilin kapısını iddiaya göre tornavidayla açıp, düz kontak yöntemiyle çalıştırmaya çalıştı. Durumu fark eden çevredekiler de polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracı çalıştırıp hareket etmek isteyen Ahmet A.\'yı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Ahmet A.\'nın 2 ayrı suçtan poliste kaydı bulunduğu ve 3 gündür de evine gitmeyip sokaklarda kaldığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Polisin araçta inceleme yapması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)

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5)DERİK\'TE ZEYTİN HASADI ERKEN BAŞLADI

MARDİN\'in Derik ilçesinde kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan yetştirilen zeytin hasadı, kuraklık ve susuzluk nedeniyle 10 gün erken başladı. Derik ilçesinin sembolü haline gelen ve en büyük geçim kaynağı olan zeytin, susuzluk ve kuraklık nedeniyle 10 gün erken toplanmaya başlandı. Çiftçi, sabahın ilk ışıklarıyla başladığı zeytin hasadı, hava akşam karanlık çökene kadar sürüyor. İlçenin kırsal alanında yetiştirilen Ğilğali, Zoncuk, Güleki, Kejik, Belloti, Ğurseki, Melkebazi, Melebeli, Mavi ve Ağliş gibi 10 farklı çeşit zeytin büyük bir zahmet ve emekle toplanıyor.

Bu yılın zeytin hasadına erken başladıklarını belirten zeytin üreticisi 30 yaşındaki Veysi Benk, geçen sene zeytin olmadığını ve sadece100 kilogram topladıklarını ifade ederek, \"Bu sene 1 ton zeytin bekliyoruz. Gab zeytinidir. Bölgedeki zeytin bizim zeytinimizdir, hatta dünyada da diyebilrim en iyi zeytin Derik Gab zeytinidir. Bu zeytinlerimizin 10 tane çeşidi var. En iyisi Ğılğali, geçen sene ölçeğini 250 liraya satıyorduk, bu sene 350 liraya satmayı planlıyoruz. Sabah 07.00 de işbaşı yapıyoruz bahçede ,akşam 06.30 gibi ancak çıkabiliyoruz. Bu yıl erken toplamak zorunda kaldık, geçen seneye göre 10 gün önce hasada başladık. Su yoktur diye biz erken başladık, su olsaydı 10 gün daha beklerdik, şu anda erken başlamış bir durumdayız\" dedi.

Zeytin bahçesi sahibi üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Baran Yükler de, üniversiteli olmasına rağmen zeytin hasatına katıldığını kaydederek, \"Yapacak bir iş yok, işimiz zeytinciliktir zaten,zeytin işini yapıyoruz. Beklentilerimizi karşılamıyor, çok az kazanıyoruz. Bir sene var, bir sene yok. Bu sene var ama su olmadığı için, daha tam gelişmemiş olarak topluyoruz. Sussuzluktan dolayı bu sene zarar ediyoruz. Diğer senelere göre bu sene iyidir. Su sorunu var, en büyük sorun sudur .Zeytinin en meşhur olduğu yer zaten Derik\'tir.İlk olarak tarihçesine baktığımız zaman Derik\'te zeytin bulunmuş, keşfedilmiştir. Zeytinin Derik\'te 10 çeşidi vardır, buna göre de fiyatları değişiyor. En pahalısı Ğılğali zeytinidir, kilosu 15 liradır. Fiyatları çeşitlerine göre değişiyor. Derik\'te fabrika olmadığı için millet zeytinlerini değerlendiremiyor, sadece çevreye satıyor. Zeytinyağı olarak kullanılıyor. Burada bir fabrika olsa zeytinler daha iyi değerlendirilir, daha iyi bir kar bırakılır\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İlçe merkezinden Zeytin bahçeleri

-Gap Zeytin bahçeleri

-Zeytin hasadını yapan üreticiler

-Üreticiler ve hasad yapanlarla röportaj

-Genel görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-

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6)İNTERNET ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIĞA 3 TUTUKLAMA

BURDUR\'da internet üzerinden başka hesaplara para aktararak dolandırıcılık yapmakla suçlanan 7 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 3\'ü tutuklanırken, 4\'ü adli kontrolle bırakıldı.

Burdur\'da bir banka şubesi çalışanı hesabından tanımadığı birinin hesabına internet üzerinden para aktarıldığını fark etti. Çalışan durumu Burdur Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Banka önünde tertibat alan Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bankamatikten para çekmeye çalışan bir kişiyi yakaladı. Şüphelinin sorgusunun ardından olayla ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı.

7 şüphelinin 5 ildeki birçok hesaptan başka hesaplara internet üzerinden para aktardıkları belirlenirken, bu yolla elde ettikleri miktarın henüz tespit edilemediği kaydedildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. H.U., A.T. ve F.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrolle bırakıldı. Tutuklanan A.T. ve F.K.\'nın 5 bin lira kefalet ücreti yatırmaları halinde serbest kalacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Adliye dış görünüş

- Sivil polis arabasının gelişi

- Adliyeye giren şüpheliler

- Resmi polis arabasının gelişi

- Adliyeye giren şüpheliler

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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7)TALASEMİ HASTASI RANEEM NAKİLLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

SURİYE\'deki savaştan çıkıp İstanbul\'a yerleşen 3 çocuklu bir ailenin en küçük kızı Raneem Al Muhammed Ali, \'Akdeniz Anemisi\' olarak bilinen talasemi hastalığını, İzmir\'de gerçekleştirilen başarılı kemik iliği nakliyle yendi. Ablası Rayan\'dan alınan uyumlu ilikle sağlığına kavuşan Raneem, şimdi yuvasına dönmek için gün sayıyor.

Suriyeli Meryem ve Mahmut Al Muhammed Ali çiftinin 4.5 yaşındaki kızları Raneem\'e tam 6 aylıkken talasemi major teşhisi konuldu. Tanısı konulduktan sonra, 3 haftada bir düzenli aralıklarla kan nakli yapılan minik Raneem, 2 yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul\'a taşındı. Vücudundaki demir birikimini önlemek için 2 yaşından sonra ilaç kullanmaya başlayan Raneem, uyumlu iliğe sahip ablası Rayan\'dan alınan örnekle sağlığına kavuştu. S.B.Ü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Sorumlusu Doç. Dr. Barış Malbora, nakil işlemi için İstanbul\'dan İzmir\'e gelen Raneem\'e birebir uyumlu ablasından nakil yapıldığını belirtti. Nakli yaklaşık 3 ay önce gerçekleştiren Doç. Dr. Malbora, 6 ay süresince hastanın takip edileceğini söyledi. Malbora, \"Bu hastalığın kesin tedavisi için kemik iliği nakli yapılması gerekir. Aile içinden nakil yapılmasaydı hayat boyu iki ya da üç haftada bir kan transfüzyonu yapılması gerekecekti. Ömür boyu demir birikimini önlemek için ilaç kullanacaktı ya da akraba dışı tarama yoluna gidilecekti\" dedi.

RİSKLERİ FAZLAYDI

Uzun süreli kan transfüzyonunun sosyal ve psikolojik tramvanın yanı sıra demir birikimi nedeniyle organ yetmezliklerine neden olabileceğini dile getiren Malbora, \"Fazla demir hormonal bezlere zarar verirdi. Troid hormonunu etkilese guatıra, pankreası etkilese diyabete neden olurdu. Büyüme hormonunda demirin birikmesi fiziksel gelişimini engellerdi. Kemik erimeleri olabilirdi. Karaciğeri etkilemesi siroza, kalbi etkilemesi kalp yetmezliğine neden olurdu. Hayati risk de bunlardan biri. Ergen çağda düzenli takip edilmek istemeyen bireyler \'neden ben?\' deyip ilaçlarını düzgün kullanmayabiliyor ve sorunlar kartopu gibi büyüyor. Çok ciddi ve hayatı tehdit eden sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Nakil işlemini mümkün olduğunca erken yapmak iyi bir yaşam kalitesi sunar\" diye konuştu. Nakil işlemi için öncelikle ikiz kardeş aradıklarını olmazsa kardeş ya da anne babaya baktıklarını belirten Doç. Dr. Barış Malbora, çemberin daha genişletilerek akrabalara bakıldığını anlattı. Aile içinde donör olma ihtimalinin yüzde 25 olduğunu dile getiren Malbora, şöyle konuştu:

\"Talasemi majör kalıtsal bir hastalıktır. Anne ve babanın taşıyıcı olması riskli bir durumdur. Taşıyıcılık yaşam kalitesini düşürmese de yüzde 25 hasta çocuk sahibi olma ihtimali var. Yeni doğanlarda ilk 4 ayda bir sorun çıkmaz. İlerleyen dönemde kansızlık nedeniyle bebek solgun olur. Kalp atışları hızlıdır, çok terler. Karnı şişer, karaciğer ve dalak büyür. Raneem, savaştan çıkan bir ailenin çocuğu olsa da şanslıydı. Bize 4 ay önce ulaştılar. Sosyal güvence kapsamında nakil işlemi yapıldı.\"

İSTANBUL\'A DÖNECEKLER

Raneem\'in annesi Meryem Al Muhammed Ali ise kızı sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek bütün hastane çalışanlarına teşekkür etti,

Raneem\'in taburcu olmasından sonra yine İstanbul\'a gideceklerini anlatan anne Al Muhammed Ali, tekstil işinde çalışan eşiyle birlikte tüm akrabalarının İstanbul\'da onları beklediğini dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Raneem ve annesinden detay görüntü,

-Doktorun kucağında Raneem\'den görüntü,

-Doç. Dr. Barış Malbora ile röp,

-Anne Meryem Al Muhammed Ali\'nin konuşması.



Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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8)ZAMANTI RAFTİNGCİLERİN YENİ GÖZDESİ

KAYSERİ\'nin Yahyalı ilçesi sınırlarından geçerek Seyhan ırmağı üzerinden Akdeniz\'e dökülen Zamantı ırmağının Yahyalı sınırlarındaki Değirmenocağı ile Gürsu bölgeleri arasındaki 8 kilometrelik parkur,4\'lik zorluk derecesi ile raftingçilerin gözdesi oldu. Türk raftingcilerin yanı sıra İtalya, Rus, İsrail ve Arap raftinciler Zamantı\'ya malzemeleriyle gelip,Anadolu\'nun tek rafting alanından yararlanıyor. Yerli ve yabancı turistler için 85 TL\'ye rafting turları düzenleniyor

Rafting İl Temsilcisi Hamza Aktaş, son yıllarda gözde spor dalları arasına giren raftingcileri Zamantı ırmağı ile Ağcaşar barajında eğittiklerini, erkeklerin yanı sıra kadınların da bu heyecan verici, andrelanini yüksek spor dalına ilgi duyduklarını söylüyor. Doğa sporları uzmanı ve Rafting Kayseri il temsilcisi Hamza Aktaş,\"Şu anda Kayseri\'de biri Turkuaz diğeri Yahyalı Belediyesi tarafından desteklenen iki Rafting kulübümüz bulunuyor. Mart ayının ortalarından, ekim ayının ortasına kadar Zamantı ırmağında Değirmenocağı- Gürsu arasındaki parkurda rafting yapıyoruz. Bu bölgeye yerli sporcuların yanı sıra İtalyanlar, İsrailliler, Ruslar ve Arap ülkelerinde de sporcular geliyor. Genelde grup halinde gelen yabancılar, malzemelerini de kendileri yanlarında getiriyor.\"diyor

Zamantı ırmağındaki coşkulu su debisinin rafting için ideal olduğunu, Orta Torosların kar sularının 75 metreden Kapuzbaşı takım şelaleleri ile boşaldığı Zamantı ırmağı, Adana sınırlarından geçerek Seyhan nehrine karışırken, doğal güzellikleri, vadileri, Zamanlının hırçın aktığı Yahyalı ilçesinin rafting için Orta Anadolu\'da bu spor dalı için en uygun mekanlardan biri olduğuna vurgu yapan Aktaş \" Raftingde güzergahların zorlukları derecelendiğinde , Zamantı, 4 derece ile 5 üzerinden en yükseklerden birisi. Üstelik, profesyoneller tarafından düzenlenen turlarda kişi başına 85 Tl gibi oldukça uygun bir ücret alınıyor. Bu açıdandan da Rafting alanları içinde en ucuz turlar burada diyebiliriz\"şeklinde konuşuyor

Görüntü Dökümü:

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- Rafting yapan sporculardan görüntü

- Rafting yapan sporcuların GO pro ile kaydettikleri görüntü

- Diğer görüntüler

Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Kayseri(DHA)

DV 1 Dosya 5 dakika 36 saniye /659 MB

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