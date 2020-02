DHA YURT BÜLTENİ 4

Batman\'da çatışma: 2 şehit, 1 terörist öldürüldü



BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Kozluk ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu. Çatışmada 1 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Batman Valliiğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla bugün saat 03.40\'ta, Kozluk ilçesi Kumlupınar Köyü Kocabey mezrası bölgesinde yürütülen operasyon sırasında, teröristlerle çıkan çatışmada 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yürütülen operasyon sırasında yaralanan 2 askerin Kozluk Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Kahraman şehitlerimize Allah\'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun. Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

Kozluk Devlet Hastanesi önünden görüntü

======================================

Zonguldak\'a şehit ateşi düştü



Gürkay GÜNDOĞAN/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- BATMAN\'da PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan\'ın (23) Zonguldak\'ın Alaplı ilçesindeki ailesi, acı haberle gözyaşına boğuldu.

Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan\'ın şehit olduğu haberini, Alaplı ilçesine bağlı Musabeyli köyünde oturan ailesine Kaymakam Saim Eskioğlu ve görevli askerler verdi. Acı haberi alan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları\'nda işçi olan babası Ercan Turan ve diğer aile bireyleri, gözyaşı döktü. Türk bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.

Şehit Recep Turan\'ın kardeşi Berat Turan\'ın da Siirt\'te er olarak vatani görevini yaptığı ifade edildi.

======================================

Samsun\'a şehit ateşi düştü



Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- BATMAN\'ın Kozluk ilçesinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven\'in (25) Samsun\'daki baba evine ateş düştü.

Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven\'in şehit olduğu haberi, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi\'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haber alan baba Yusuf ile anne Saime ve iki kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Şehit evinin önüne İlkadım Belediyesi tarafından taziye çadırı kurulurken, sokağa da dev Türk bayrağı asıldı. Bir ambulans da evine önünde hazır bekletiliyor. Bekar olan Adem Güven\'in şehit olduğu haberini alan yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

Şehitin baba evi önünden görüntüler

Şehidin fotoğrafı

======================================

Yarışacak karpuzlar soğuk hava deposunda, satılacaklar tarlada

DİYARBAKIR\'da, geçmiş yıllarda büyüklüğü nedeniyle develerle taşınan ve kılıçlarla kesilen kentin sembolü olan karpuzlarda hasat mevsimi başladı. Karpuz festivaline katılacak büyük karpuzlar soğuk hava deposundan yarışmayı beklerken, satılacak olanlar ise tarlada alıcıyı bekliyor. Yarışma için tarladan koparılan dev karpuzlar, Tarım ve Orman il müdürlüğünün Et ve Süt Kurumundaki soğuk hava deposunda yarışma tarihini beklerken, dereceye giren karpuzlar devlet büyüklerine hediye olarak gönderiliyor.

Geçmiş yıllarda büyüklükleri nedeniyle kılıçlarla kesilen ve develerle taşınan ünlü Diyarbakır karpuzlarının hasadına başlanıldı. Merkeze bağlı Erimli köyü ile Bismil ilçesinden geçen Dicle nehri kenarında, Nisan ayında ekimi yapılan karpuzların hasadı başladı. Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleri ile büyüklük ve tadı bakımından eski günlerine dönme çabasında olan Diyarbakır karpuzlarının bir kısmı her yıl düzenlenen festivale katılmak için hazırlanırken, bir kısmı ise iç piyasaya satılıyor.

Her yıl Eylül ayında düzenlenen karpuz yarışmasında yarışıcak olan dev karpuzlar, yarışma için tarladan koparılarak Tarım ve Orman müdürlüğünün Et ve Süt kurumundaki soğuk hava depolarında görücüye çıkacağı günü bekliyor. Karpuz üreticilerin, yarışacak karpuzlarını tartarak teslim alan yetkililer bunları özel soğuk hava deposunda bekletirken, depoya konulan 98 adet karpuzun 35 ila 60 kilo arasında olduğu belirtildi. Tarım Orman İl Müdürlüğü teknikerlerinden Ramazan Çaran, 16 Ağustos tarihinde teslim aldıkları karpuzların yaklaşık 35 gün depoda bekletildiğini söyledi. Çaran, \"98 adet karpuz şu an depoda bulunuyor. Yeni tartılacak olan karpuzlar var. Onlar da 5 Eylül tarihinde gelecek. 35 kilonun altında olan karpuzlar diskalifiye oluyor. Bunlar Bismil bölgesinden gelen karpuzlar. Sur ilçesi Erimli köyünden gelecek karpuzları önümüzdeki hafta alacağız. Büyükşehir Belediyesi\'nin katkılarıyla gübre dağıtıldı, güvercin gübresi. Festivale katılacak ve dereceye giren karpuzlara para dahil çeşitli ödüller veriliyor. Toprağın yapısından iklim ve bölgeye has özelliği olan karpuzlar var. İklim değişikliğinden dolayı özellikle bu yıl için söylüyorum karpuz üretimi azaldı. Havaların sıcak olması nedeniyle yanmalar oldu, hastalıklar oldu bu yüzden karpuz üretimi ve verimi de az oldu\" dedi.

Merkez Sur ilçesine bağlı Erimli köyünde yaşayan karpuz üreticilerinden Ramazan Kaya da, karpuz üretiminin bu yıl çok az olduğunu ifade ederek, \"Karpuzlerin ekimi ve hasadına kadar en az 80-90 gün geçmesi gerekiyor. Fideleri kavanozlarda yetiştiriyoruz. Çok meşakatli ve masraflı, ilgi, emek isteyen bir iş. Eskiden kuş gübresi veriyorduk, bu yüzden hem lezzetli hem de büyüktü. Ama şimdi kuş gübresi azaldı, bu yüzden hem karpuz üretimi azaldı, hem de lezzeti kaybolmaya başladı. Havaların sıcak olması nedeniyle de üreticiler fazla ekmedi. Bu yüzden masraf fazla, kar marjı az olduğu için üreticiler karpuz ekiminden ziyade kar marjı daha yüksek olan ürünlere yöneldi. On dönüm alanda ekim yaptığın zaman dünya kadar gübre, mazot, traktor işçilik ve emek istiyor. Üreticiler bu yüzden fazla karpuz ekmedi bu yüzden\" diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye\'de 2017 yılında, 904 bin 884 dekar alanda ekim yapılırken, 4 milyon 11 bin 313 ton karpuz üretildi. Adana 831 bin 684 ton karpuz üretimiyle ilk sırada yer alırken, 487 bin 794 ton ile Antalya 2\'inci, 196 bin 544 ton ile İzmir 3\'üncü ve 163 bin 218 ton ile Diyarbakır 4\'üncü sırada yeraldı. Bu yıl karpuz üretiminin çok daha az olduğu ve karpuz üretiminde Diyarbakır\'ın daha da alt sıralarda yeralacağı tahmin ediliyor.

Görüntü Dökümü:

-Soğuk hava deposunda bekletilen karpuzlar

-Ramazan Çaran\'ın konuşması

-Muhabir ve Ramazan Çaran, büyük bir karpuzu kaldırmaya çalışırken

-Nehir kenarındaki bostanda bulunan karpuzlar

-Karpuz üreticisi Ramazan Kaya, karpuzları incelerken

-Ramazan Kaya\'nın konuşması

-Büyük bir karpuz bostanı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)



======================================

Çocuk parkına ateş açıldı 2\'si çocuk 3 yaralı - GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ



KARAMAN\'da, çocuk parkında oturan 2\'si çocuk 3 kişiye kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomobilden pompalı tüfek ile açılan ateş sonucu Mustafa Y. (16), Ali K. (15) ve Faruk Örs (20) yaralandı.

Olay, saat 20.45 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1475 Sokak\'ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Mustafa Y., Ali K. ve Faruk Örs çocuk parkında oturdukları sırada, parkın yakınına gelen bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle üzerlerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bankta oturan Mustafa Y., Ali K. ile Faruk Örs yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler parktaki yaralıları fark edince sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Y. ile Ali K.\'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================



Foça\'da Zafer Bayramı fener alayı ve konserle kutlandı

İZMİR\'in Foça ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 1 kilometreyi bulan fener alayı korteji düzenlendi. Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu da konser verdi.

Foça\'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında saat 20.00\'de fener alayı düzenlendi. Kortejin uzunluğu 1 kilometreyi buldu. Foça Kaymakamı Ali Çetin, Belediye Başkanı CHP\'li Gökhan Demirağ, Merkez Valisi Mustafa Tamer, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun, bazı belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar kortejde yer aldı. Foça Jandarma Okulu Komutanlığı Bandosu\'nun çaldığı marşlar eşliğinde, fener ve Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar; Reha Midilli Caddesi, Demokrasi Meydanı, Aşıklar Caddesi ve Surlar önündeki sahil güzergahını takip etti. Yürüyüş, Beşkapılar Kalesi\'nde son buldu. Korteje denizden küçüklü, büyüklü çok sayıda gezi teknesi, sahilde oturan yerli ve yabancı ziyaretçiler ile balkonlarından seyreden Foçalılar, alkışlarla ve bayrak sallayarak destek verdi.

Ardından Beşkapılar Kalesi\'nde Şef Ergin Kayran yönetimindeki Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından konser verildi. Saat 21.00\'de başlayarak 2 saati aşan konserde türkülere, tangolardan fantezi müzik ve popüler şarkılara kadar repertuvar sunuldu. Koro, keyifli bir gece yaşattı. Koronun konseri, İzmir ve 10. Yıl Marşının söylenmesiyle tamamlandı.

Konser sonunda katılımcı ve koro üyelerine teşekkür eden Foça Belediye Başkanı CHP\'li Gökhan Demirağ, şef Ergin Kayran\'a çiçek takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fener Alayı, denizdeki tekneler ve sahilden genel ve detay görüntü.

- Yürüyüş güzergahında kortejden görünümler.

- Beşkapılar Kalesi\'ndeki konserden bölümlerç

- Teşekkür konuşması ve çiçek takdimi.

Haber- Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)

======================================

Suriyeli baba üçüzlerine Recep, Tayyip, Erdoğan isimlerini verdi

ESAD rejiminden kaçarak Türkiye\'ye gelen daha sonra eşi ve 2 kızı ile Kayseri\'ye yerleşen Suriyeli Eymen ve Kamile Elsiteyf Hamdu çiftinin üçüz erkek bebeği dünyaya geldi. Baba Hamdu, çocuklarına Recep, Tayyip, Erdoğan isimlerini verdi.

Suriye\'de yaşanan iç savaş nedeniyle Halep\'ten Kayseri\'ye göç eden aile Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Hilal mahallesinde bir eve yerleşti. Kayseri\'de inşaatlarda fayans işçisi olarak çalışan Eymen Hamdu\'nun eşi geçtiğimiz günlerde üçüz erkek çocuk dünyaya getirdi. 2 kızı olan Hamdu çifti doğan üçüz çocuklarla şaşkına döndüler. Baba Eymen Hamdu, sağlıklı olarak dünyaya gelen üçüz erkek çocuğuna Recep, Tayyip, Erdoğan ismini verdi. Fayans işçisi 5 çocuk babası Hamdu \" Biz, Halep’ten buraya kaçarak geldik. Oradaki durumların rejimin sıkıntılarını biliyorsunuz. Halep de doğan üç ve dört yaşlarında 2 kızımız vardı. Bu günde çok şükür rabbim nasip etti üçüz çocuklarımız oldu. Ben buraya geldiğimde orada ne imkânım varsa bırakıp geldim. Ne kadar şükretsek az. Türkiye Devleti ve Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı ne olurdu halimiz bilmiyorum. Burada çalışıyorum. Çocuklarımda sağ salim doğdu. Sağlıkları iyi.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------

- Suriyeli üçüz bebeklerden görüntü

- Anne ve babaların kucakların yeni doğan bebekler

- Diğer görüntüler



Haber-Kamera: Kayseri(DHA)

1 Dosya 1 dakika 17 saniye /41 MB