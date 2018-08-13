DHA YURT BÜLTENİ 4

Alaattin Çakıcı Sincan Kapalı Cezaevi\'ne nakledildi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE\'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi\'nde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı, bu sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.

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Halk otobüsüne taşlı saldırı anı kamerada

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA) – BURSA’nın İnegöl ilçesinde yola pusu kuran saldırganlar, özel halk otobüsü taşladı. Olay sırasında otobüste bulunan sivil polis, havaya ateş ederek saldırganları püskürttü. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre; İnegöl merkezden Çeltikçi mahallesine yolcu taşıyan Emrah P. yönetimindeki 16 M 06024 plakalı Özel Halk Otobüsü Çeltikçi mahallesi çıkışında pusu kuran saldırganlar tarafından seyir halinde taşlanmaya başlandı. Gelen taşların kırdığı camlardan uzaklaşarak koltuklara sığınan yolcular, 500 metre ileride otobüsün durmasıyla otobüsten kaçtı. Olay sırasında otobüste bulunan sivil polis olduğu öğrenilen şahıs havaya ateş açarak saldırganları uzaklaştırdı.

Jandarma, yaşanan olay ve şüphelileri hakkında çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otobüsün iç ve dış kamera görüntüsü

-Detaylar

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Yaşı küçük ama iştahı büyük

ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da yaşayan 2 yaşındaki çocuğun yemek yeme şekli izleyenleri gülme krizine soktu. \"Salatayı hiç sevmiyor\" başlığıyla sosyal medya da yayınlanan küçük çocuğun görüntüleri izlenme rekorları kırıyor.

Erzincan kent merkezinde yaşayan Murat Polat\'ın 3 çocuğundan en küçüğü olan 2 yaşındaki Burak Polat\'ın annesinin hazırladığı salatayı kaseden yeme şekli izleyenleri tebessüm ettiriyor. Salata kasesini kafasına kaldıran içindeki yemek için mücadele eden küçük çocuğun görüntüsü sosyal medyada da geniş yer buldu. Sevimli halleri ile kendini izleyen ailesini de kahkaha krizine soktu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çocuğun kaseden yemek yeme anları

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

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Uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Konya polisi tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik, bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Daha önce belirlenen 9 adrese yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Evlerde eğitimli köpekle yapılan aramaların sürdüğü belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

(Görüntü Dökümü

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- operasyondan detay

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA))

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Burdur\'da 2 kaza: 3 yaralı

BURDUR\'da meydana gelen iki trafik kazasında üç kişi yaralandı.

İlk kaza saat 08.00 sıralarında Büğdüz Köyü çıkışında meydana geldi. Sacit Taşan (22) yönetimindeki 15 DY 647 plakalı otomobil, köy çıkışında kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan Sacit Taşan yaralandı. Taşan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

İkinci kaza ise Akkaya Köyü yakınlarında meydana geldi. Tefenni\'den Burdur istikametine gelen Süleyman Faik Kuşcalı (64) yönetimindeki 06 H 4141 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akyaka Köyü yakınlarında takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan eşi Şükran Kuşcalı (62) yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otomobilin uçtuğu yer

-Yoldaki trafik

-Jandarma ekiplerinin incelemesi

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Mudanya\'da orman yangınından sonra villalar yanmayan ağaçlar ile korunacak

Enver Fatih TIKIR/Cansel ORUÇ/BURSA (DHA)-BURSA\'nın Mudanya ilçesinde Cumartesi günü çıkan orman yangınından sonra bölgede bulunan lüks villaların bulunduğu bölgenin çevresine olası orman yangınında geç yanan incir, ıhlamur, çınar ve erguvan ağaçları dikilecek. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yanan orman sağasındaki temizlik çalışmalarına bu hafta başlanacağını söyleyen Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Bademli, Göynüklü ve Çağrışan Mahallelerinin muhtarları yangında 520 lüks villanın tehlike atlattığını açıkladı.

Mudanya\'nın Göynüklü Mahallesi\'nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 12.00\'de çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Şiddetli poyrazın da etkisiyle alevler kısa sürede Çağrışan ve Bademli Mahalleri\'nde lüks villaların bulunduğu bölgeye yayıldı. Bursa-Mudanya Karayolunun çift taraflı olarak araç trafiğine kapanmasına neden olan yangın 6 helikopter 1 uçak ve 150\'ye yakın arazöz ve itfaiye aracının müdahalesi ve rüzgarın etkisini yitirmesi ile güçlükle kontrol altına alındı. İki lüks evin çatısının yandığı yangında can kaybı olmazken soğutma çalışmaları ise hala devam ediyor.

BİR METREKARE AĞAÇ DİKİLMEMİŞ ALAN KALMAYACAK

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, soğutma çalışmalarının ardından ormanlık alandaki yanan ağaçları temizleyeceklerini söyledi. Bu bölgeye Mudanya halkı ile fidan dikeceklerini ifade eden Akın, \"Bölgede bulunan yanık ağaçları uzaklaştırdıktan sonra tespit yapıp çevreyi temizleyeceğiz. Burada özel bir proje uyugulayacağız. Düşüncemiz 15-20 hektar olarak tahmin edilen bu alanın yeniden ağaçlandırırken saf kızıl çam ormanı olarak değil, bölgenin yüzde 20-25\'ini yangına dayanıklı, görsel olarak da değeri yüksek yapraklı ağaçlar dikeceğiz. Yerleşim yerlerinin olduğu yerlerin çevresine olası yangında çabuk alev almayan ıhlamur, çınar, incir ve erguvan gibi ağaçlar dikerek görsel kirlilik oluşturmadan bant oluşturacağız: Zarar gören diğer bölgeler ise yine saf kızılçam fidanları dikeceğiz. Dikim işlemine Şubat Marta aylarında başlayacağız. bölgenin temizlenmesine ise Eylül, Ekim aylarında başlamış olacağız\" dedi. Alanın tamamen ağaçlandıralacağının sözünü veren Akın, bir metrekare ağaç dikilmemiş alanın kalmayacağını belirtti.

Zamanında müdahale ile kontrol altına alınan yangında ormanlık alana yakın olan Bademli Mahallesi\'nde 400, Çağrışan\'da 100 ve Göynüklü\'de ise 20 lüks villanın yanarak kül olmaktan son anda kurtarıldığı belirlendi.

Bu arada Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı orman yangını ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yanan alanlardan görüntüler(12.08.2018(DÜN) TARİHLİ ESKİ GÖRÜNTÜ)

-Orman Bölge Müdürlüğü dış detay

-Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ile röportaj

SÜRE: 3 dk 31 sn - BOYUT: 394 MB

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Uyuşturucu şüphelileri adliyede

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de 200 polisin katılımıyla düzenlenen, drone da kullanılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bir kişi görüntü çeken gazetecilere yerdeki buçuk kraker kırıntısını göstererek, \"abi şurada, ayağınızın altında ekmek kırıntısı var\" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önceki gün, kentte sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Özel Harekat Şubesi polislerinin de yer aldığı toplam 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda Gazipaşa, Fevzi Çakmak ve Yeşiltepe mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Narkotik köpeği de evlerde polislerle birlikte uyuşturucu madde aradı. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev, işyeri ve üzerinde yapılan aramada 67.93 gram bonzai, 9 sentetik uyuşturucu hap, 0.50 gram skunk, bonzai çoğaltımında kullanılan 6 çakmak gazı, bonzai çoğaltımında kullanılan 2 sinek ilacı, 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 16 mermi, 51 fişek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerden 6\'sı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sorgulamaları tamamlanan 8 kişi ise bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bir kişi görüntü çeken gazetecilere yerdeki çubuk kraker kırıntısını göstererek, \"abi şurada, ayağınızın altında ekmek kırıntısı var\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelilerin adliyeye getirilerken,

-Şüphelilerden birinin gazetecilere çubuk kraker kırıntısını göstererek yerde ekmek kırıntısının olduğunu söylemesi,

-Yerdeki çubuk kraker kırıntısının çekilen görüntüsü bulunuyor.

-Polis kamerasından operasyon görüntüsüde:

-Ekip araçlarının Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkışları,

-Dronenin havalanırken çekilen görüntüsü,

-Ekiplerin evlere yaptığı operasyondan,

-Kapı ve pencelerin kırılıp içeri girilmesi,

-Yere yatırılan şüphelilerin,

-Evde köpekli arama ve ele geçirilen silah ve uyuşturucuların görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR(DHA)

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Almanya\'dan köyüne dönen \'eğitim dede\', evini kütüphaneye dönüştürdü

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'tan Almanya\'ya yıllar önce giden ilk işçi kafilesinde yer alan ilkokul mezunu Cevat Kenanoğlu(71), çocuklar için köyünde bulunan evinin alt katını halk kütüphanesine dönüştürdü. Çocukların \'eğitim dede\' adını koyduğu Kenanoğlu, \"Bu Türkiye\'ye bir örnek olacak. Kütüphane olmayan köylere kütüphaneler açılsın. Kütüphaneler kapanmasın. İnsanların bilgi dağarcıkları kapanmasın.\" dedi.

Ereğli\'ye bağlı Karakavuz Köyü\'nde yaşayan ilkokul mezunu Cevet Kenanoğlu, Almanya\'da maden işçisi olarak 41 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu. Ardından köyüne dönen 2 çocuk babası Kenanoğlu, \'Zamanda Yolculuk, Üç Köyün Hikayesi\' adında kendi ve civardaki 2 köyün tarihini anlatan kitap yazdı. Kitap okumayı çok seven Kenanoğlu, köyündeki 2 katlı evin alt katını kütüphaneye dönüştürmeye karar verdi. Köyde çocukları kitap okumaya teşvik eden birlikte etkinlikler yaparak onlarla kitap okuyan Kenanoğlu\'na çocuklar, \'eğitim dede\' adını taktı. Kenanoğlu, kendi imkanları ve bağışlarla yaklaşık bin kitaplık kütüphaneyi geçen hafta \'Karakavuz köyü halk kütüphanesi\' adıyla açtı. Kütüphanenin girişini de okumanın önemini anlatabilmek için Yunus Emre\'nin \'ilim ilim bilmektir\' başlıklı şiirinin ilk dört kıtası olan \'İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Ya nice okumaktır.\' sözlerinin yazılı olduğu tabela koydu. Bütün vaktini çocuklarla kütüphanede kitap okuyarak ve sohbet ederek geçiren Kenanoğlu, çevre köylere de kütüphaneler açmak için çalıştığını söyledi.

\'HEP BERABER OKUYARAK GELİŞECEĞİZ\'

Cevat Kenanoğlu, ilkokul mezunu olmasından dolayı hep eğitimin eksikliğini hissettiğini ancak okuma sevdasından hiç vazgeçmediğini ifade etti. Bilim, irfan ve eğitimde refah seviyesine ulaşmanın ana unsurunun çocukların iyi bir eğitimden geçmesiyle başladığını belirten Kenanoğlu, şöyle dedi:

\"Emekli olduktan sonra kütüphane açmak istedim. İyi ki açmışım. Şimdi bir sürü çocuklarım oldu. Gönüllü olarak açtım burayı. Evin alt katını kütüphane yaparak evimiz zenginleşsin, okuma kültürümüz gelişsin istedim. Kütüphane yönetimi kurulu yapacağız çocuklarla. Müdür yapacağız, üyeler yapacağız kütüphaneye. Bu Türkiye\'ye bir örnek olacak. Kütüphane olmayan köylere kütüphaneler açılsın. Kütüphaneler kapanmasın. İnsanların bilgi dağarcıkları kapanmasın. Her kaba koyulan dolar ve taşar ama bilgi öyle bir şey ki doldukça yerin geliştirir. Onun için insanların okumaya ve gelişmeye ihtiyaçları var diye düşünüyorum. Elimizde bilgisayarlarımız, cep telefonları gibi iletişim araçlarımız var. Ama bu bize yeterli değil. Onun için bir de okumak gerekli. İyi okumak ve kendimizi iyi yetiştirmek gerekli. Mimar olacağız, doktor, savcı, hakim, avukat, öğretmen olacağız. Çevreci olacağız. Buradaki kitapları ben yaptım ama çocukların hepsi. Hep beraber okuyacağız, yetişeceğiz.\"

\'KÖYÜMÜZE HAZİNE AÇTI\'

Karadeniz Ereğli Alevi Kültür Derneği Başkanı Şube Başkanı Mehmet Taştan, köylerine açılan kütüphanenin çocukların okuma alışkanlığı kazanması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Eğitim ve öğretimin temelinin okumaktan geçtiğini ifade eden Taştan, \"Bizim izlediğimiz yol Hz. Ali efendimizin söylediği gibi \'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum\' sözü ve Hacı Bektaş Veli\'nin söylediği \'ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır\' diyen bir felsefe ve inancın mensuplarıyız. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk\'ün dediği, \'Hayatta en mürşit ilimdir\' diyen bir düşünceye sahibimiz. Cevat amca köyümüze bir hazine açtı. Çocuklarımıza, yeğenlerimize böyle bir hizmette bulunduğu için çok teşekkür ediyorum.\" dedi.

9 yaşındaki Volkan Kocaman da kitap okumayı sevdiğini söyleyerek, \"Atatürk\'ün hayatını, hikaye ve korku kitapları okumayı severim. Bende çok istiyordum kütüphane açılmasını. Cevat amcama çok teşekkür ediyorum kütüphaneyi açtığı için. Arkadaşlarımızla burada kitap okuyoruz. Çoğu vaktimizi burada geçiriyoruz.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kütüphanenin olduğu evden genel görüntü

-Çocukların kütüphaneye koşması

-Kütüphanede kitap okumaları

-Cevat Kenanoğlu\'nun da kitap okuması

-Cevat Kenanoğlu\'nun çocuklara nasihatı

-Kütüphaneden detaylar

-Cevat Kenanoğlu ile kütüphane içinde röp.

- Cevat Kenanoğlu ile kütüphane dışında röp.

-Çocukların Kenanoğlu\'na sarılması

-Köylülerin teşekkür etmesi

Süre: (9.44) Boyut: (1.06 GB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)



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