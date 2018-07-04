DHA YURT BÜLTENİ-4

1 - Muharrem İnce: CHP karışmaz, genel başkanla abi-kardeş gibiyiz



Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da konuşan CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP karıştı haberleriyle ilgili, \"CHP karışmaz.Tam tersine biz sayın Genel Başkanla abi -kardeş ilişkisi içinde, eşlerimizle birlikte yemek yedik. Sayın Genel Başkana teklifte bulundum. Onu da basınla paylaştım, herkesin bilmesini istedim. Gizlim, saklım yok\" dedi.

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere giren Muharrem İnce, teşekkür ziyaretlerini Erzurum\'dan başlattı. Sabah saatlerinde uçakla Erzurum\'a gelen Muharrem İnce parti binasına girişte büyük bir coşkuyla karşılandı. Binanın beşinci katındaki parti ofisine çıkarken, kendi il başkanlığının yanındaki MHP İl Başkanlığı ofisine giren İnce, partililerle tokalaşıp sohbet etti. Daha sonra CHP il binasına geçen Muharrem İnce basın açıklaması yaptı.

Bir seçim kampanyasını geride bıraktıklarını belirten Muharrem İnce, \"Kampanyada sloganımız \'hepimizin cumhurbaşkanı\'ydı. Hepimizin cumhurbaşkanı olmak için devam edeceğiz. Herkesi kucaklayan, memleketin sorunlarına kafa yoran, 81 vilayeti karış karış dolaşan hepimizin cumhurbaşkanı adayı olarak Erzurum\'dan başladık. Kampanya sırasında Erzurum\'a gelemedim, özür diliyorum. 50 günde 68 vilayete gidebildik. Erzurum\'da cumhurbaşkanlığı oyumuz partinin oyundan çok çok fazla. 45 bin civarında oyumuz var yüzde 9,9 almışız. Yani gelseymişim barajı aşacakmışız. Merak etmeyin Erzurum\'da bu kampanyayı başlatıyoruz. Siyaset uzun soluklu bir iştir. 9,9\'da kalmak beni üzdü. Bunu mutlaka Erzurum\'da barajı geçeceğiz. Bir sonraki toplantımızda tabii ki cumhurbaşkanı olarak Erzurum milletvekilleriyle yapacağız. Türkiye okul öncesi çocuklarına çıkamayan bir ülke, okuldaki çocuklarını yerleştiremeyen bir ülke. Okul öncesi çocukların başına her gün kötü bir olay geliyor, okuldaki çocuklarımız da okullara yerleştirilemiyor.Türkiye\'nin böylesine devasa sorunlarla boğuştuğu dönemde çözüm, çare olmamız lazım. Bu mücadeleye devam edeceğiz\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE\'Yİ GENÇLERLE YÖNETELİM KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ\'

\'Türkiye\'yi gençlerle yönetelim\' kampanyası başlatacaklarını söyleyen Muharrem İnce şöyle devam etti:

\"9 Eylül 2018 günü bir kampanya başlatacağım. \'Türkiye\'yi gençlerle yönetelim\' kampanyası. CHP\'nin şu an 1 milyon 250 bin üyesi var. 9 Eylül 2018\'den, 9 Eylül 2019\'da kadar 1 milyon 250 bin genci üye yapma kampanyası. Ben şimdiden 9 Eylül günü başlatacağım kampanyanın ilk açılışını Erzurum\'dan yapıyorum. 18 yaş ile 35 yaş arasında partinin üye sayısı kadar 1 milyon 250 bin genci üye ederek bunu başaracağız. Yani seçimlerde 15 milyon oy aldık, hedefimiz 30 milyon oydur. 30 milyon oyu almak için 1 milyon 250 bin olan üye sayısını 1 milyon 250 bin gençle takviye edeceğiz. Genç kardeşlerime sesleniyorum. Kampanya başlayacak, 1 yıl içinde tam iki katına çıkartırsak, cumhurbaşkanlığı seçiminde 15 milyon olan oyu 30 milyon yapacağız. Allah\'ın izni, milletin isteğiyle bu işi başaracağız.\"

Bir basın mensubunun Bakanlar Kurulu yetkisininin Cumhurbaşkanlığına devrini sağlayan Kanun Hükmünde Kararname\'ye (KHK) dair sorusuna Muharrem İnce, \"Bu sabah 5\'ten beri yollardayız. KHK\'yı bilmiyorum. Zaten öyle değil miydi? Tek adam değil miydi?Türkiye\'de şu ana kadar öyle değil miydi? Bütün yetki onda zaten, başbakan fiilen yoktu. Şimdi tamamen yok. Vali o, kaymakam o, doktor o, hemşire o, kıraathaneci o, her şey o.\" diye yanıt verdi.

\'ABİ-KARDEŞ GİBİYİZ\'

Muharrem İnce, başka bir gazetecinin basında yer alan \'CHP karıştı\' haberleriyle ilgili, \"CHP karışmaz.Tam tersine biz Sayın Genel Başkanla abi- kardeş ilişkisi içinde eşlerimizle birlikte yemek yedik. Sayın Genel Başkana teklifte bulundum. Onu da basınla paylaştım, herkesin bilmesini istedim. Gizlim, saklım yok. Gizli ajandalarım, planlarım yok. Millete yalan söylemeyeceğim diye söz verdim. Yaptığım teklifi de milletle paylaştım\" diye konuştu.

\'ERZURUMLU SAYILIRIZ\'

Toplanacak MYK\'nın olağanüstü kongre kararı alıp almayacağı yönündeki bir soruya ise Muharrem İnce, \"Ben MYK üyesi değilim, takdir onlarındır. Ben seçim çalışması değil. Burada bir kampanya başlatmadım. Erdoğan Erzurum\'a geldi diye ben gelmeyecek miyim? Daha önce söylediler Eyüp\'te miting yaptık, Erdoğan buraya geliyordu dediler. Be de buraya 12 yaşında geldim. Erzurum memleketimin bir parçası.Yalova\'da dışardan gelen illere baktığınızda Erzurumlu fazladır. Biz yarıdan da olsa Erzurumlu sayılırız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İnce\'nin açıklamaları

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2 - Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki Kilis\'e zırhlı araç, iş makinesi ve personel sevkiyatı sürüyor.

Dünden itibaren farklı kentlerden Suriye sınırındaki Kilis\'e askeri sevkiyat yapıldı. Gece boyu devam eden sevkiyat kapsamında kente ulaşan konvoylar, Suriye sınırındaki karakollara yönlendirildi. Konvoydaki bazı askeri araç ve personeller ise sınırın diğer tarafına gönderilerek Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki üs noktalarına konuşlandırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Askeri konvoylardan görüntüler

- Konvoydaki zırhlı araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 183 MB

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3 - Tire\'de kayıp olan 1,5 yaşındaki Rüya ve anneannesi bulundu

İZMİR\'in Tire ilçesinde dün (salı) sabahtan beri kayıp olan 1.5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesi Fatma Yenigün (55) bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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/// arşiv

- Köyde çekilen arama kurtarma görüntüleri

- Rüya\'nın annesi, babası ve ablası ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Taylan YILDIRIM/TİRE (İzmir), (DHA)

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4 - Rejimi protesto için, İsveç\'ten İran\'a yürüyor

İSVEÇ\'te yaşayan İran uyruklu Kamran Ghaderi (47), rejimi protesto etmek için 1 yıl önce başlattığı yürüyüşle İran\'a gidiyor.

33 yıl önce yaşadığı sıkıntılardan dolayı ailesi ile birlikte İran\'dan İsveç\'e göç eden evli, bedensel engelli öğretmeni Kamran Ghaderi, İran\'daki baskıcı molla rejimini protesto etmek için bir yıl önce İsveç\'ten yürüyüşe geçti. Birçok ülkeyi yürüyerek geçen Ghaderi, Sivas\'a ulaştı. Üç tekerlekli el arabasına astığı İran Krallığına ait bayrakla yürüyen Ghaderi, tüm ihtiyaçlarını bu araçta taşıdıklarıyla sağlıyor. Telefonundan da sürekli canlı yayın yapan Kamran, enerji ihtiyacını da yanında taşıdığı güneş enerji panelleriyle karşılıyor. Günlük 8-9 saat yürüyen Ghaderi, geceleri ise yanında taşıdığı çadırı akaryakıt istasyonlarına kurarak konaklıyor. Ghaderi, 3 ay sonra İran\'a ulaşarak yürüyüşünü sonlandırmayı planlıyor.

Yolculuğu boyunca bir sıkıntı yaşamadığını ve Türkiye\'nin çok güzel olduğunu söyleyen Ghaderi \"İsveç\'ten yürüyüşe geçtim. İran\'a yürüyorum. Şimdi Sivas\'tayım. İran\'daki diktatör rejimi protesto için yürüyorum. Şimdiye kadar Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, İtalya, Yunanistan\'ı geçtim. Edirne üzerinden, İstanbul, Ankara ve şimdi Sivas\'tayım. 11-12 aydır yürüyorum. Çadırla, petrol istasyonlarında kalıyorum. Marketlerden, restoranlardan yemek alıyorum. Türkiye güzel, Türkiye\'de insan çok güzel\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Ghaderi\'nin yolda yürürken görüntüsü

-Yanındaki eşyaları ve bayrağı

-Konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(360 mb)

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5 - 25 yıllık kadın dondurma ustası

SAMSUN\'un Bafra ilçesinde Nayle Koç, eşinden öğrendiği el yapımı dondurma yapımı işini 25 yıldır sürdürüyor. Dondurma yapan tek kadın usta öğretici olan Koç, mesleğin devam etmesi için ev hanımlarına el yapımı dondurma yapmayı öğrettiğini söyledi.

Samsun\'un Bafra ilçesinde yaşayan Nayle Koç (60), 25 yıldır katkısız el yapımı dondurma üretiyor. 1995 yılında evlendikten sonra Bafra\'ya gelip eşinden dondurma yapımını öğrenen Koç, hem dondurma yapımında hem de satışında kendilerine ait dükkanda aktif olarak çalışıyor. Dondurma yapımının oldukça güç ve zahmetli olduğunu söyleyen Koç, \"Genelde bu işi hep erkek ustalar yapıyor. Ancak kadınlar daha titiz oldukları için daha hijyen şekilde bu işi yapar. Ben 25 yıldır dondurma yapıyorum. Bir bayan dondurma ustasıyım. Kadınlara bu mesleği öğretmek istedim. 2 yıldır da usta öğretici olarak düzenlenen kurslarla ilçemizdeki ev hanımlarına dondurma yapmayı öğretiyorum\" dedi.

Ürettiği dondurmanın kesinlikle fabrikasyon ürünü olmadığını belirten Koç, \"El emeği alın teri ile yapılıyor. Süt bakır kazanda yaklaşık 10-12 saat kaynatılıyor. Şeker, salep, damla sakızı ilave edilip karıştırılarak pişiriliyor. Sonra soğutulup dondurma haline getiriliyor. İçinde hiç bir katkı maddesi bulunmuyor. Yapımı oldukça zahmetli bir iş. Hijyen olunması, dikkatli olunması gereken bir iş. Benim amacım kadınların bu mesleği öğrenip sürdürmelerini sağlamak. Bafra dondurmasının lezzetini tüm Türkiye\'nin bilmesini sağlamak. Bu el yapımı katkısız dondurmayı Türkiye\'nin her yerine ulaştırmak istiyorum\" şeklinde konuştu.

Eşi ile her zaman gurur duyduğunu dile getiren Hasan Koç (70) ise \"Babam dondurma yapımını Bafra\'daki bir ermeni ustadan öğrenmiş. Benden ondan öğrendim. 10 yaşında bu işe başladım. Babamla birlikte köylerde bir yumurta karşılığında bir külah dondurma sattık. Topladığımız yumurtaları da bakkallara satarak para kazanırdık. Babam vefat edince ben bu mesleği devam ettirdim. sonra eşime dondurma yapmayı öğrettim. Ona usta oldu. Şimdi o da başka insanlara bu mesleği öğretiyor. Ben onun her zaman yanındayım ve destekçisiyim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Nayle Koç dondurma yaparken

-Nayle Koç ve Hasan Koç\'tan detay

-Dondurmadan detay

-Detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/BAFRA(Samsun), (DHA)

(SÜRE:3.32 Dk) (BOYUT:406.15 MB)

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6 - Ağabey yadigârı otomobili dükkanında saklıyor

TOKAT\'ta müteahhitlik yapan Ömer Faruk Ercins (76), ağabeyi Hilmi Ercins\'in (83) vefatının ardından yadigâr kalan 92 model otomobili kendine ait dükkanda saklıyor. Dükkanın kiracısını çıkararak otomobili yerleştiren Ercins, ağabeyinin 1997 yılında Almanya\'dan getirdiği aracını anılarını yaşatmak için sakladığını ifade etti.

Kent merkezinde yaşayan evli, 2 çocuk babası Ömer Faruk Ercins, 2015 yılında rahatsızlığından dolayı vefat eden iş insanı ağabeyi Hilmi Ercins\'in anılarını yaşatmak için kullandığı 1992 model Mercedes-Benz marka otomobili kendisi devraldı. Ercins, kendine ait olan dükkanından kiracısını çıkartarak otomobili buraya yerleştirdi. Ercins, otomobili ağabeyinin çok sevdiğini, 1997 yılında Almanya\'dan özel olarak getirttiğini söyledi. Ercins, \"Ağabeyim arabayı beğendi. Daha önceki arabası da Mercedes idi. 2015 tarihinde, vefat edene kadar otoparkta duruyordu, ara ara biniyordu. Vefatından birkaç yıl önce binemedi. Çünkü rahatsızlanmıştı. Ağabeyimin vefatının ardından bu aracın anılarını düşünerek hatıra olarak aldım. Dükkandaki kiracıyı çıkardım. Dükkanıma koydum, şimdilik pırıl pırıl duruyor. Aracı satmayı düşünmüyorum. Ben de yaşlandım artık. Benden sonra da çocuklarıma kalacak\" dedi.

\'ANILAR CANLANIYOR\'

2-3 günde bir otomobilin yanına gittiğini kaydeden Ercins, \"Arabanın içerisine oturuyorum, çalıştırıyorum. Tabi anılar canlanıyor. Babam kadar çok sevdiğim ağabeyimi hatırlıyorum. Ağabeyimi unutmam mümkün değil. En azından ondan en büyük hatıra bu araba. 3 yıldır burada, dükkanın içinde duruyor. Arada bir temizliyorum ve çalıştırıyorum. Bununla avunuyoruz. Ağabeyim bana vasiyet etmemişti ama ben onun hatırasına değer verdiğim için bunları yaptım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Dükkandan görüntü

-Dükkan içerisindeki otomobilin görüntüsü

-Ercins\'in otomobil ile ilgilenmesi

-Binip çalıştırması

-Konuşmaları

-Ölen ağabeyinin fotosu

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

(479 mb)

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7 - Derya\'dan 10 gündür haber alınamıyor

VAN, (DHA)- VAN\'da 10 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Derya Gül\'ün ailesi, kızlarının hayatından endişe ediyor.

Merkez İpekyolu ilçesi Ali Paşa Mahallesi\'nde oturan Gül ailesinin kızları Derya, Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi\'nin yapıldığı 24 Haziran günü evden çıktı. Geri dönmeyen Derya Gül\'ü merak eden aile bireyleri, kendi imkanlarıyla yaptıkları aramadan sonuç alamayınca polise başvurdu. Bunun üzerine ekipler, Derya Gül\'ü bulmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin 10 gündür süren çalışmalarında, Derya Gül\'e ait herhangi bir ize rastlanmadı. Gül ailesi kaçırıldığını öne sürdükleri kızları Derya için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Polis ekiplerinin Derya Gül\'ü arama çalışmaları devam ediyor.

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8 - Osmaniye\'de yağlık ayçiçeği hasadına başlandı

OSMANİYE\'de kuru alanlarda buğdaya alternatif ürün olarak ekimi yapılan yağlık ayçiçeği hasadına başlandı.

Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, bu sezon 60 bin dekar alana ekim yapıldığını, geçen sene dekar başına 325 kilogram verim elde edilirken bu sene bu rakamın 380 kilogramlara kadar çıkmasının tahmin edildiğini ifade etti. Çukurova Bölgesinin önemli tarım merkezlerinden olan Osmaniye\'de 2018 yılı yağlık ayçiçeği hasadına başladı. Merkeze bağlı Kesmeburun Köyünde düzenlenen hasat programına Vali Ömer Faruk Coşkun da katıldı.

Geçtiğimiz yıl Osmaniye\'de 65 bin dekar alana yağlık ayçiçeği ekimi yapıldığını söyleyen İl Müdürü İbrahim Sağlam, \"Sulanamayan arazilerde buğdaya alternatif olarak ekilen yağlık ayçiçeğinde geçtiğimiz yıl 21 bin tonluk bir rekoltemiz oldu. Bu sene ekili arazilerimizde azalma var ancak dekar başına verimdeki artışla bu eksiklik rekoltede giderilmiş olacak\" dedi.

60 BİN DEKAR ALANA EKİLDİ

Önceki yıl yağlık ayçiçeğinde dekar başına 325 kilogram verim elde edildiğini kaydeden Müdür Sağlam, \"Bu sene ekili arazilerimiz 60 bin dekar civarında oldu. Geçen sene dekar başına 325 kilogram verim elde edilirken bu sene bu rakamın 380 kilogramlara kadar çıkmasını tahmin ediyoruz. Geçen yıl 21 bin ton ürün elde etmiştik. Ekili arazilerimizde düşüş olmasına rağmen verim artışı nedeniyle bu sene de 21 bin ton civarında ürün elde edeceğimizi öngörüyoruz\" diye konuştu.

YAĞIŞLAR BİR ÇOK ÜRÜN İÇİN CAN SUYU OLDU

Bu seneki yağışların birçok ürünün verimine olumlu katkı sağladığını belirten Sağlam, \"Bu seneki yağışlar tam ayçiçeğinin dolum dönemine denk geldi. Bu nedenle geçen seneye oranla yüzde 20-25 seviyesinde artış olmasını bekliyoruz. Satış rakamları da 1,90-2 lira seviyesinde. Sulanamayan ve biçerdöverin girebileceği arazilerde alternatif ürün olarak çiftçilerimize yağlık ayçiçeğini tavsiye ediyoruz ve yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu seneki mevsimsel yağışlar birçok ürün için adeta can suyu oldu ve yağlık ayçiçeğinde olduğu gibi verimde artı olarak bize geri döndü. Bu sene hasat başlamadan önce yağlık ayçiçeğinde verimi 350 kilogram tahmin ediyorduk ancak hasatla birlikte bu beklentimiz 380 kilogramlara kadar çıktı\" dedi.

Çiftçi Veli Büyükbörüklü ise bu sene 85 dekar alana ayçiçeği ektiğini ifade ederek, dekara 350 ila 400 kilogram arası verim aldığını, bu sene herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadığını ve güzel bir ekim yılı geçirdiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hasat edilen ayçiçeği çekirdeğinin kamyona yüklenmesi

- Ayçiçeği tarlası ve hasat makinesi çalışırken genel ve detay görüntü

- Vali Coşkun ve protokol üyeleri masada otururken ve tarlada yürürken

- Vali Coşkun hasat makinesine çıkarken ve makine ilerlerken

- Ayçiçeğinden detay görüntü

- Ayçiçeği tarlasından pan görüntü

- Hasat makinesi biçerinden detay

- Gıda Tarım Müdürü İbrahim Sağlam ile röportaj

- Çiftçi Veli Büyükbörüklü ile röportaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)

BOYUT: 160 MB SÜRE: 05\'02\"

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9 - Adana merkezli 5 ilde fuhuş operasyonu (2)

\'MANUKYAN\' LAKAPLI ÇETE LİDERİ DE GÖZALTINDA

Adana merkezli 5 ilde kadınları fuhuşa zorlayıp, aracılık ve yer temininde bulunan 5\'i kadın, 19 kişi sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi\'ne getirildi. Yakalanan şüpheliler arasında \'Manukyan\' lakaplı çete lideri Afife F.\'nin de olduğu kaydedildi.

Ekiplerin, fuhuş çetesini yakalamak için 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptığı da ortaya çıktı. Çetenin, özellikle fuhuş için Adana\'nın Karataş ilçesi seçtiği ve burada, kaçmak isteyen kadınları ölümle tehdit ettikleri belirlendi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi önünden genel ve detay görüntü

SÜRE: 01\'06\" BOYUT:68 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)