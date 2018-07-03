DHA YURT BÜLTENİ 4

1 - Sigorta primi yalanı ile 1 milyon liralık vurgun

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'da polis, 15 ilde telefonla aradıkları vatandaşları \'Sağlık sigorta primi ödemeniz var\' diyerek 1 milyon liralık vurgun yapan şebekeyi çökertti. 1\'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Sakarya başta olmak üzere 15 ilde vatandaşları telefonla arayarak \'Sağlık sigorta priminizi ödememenizden kaynaklı hakkınızda 5 bin TL\'lik icra takibi başladı\' diyerek, bildirdikleri hesaba bin 360 TL ödenmesi durumunda borçlarının silineceği ve icra takibi kalkacağını söyleyerek vatandaşları dolandıranların peşine düştü. 1,5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu önceki gün Adapazarı\'ndaki 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, dolandırıcılık başta olmak üzere çok sayıda suç kayıtları bulunan O.G. (23), E.U. (24), D.C.Ç. (19), G.M (22), H.K. (21) ve M.E. (21) yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda telefon SIM kartı, cep telefonları, banka hesap kartları ile bilgisayar hard diski ele geçirildi.

Emniyette sorguya alınan şüphelilerin bu yöntemle 1 milyon lira dolayında vurgun yaptığı tespit edildi. Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan E.U., O.G., D.C.Ç. ve G.M. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen gazetecilere tekmeler savurarak \"Ne çekiyorsunuz ulan, sanane ulan\" diye bağırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şüphelilerin adliyeye sevki

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2 - Filmlere sahne olan 5 liralık sal, 50 kilometre yol kısaltıyor

ADANA\'da araçlarıyla Yumurtalık ve Karataş ilçeleri ya da kent merkezine gitmek isteyen vatandaşlar, yollarını 50 kilometre kısalttığı için 5 lira karşılığında Ceyhan Nehri üzerindeki derme çatma salı kullanıyor. Yeşilçam filmlerine de konu olan benzer yöntemlerle vakitten ve yakıttan tasarruf ettiklerini belirten vatandaşlar, nehre bir köprü yapılmasını istedi.

Yumurtalık ilçesindeki Asmalı Mahallesi ile Karataş ilçesindeki Kızıltahta Mahalleleri arasından geçen Ceyhan Nehri\'nde ulaşımı sağlamak için 150 yıl önce hizmet vermeye başlayan derme çatma sal, vatandaşlar tarafından hala kullanılıyor. Araçlar, suya yön veren bir dümen ve çelik halatlı vinç yardımıyla hareket eden sala makaralı rampa sistemiyle bindiriliyor. Geçen yıl 3 lirayken bu yıl zamlar nedeniyle 5 liraya salı kullanan vatandaşlar, 4 dakikada nehri aşarak hem onlarca kilometre mesafeden hem de litrelerce akaryakıttan tasarruf ediyor.

\'50 KİLOMETRE KISALDI\'

Asmalı Mahallesi\'nde yaşayan çiftçi Ahmet Özder, Karataş ilçesindeki Tabaklar Mahallesi’ne normal güzargahtan giderse 80 kilometre yol kat edeceğini ancak sal sayesinde bu mesafenin 35 kilometreye düştüğünü belirterek, \"Neredeyse 50 kilometre yolumu kısaltıyor. Sürekli bu salla gidip geliyoruz. Araç başına 5 lira ödüyorum. Köprü yapılsa çok iyi olur\" dedi.

YEŞİLÇAM\'DA DA ÜNLÜ

Öte yandan, yıllardır birçok belgesele de konu olan sal, 1972\'de Serdar Gökhan ve Aysun Güven\'in rol aldığı \'Irmak\' adlı film, 1973\'te Tamer Yiğit ve Fatma Girik\'in oynadığı \'Kızgın Toprak\', 1982\'de Kadir İnanır\'ın Serpil Çakmaklı’yla birlikte rol aldığı \'Yürek Yarası\' filmleri ve bir dönem adından söz ettiren Hanımın Çiftliği isimli televizyon dizisinde de kullanılmıştı.

Görüntü Dökümü

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- Nehirden drone ile genel görüntü

- Çiftçi Ahmet Özder\'in konuşması

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Haber-Kamera:Nuri PİR-Akif ÖZDEMİR ADANA,(DHA)

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3 - Fıtık teşhisi koyulan kadının vajinasında tümör olduğu ortaya çıktı

KONYA\'da, 4 yıl önce bağırsak fıtığı teşhisi koyulan Asya Kayadelen\'in (40) vajinasında tümör olduğu ortaya çıktı. Kayadelen, \"Doktorumuz, bunun tümör olduğunu söyleyince ameliyattan çıkamam, ölürüm, sandım. İkna etti, tümörden kurtuldum\" dedi. Kayadelen\'i ameliyat eden Dr. Naim Ünsal ise \"Kadın genital organlarında olmaması gereken bir tümör. Genelde kalp ve büyük damarların etrafında görülüyor. Literatürde bulunmuyor, girmesi için çalışma başlattık\" diye konuştu.

Konya’da yaşayan, evli ve 3 çocuk sahibi Asya Kayadelen, 4 yıl önce vajina bölgesinde oluşan kitle nedeniyle doktora başvurdu. Kayadelen’in gittiği doktorlar, iddiaya göre, kitlenin bağırsak fıtığı olduğunu teşhis etti. Buna göre tedavi gören Kayadelen\'de oluşan kitle geçmedi. Kayadelen, eşiyle birlikte Dr. Ali Kemal Belviranlı, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne başvurdu. Burada Asya Kayadelen’de oluşan kitleden alınan parça, incelenmek üzere Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi. Hastaneden gelen sonuçlarda, kitlenin, genelde kalp ve büyük damarlarda görülen bir tümör olduğu saptandı.

\'BU TÜMÖR GRUBU LİTERATÜRDE YOK\'

Alınan sonuçlar üzerine hastası Asya Kayadelen’i 4 saat süren ameliyatla tümörden kurtaran Doğum ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Naim Ünsal, genelde kalp ve büyük damarlarda görülen tümörün vajinada oluşmasının, tıp literatüründe olmadığını kaydetti. Dr. Ünsal, \"Asya hanım bize geldiğinde genital bölgesinde bir kitlesi vardı. Genel cerrahlara başvurmuş ve bağırsak fıtığı düşünülmüş ve tam teşhis konulamamış. Biz de kitleden biyopsi aldık. Biyopsideki teşhiste biraz zorlanıldı. Hatta konsültasyonlar buradan Ankara\'ya gönderildi. Bölge olarak kadın genital organlarında olmaması gereken bir tümör. Bu tümör genelde kalp ve büyük damarların etrafında görülüyor. Literatürde de bulunmuyor zaten. Biyopsi sonucu da bu şekilde geldi. Hastamızın tereddütleri vardı. Tümör, idrar çıkış kanalı ve bacak bölgesine yayılmış, çevrelemişti. Uyguladığımız anesteziyle hastamızın hem bacaklarını hareket ettirmesini sağladık hem konuşarak ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamız şu anda çok iyi, kısa sürede atlattı. Bu tümör grubu literatürde hiç yok. Biz de literatüre girmesi için çalışma başlattık. Teşhis döneminde 4- 5 hastanede teşhis konulamadı. Biz de literatürü taradığımız zaman hiçbir bulguya rastlayamadık. Literatüre girmesi için yazımızı yazıp, göndereceğiz\" diye konuştu.

\'ÖLÜMÜ BİLE GÖZE ALDIM\'

Başvurduğu doktorların oluşan kitleye bağırsak fıtığı teşhisi koyduğunu anlatan Asya Kayadelen ise \"Genel cerraha gittim, onlar başka teşhisler koydu. Kemoterapi ve ışın tedavisi aldım. Çok iyi bir ameliyat süreci yaşadım. Benim kendimden bile ümidim yoktu. Sürekli iyi olmayacağım, diye tahmin ediyordum. Doktorumuz beni ikna etti ve şu anda çok iyiyim. Çok korkularım vardı. Ameliyat olursam kalkamam, ölürüm, diye tahmin ediyordum. Ölümü bile göze aldım. Doktorumuzun telkinleriyle ameliyata girdik ve kurtuldum\" dedi.

(Görüntü dökümü:

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-Asya Kayadelen\'in hastane odasında görüntüler

-Asya Kayadelen röp

-Dr. Naim Ünsal röp

-Detaylar

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

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4 - Minibüs, römork takılı traktöre arkadan çarptı: 20 yaralı

SİVAS\'ın Yıldızeli ilçesinde minibüsün, tarım işçilerini taşıyan traktöre arkadan çarması sonucu 20 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Yıldızeli ilçesine bağlı Kavak köyü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Mustafa Yılmaz yönetimindeki römork takılı 58 YE 135 plakalı traktöre İstanbul\'dan düğün için Sivas\'a gelenleri taşımakta olan Abdullah Karadağ yönetimindeki 34 EB 1865 plakalı minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yol ortasına yan yatarken, römork ise şarampole devrildi. Minibüs ise bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre her iki araçta bulunan 20 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Sivas-Ankara yolunun tek yönlü trafiğe kapanması nedeniyle uzun kuyruk oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüleri

-Ekiplerin çalışmaları

-Kaza sonrası sıcak görüntüler(Amatör kamera)

-Arnaçlar ve ambulansa taşınan yaralılar(Amatör kamera)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/YILDIZELİ(Sivas), (DHA)



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5 - Kuş Cenneti’nden göç başlıyor

Erdem ÖZCAN /BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesine 17 kilometre mesafedeki 64 hektar alana sahip Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı’nda konaklayan göçmen kuşlar, göç hazırlığına başladı. Şubat- Nisan döneminde Afrika ve Güney Asya ülkelerinden barınma, yiyecek ve kuluçka için gelen kuşlar, bugünlerde, büyüttükleri yavrularına uçmayı öğretip göçe hazırlıyor. Kuş Cenneti’nde kuluçkadan çıkan kuşlar, sürüye dahil olup temmuz başlarında Afrika ülkelerine doğru havalanarak ilk göç yolculuğuna çıkacak.

Her yıl Avrupa\'dan ve Afrika\'dan göç eden 266 türden 3 milyon kuşa ev sahipliği yapan Manyas Kuş Cenneti, şubat ve mart ayında gelen ak pelikanlar, karabataklar, kaşıkçı, çeltikçi, küçük balaban, gece balıkçısı, tepeli dalgıç, sakar meke, su tavuğu, yaban ördek, alaca balıkçıl, erguvani balıkçıl ve saz bülbülü gibi kuşları ağırlıyor. Burada Milli Parklar tarafından yaptırılan 50 yapay yuvada da kuluçkaya yatan Tepeli pelikanlar kışı da Milli Park’da geçiriyor. Yavru kuşların büyüyüp uçmaya başlamasının ardından sıcak Afrika ülkelerine göç başlayacak. Yetkililer göçün eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini söylüyor. Tüm yavruların yumurtadan çıktıktan sonra şölen yerine dönen Manyas Kuş Cenneti’nde yavrular şimdi anneleriyle uçma talimleri yaparak göçe hazırlanıyorlar.

Kuşların göç hazırlığı ziyaretçiler tarafından kuş gözlem kulesi ve kapalı devre televizyondan izlenebiliyor. İlk kez geldiklerini belirten bazı ziyaretçiler kuş gözlem kulesinden dürbünlerle izledikleri kuşları görmek için daha sonra yeniden geleceklerini söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kuş Cennetinden detaylar (Drone kullanıldı)

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6 - Şampiyon boğa \'Küçük enişte\'ye coşkulu karşılama

ARTVİN\'de bu yıl 38\'incisi düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali\'ndeki ödüllü boğa güreşleri finalinde rakibini yenen Aziz Yiğit\'e ait \'Küçük Enişte\' isimli boğa şampiyon oldu. \'Baş Boğa\' kemeri takılan boğa getirildiği Yusufeli ilçesinde vatandaşlar tarafından tezahüratlar eşliğinde horonla karşılandı, caddelerde yürütülerek tur attırıldı.

Artvin Boğa Güreşlerini Yaşatma Yaylalarını Koruma Derneği tarafından Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen ödüllü boğa güreşlerinde, Rize, Erzurum ve Artvin\'den getirilen 130 boğa mücadele etti. Kafkasör Yaylası\'ndaki güreşlerin finalinde \'Küçük Enişte\' ile \'Noyan\' adlı boğalar şampiyonluk için arenada kıyasıya güreşti. Güreşte, rakibini yenen Küçük Enişte şampiyon oldu, sahibine 16 bin TL para ödülü kazandırdı.

Boğası ile birlikte Yusufeli ilçesine dönen Aziz Yiğit ilçe girişinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Tulum çalgısı eşliğinde alkışla tempo tutan ve \'İşte enişte, işte şampiyon\' sloganları atan kalabalık caddelerde yürütülen boğanın arkasında şehir turu attı. Kalabalık boğanın etrafından halka oluşturarak horon oynadı. Yusufeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Eğilmez de boğa sahibi Aziz Yiğit\'e Türk bayrağı hediye ederek boğasının şampiyonluğunu kutladı.

Yusufeli Boğa Güreşleri Derneği Başkanı Ali Çakal, şampiyon boğayı ilçelerinde coşkuyla karşıladıklarını belirterek \"Küçük enişte adlı boğamız geçen yıl ikinci olmuştu. Bu yıl şampiyonluğu geri aldı. Bu şampiyonluğu Yusufeli halkına armağan ediyoruz\" dedi.

Boğa sahibi Aziz Yiğit de \"İlçede enişte adlı boğamızın sahiplenilmesi beni çok mutlu etti. Bu boğa benim değil Yusufeli\'nin, Artvin\'indir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Küçük enişte ile Noyan\'ın final güreşi detayı

Şampiyon boğadan arenada detay

İlçeye getirilişi

Alkışlarla karşılanması

Şehir turu attırılması

Dernek başkanı, boğa sahibi ve esnaf odası bşk ile töp.

Horon detayları

Haber-Kamera: Nusret DURUR ARTVİN-DHA