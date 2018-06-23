DHA YURT BÜLTENİ 4

1 - AK Partili Eker: Yatırımcılar Diyarbakır\'a terör nedeniyle gelmiyor

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır\'ın Kayapınar ilçesine bağlı Ağaçgeçit köyünde halkla yaptığı buluşmada, terör örgütü PKK\'nın bölgeye yatırımı engellediğini dile getirerek, \"Devlet diyor ki, Diyarbakır\'a kim yatırım yaparsa ona destek veririm. Ama yatırımcı Diyarbakır\'a gelip yatırım yapmıyor. Çünkü korkuyor. Nedeni ise, terördür. Güvenlik endişesi var\"dedi.

24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır\'dan 1\'inci sıra milletvekili adayı olan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında aralarında çeşitli sivil toplum kuruluşları ve Kayapınar ilçesine bağlı Ağaçgeçit köyünde halkla buluşma programlarına katıldı. Ağaçgeçit köyünde davul zurnayla karşılanan Eker, burada bir konuşma yaparak 24 Haziran\'da yapılacak seçimlerin önemine değindi. Konuşması sırasında yağmur yağması üzerine şemsiye tutan korumasını uyaran Eker, \"Burada kimsenin şemsiyesi yok, ben de şemsiye kullanmayacağım\"dedi. Eker\'in sözleri köylüler tarafından alkışlandı.

\'TERÖRE VE ŞİDDETE DUR DİYEBİLİRSEK, SORUNLARIMIZIN HEPSİ ÇÖZÜLÜR\'

Ağaçgeçit köyü sakinlerine seslenen Eker, 24 Haziran seçimlerini Diyarbakır için bir fırsata çevirmek istediklerini söyledi. Bu fırsatın, Diyarbakır\'ı kalıcı huzura eriştirmek olduğunu anlatan Eker,\"Bizim bir şeye ihtiyacımız var. Terör ve şiddete dur dememiz lazım. Teröre ve şiddete dur diyebilirsek, sorunlarımızın hepsi çözülür. Bilin ki, Diyarbakır barış, huzur, yatırım, istihdam ve kalıcı huzur istiyor.\"

\'KAYYUMLAR, PARAYI DİYARBAKIR İÇİN HARCIYOR\'

Bölgedeki belediyelere atanan kayyumların çalışmalarına değinen Eker, önceki belediye yönetimlerine gelen paraların halk için harcanmadığını belirterek, \"Diyarbakır Belediyesine eskiden gelmeyen yeni bir para mı geldi? Hayır, para aynıdır. O zaman da kişi başı geliyordu, şimdi de kişi başı geliyor. Devlet, her ay düzenli para gönderiyor. Ama eskiden bu para, Diyarbakır\'a hizmet için değil, bu para eskiden başka işler için harcanıyordu. Onun için Diyarbakır\'a hizmet için para kalmıyordu. Kayyumlar, parayı Diyarbakır için harcıyor.\"diye konuştu.

\'GENCECİK KÜRT ÇOCUKLARINI ORADA ÖLDÜRDÜLER. KATİLLERİ ONLARDIR\'

Diyarbakır\'da olması gerekenden daha çok işsizin olduğunu dile getiren Eker,\"Devlet diyor ki, Diyarbakır\'a kim yatırım yaparsa ona destek veririm. Ama yatırımcı Diyarbakır\'a gelip yatırım yapmıyor. Çünkü korkuyor. Nedeni ise, terördür. Güvenlik endişesi var. Şantiyesini yakacaklar, araçlarını yakacaklar, haraç alacak gibi kaygıları var. Bu olaylar oldu mu? Evet, oldu. Bırakın dışarıdan gelen yatırımcıların işyerlerinin basılıp, yakılmasını, burada kendisi gibi düşünmeyen hemşerilerimizin şantiyesi basıldı, araçları yakıldı. Bu şehri hendeklerle, barikatlarla, çukurlarla kazdılar. Şehri yakıp, yıktılar. Dünyanın neresinde birileri gelip, bir şehir böyle işgal etmeye kalkar? Gencecik Kürt çocuklarını orada öldürdüler. Katilleri onlardır. Biz, 24 Haziran\'da bunun mesajını vereceğiz. Dünyaya diyeceğiz ki, Diyarbakır onları değil, bunları istiyor. Bunun da yolu oy vermektir.\"dedi.

\'DEVLET BU KONUDA ARTIK TESİRLİDİR\'

Konuşmasında seçim güvenliğine de değinen EKer, \"Eskiden, onlara verilen oylarlar sevilerek verilen oylar değildi. Onlara verilen oylar hormonlu. Bunu da biliyoruz. Sandık başı hileleriyle, kullanılmayan oyları kullanıyorlardı. Bir sürü problem. Tehdit, şantaj, korkutma gibi birçok sorun oldu. Şimdi bu defa öyle olmayacak. Devlet bu konuda artık tesirlidir. Eskisi gibi değil. Mevzuat değişti. Eskiden sadece sandık kurulu başkanı, bir lüzum gördüğünde bahçede duran polisi çağırıyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi polis, sandığın bulunduğu odanın kapısına kadar gelebiliyor. Bir şey olsa müdahale eder. Artık sadece sandık kurulu başkanını müdahale etmesine gerek yok. Müşahitler de artık polisi çağırabilir. Artık korkmaya hiç gerek yok.\"dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Eker\'in STK ziyaretleri

- Köyde davul zurnayla karşılanması

- Eker\'in konuşması

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

===============

Selde, çayda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Murat AYDIN/NARMAN (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Narman ilçesinde sağanak yağış nedeniyle taşan çayda mahsur kalan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Narman\'da dün etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. İlçeden geçen Narman Çayı\'nın sağanak yağış nedeniyle taşması sonucu Şekerli köprüsü altında bir köpek mahsur kaldı. Çevre sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narman itfaiyesi ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Bir itfaiye eri, halatla köprüden aşağıya sarkıtılarak köpeğin yanına indirildi. Halatı köpeğin belinden bağlayan itfaiye eri, kucağına aldığı köpekle yukarı çekildi. Kurtarılan köpek halatı açıldıktan sonra uzaklaşarak bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Köpeğe halat bağlanması

-Yukarıya çekilmesi

-Köpeğin kuçağa alınması

-Uzaklaşması

Haber: Murat AYDIN/NARMAN (Erzurum), (DHA)

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

===============

3 - Park halindeyken hareket eden vinç, 2 kişiye çarptı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, akaryakıt istasyonunda park halindeyken geri hareket eden vinç, yoldan geçen 2 kişiye çarptı. Yaralanan 2 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı\'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Murat Yarış\'ın istasyonda park ettiği 63 EN 280 plakalı vinç, aniden geri hareket etti. Vinç, önce istasyondaki flama direkleri ile reklam panolarına, ardından da bu sırada yoldan geçen Bekir Asinç ve Bünyamin Konca\'ya çarptı. Yere yığılan 2 genç, vincin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaralı gençler çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çevrede korkuya yol açan vincin hareket etmesi, akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde park halindeyken vinci hareket ettiği ve direkler ile panolara çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Kaza yapan vinç

- Toplanan kalabalık

- İnceleme yapan polis ekipleri

- Kaza anı güvenlik kamerası

- Park edilen vinç güvenlik kamerası

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-(DHA)

255 MB

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE



===============

4 - Sokak köpeği \'Leydi\', 15 yavruya annelik yapıyor

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği\'ne (KE-HAYKO) ait \'can evi\' olarak adlandırılan barınakta bakılan \'Leydi\' isimli dişi köpek, bir batında doğurduğu 11 yavrusunun yanı sıra, 4 yavru köpeğe de süt annelik yapıyor.

Keşan’da, bir batında dünyaya getirdiği 11’i kendisine ait olmak üzere 15 yavru köpeği emzirirken yol kenarında hayvanseverler tarafından bulunan sokak köpeği, KE-HAYKO Derneği’ne ait \'can evi\' olarak adlandırılan barınağa getirilerek, koruma altına alındı. Barınakta ayrı bir bölümde bakılan ve \'Leydi\' ismi verilen köpek, kendi yavrularının yanı sıra sokağa terk edilen diğer 4 yavruya da süt annelik yapıyor. Leydi’nin sütten kesilmemesi için gün içinde 3 öğün kuru mama ve kıymayla besleniyor.

KE-HAYKO Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, Leydi’yi yavrularıyla birlikte hayvanseverler tarafından barınağa getirildiğini belirterek, \"Köpeğimiz, yavrularıyla birlikte yol kenarına atılmış. Bize getirildi. Sağlık kontrolleri yapıldı. Sağlıkları yerinde. 4 tane de yavruya süt annelik yapıyor. Kendi yavrularından ayrı tutmuyor. Kendisinden olmayan, başka bir annenin yavrularına dahi sahip çıkıyor. Daha sonra bu yavruları sahiplendireceğiz. 15 yavruya annelik yapması çok zor. Beslemek için ilave yaş mamaya da ihtiyacımız var. Destek bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Köpeğin yavruları emzirmesi

-Anneleriyle oynayan köpekler

-Yavru köpekler detay

-Köpeklerin kaldığı kafes

-KE-HAYKO Derneği Başkanı Sevinç Cebeci röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

SÜRE: 02.23 - BOYUT: 266 MB

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE



=============

